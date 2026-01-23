Директор Юрия Антонова опроверг слухи о завершении артистом карьеры

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сообщения о завершении концертной деятельности народного артиста России Юрия Антонова не соответствуют действительности, передает РИА «Новости».

Концертный директор музыканта опроверг информацию о сокращении количества выступлений артиста из-за проблем со здоровьем.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что Антонов якобы отказывается от больших сольных концертов по состоянию здоровья. Однако директор артиста назвал эти утверждения «придумками нечистоплотных журналистов».

Юрий Антонов – известный советский и российский композитор и исполнитель. Он родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте, а музыкальное образование получил в Молодечненском музыкальном училище. За карьеру Антонов выпустил примерно 30 пластинок и компакт-дисков, общий тираж которых превысил 48 млн экземпляров. Среди его самых известных песен: «Крыша дома твоего», «Поверь в мечту», «Долгожданный самолет», «От печали до радости» и «Лунная дорожка».

