В Белоруссии привели в боеготовность механизированное соединение армии

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, одно из механизированных соединений Белоруссии было приведено в боевую готовность в штатах мирного времени в рамках проверки вооружённых сил, передает РИА «Новости».

Вольфович добавил, что решение о проведении проверки подписал лично президент страны.

Он отметил: «В соответствии с замыслом проверки внезапно приведено в боевую готовность в штатах мирного времени одно из механизированных соединений Северо-Западного оперативного командования. Группа сотрудников госсекретариата прибыла, вручила распоряжение, подписанное лично президентом». После этого командир бригады ознакомился с документом, определил первоочередные задачи и отдал необходимые указания.

В ближайшее время состоятся смотры готовности воинских частей, после чего подразделения совершат марши по незнакомому маршруту. Госсекретарь Совбеза пояснил, что маршрут движения определила комиссия госсекретариата, его протяжённость превышает 50 км.

Маршрут будет проходить в условиях воздействия диверсионно-разведывательных групп условного противника с учетом опыта специальной военной операции, а также применения беспилотников против колонн. По словам Вольфовича, особое внимание уделят тому, как командиры будут реагировать на действия потенциального противника.

После марша подразделения прибудут на полигон, где пройдут контрольные занятия по тактической огневой подготовке. В ходе проверки также планируется оценить готовность военных к неожиданному подъёму по тревоге и выполнению задач в любое время суток. Вольфович подчеркнул, что, по его мнению, каждый военнослужащий должен быть готов к действиям круглосуточно – этого требует президент страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Лукашенко дал поручение провести внезапную масштабную проверку боеготовности армии Белоруссии.