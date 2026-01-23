Производитель молока в России снизил цены из-за стоимости сырья

Tекст: Вера Басилая

С января 2026 года отпускные цены на молочную продукцию марки «Коровка из Кореновки» были снижены на 5–15%, пишет «Коммерсантъ».

Причиной решения стало удешевление молочного сырья в России из-за увеличения производства и ослабления спроса со стороны переработчиков, сообщает издание со ссылкой на пресс-службу компании.

Ассортимент творога стал дешевле на 10–15%, а сливочное масло – на 10%. Заместитель гендиректора ГК «Ренна» Игорь Лилеев заявил, что ситуация на молочном рынке сейчас нестабильна, отрасль переживает не самый простой период, но компания увидела такую возможность для себя и для своих потребителей и воспользовалась ею.

Он добавил, что снижение цен связано также с растущей конкуренцией на рынке молочной продукции. По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» зарегистрировано в Кореновске Краснодарского края в 2002 году, генеральным директором является Игорь Московцев.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что в 2025 году производство сырого молока в России достигло 34,3 млн тонн, что стало максимальным показателем почти за тридцать лет.

Патрушев рассказал о мерах для повышения продуктивности молочного животноводства.

Генеральный директор Союзмолоко Артем Белов отметил, что рост себестоимости и значительное подорожание молочной продукции привели к снижению интереса покупателей.