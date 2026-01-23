  • Новость часаКремль назвал ключевое условие урегулирования на Украине
    Песков анонсировал встречу Путина со студентами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен в пятницу провести встречу с учащимися одного из российских высших учебных заведений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин встретится со студентами известного вуза, встреча будет приурочена ко Дню российского студенчества, который отмечается 25 января, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что глава государства пообщается со студентами, осмотрит лаборатории.

    Кроме того, президент поговорит с выпускниками вуза.

    В январе 2025 года президент посещал Музей истории Московского государственного университета (МГУ) в преддверии Татьяниного дня и 270-летия вуза.

    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции на Украине на поле боя, пока не достигнуто урегулирование, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле.

    «Главное, что в ходе этих переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», – приводит слова Ушакова ТАСС.

    Он заявил, что «российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой», передает РИА «Новости».

    «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей», – сказал он журналистам.

    Переговоры продолжались около четырех часов. Ушаков заявил, что обсуждение в Кремле было исключительно содержательным, конструктивным и предельно откровенным. По его словам, встреча оказалась полезной как для России, так и для США. Среди тем беседы были также «Совет мира», ситуация в Гренландии и ряд других вопросов. Американская сторона поделилась с Москвой информацией о встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Давосе.

    Встреча была сфокусирована на том, чтобы получить информацию об итогах контактов США с украинцами и европейцами, «и вместе уже, на двоих, определить параметры дальнейших действий», сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, предпринимателем Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошем Грюнбаумом.

    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Работа по основным трекам, наметившимся в Кремле, продолжится в Абу-Даби. На повестке, вероятно, будет стоять вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Владимир Путин провел встречу с делегацией представителей США. По мнению эксперта, участие Джоша Грюнбаума в ней неслучайно.

    «По итогам встречи Владимира Путина с американскими эмиссарами в Кремле анонсирована работа по двум трекам – военному и экономическому», – указал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он назвал выбор Абу-Даби в качестве места проведения заседания трехсторонней рабочей группы Россия – США – Украина по вопросам безопасности логичным, поскольку столица ОАЭ ранее уже становилась площадкой для диалога сторон.

    «Я думаю, на повестке – вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса: как технически это сделать так, чтобы было обеспечено прекращение огня на период вывода. Также необходимо понимать предполагаемые способы верификации результатов, механизмы синхронизации мероприятий с переговорным треком и, видимо, подписанием каких-то пакетов документов», – рассуждает политолог.

    «Остановка боевых действий, а потом перемещение войск – это очень сложная задача с точки зрения и логистики, и безопасности», – подчеркнул Минченко. Что касается второго трека работы, продолжил собеседник, то у Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа есть достаточно серьезный прорыв с точки зрения поиска интересных и для России, и для США совместных экономических проектов. «Состав российской делегации на предстоящих переговорах достаточно традиционный», – уточнил спикер.

    На этом фоне аналитик обратил внимание на новую фигуру в американской переговорной группе – Джоша Грюнбаума. «Он включен как представитель недавно созданного «Совета мира». Я думаю, что это практически первый тест-драйв новой организации в международных переговорах, причем в двойственном формате – и по украинскому вопросу, и по вопросу Газы», – заключил Минченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию микроэлектроники заявил, что достижение экономического и технологического лидерства невозможно без собственной компонентной базы в сфере микроэлектроники.

    Путин подчеркнул, что именно микроэлектроника становится ключевым элементом для независимости страны в высокотехнологичных отраслях.

    «Для всех абсолютно очевидно: обеспечить экономическое и технологическое развитие, технологическое лидерство в сфере искусственного интеллекта, космоса, связи, цифровых технологий, квантовых вычислений не просто сложно, а невозможно без конкурентоспособных интегральных схем и электронной компонентной базы. Это, как говорится, основа основ», – подчеркнул он. Слова президента приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, Путин поручил возглавить комиссию по микроэлектронике Мантурову и Фурсенко.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники.

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом завершились, сообщили в Кремле.

    Встреча началась в 23.25 мск и продлилась до 3.04 мск, таким образом, обсуждение заняло 3 часа 39 минут, передает РИА «Новости».

    Кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в переговорах участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а также предприниматель Джаред Кушнер, зять американского лидера, и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил о назначении первого вице-премьера Дениса Мантурова и помощника президента Андрея Фурсенко руководителями межведомственной комиссии по развитию микроэлектроники.

    Об этом глава государства заявил на совещании, посвященном вопросам развития отечественной электроники, сообщает Кремль в Telegram-канале.

    «Считаю необходимым, чтобы ее (комиссию по развитию микроэлектроники) возглавили первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Мантуров Денис Валентинович и помощник президента России Андрей Александрович Фурсенко», – сказал Путин.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о росте производства микроэлектроники вопреки санкциям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники.

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, зятем американского лидера.

    Кроме того, в переговорах принимают участие помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщается на сайте Кремля.

    Также в Кремль в составе американской делегации прибыл комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

    Встреча проходит в Представительском кабинете президента в Сенатском дворце Кремля.

    Путин тепло поприветствовал гостей, пожав им руки. «Nice to meet you again («Рад снова вас видеть»)», – сказал Путин на английском Уиткоффу. Уиткофф в свою очередь ответил, что очень рад видеть российского лидера. Он представил президенту России Грюнбаума, который впервые участвует в переговорах в Кремле: «Это Джош», – передает РИА «Новости».

    Грюнбаум участвовал в консультациях, которые на более низком уровне проходили в Майами (штат Флорида). Москву на них представлял Дмитриев, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет спецпредставителя президента США прибыл в московский аэропорт Внуково примерно в 22.35 мск. Затем кортеж прибыл в Кремль.

    22 января 2026, 17:48 • Новости дня
    Трамп сообщил о послании Путину с призывом закончить конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его послание президенту России Владимиру Путину заключается в необходимости завершения конфликта на Украине.

    «Конфликт должен закончиться», – сказал президент США в ответ на вопрос журналистов о том, каково его послание Путину, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что США надеются на скорейшее завершение конфликта.

    Ранее Трамп выразил уверенность в том, что урегулирование конфликта на Украине становится все ближе.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что за последние шесть недель в урегулировании ситуации на Украине удалось достичь большего прогресса, чем за несколько предыдущих лет.

    Tекст: Вера Басилая

    Владельцу пекарни «Машенька», планировавшему закрыться из-за налогов, предоставили варианты развития через сеть нестационарных торговых объектов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

    Власти Московской области предложили владельцу пекарни «Машенька» Денису Максимову комплекс мер поддержки, передает РИА «Новости».

    Правительство региона видит возможность развития бизнеса через малые формы торговли, такие как нестационарные объекты. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Оганов отметил, что оптимальным вариантом для местного производителя хлебобулочных изделий станет реализация продукции через малые торговые точки, а задача властей – снизить нагрузку на бизнес.

    Владелец «Машеньки» рассказал, что в настоящий момент у него три точки: две в Люберцах и одна в Жуковском. По его словам, власти объяснили, какие меры поддержки можно использовать на региональном и федеральном уровнях, и согласовали дальнейший план действий для развития семейного бизнеса.

    Пекарня «Машенька» стала известна после участия в программе «Итоги года» с президентом Владимиром Путиным, где Максимов поднял вопрос о переходе с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса.

    Президент ответил на вопросы предпринимателя и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу.

    В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    Угостивший Путина выпечкой владелец пекарни «Машенька» заявил о закрытии бизнеса.

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допускать роста налоговой нагрузки на бизнес на примере пекарни «Машенька».

    22 января 2026, 22:16 • Новости дня
    Путин продлил проект по реформе высшего образования

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении и расширении пилотного проекта по реформе высшего образования до 2030 года.

    Изначально планировалось завершить проект к 2026 году, однако теперь срок продлили еще на четыре года, передает ТАСС.

    В число вузов-участников добавили Дальневосточный федеральный университет, МГПУ, МГТУ имени Баумана, МФТИ, РНИМУ имени Пирогова, Российский университет транспорта, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Тюменский государственный университет, Уральский федеральный университет и Южный федеральный университет.

    Ранее в проекте участвовали МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта и Томский государственный университет.

    Документ указывает на расширение числа профильных министерств, ответственных за проект: теперь помимо Министерства науки и высшего образования и Минпросвещения, к реализации подключились Минздрав, Минсельхоз и Минтранс, так как вузы их профиля вошли в «пилот».

    Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пилотный проект запустили в 2023 году, он предусматривает новую систему ступеней: базовое высшее образование (четыре-шесть лет), специализированное – магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка (один-три года), а также профессиональное – аспирантура.

    22 января 2026, 21:14 • Новости дня
    Путин призвал оснащать армию умной техникой на базе российских решений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию отечественной интегральной электроники заявил, что армия страны должна оснащаться современными технологиями, созданными на базе российских разработок.

    «Очевидно, что армия России должна оснащаться умной техникой на базе наших собственных решений», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что подобный подход необходим не только для оборонной промышленности, но и для гражданской сферы.

    Ранее Путин заявил, что достижение экономического и технологического лидерства невозможно без собственной компонентной базы в сфере микроэлектроники.

    Он также объявил о создании комиссии по развитию микроэлектроники, которую поручил возглавить Мантурову и Фурсенко.

    Tекст: Антон Антонов

    В Кремле состоялись важные переговоры с США, сообщил спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, который принимал участие во встрече.

    «Важные переговоры России и США прошли в Кремле сегодня», – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он назвал членов американской делегации «миротворцами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, предпринимателем Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошем Грюнбаумом. Встреча продолжалась 3 часа 39 минут.

    Отношения Москвы и Палестины продолжают активно развиваться в гуманитарной сфере, несмотря на сложную обстановку в Ближневосточном регионе, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин, открывая переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, заявил о положительной динамике отношений между Россией и Палестиной, несмотря на сложную обстановку на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    «Хотел бы отметить, что наши отношения развиваются сегодня, несмотря на все сложности, связанные с ситуацией в регионе», – отметил Путин.

    Он также добавил, что Россия продолжает реализовывать гуманитарные проекты и подготавливать специалистов для Палестины. По словам президента, в текущем году 150 молодых палестинцев будут обучаться в российских вузах.

    Путин подчеркнул, что Москва придает большое значение развитию сотрудничества с Палестиной в различных сферах, включая гуманитарную. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы международной повестки и ситуация в регионе.

    Владимир Путин и Махмуд Аббас обсуждают создание «Совета мира» по Газе. Лидеры рассматривают возможность направления миллиарда долларов из замороженных в США российских активов на ближневосточное урегулирование.

    Путин подчеркнул глубокие исторические связи России с Палестиной. Глава государства также заявил о неизменности принципиальной позиции России по ближневосточному урегулированию.

    В Кремле Владимир Путин и глава Палестины обсуждают создание «Совета мира» по Газе и возможное направление миллиарда долларов из замороженных российских активов на ближневосточное урегулирование.

    23 января 2026, 03:04 • Новости дня
    Продолжительность переговоров Путина с Уиткоффом в Кремле превысила три часа

    Tекст: Антон Антонов

    Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером продолжается уже более трех часов, сообщают информационные агентства.

    Встреча проходит в Кремле и началась в 23.25 мск, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в переговорах принимают участие помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Президент России Владимир Путин намерен позвонить губернатору Курской области Александру Хинштейну, который накануне попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин намерен позвонить губернатору Курской области Александру Хинштейну, который накануне попал в дорожно-транспортное происшествие, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что сразу после выхода Хинштейна из наркоза с ним установили контакты представители Кремля и передали губернатору слова поддержки.

    Песков также отметил, что Александр Хинштейн, несмотря на серьезную аварию и полученные травмы, намерен продолжать работу на своем посту. Он подчеркнул, что Кремль полностью поддерживает губернатора и желает ему скорейшего выздоровления.

    Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что находится в Курской областной клинической больнице после ДТП.

    Автомобиль Хинштейна попал в кювет из-за непогоды в Курской области.

    23 января 2026, 13:51 • Новости дня
    Путин поздравил То Лама с переизбранием генсеком компартии Вьетнама

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поздравил То Лама с переизбранием генсеком компартии Вьетнама, российский лидер подчеркнул его роль в укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.

    Глава российского государства подчеркнул, что итоги голосования делегатов съезда подтвердили политический авторитет вьетнамского лидера, сообщается на сайте Кремля.

    «Дорогой товарищ То Лам, примите сердечные поздравления по случаю вашего переизбрания на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама», – говорится в телеграмме.

    Российский лидер отметил заслуги То Лама в реализации курса на ускоренное социально-экономическое развитие республики и защиту ее интересов на международной арене. В Москве высоко ценят личный вклад генсека в упрочение всеобъемлющего стратегического партнерства между государствами.

    Владимир Путин выразил готовность продолжить совместную работу по наращиванию двусторонних связей. Это сотрудничество направлено на благо народов двух стран и обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Ранее Путин выразил соболезнования руководству Вьетнама в связи с последствиями наводнения.

    Наводнения в центре Вьетнама унесли жизни 91 человека.

