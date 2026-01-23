Песков сообщил о военном составе делегации России в Абу-Даби

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россию на переговорах по вопросам безопасности в Абу-Даби будет представлять исключительно военное руководство, передает ТАСС.

«Это военные, это представители Министерства обороны. Называть их мы пока не будем. Это все военные. Это рабочая группа по вопросам безопасности, это будут первые переговоры», – заявил Песков. Он подчеркнул, что переговоры станут началом работы трехсторонней группы по вопросам безопасности.

Группу с российской стороны возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет с американским бизнесменом Стивеном Уиткоффом приземлился в Абу-Даби после вылета из России.

Ушаков подтвердил проведение переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби.

Зеленский ранее заявил о намерении США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ.