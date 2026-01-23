Bloomberg: Трамп и Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии

Tекст: Дмитрий Зубарев

США получили согласие на размещение ракет и расширение добычи полезных ископаемых на территории Гренландии в рамках соглашения с НАТО, что позволит альянсу усилить безопасность в Арктике и противостоять возможным угрозам со стороны России или Китая, сообщает Bloomberg.

Решение было принято после встречи Дональда Трампа с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В рамках достигнутого «фреймворка» США получают право размещать ракеты, а также ограничить доступ китайских компаний к разработке ресурсов. Как уточнил европейский чиновник, договорённость также зависит от того, выполнит ли Трамп своё обещание не вводить пошлины против европейских стран, что снижает напряжение в отношениях между США и союзниками по альянсу.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил в интервью, что вопрос суверенитета Гренландии на переговорах не обсуждался. «Мы не касались этих деталей», – подчеркнул он, добавив, что также не обсуждалось наращивание численности американских военных на острове, хотя власти Дании открыты к такому сценарию. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен уточнила, что Рютте не уполномочен вести переговоры от её имени и уступка территории США невозможна.

Президент Трамп сообщил телеканалу Fox Business, что условия сделки ещё обсуждаются, но называет достигнутые договорённости «полным доступом» для США. «Сроки не ограничены. Мы получаем всё, что хотели, и это бесплатно», – заявил он. На вопрос о возможной покупке Гренландии Трамп допустил такую вероятность, но подчеркнул, что пока США получают «тотальную безопасность» без передачи суверенитета.

Ситуация вызвала тревогу среди жителей Гренландии. Премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен обратился к населению с призывом готовиться даже к маловероятному сценарию военного вмешательства США, что усилило протесты против расширения американского военного присутствия. Эта реакция может усложнить позицию Копенгагена в переговорах с властями острова, отмечают датские политики.

