    23 января 2026, 11:05 • Новости дня

    Сын Трампа из США вызвал полицию Лондона из-за преступления в «прямом эфире»

    @ Chip Somodevilla/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В январе 2025 года сын президента США Дональда Трампа Бэррон Трамп обратился в лондонскую полицию после того, как стал свидетелем нападения на знакомую во время видеосвязи, сообщает The New York Times.

    Детали звонка Бэррона Трампа в городскую полицию Лондона стали известны во время судебного процесса, передает The New York Times.

    В ночь на 18 января 2025 года он сообщил о нападении на женщину, увидев происходящее по видеосвязи. Трамп не назвал себя оператору, но предоставил имя и адрес потерпевшей и подчеркнул срочность ситуации.

    Женщина, о которой шла речь, рассказала в суде, что «этот звонок был как знак свыше» и помог спасти ей жизнь. Позже она подтвердила, что именно Трамп вызвал полицию. По данным прокуратуры, до этого она дважды сама пыталась дозвониться до экстренных служб, но ее звонки были прерваны.

    Обвиняемый, россиянин Матвей Румянцев, отрицал вину и заявил, что в ту ночь женщина якобы вела себя агрессивно по отношению к нему. Во время видеозвонка он специально направил камеру на нее. Прокуроры использовали запись звонка Трампа и его электронное письмо как доказательства по делу.

    Бэррон Трамп лично на суде не появится, но его свидетельские показания и переписка с полицией стали частью материалов процесса. Обвинения против Румянцева включают изнасилование, удушение и давление на потерпевшую с целью отказа от обвинений.

    Бэррон Уильям Трамп – младший сын 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа и единственный ребенок от его третьей жены Мелании Трамп.

    23 января 2026, 01:58 • Новости дня
    Трамп оценил идею Путина об использовании замороженных активов в «Совете мира»
    @ Allison Robbert/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Идея президента России Владимира Путина о передаче 1 млрд долларов из замороженных российских активов в «Совет мира» является интересной, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Это очень интересно», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам Трампа, некоторые страны внесли в «Совет мира» по Газе даже больше миллиарда долларов.

    Трамп также выразил уверенность, что Путин заинтересован в заключении соглашения по урегулированию конфликта на Украине. «Я думаю, что президент Путин хотел бы заключения сделки», – сказал Трамп, добавив, что, по его мнению, и Владимир Зеленский готов к соглашению.

    На вопрос о препятствиях для разрешения конфликта на Украине Трамп сообщил, что речь идет о тех же вопросах, что и прежде, подчеркнув, что в основном речь о «пределах и границах».

    Кроме того, Трамп отметил, что параметры возможного соглашения по Украине известны сторонам и уже обсуждаются последние шесть-семь месяцев. «Все идут на уступки, чтобы довести это дело до конца», – сказал Трамп. Он также сообщил, что в Давосе провел несколько обсуждений по ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

    Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Москва рассматривает инициативу Трампа по созданию «Совета мира» по Газе. Россия может направить в этот «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных российских активов, сказал Путин. Остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления пострадавших территорий после завершения боевых действий между Россией и Украиной.

    23 января 2026, 09:29 • Новости дня
    Трамп спрогнозировал новые территориальные потери Украины

    Трамп спрогнозировал новые территориальные потери Украины без сделки

    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    При отказе Киева от переговоров с Россией Украина может лишиться еще большего числа своих территорий, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может лишиться еще большего количества территорий, если не согласится на мирное соглашение с Россией, передает РИА «Новости».

    При этом Трамп отметил, что в его представлении Владимир Путин изначально хотел получить всю территорию Украины.

    По его мнению, дальнейшее отсутствие договоренностей между Киевом и Москвой может привести к новым территориальным потерям Украины.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что провел хорошую встречу с Зеленским на полях ВЭФ в Давосе, однако прошлые встречи не привели к результатам.

    Зеленский заявил, что вопрос территорий до сих пор остается самым сложным и нерешенным. Многие жители Украины стали выражать готовность к территориальным уступкам ради мира после перебоев с электроэнергией.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что без согласования территориального вопроса по формуле переговоров в Анкоридже невозможно достичь долгосрочного урегулирования.

    22 января 2026, 22:55 • Видео
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    22 января 2026, 13:04 • Новости дня
    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии

    Политолог Лукьянов: Трамп не откажется намерения включить Гренландию в состав США

    @ Norbert Eisele-Hein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп после заключения соглашения по Гренландии объявит об очередной грандиозной победе. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта. Через какое-то время глава Белого дома может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава Белого дома заявил о сделке по Гренландии.

    «Изначально было подозрение, что накат Дональда Трампа по вопросу Гренландии, его Давосская речь, канонада заявлений и угроз странам Европы пошлинами – не более чем способ сбить цену. И надо признать, что это дало свой результат», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    Он напомнил, что согласно предварительному проекту, США расширят военное присутствие на острове, смогут разместить там системы «Золотой купол», получат суверенный контроль над базами, а также дополнительные права на добычу полезных ископаемых.

    «Сделка века», видимо, будет заключаться в том, что Штаты натыкают в Гренландии аналогов кубинской Гуантанамо. Она на протяжении столетий была военной базой на территории другого государства с экстерриториальным статусом и совершенно символической арендой», – пояснил собеседник.

    По мнению Лукьянова, глава Белого дома мог бы добиться всего этого и без разыгранного спектакля. «Но сейчас он сбил цену до нуля. Трамп, разумеется, назовет сделку фантастической и сверхблагоприятной для Штатов, заявит, что она позволит навсегда обеспечить безопасность Америки, Гренландии, Европы. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта», – считает политолог.

    Аналитик допустил, что через какое-то время Трамп, или уже следующий американский президент, может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом. «Стоит ожидать как минимум работы американцев над поощрением стремления гренландцев к самоопределению», – добавил он. – Шумиха, которая возникла вокруг острова, подняла не очень приятный для датчан и европейцев вопрос о том, почему Копенгаген владеет этой арктической территорией. Можно ссылаться на правовые документы, но в основе все равно лежит колониальная экспансия».

    Что касается Марка Рютте, то Лукьянов призвал не преувеличивать его роль, как пишут западные СМИ, в смене Трампом курса. «Всем очевидно, что для минимизации издержек и успешного продолжения отношений, необходим персонифицированный подход к американскому лидеру. Похоже, генсек НАТО нашел ключ: публичное восхищение. Но если у него это работает, то в других случаях, как, например, у Эммануэля Макрона – нет», – отметил собеседник.

    «Диалог между государствами для американского лидера – это в значительной степени общение с конкретными людьми. Глава Белого дома личностно-ориентированный: кто-то ему приятен, кто-то противен, кто-то безразличен, и от этого кое-что зависит», – поделился он наблюдениями в заключении.

    В среду Дональд Трамп на полях экономического форума в Давосе провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. По итогам переговоров глава Белого дома сообщил, что удалось заложить основу для будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону.

    По его словам, исходя из этого, он не будет вводить тарифы против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению Гренландии к США: Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии.

    Американский лидер позже заявил, что проект сделки предусматривает предоставление Штатам прав на добычу полезных ископаемых, а также участие Гренландии в системе противоракетной обороны «Золотой купол». «Они (страны ЕС) собираются участвовать в разработке «Золотого купола», и они собираются участвовать в правах на добычу полезных ископаемых, как и мы», – сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

    Как сообщает The Telegraph, предполагаемая сделка не предусматривает продажи острова Вашингтону. Вместо этого Штаты получат суверенный контроль над военными базами в некоторых частях Гренландии. Они будут считаться американской территорией, что позволит США проводить военные операции, тренировки и разведывательные работы. Источники The New York Times сравнили это с базами Британии на Кипре.

    По информации издания, такой компромисс предложил генсек НАТО Марк Рютте. Телеканал Sky News отмечает, что стратегия «папочка» приносит свои плоды. Однако, признают британские журналисты, нет никаких сомнений в том, что разногласия между Вашингтоном и европейцами уже нанес ущерб сплоченности НАТО, побудив многие страны Европы «все резче высказываться в ответ на требования Трампа».

    22 января 2026, 22:55 • Новости дня
    Financial Times заявила об «ударе для Зеленского» в Давосе

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с президентом США Дональдом Трампом оказались ударом для украинского лидера Владимира Зеленского, пишет британская газета Financial Times.

    Переговоры с американскими чиновниками велись до саммита, но документы, которые собирались подписывать, остались недоработанными и неподписанными, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Издание отмечает, что после встречи Трамп покинул Давос, не взяв на себя никаких обязательств по соглашению. Это «ознаменовало собой удар для Зеленского», говорится в материале.

    Газета также сообщала, что в Давосе хотели объявить о заключении плана восстановления Украины на 800 млрд долларов, но это объявление было отложено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ отметили, что переговоры Трампа и Зеленского на полях Всемирного экономического форума в Давосе продолжались примерно час.

    23 января 2026, 11:54 • Новости дня
    Минченко оценил переговоры Путина с делегацией США в Кремле

    Политолог Минченко: Трамп провел тест-драйв «Совета мира» в Москве

    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Работа по основным трекам, наметившимся в Кремле, продолжится в Абу-Даби. На повестке, вероятно, будет стоять вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Владимир Путин провел встречу с делегацией представителей США. По мнению эксперта, участие Джоша Грюнбаума в ней неслучайно.

    «По итогам встречи Владимира Путина с американскими эмиссарами в Кремле анонсирована работа по двум трекам – военному и экономическому», – указал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он назвал выбор Абу-Даби в качестве места проведения заседания трехсторонней рабочей группы Россия – США – Украина по вопросам безопасности логичным, поскольку столица ОАЭ ранее уже становилась площадкой для диалога сторон.

    «Я думаю, на повестке – вопрос реализации вывода украинских войск из Донбасса: как технически это сделать так, чтобы было обеспечено прекращение огня на период вывода. Также необходимо понимать предполагаемые способы верификации результатов, механизмы синхронизации мероприятий с переговорным треком и, видимо, подписанием каких-то пакетов документов», – рассуждает политолог.

    «Остановка боевых действий, а потом перемещение войск – это очень сложная задача с точки зрения и логистики, и безопасности», – подчеркнул Минченко. Что касается второго трека работы, продолжил собеседник, то у Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа есть достаточно серьезный прорыв с точки зрения поиска интересных и для России, и для США совместных экономических проектов. «Состав российской делегации на предстоящих переговорах достаточно традиционный», – уточнил спикер.

    На этом фоне аналитик обратил внимание на новую фигуру в американской переговорной группе – Джоша Грюнбаума. «Он включен как представитель недавно созданного «Совета мира». Я думаю, что это практически первый тест-драйв новой организации в международных переговорах, причем в двойственном формате – и по украинскому вопросу, и по вопросу Газы», – заключил Минченко.

    В ночь на пятницу состоялись переговоры президента России Владимира Путина с делегацией представителей США. Встреча продолжалась около четырех часов. С американской стороны в ней принимали участие спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

    Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были исключительно содержательными, конструктивными и были необходимы, чтобы «вместе, уже как бы «на двоих», определить параметры дальнейших действий». Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал их как «важные».

    Центральной темой стала ситуация на Украине. По словам Ушакова, стороны подтвердили: без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа» рассчитывать на долгосрочное урегулирование не приходится. «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя», – цитирует помощника президента официальный сайт Кремля.

    Он сообщил, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Параллельно с этим в столице ОАЭ пройдет встреча руководителей двусторонней группы России и США по экономическим делам – Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

    На встрече в Кремле также обсуждалась американская инициатива о создании «Совета мира». Москва выразила готовность направить в его бюджет один млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов. Остальные средства, как отметил Ушаков, могут быть использованы «для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной». «Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», – уточнил Ушаков.

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в ОАЭ – в любом случае положительное событие, заявил Трамп. «Любая встреча – это хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет», – сказал глава Белого дома, его слова приводит РБК. Американский лидер также отметил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    22 января 2026, 19:24 • Новости дня
    Зеленский заявил о растерянности Европы после встречи с Трампом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе отметил, что европейские лидеры не знают, как реагировать на ситуацию с Гренландией.

    Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Давосе выступил с резкими заявлениями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Страна.ua. Украинский лидер подчеркнул, что Европа по-прежнему не готова к самостоятельной защите и не понимает, как реагировать на новые вызовы.

    «В прошлом году здесь, в Давосе, я закончил свое выступление словами: "Европа должна уметь себя защищать". Прошел год – и ничего не изменилось. Мы все еще находимся в ситуации, когда я вынужден повторять те же самые слова», – заявил Зеленский.

    Он также отметил, что ряд европейских лидеров не знает, как поступать в ситуации вокруг Гренландии. По его словам, в ЕС предпочитают ждать, когда США «перегорят», вместо того чтобы выработать самостоятельную стратегию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Давосе прошли переговоры между Трампом и главой киевского режима, которые длились менее часа. Трамп назвал встречу хорошей и заявил, что обсуждение мирного процесса продолжается.

    Также в четверг СМИ писали, что Зеленский перестал скрывать раздражение из-за ухудшения ситуации на Украине. А объявление о плане по восстановлению Украины на 800 млрд долларов было отложено из-за разногласий между США и Европой.


    22 января 2026, 17:48 • Новости дня
    Трамп сообщил о послании Путину с призывом закончить конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его послание президенту России Владимиру Путину заключается в необходимости завершения конфликта на Украине.

    «Конфликт должен закончиться», – сказал президент США в ответ на вопрос журналистов о том, каково его послание Путину, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что США надеются на скорейшее завершение конфликта.

    Ранее Трамп выразил уверенность в том, что урегулирование конфликта на Украине становится все ближе.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что за последние шесть недель в урегулировании ситуации на Украине удалось достичь большего прогресса, чем за несколько предыдущих лет.

    22 января 2026, 18:12 • Новости дня
    Встреча Трампа с Зеленским шла около часа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях Всемирного экономического форума в Давосе продолжались примерно час, отмечают западные СМИ.

    Встреча между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским состоялась в четверг в Давосе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. По информации источника из Белого дома, переговоры лидеров двух стран длились около часа. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров ранее подтвердил завершение переговоров.

    Трамп в беседе с журналистами назвал контакт с Зеленским хорошим и подчеркнул, что все заинтересованные стороны стремятся к урегулированию конфликта на Украине, уточняет ТАСС. «Очень хорошая встреча с Зеленским», – заявил глава американской администрации. Он также отметил: «Все хотят, чтобы война закончилась».

    По словам Трампа, дипломатические усилия по преодолению украинского конфликта продолжаются и являются частью «продолжающегося процесса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  в четверг СМИ сообщали, что Зеленский перестал скрывать свое раздражение из-за ухудшения ситуации на Украине. В среду Трамп заявил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским в тот же день.

    Напомним, что объявление о плане по восстановлению Украины на сумму 800 млрд долларов было отложено из-за разногласий между США и Европой.


    23 января 2026, 02:56 • Новости дня
    Трамп посетовал на результаты «хороших встреч» с Зеленским

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что провел хорошую встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях ВЭФ в Давосе, но отметил, что прежние «хорошие встречи» с Зеленским не принесли результата.

    «Встреча у меня была хорошая. Но, знаете, у меня было много хороших встреч с президентом Зеленским. И складывается впечатление, что этого не происходит», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о перспективах договоренности в сфере безопасности.

    Трамп выразил мнение, что Зеленский «должен хотеть заключить сделку» по урегулированию конфликта с Россией, поскольку положение Украины «довольно тяжелое», передает ТАСС.

    Трамп также заявил, что не хочет, чтобы США продолжали наживаться на конфликте на Украине, хотя отметил, что страна уже получает прибыль от происходящего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры Трампа и Зеленского на полях Всемирного экономического форума в Давосе продолжались примерно час. Financial Times заявила, что переговоры оказались ударом для Зеленского.

    22 января 2026, 17:35 • Новости дня
    Трамп: США не придется ничего платить за Гренландию

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты смогут получить полный военный доступ к Гренландии, не выплачивая за это средства.

    США не придется платить за Гренландию, поскольку Вашингтон сможет получить весь необходимый военный доступ к острову, сообщил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business, передает ТАСС. По словам Трампа, Америке не потребуется выплачивать какие-либо средства за использование территории.

    Трамп заявил: «Мне ничего не надо будет платить. У нас будет полный доступ к Гренландии, у нас будет весь военный доступ, который мы хотим. Мы сможем разместить все необходимое нам на [территории] Гренландии, поскольку мы хотим этого. Речь о национальной и международной безопасности, так что мы не будем платить ничего, кроме того, что мы строим «Золотой купол».

    Он подчеркнул, что вопрос военного присутствия США в Гренландии связан с обеспечением национальной и международной безопасности. Президент отметил, что Вашингтон сможет реализовать свои планы на острове без каких-либо выплат, за исключением инвестиций в инфраструктурные проекты, такие как «Золотой купол».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США рассматривает вариант выплатить каждому жителю Гренландии по одному млн долларов за присоединение острова к США.

    На встрече в Давосе не обсуждались какие-либо уступки по вопросу суверенитета Гренландии между президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

    22 января 2026, 14:34 • Новости дня
    Трамп пообещал демилитаризовать Газу и восстановить управление в анклаве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп на церемонии подписания устава «Совета мира» по Газе на полях ВЭФ в Давосе заявил о приверженности демилитаризации сектора Газа.

    Он подчеркнул, что цель США – добиться разоружения анклава, создать систему надлежащего управления и организовать восстановление территории после завершения конфликта, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, радикальное движение ХАМАС должно сложить оружие. «Многие говорили, что [представители] ХАМАС не будут делать то, что они обещали, хотя я считаю, что они будут, они должны сложить оружие», – заявил он. Трамп также предупредил, что если ХАМАС не выполнит условия, то «им придет конец».

    Американский лидер добавил, что война в секторе Газа близка к завершению, а новый международный формат с участием «Совета мира» и Организации Объединенных Наций может стать уникальным для урегулирования подобных конфликтов по всему миру.

    Напомним, в Давосе состоялась церемония подписания устава созданного по инициативе США «Совета мира» по Газе. Документ был подписан 18 странами.

    22 января 2026, 13:05 • Новости дня
    Депутат Европарламента потребовал вернуть оскорбление Трампа в стенограмму

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен потребовал вернуть в официальную стенограмму нецензурное выражение, адресованное президенту США Дональду Трампу, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, инцидент произошел в январе прошлого года во время обсуждения притязаний Трампа на Гренландию в Европарламенте. Вистисен, выступая с трибуны, в резкой форме предложил Трампу «отвалить», за что получил официальное замечание, передает РИА «Новости».

    По информации издания, изначально в стенограмме бранное слово Вистисена было заменено на более мягкую формулировку, однако офис парламентария настоял на восстановлении оригинального высказывания, направленного в адрес американского президента. Сообщается, что служба Европарламента внесла исправления и вернула дословную цитату депутата, как того и требовал Вистисен.

    В декабре 2025 года Вистисен вновь выступил с критикой Трампа из-за новых заявлений о Гренландии. Депутат назвал президента США «задирой с манией величия» и заявил, что его действия являются не более чем «театральным громом».

    Ранее сообщалось, что заявления президента США вызвали резкую критику со стороны датского евродепутата Андерса Вистисена, который отметил, что США рассматривают Гренландию как стратегический актив, а не как «народ с правом на истинное самоопределение».

    22 января 2026, 16:48 • Новости дня
    Президент Чехии призвал ЕС готовиться к самообороне без США

    Петр Павел заявил о готовности Евросоюза к самостоятельной обороне без США

    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что страны Европы должны быть способны самостоятельно обеспечивать свою безопасность без опоры на США.

    Европейские страны – участники НАТО должны быть готовы самостоятельно обеспечивать свою безопасность, даже если между ними и США возникнут разногласия, считает президент Чехии. Петр Павел заявил: «Если по какой-то причине США не смогут участвовать в защите Европы или не будут в этом заинтересованы, мы должны иметь стопроцентную возможность обеспечить [безопасность] самостоятельно», передает ТАСС.

    Президент Чехии отметил, что Евросоюз располагает достаточными экономическими и военными ресурсами для самостоятельной обороны. По его словам, НАТО будет заинтересовано в укреплении европейского фланга ради независимости Европы от США в сфере безопасности.

    Павел также подчеркнул, что даже если ситуация вокруг Гренландии не приведет к обострению внутри альянса, европейским членам НАТО все равно следует стремиться к большей самостоятельности и укреплению оборонительных возможностей.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что большинство европейских стран не смогли бы функционировать без американской военной поддержки.

    Позднее газета Politico сообщила, что ЕС потерял доверие к США на фоне ситуации с Гренландией, а европейские чиновники считают, что разлад между ЕС и США неизбежен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после резких угроз союзникам Трамп объявил о будущей сделке по Гренландии и Арктике, а напряжение в НАТО удалось снизить благодаря дипломатической стратегии генсека альянса.

    22 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Каллас заявила о нанесенном ударе по трансатлантическим отношениям

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз столкнулся с самым серьезным за последнее время испытанием трансатлантических связей, однако европейские лидеры подчеркивают важность сохранения диалога с США, заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас.

    Серьезный удар по трансатлантическим отношениям был нанесен на этой неделе, сообщила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас, передает ТАСС.

    Она выступила перед журналистами по прибытии на внеочередной саммит Евросоюза, который посвящен ситуации вокруг Гренландии.

    Каллас подчеркнула, что в этом году ЕС уже понял,что эти отношения уже не такие, какими были раньше.

    «ЕС не хочет выкинуть в мусорное ведро 80 лет хороших отношений с США, и мы хотим работать над этим», – отметила глава евродипломатии.

    По словам Каллас, несмотря на сложности, Евросоюз намерен приложить усилия для сохранения и укрепления сотрудничества с США.

    Ранее европейские чиновники заявили о сохранении серьезных разногласий после отказа Дональда Трампа от введения пошлин на страны, поддерживающие Гренландию.

    Президент Чехии Петр Павел отметил, что страны Европы должны сами обеспечивать свою безопасность без помощи Соединенных Штатов.

    Axios сообщал, что план Дональда Трампа по Гренландии предполагает сохранение суверенитета Дании при военном присутствии США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты получат полный военный доступ к Гренландии без выплаты средств.

    22 января 2026, 17:59 • Новости дня
    Трамп заявил, что США никогда не нуждались в НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты, по его мнению, не испытывали необходимости в поддержке НАТО и не обращались к союзникам за помощью.

    Дональд Трамп заявил, что США никогда не нуждались в НАТО, передает ТАСС.

    «Мы никогда не нуждались в них. Мы никогда в действительности ничего у них не просили», – подчеркнул американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп опубликовал скриншот заявления блогера о том, что НАТО и ООН считаются настоящими врагами США.

    Трамп сделал резкие заявления о Европе и потребовал уступок по Гренландии, после чего лидеры Евросоюза созвали экстренное совещание в Брюсселе.

    Он также подверг критике европейских союзников и пригрозил разрушить устои западного мира, вызвав панику среди участников экономического форума.

