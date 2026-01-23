IWF допустила к турнирам российских тяжелоатлетов до 23 лет с флагом и гимном

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разрешила спортсменам из России в возрасте до 23 лет участвовать в международных турнирах с национальным флагом и гимном, передает РИА «Новости».

Дегтярев заявил: «Вчера пошла информация, что тяжелая атлетика приняла решение о допуске всех с флагом и гимном до 23 лет, сегодня будет объявлено».

При этом он отметил, что взрослые российские тяжелоатлеты смогут выступать под национальными символами только после восстановления статуса Олимпийского комитета России. В настоящее время взрослые спортсмены допускаются на международные соревнования IWF лишь в нейтральном статусе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина потребовала от Международного олимпийского комитета отстранить спортсменов из России и Белоруссии от Олимпиады-2026.

Российских юных фехтовальщиков допустили к международным турнирам с использованием государственного флага и гимна.

Семь российских гимнастов получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.