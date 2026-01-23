  • Новость часаМинченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле
    23 января 2026, 11:25 • Новости дня

    Politico: Европа перешла Рубикон в отношениях с США

    Politico: Европа перешла Рубикон в отношениях с США
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидеры Евросоюза на внеочередном саммите в Брюсселе сочли необходимым выработать единую стратегию независимости от США после событий вокруг Гренландии, пишет Politico.

    Лидеры Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе пришли к выводу, что Европе необходимо действовать самостоятельно, без оглядки на США, сообщает Politico.

    Поводом для встречи стали угрозы Дональда Трампа по поводу Гренландии, однако даже после того, как президент США за сутки до саммита отказался от своих намерений, европейские политики ощутили, что прежний мировой порядок остался в прошлом.

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, несмотря на разногласия, выступили единым фронтом, подчеркнув, что трансатлантический кризис заставил ЕС принять новую реальность – необходимость независимости. «Мы знаем, что должны работать как независимая Европа», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам пятитичасовой встречи.

    По словам одного из дипломатов восточного фланга ЕС, «это момент Рубикона. Европа не может вернуться к тому, как было раньше. Лидеры говорят об этом уже несколько дней». Конкретный сценарий будущего еще предстоит обсуждать, но уже сейчас очевидны изменения в подходах – от приостановки торговых соглашений с США до обсуждения военных и экономических мер.

    Уникальность происходящего в том, что даже страны, традиционно ориентированные на США, начали проявлять готовность к самостоятельным действиям. Эстония рассматривала возможность отправки войск в Гренландию, а Польша, всегда тесно сотрудничавшая с Вашингтоном, заявила о возможности применения антикоррекционного инструмента ЕС против США.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что Европа становится сильнее, когда действует едино и ясно выражает свою позицию. Даже Германия, традиционно опиравшаяся на трансатлантические связи, начала пересматривать свои позиции. Дипломаты ЕС подчеркивают: теперь ключевая задача – самостоятельно выстраивать повестку, включая вопросы Украины, безопасности и повышения конкурентоспособности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан заявил, что Брюссель стремится продолжать войну на Украине.

    Кая Каллас отметила, что по трансатлантическим отношениям был нанесен серьезный удар.

    Владимир Зеленский сообщил о растерянности в Европе после его встречи с Дональдом Трампом.

    22 января 2026, 13:04 • Новости дня
    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии

    Политолог Лукьянов: Трамп не откажется намерения включить Гренландию в состав США

    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии
    @ Norbert Eisele-Hein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп после заключения соглашения по Гренландии объявит об очередной грандиозной победе. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта. Через какое-то время глава Белого дома может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава Белого дома заявил о сделке по Гренландии.

    «Изначально было подозрение, что накат Дональда Трампа по вопросу Гренландии, его Давосская речь, канонада заявлений и угроз странам Европы пошлинами – не более чем способ сбить цену. И надо признать, что это дало свой результат», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    Он напомнил, что согласно предварительному проекту, США расширят военное присутствие на острове, смогут разместить там системы «Золотой купол», получат суверенный контроль над базами, а также дополнительные права на добычу полезных ископаемых.

    «Сделка века», видимо, будет заключаться в том, что Штаты натыкают в Гренландии аналогов кубинской Гуантанамо. Она на протяжении столетий была военной базой на территории другого государства с экстерриториальным статусом и совершенно символической арендой», – пояснил собеседник.

    По мнению Лукьянова, глава Белого дома мог бы добиться всего этого и без разыгранного спектакля. «Но сейчас он сбил цену до нуля. Трамп, разумеется, назовет сделку фантастической и сверхблагоприятной для Штатов, заявит, что она позволит навсегда обеспечить безопасность Америки, Гренландии, Европы. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта», – считает политолог.

    Аналитик допустил, что через какое-то время Трамп, или уже следующий американский президент, может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом. «Стоит ожидать как минимум работы американцев над поощрением стремления гренландцев к самоопределению», – добавил он. – Шумиха, которая возникла вокруг острова, подняла не очень приятный для датчан и европейцев вопрос о том, почему Копенгаген владеет этой арктической территорией. Можно ссылаться на правовые документы, но в основе все равно лежит колониальная экспансия».

    Что касается Марка Рютте, то Лукьянов призвал не преувеличивать его роль, как пишут западные СМИ, в смене Трампом курса. «Всем очевидно, что для минимизации издержек и успешного продолжения отношений, необходим персонифицированный подход к американскому лидеру. Похоже, генсек НАТО нашел ключ: публичное восхищение. Но если у него это работает, то в других случаях, как, например, у Эммануэля Макрона – нет», – отметил собеседник.

    «Диалог между государствами для американского лидера – это в значительной степени общение с конкретными людьми. Глава Белого дома личностно-ориентированный: кто-то ему приятен, кто-то противен, кто-то безразличен, и от этого кое-что зависит», – поделился он наблюдениями в заключении.

    В среду Дональд Трамп на полях экономического форума в Давосе провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. По итогам переговоров глава Белого дома сообщил, что удалось заложить основу для будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону.

    По его словам, исходя из этого, он не будет вводить тарифы против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению Гренландии к США: Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии.

    Американский лидер позже заявил, что проект сделки предусматривает предоставление Штатам прав на добычу полезных ископаемых, а также участие Гренландии в системе противоракетной обороны «Золотой купол». «Они (страны ЕС) собираются участвовать в разработке «Золотого купола», и они собираются участвовать в правах на добычу полезных ископаемых, как и мы», – сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

    Как сообщает The Telegraph, предполагаемая сделка не предусматривает продажи острова Вашингтону. Вместо этого Штаты получат суверенный контроль над военными базами в некоторых частях Гренландии. Они будут считаться американской территорией, что позволит США проводить военные операции, тренировки и разведывательные работы. Источники The New York Times сравнили это с базами Британии на Кипре.

    По информации издания, такой компромисс предложил генсек НАТО Марк Рютте. Телеканал Sky News отмечает, что стратегия «папочка» приносит свои плоды. Однако, признают британские журналисты, нет никаких сомнений в том, что разногласия между Вашингтоном и европейцами уже нанес ущерб сплоченности НАТО, побудив многие страны Европы «все резче высказываться в ответ на требования Трампа».

    23 января 2026, 03:59 • Новости дня
    Орбан сообщил о требовании Украины к ЕС на 1,5 трлн долларов
    Орбан сообщил о требовании Украины к ЕС на 1,5 трлн долларов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство Евросоюза вручило лидерам европейских стран секретный документ с требованиями Украины, которые включают 1,5 трлн долларов, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По словам Орбана, Киев «выдвинул требование» выделить 1,5 трлн долларов в течение следующих десяти лет. 800 млрд планируется выделить «в два этапа, на первом этапе – 300 млрд». Еще 700 млрд – «это военные расходы в течение следующих десяти лет», передает ТАСС.

    «Не знаю, к чему это приведет, но это определенно как взрыв атомной бомбы. До сих пор мы думали, что ЕС попытается как-то избавиться от этого требования, смягчить его или уменьшить, но это требование было принято», – заявил Орбан после экстренного саммита ЕС в Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил в Давосе с резкой критикой в адрес премьер-министра Венгрии. Орбан ответил Зеленскому: «Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт».

    22 января 2026, 22:55 • Видео
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    23 января 2026, 07:38 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала потратить оборонные средства ЕС на ледокол
    Фон дер Ляйен пообещала потратить оборонные средства ЕС на ледокол
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Брюссель намерен направить часть военных ассигнований на закупку полярного оборудования и создание собственного судна ледового класса для работы в северных широтах, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Помимо инвестиций, мы также намерены углублять сотрудничество с Соединенными Штатами и всеми другими странами и партнерами по важной теме арктической безопасности», – указала глава ЕК, передает РИА «Новости».

    Чиновница уточнила, что увеличение оборонных расходов следует направить на закупку специализированной техники. В качестве примера необходимого оборудования она назвала европейский ледокол.

    На этой неделе руководство ЕК уже анонсировало подготовку предложений по данному вопросу. Планируется задействовать военные фонды Евросоюза для технического оснащения в Арктике.

    В начале января британский премьер Кир Стармер в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил защиту союзников по Европе от «агрессивной России» на Крайнем Севере.

    23 января 2026, 10:27 • Новости дня
    NYT: Зеленский в Давосе обрушился с критикой на ближайших союзников
    NYT: Зеленский в Давосе обрушился с критикой на ближайших союзников
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме, обвинив европейские страны в неспособности противостоять России и слабом ответе на вызовы, сообщает The New York Times (NYT).

    Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес европейских стран на форуме в Давосе, сообщает The New York Times.

    По словам Зеленского, Европа остается «фрагментированным калейдоскопом» и не может стать глобальной силой, способной защитить свободу и противостоять угрозам. Он подчеркнул, что Европа полагается на военную мощь Соединенных Штатов и не готова действовать самостоятельно.

    Зеленский отметил, что европейские власти не смогли эффективно противодействовать действиям России и недостаточно строго реагировали на попытки обхода санкций со стороны российских нефтяных танкеров. Он также сравнил позицию Европы с решительными мерами США, приведя в пример военную операцию против Николаса Мадуро и действия в отношении Венесуэлы.

    В своей речи Зеленский указал на опасность того, что Европа может остаться без поддержки США в будущем, и призвал европейские страны к большей самостоятельности и единству. По его мнению, только совместные усилия с Украиной позволят защитить европейский образ жизни и безопасность.

    Зеленский также сообщил, что провел встречу с Дональдом Трампом, по итогам которой стороны достигли договоренности относительно гарантий безопасности для Украины после завершения военных действий. Однако подробности о характере этих гарантий он не раскрыл. Отмечается, что конкретных соглашений о послевоенном восстановлении или дополнительных гарантиях безопасности на форуме достигнуто не было.

    Владимир Зеленский заявил, что если бы Украина была в НАТО, она могла бы «решить проблему с российскими кораблями» у Гренландии.

    Зеленский ранее подчеркнул, что Европа по-прежнему не готова к самостоятельной защите и не понимает, как реагировать на новые вызовы.

    Украинский лидер обвинил западные страны в отсутствии реальной поддержки народов Белоруссии и Ирана.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «бестолковым клоуном» из-за его призывов атаковать Иран.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Зеленского человеком, который уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт.

    23 января 2026, 11:15 • Новости дня
    Politico: Германия и Италия создают новый альянс
    Politico: Германия и Италия создают новый альянс
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Италии Джорджа Мелони готовятся подписать ряд соглашений, включая оборонное сотрудничество и поддержку промышленности ЕС, сообщает Politico.

    Мерц и Мелони встретятся в пятницу на саммите в римской вилле Дория Памфили, где они намерены заключить соглашения по оборонным и экономическим вопросам. В переговорах примут участие 21 министр из обеих стран, ожидается подписание около десяти документов, подтвердило правительство Италии. Германия и Италия уже имеют совместное предприятие по производству танков между Rheinmetall и Leonardo, пишет Polotico.

    Стороны также готовят совместную позицию по восстановлению промышленности ЕС и расширению экспорта, которую представят на саммите Европейского совета 12 февраля. Мерц и Мелони единодушны в критике задержек по соглашению с МЕРКОСУР и стремятся снизить напряженность с президентом США Дональдом Трампом. Политики демонстрируют личную симпатию и считают сотрудничество надежным, в отличие от отношений с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чье поведение неоднократно вызывало раздражение в Берлине и Риме.

    В то же время между Мерцем и Мелони сохраняются разногласия: премьер Италии ранее не поддержала идею использовать замороженные российские активы для помощи Украине и добивалась уступок для фермеров по МЕРКОСУР. В вопросах финансовой дисциплины Берлин и Рим также расходятся: Италия традиционно выступает за мягкую фискальную политику, а Германия – за жесткую экономию. Тем не менее оба лидера пошли на сближение позиций: Мелони сократила расходы Италии, а Мерц увеличил госдолг ради инвестиций в оборону.

    Как отмечают эксперты, альянс Мерца и Мелони носит прагматичный и тактический характер, обусловленный внутренними политическими изменениями в обеих странах и необходимостью выстраивать альтернативу тандему с Францией.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Рим на переговоры с премьером Италии Джорджой Мелони по вопросам торгового давления со стороны США и других партнеров.

    В Евросоюзе обостряются разногласия между Берлином и Парижем по вопросам обороны, финансирования Украины и торгового соглашения с МЕРКОСУР.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, говоря о напряженности между Германией и Францией, отмечал, что это происходит из-за «подразделения внутри подразделений».

    23 января 2026, 06:34 • Новости дня
    Глава Евросовета заявил о противоречии «Совета мира» Трампа Уставу ООН
    Глава Евросовета заявил о противоречии «Совета мира» Трампа Уставу ООН
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры стран ЕС опасаются, что новый «Совет мира», инициированный США, может противоречить основным принципам Устава ООН, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

    «У нас есть обоснованные сомнения в соответствии «Совета мира» принципам и Уставу ООН», – приводит слова Кошты ТАСС.

    Кошта выступил на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС по Гренландии. Он заявил, что европейские лидеры намерены продолжать сотрудничество с США по вопросам установления мира в Газе без участия в этой структуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС провел экстренный саммит по Гренландии.

    В Давосе состоялась церемония подписания устава созданного по инициативе США «Совета мира» по Газе. Президент США Дональд Трамп на церемонии заявил о приверженности демилитаризации сектора Газа.

    23 января 2026, 00:14 • Новости дня
    Фицо усомнился в пользе Каллас для ЕС из-за отказа Рубио встретиться с ней

    Tекст: Антон Антонов

    Если госсекретарь президента США Марко Рубио отказывается встретиться с главой дипломатии ЕС Каей Каллас, то возникает вопрос, какую пользу приносит ее служба, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Если... Марко Рубио отказывается встретиться с Каей Каллас… какую пользу приносит ее служба? Из глубокого кризиса, в котором находится Евросоюз, мы можем выйти только с новым руководством и новыми идеями», – приводит слова Фицо РИА «Новости».

    Фицо в видеообращении заявил, что нынешнее руководство ЕС не способно решать ключевые проблемы – от снижения конкурентоспособности из-за климатических целей до ситуации с нелегальной миграцией и отсутствия смелости выражать независимую позицию.

    Он отметил, что сейчас Евросоюз руководствуется исключительно антироссийскими настроениями, а в его руководстве находятся люди, которых избегают мировые лидеры. Он подчеркнул, что выход из кризиса возможен только при появлении новых идей и нового руководства.

    Фицо сравнил Европейский союз с массажным салоном, для эффективной работы которого надо менять не кровати, а персонал.

    Премьер также раскритиковал внеочередной саммит в Брюсселе, назвав его «супердорогим ужином» и отметив, что заседание не приведет к принятию решений. Фицо выразил надежду, что встреча не затянется до утра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио неоднократно отказывался от встреч с Каллас. Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.

    22 января 2026, 16:27 • Новости дня
    Посол РФ в Дании заявил о невозможности изъятия земли под посольством

    Барбин заявил о дипломатическом иммунитете земли под посольством в Дании

    Посол РФ в Дании заявил о невозможности изъятия земли под посольством
    @ rusembdk

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский дипломат отметил, что участок под российским посольством в Копенгагене защищен иммунитетом, а возможность его изъятия является маловероятной.

    Российский посол в Дании Владимир Барбин заявил, что власти Копенгагена не могут просто так забрать землю под российским посольством, передает РИА «Новости». По его словам, дипломатическая территория обладает иммунитетом, что делает ее изъятие практически невозможным. «У нас есть иммунитет, просто так забрать землю, отобрать здание практически невозможно», – сказал Барбин в эфире телеканала «Россия 24».

    Посол подчеркнул, что у России отсутствует альтернативный план на случай, если власти Дании попытаются изъять участок. Он объяснил, что такой сценарий считается лишь теоретически возможным, и подчеркнул, что сейчас оснований для этого нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Барбин в четверг сообщал, что российское диппредставительство в Дании продолжает работать в обычном режиме и оказывает все консульские услуги.

    До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией прокомментировал решение Копенгагена об изъятии участка земли у российского посольства, связав это с территориальными вопросами в Гренландии.

    Напомним, что во вторник Барбин сообщил о сокращении численности дипмиссии и угрозах датских властей отобрать землю, где размещаются здания посольства.


    22 января 2026, 16:48 • Новости дня
    Президент Чехии призвал ЕС готовиться к самообороне без США

    Петр Павел заявил о готовности Евросоюза к самостоятельной обороне без США

    Президент Чехии призвал ЕС готовиться к самообороне без США
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что страны Европы должны быть способны самостоятельно обеспечивать свою безопасность без опоры на США.

    Европейские страны – участники НАТО должны быть готовы самостоятельно обеспечивать свою безопасность, даже если между ними и США возникнут разногласия, считает президент Чехии. Петр Павел заявил: «Если по какой-то причине США не смогут участвовать в защите Европы или не будут в этом заинтересованы, мы должны иметь стопроцентную возможность обеспечить [безопасность] самостоятельно», передает ТАСС.

    Президент Чехии отметил, что Евросоюз располагает достаточными экономическими и военными ресурсами для самостоятельной обороны. По его словам, НАТО будет заинтересовано в укреплении европейского фланга ради независимости Европы от США в сфере безопасности.

    Павел также подчеркнул, что даже если ситуация вокруг Гренландии не приведет к обострению внутри альянса, европейским членам НАТО все равно следует стремиться к большей самостоятельности и укреплению оборонительных возможностей.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что большинство европейских стран не смогли бы функционировать без американской военной поддержки.

    Позднее газета Politico сообщила, что ЕС потерял доверие к США на фоне ситуации с Гренландией, а европейские чиновники считают, что разлад между ЕС и США неизбежен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после резких угроз союзникам Трамп объявил о будущей сделке по Гренландии и Арктике, а напряжение в НАТО удалось снизить благодаря дипломатической стратегии генсека альянса.

    22 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Каллас заявила о нанесенном ударе по трансатлантическим отношениям

    Каллас заявила о серьезном ухудшении отношений Евросоюза и США

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз столкнулся с самым серьезным за последнее время испытанием трансатлантических связей, однако европейские лидеры подчеркивают важность сохранения диалога с США, заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас.

    Серьезный удар по трансатлантическим отношениям был нанесен на этой неделе, сообщила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас, передает ТАСС.

    Она выступила перед журналистами по прибытии на внеочередной саммит Евросоюза, который посвящен ситуации вокруг Гренландии.

    Каллас подчеркнула, что в этом году ЕС уже понял,что эти отношения уже не такие, какими были раньше.

    «ЕС не хочет выкинуть в мусорное ведро 80 лет хороших отношений с США, и мы хотим работать над этим», – отметила глава евродипломатии.

    По словам Каллас, несмотря на сложности, Евросоюз намерен приложить усилия для сохранения и укрепления сотрудничества с США.

    Ранее европейские чиновники заявили о сохранении серьезных разногласий после отказа Дональда Трампа от введения пошлин на страны, поддерживающие Гренландию.

    Президент Чехии Петр Павел отметил, что страны Европы должны сами обеспечивать свою безопасность без помощи Соединенных Штатов.

    Axios сообщал, что план Дональда Трампа по Гренландии предполагает сохранение суверенитета Дании при военном присутствии США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты получат полный военный доступ к Гренландии без выплаты средств.

    23 января 2026, 11:35 • Новости дня
    Захарова иронично ответила на заявления главы МИД Норвегии о викингах в Херсоне

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала слова министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйда, заявившего о путешествиях викингов в Днепропетровск, Херсон и Запорожье.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на выступление главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйда, который во время визита в Киев рассказал о путешествиях викингов по территориям Днепропетровска, Запорожья и Херсона, передает РИА «Новости».

    Захарова отметила, что министр допустил историческую неточность, поскольку города Днепропетровск, Запорожье и Херсон были основаны значительно позже, в XVIII веке, во времена Российской империи.

    По ее словам, норвежский министр упустил из виду этот факт, что, по мнению дипломата, говорит о низком уровне образования европейских политиков.

    «Безграмотность Эспена Барта Эйда – это тоже наследие его предков-викингов? Или как? Это наследие его предков, которые грабили и убивали людей по всей Европе? Или это что-то самоприобретенное?» – иронично отметила дипломат.

    Она также напомнила, что викинги, которых министр упомянул в своей речи, были известны грабежами и убийствами по всей Европе, что добавляет иронии в его исторические экскурсы.

    Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде ранее подчеркнул важность поддержки Украины в ее борьбе за независимость и общие принципы.

    Российское посольство в Осло отметило, что Норвегия придерживается конфронтационной линии западных стран и способствует эскалации прокси-войны с Россией.

    22 января 2026, 13:14 • Новости дня
    Стубб заявил о работе ЕС, США и Украины над документами по конфликту

    Стубб: Запад и Украина начали разработку документов по урегулированию конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Союзники Киева работают над пятью-семью документами по урегулированию украинского конфликта, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    По словам Стубба, Европа, США и Украина разрабатывают пять-семь ключевых документов по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью телеканалу CNN.

    «Я более оптимистично смотрю на мирный процесс. Почему? Потому что теперь я чувствую, что Украина, Соединенные Штаты и Европа на одной стороне», – отметил Стубб.

    Ранее он сообщал, что Европа не имеет отдельного плана по урегулированию украинского конфликта, а с США ведется работа над тремя основными инициативами: план из 20 пунктов, гарантии безопасности и программа восстановления Украины.

    Президент Финляндии также заявил, что Европе в определенный момент придется начать диалог с Россией по ситуации на Украине на самом высоком уровне.

    Стубб добавил, что обсуждение о назначении специального представителя от коалиции европейских стран или ЕС ведется уже более года.

    Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией. Правительства Франции и Италии оказывают давление на объединение с целью учреждения поста переговорщика. Дипломаты считают Александера Стубба одним из возможных претендентов.

    Ранее глава американского государства Дональд Трамп заявил, что Москва настроена на урегулирование конфликта на Украине, а в промедлении виноват Киев.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о планах Европы сохранить «нацистский киевский режим», что Россия считает неприемлемым.

    22 января 2026, 13:45 • Новости дня
    Посол сообщил о продолжении работы консульства России в Дании

    Посол Барбин сообщил о продолжении работы консульства России в Дании

    Tекст: Вера Басилая

    Дипломатическое представительство России в Дании функционирует в штатном режиме и предоставляет все консульские услуги, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

    Консульство России в Дании продолжает работу в штатном режиме и оказывает все услуги гражданам, несмотря на заявления Копенгагена о возможном изъятии земли под российской дипмиссий, передает «Россия 24».

    Посол России в Дании Владимир Барбин подтвердил, что никаких ограничений в деятельности консульства нет.

    Барбин отметил в эфире телеканала: «У нас консульство работает, консульские услуги оказываются в полном объеме». Это заявление прозвучало на фоне угроз датских властей изъять участок, где размещается российское посольство.

    Посол также подчеркнул, что у России как у дипломатической миссии есть иммунитет, а значит, просто так забрать землю или отобрать здание невозможно. По его словам, властям Дании будет крайне сложно реализовать подобные планы, поскольку диппредставительство пользуется защитой согласно международным нормам.

    Посол России в Дании Владимир Барбин указывал на звучащие со стороны мэрии Копенгагена угрозы отобрать землю дипмиссии.

    Дипломат заявлял о невозможности нормального взаимодействия с Данией из-за ее конфронтационного курса.

    Позднее в посольстве разъясняли, что власти Копенгагена не изымали землю у представительства России.

    Дания занимает четвертое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    23 января 2026, 04:28 • Новости дня
    ЕС собрался ускорить ратификацию торгового соглашения с США

    Кошта: Саммит ЕС решил ускорить ратификацию торгового соглашения с США

    Tекст: Антон Антонов

    Участники саммита ЕС приняли решение ускорить ратификацию соглашения о пошлинах с США, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

    Кошта на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС по Гренландии заявил: «Мы считаем решение президента США Дональда Трампа не вводить новые тарифы в отношении стран ЕС шагом в правильном направлении».

    Он отметил, что эти тарифы были бы несовместимы с достигнутым ранее соглашением между Евросоюзом и США, подписанным в июле. Кошта подчеркнул, что целью соглашения является стабилизация торговых отношений между двумя сторонами, однако Евросоюз намерен и дальше твердо отстаивать свои интересы и готов сотрудничать с США по различным вопросам, включая ситуацию на Украине, передает ТАСС.

    ЕС планирует провести следующую неформальную европейскую встречу 12 февраля и посвятит ее вопросам торговли, включая соглашение с США, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп угрожал ввести 10% тариф на импорт товаров из стран, поддерживающих Данию по вопросу обороны Гренландии. Европейский парламент заявил о намерении приостановить торговую сделку с США из-за новых пошлин. Трамп сообщил, что после обсуждений с генеральным секретарем НАТО и подготовки будущего соглашения по Арктике тарифы с 1 февраля вводиться не будут.

    Весной США начали масштабную тарифную войну. Летом ЕС и США договорились о введении пошлин в размере 15% на 75% европейских поставок в США. При этом ЕС отказался от тарифов на американские товары.

    23 января 2026, 11:54 • Новости дня
    Глава МИД Франции спрогнозировал переговоры Европы с Россией о безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским странам предстоит обсудить с Россией вопросы архитектуры безопасности после завершения конфликта на Украине, заявил руководитель МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в пятницу сообщил о необходимости будущего диалога между Европой и Россией по вопросам безопасности после завершения конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, такой разговор станет актуальным, когда «завершится война» и Россия определит для себя новые ориентиры.

    «Когда придет время, нам, очевидно, придется, когда мы будем усилены, провести с Россией обсуждение по вопросу европейской архитектуры безопасности», – заявил Барро.

    Евродепутат Тьерри Мариани заявил, что Франции потребуется вернуть прежний уровень доверия в отношениях с Россией после резких заявлений национального руководства.

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны возобновить контакты с Россией.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал всем, кто хочет вести серьезный диалог с Россией, не делать громких заявлений, а связаться напрямую.

    Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией, а правительства Франции и Италии оказывают давление на объединение с целью учреждения поста переговорщика.

