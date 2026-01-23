В Казахстане чиновник – олимпийский чемпион по боксу подрался с замом-самбистом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Чемпион Олимпиады 2012 года по боксу Серик Сапиев, который возглавляет управление физической культуры и спорта Карагандинской области, подрался со своим заместителем Дауреном Есимхановым, передает ТАСС.

По информации портала, инцидент произошёл 21 января в областной специализированной детско-юношеской спортивной школе в Караганде.

Сначала между Сапиевым и Есимхановым началась словесная перепалка, которая переросла в драку. В результате Сапиев получил телесные повреждения. Как уточняет источник, по факту побоев возбуждено уголовное дело.

В департаменте полиции подтвердили, что 42-летний житель Караганды обратился с заявлением, и установили, что конфликт действительно произошёл в здании спорткомплекса между двумя мужчинами. При этом в полиции не стали раскрывать их имена, ссылаясь на тайну следствия, и подчеркнули, что обстоятельства выясняются.

Серик Сапиев – известный казахстанский спортсмен, олимпийский чемпион Лондона в весе до 69 кг, двукратный призёр чемпионатов мира, бывший депутат Мажилиса и экс-сотрудник Минтуризма и спорта. Его нынешний заместитель Даурен Есимханов известен как призёр чемпионатов Азии и мира по самбо, а также чемпион мира по джиу-джитсу.

