Reuters: Ударная группа США прибудет на Ближний Восток в ближайшие дни

По данным Reuters, ударная авианосная группа США вместе с другими силами должна войти в ближневосточный регион в ближайшие дни, передают РИА «Новости».
Источники в администрации США сообщили, что речь идет о скором прибытии значимых военно-морских сил. Президент США Дональд Трамп, комментируя движение американских кораблей, заявил, что они направляются в сторону Ирана «на всякий случай».
В публикации со ссылкой на экспертов отмечается, что Вашингтон нередко усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке в периоды обострения региональной напряженности. При этом подчеркивается, что нынешняя передислокация войск может носить исключительно оборонительный характер.
США направили истребители F-15E на Ближний Восток.
Авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря на Ближний Восток.
В Израиле допускают возможность нанесения американского удара по Ирану в ближайшие дни.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал провал в достижении консенсуса с Тегераном плохим исходом для всего мира.