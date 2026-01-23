  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 12 украинских БПЛА
    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов
    Зеленскому на форуме в Давосе указали на необходимость вернуться в Киев
    Макрон сообщил о задержании танкера якобы из России в Средиземном море
    Мошенник выдал себя за Киркорова и обманул жительницу Саратовской области
    Путин назвал микроэлектронику основой основ
    Экс-глава Гагаузии заявила о подготовке Санду секретного плана по Приднестровью
    Хинштейна прооперировали после ДТП
    Зеленский заявил о планах США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ
    Биржевая цена золота впервые превысила 4,9 тыс. долларов за унцию
    23 января 2026, 07:38

    Фон дер Ляйен пообещала потратить оборонные средства ЕС на ледокол

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Брюссель намерен направить часть военных ассигнований на закупку полярного оборудования и создание собственного судна ледового класса для работы в северных широтах, заявила Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Помимо инвестиций, мы также намерены углублять сотрудничество с Соединенными Штатами и всеми другими странами и партнерами по важной теме арктической безопасности», – указала глава ЕК, передает РИА «Новости».

    Чиновница уточнила, что увеличение оборонных расходов следует направить на закупку специализированной техники. В качестве примера необходимого оборудования она назвала европейский ледокол.

    На этой неделе руководство ЕК уже анонсировало подготовку предложений по данному вопросу. Планируется задействовать военные фонды Евросоюза для технического оснащения в Арктике.

    В начале января британский премьер Кир Стармер в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил защиту союзников по Европе от «агрессивной России» на Крайнем Севере.

    22 января 2026, 13:04
    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии

    Политолог Лукьянов: Трамп не откажется намерения включить Гренландию в состав США

    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии
    @ Norbert Eisele-Hein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп после заключения соглашения по Гренландии объявит об очередной грандиозной победе. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта. Через какое-то время глава Белого дома может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава Белого дома заявил о сделке по Гренландии.

    «Изначально было подозрение, что накат Дональда Трампа по вопросу Гренландии, его Давосская речь, канонада заявлений и угроз странам Европы пошлинами – не более чем способ сбить цену. И надо признать, что это дало свой результат», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    Он напомнил, что согласно предварительному проекту, США расширят военное присутствие на острове, смогут разместить там системы «Золотой купол», получат суверенный контроль над базами, а также дополнительные права на добычу полезных ископаемых.

    «Сделка века», видимо, будет заключаться в том, что Штаты натыкают в Гренландии аналогов кубинской Гуантанамо. Она на протяжении столетий была военной базой на территории другого государства с экстерриториальным статусом и совершенно символической арендой», – пояснил собеседник.

    По мнению Лукьянова, глава Белого дома мог бы добиться всего этого и без разыгранного спектакля. «Но сейчас он сбил цену до нуля. Трамп, разумеется, назовет сделку фантастической и сверхблагоприятной для Штатов, заявит, что она позволит навсегда обеспечить безопасность Америки, Гренландии, Европы. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта», – считает политолог.

    Аналитик допустил, что через какое-то время Трамп, или уже следующий американский президент, может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом. «Стоит ожидать как минимум работы американцев над поощрением стремления гренландцев к самоопределению», – добавил он. – Шумиха, которая возникла вокруг острова, подняла не очень приятный для датчан и европейцев вопрос о том, почему Копенгаген владеет этой арктической территорией. Можно ссылаться на правовые документы, но в основе все равно лежит колониальная экспансия».

    Что касается Марка Рютте, то Лукьянов призвал не преувеличивать его роль, как пишут западные СМИ, в смене Трампом курса. «Всем очевидно, что для минимизации издержек и успешного продолжения отношений, необходим персонифицированный подход к американскому лидеру. Похоже, генсек НАТО нашел ключ: публичное восхищение. Но если у него это работает, то в других случаях, как, например, у Эммануэля Макрона – нет», – отметил собеседник.

    «Диалог между государствами для американского лидера – это в значительной степени общение с конкретными людьми. Глава Белого дома личностно-ориентированный: кто-то ему приятен, кто-то противен, кто-то безразличен, и от этого кое-что зависит», – поделился он наблюдениями в заключении.

    В среду Дональд Трамп на полях экономического форума в Давосе провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. По итогам переговоров глава Белого дома сообщил, что удалось заложить основу для будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону.

    По его словам, исходя из этого, он не будет вводить тарифы против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению Гренландии к США: Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии.

    Американский лидер позже заявил, что проект сделки предусматривает предоставление Штатам прав на добычу полезных ископаемых, а также участие Гренландии в системе противоракетной обороны «Золотой купол». «Они (страны ЕС) собираются участвовать в разработке «Золотого купола», и они собираются участвовать в правах на добычу полезных ископаемых, как и мы», – сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

    Как сообщает The Telegraph, предполагаемая сделка не предусматривает продажи острова Вашингтону. Вместо этого Штаты получат суверенный контроль над военными базами в некоторых частях Гренландии. Они будут считаться американской территорией, что позволит США проводить военные операции, тренировки и разведывательные работы. Источники The New York Times сравнили это с базами Британии на Кипре.

    По информации издания, такой компромисс предложил генсек НАТО Марк Рютте. Телеканал Sky News отмечает, что стратегия «папочка» приносит свои плоды. Однако, признают британские журналисты, нет никаких сомнений в том, что разногласия между Вашингтоном и европейцами уже нанес ущерб сплоченности НАТО, побудив многие страны Европы «все резче высказываться в ответ на требования Трампа».

    22 января 2026, 10:29
    NYT: Трамп в Давосе шокировал европейские элиты
    NYT: Трамп в Давосе шокировал европейские элиты
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на европейских союзников и пригрозил разрушить устои западного мира, вызвав панику среди участников экономического форума, сообщает The New York Times.

    Выступление Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии превратилось в жесткое столкновение его мировоззрения с позицией европейских элит, пишет The New York Times.

    Глава Белого дома пригрозил пересмотреть ключевые принципы западного порядка, заставив многих присутствующих замереть от неожиданности или возмущения. Особое недоумение вызвали слова президента о необходимости передачи острова под контроль Вашингтона в счет прошлых заслуг. «Вы можете сказать «да», и мы будем очень признательны, или вы можете сказать «нет», и мы это запомним», – заявил Трамп, обращаясь к европейским партнерам.

    Он также отметил, что без усилий США во Второй мировой войне европейцы говорили бы сейчас по-немецки. К концу дня американский лидер смягчил риторику, сообщив о достижении предварительных договоренностей с НАТО по Гренландии и отказе от новых пошлин.

    Участники форума с облегчением отреагировали на смену настроения Трампа, используя в переписке слово «Taco», намекающее на его склонность отступать от угроз.

    Президент США Дональд Трамп на форуме в Давосе заявил, что Европа за последние десятилетия движется в неверном направлении.

    Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер сравнил президента США Дональда Трампа с героем детской книги «Очень голодная гусеница».

    22 января 2026, 22:55
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    22 января 2026, 11:05
    Лидеры Евросоюза решили срочно собраться из-за угроз Трампа
    Лидеры Евросоюза решили срочно собраться из-за угроз Трампа
    @ Michael Kappeler/Pool/Dts Nachri/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Резкие высказывания президента США Дональда Трампа о Европе и его требования по поводу Гренландии вынудили лидеров Евросоюза срочно собраться в Брюсселе для обсуждения дальнейших шагов, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times, разногласия между Трампом и Европой достигли новой остроты, после его выступления в Давосе и публичных высказываний о европейской миграционной политике, регулировании и требовании передать США Гренландию. Трамп также пригрозил ввести пошлины на европейские страны, направившие войска на Гренландию в рамках учений НАТО, но позднее сообщил, что работает над урегулированием вопроса вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Несмотря на это заявление, ни Трамп, ни НАТО не обнародовали детали возможной сделки по Гренландии. Одна из депутатов парламента Гренландии выразила сомнения в реальности соглашения, отметив, что оно вызвало «полную неразбериху». Европейские лидеры, шокированные угрозами Трампа в адрес суверенитета страны – члена ЕС и НАТО, в срочном порядке проводят консультации.

    В четверг вечером главы государств Евросоюза соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить дальнейшие шаги и текущее состояние отношений с США, особенно на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Они планируют рассмотреть, как реагировать на новый, более жесткий стиль переговоров Вашингтона, и выработать общий подход к возможной эскалации. Как заявил один из высокопоставленных европейских чиновников, ЕС готовит меры для ответных действий, но стремится не усугублять ситуацию без необходимости.

    Уже сейчас Евросоюз подготовил список американских товаров на сумму 93 млрд евро, которые могут быть обложены ответными пошлинами после 6 февраля, если переговоры зайдут в тупик. В то же время европейские дипломаты подчеркивают важность сдержанности, напоминая, что ранее Трамп угрожал санкциями странам, сотрудничающим с Ираном, но так и не реализовал эти угрозы.

    В ходе Давосского форума Марк Рютте отметил, что США остаются незаменимым участником НАТО и лидером в вопросах безопасности. Он также подчеркнул, что основной угрозой для Европы остается конфликт на Украине, а не спор вокруг Гренландии.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой США готовят для Европы ультиматум в Давосе.

    Накануне Bloomberg сообщило, что европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления.

    Кроме того, власти Гренландии планируют создать специальную группу для подготовки населения к возможным военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США.

    22 января 2026, 08:12
    Европейский дипломат заявил о смерти американской мечты Европы

    Politico: Европейский дипломат признал окончание эпохи американской мечты Европы

    Европейский дипломат заявил о смерти американской мечты Европы
    @ Spc. Michael Schwenk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский дипломат выразил мнение, что идея американской мечты перестала быть актуальной для Европы, отметив завершение определенной эпохи, сообщило Politico.

    Издание Politico сообщает, что неназванный европейский дипломат заявил о смерти американской мечты для Европы, передает РИА «Новости».

    «Наша американская мечта мертва», – заявил политик.

    По словам источника, на сегодняшний день в Европе теряется вера в идеи и ценности, которые долгое время ассоциировались с Соединенными Штатами Америки.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Европа в последние десятилетия движется в неверном направлении.

    22 января 2026, 16:04
    В НАТО объявили о предстоящих учениях в Арктике
    В НАТО объявили о предстоящих учениях в Арктике
    @ NTB/Heiko Junge/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне сообщил о подготовке новых учений и дополнительной активности альянса в Арктике.

    На пресс-конференции по итогам заседания Военного комитета на уровне начальников Генштабов он подчеркнул, что этот вопрос обсуждался отдельно и получил особое внимание, передает ТАСС.

    «Мы, безусловно, обсуждали Арктику. Учения и другая активность НАТО в Арктике готовятся в ближайшие месяцы», – заявил Драгоне.

    Ранее Канада объявила об увеличении присутствия в Арктике.

    Президент России Владимир Путин заявлял о готовности России к сотрудничеству в Арктике со всеми странами. Он также заявил о важности усиления позиций России в Арктике.

    23 января 2026, 03:59
    Орбан сообщил о требовании Украины к ЕС на 1,5 трлн долларов
    Орбан сообщил о требовании Украины к ЕС на 1,5 трлн долларов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство Евросоюза вручило лидерам европейских стран секретный документ с требованиями Украины, которые включают 1,5 трлн долларов, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По словам Орбана, Киев «выдвинул требование» выделить 1,5 трлн долларов в течение следующих десяти лет. 800 млрд планируется выделить «в два этапа, на первом этапе – 300 млрд». Еще 700 млрд – «это военные расходы в течение следующих десяти лет», передает ТАСС.

    «Не знаю, к чему это приведет, но это определенно как взрыв атомной бомбы. До сих пор мы думали, что ЕС попытается как-то избавиться от этого требования, смягчить его или уменьшить, но это требование было принято», – заявил Орбан после экстренного саммита ЕС в Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил в Давосе с резкой критикой в адрес премьер-министра Венгрии. Орбан ответил Зеленскому: «Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт».

    22 января 2026, 16:27
    Посол РФ в Дании заявил о невозможности изъятия земли под посольством

    Барбин заявил о дипломатическом иммунитете земли под посольством в Дании

    Посол РФ в Дании заявил о невозможности изъятия земли под посольством
    @ rusembdk

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский дипломат отметил, что участок под российским посольством в Копенгагене защищен иммунитетом, а возможность его изъятия является маловероятной.

    Российский посол в Дании Владимир Барбин заявил, что власти Копенгагена не могут просто так забрать землю под российским посольством, передает РИА «Новости». По его словам, дипломатическая территория обладает иммунитетом, что делает ее изъятие практически невозможным. «У нас есть иммунитет, просто так забрать землю, отобрать здание практически невозможно», – сказал Барбин в эфире телеканала «Россия 24».

    Посол подчеркнул, что у России отсутствует альтернативный план на случай, если власти Дании попытаются изъять участок. Он объяснил, что такой сценарий считается лишь теоретически возможным, и подчеркнул, что сейчас оснований для этого нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Барбин в четверг сообщал, что российское диппредставительство в Дании продолжает работать в обычном режиме и оказывает все консульские услуги.

    До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией прокомментировал решение Копенгагена об изъятии участка земли у российского посольства, связав это с территориальными вопросами в Гренландии.

    Напомним, что во вторник Барбин сообщил о сокращении численности дипмиссии и угрозах датских властей отобрать землю, где размещаются здания посольства.


    23 января 2026, 00:14
    Фицо усомнился в пользе Каллас для ЕС из-за отказа Рубио встретиться с ней

    Tекст: Антон Антонов

    Если госсекретарь президента США Марко Рубио отказывается встретиться с главой дипломатии ЕС Каей Каллас, то возникает вопрос, какую пользу приносит ее служба, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Если... Марко Рубио отказывается встретиться с Каей Каллас… какую пользу приносит ее служба? Из глубокого кризиса, в котором находится Евросоюз, мы можем выйти только с новым руководством и новыми идеями», – приводит слова Фицо РИА «Новости».

    Фицо в видеообращении заявил, что нынешнее руководство ЕС не способно решать ключевые проблемы – от снижения конкурентоспособности из-за климатических целей до ситуации с нелегальной миграцией и отсутствия смелости выражать независимую позицию.

    Он отметил, что сейчас Евросоюз руководствуется исключительно антироссийскими настроениями, а в его руководстве находятся люди, которых избегают мировые лидеры. Он подчеркнул, что выход из кризиса возможен только при появлении новых идей и нового руководства.

    Фицо сравнил Европейский союз с массажным салоном, для эффективной работы которого надо менять не кровати, а персонал.

    Премьер также раскритиковал внеочередной саммит в Брюсселе, назвав его «супердорогим ужином» и отметив, что заседание не приведет к принятию решений. Фицо выразил надежду, что встреча не затянется до утра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио неоднократно отказывался от встреч с Каллас. Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.

    22 января 2026, 16:48
    Президент Чехии призвал ЕС готовиться к самообороне без США

    Петр Павел заявил о готовности Евросоюза к самостоятельной обороне без США

    Президент Чехии призвал ЕС готовиться к самообороне без США
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что страны Европы должны быть способны самостоятельно обеспечивать свою безопасность без опоры на США.

    Европейские страны – участники НАТО должны быть готовы самостоятельно обеспечивать свою безопасность, даже если между ними и США возникнут разногласия, считает президент Чехии. Петр Павел заявил: «Если по какой-то причине США не смогут участвовать в защите Европы или не будут в этом заинтересованы, мы должны иметь стопроцентную возможность обеспечить [безопасность] самостоятельно», передает ТАСС.

    Президент Чехии отметил, что Евросоюз располагает достаточными экономическими и военными ресурсами для самостоятельной обороны. По его словам, НАТО будет заинтересовано в укреплении европейского фланга ради независимости Европы от США в сфере безопасности.

    Павел также подчеркнул, что даже если ситуация вокруг Гренландии не приведет к обострению внутри альянса, европейским членам НАТО все равно следует стремиться к большей самостоятельности и укреплению оборонительных возможностей.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что большинство европейских стран не смогли бы функционировать без американской военной поддержки.

    Позднее газета Politico сообщила, что ЕС потерял доверие к США на фоне ситуации с Гренландией, а европейские чиновники считают, что разлад между ЕС и США неизбежен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после резких угроз союзникам Трамп объявил о будущей сделке по Гренландии и Арктике, а напряжение в НАТО удалось снизить благодаря дипломатической стратегии генсека альянса.

    22 января 2026, 21:57
    Каллас заявила о нанесенном ударе по трансатлантическим отношениям

    Каллас заявила о серьезном ухудшении отношений Евросоюза и США

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз столкнулся с самым серьезным за последнее время испытанием трансатлантических связей, однако европейские лидеры подчеркивают важность сохранения диалога с США, заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас.

    Серьезный удар по трансатлантическим отношениям был нанесен на этой неделе, сообщила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас, передает ТАСС.

    Она выступила перед журналистами по прибытии на внеочередной саммит Евросоюза, который посвящен ситуации вокруг Гренландии.

    Каллас подчеркнула, что в этом году ЕС уже понял,что эти отношения уже не такие, какими были раньше.

    «ЕС не хочет выкинуть в мусорное ведро 80 лет хороших отношений с США, и мы хотим работать над этим», – отметила глава евродипломатии.

    По словам Каллас, несмотря на сложности, Евросоюз намерен приложить усилия для сохранения и укрепления сотрудничества с США.

    Ранее европейские чиновники заявили о сохранении серьезных разногласий после отказа Дональда Трампа от введения пошлин на страны, поддерживающие Гренландию.

    Президент Чехии Петр Павел отметил, что страны Европы должны сами обеспечивать свою безопасность без помощи Соединенных Штатов.

    Axios сообщал, что план Дональда Трампа по Гренландии предполагает сохранение суверенитета Дании при военном присутствии США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты получат полный военный доступ к Гренландии без выплаты средств.

    22 января 2026, 12:29
    Суд ЕС отказался снять с Польши штраф ЕК за угольный рудник

    Tекст: Дарья Григоренко

    Суд Европейского союза отказался отменить штраф Еврокомиссии для Польши на 68,5 млн евро по делу о работе угольного рудника Туров, следует из решения суда.

    Польша ранее подала апелляцию на решение 2021 года, по которому Варшава должна выплатить Еврокомиссии эту сумму за нарушение правил в конфликте с Чехией, передает РИА «Новости».

    В ходе спора между Польшей и Чехией по поводу угольного рудника Туров на Варшаву был наложен ежедневный штраф в размере 500 тыс. евро. В 2022 году страны достигли мирового соглашения, однако штраф продолжал начисляться до этого момента.

    Польские власти просили отменить взыскание, ссылаясь на урегулирование спора с Прагой. Однако суд ЕС встал на сторону Еврокомиссии и заявил, что, несмотря на мировое соглашение, уже начисленный штраф отменить задним числом невозможно. В результате сумма штрафа будет удержана с Польши при перечислении ей средств из бюджета Европейского союза.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюз находится на грани распада из-за ошибок нынешнего руководства и отсутствия реформ.

    22 января 2026, 13:14
    Стубб заявил о работе ЕС, США и Украины над документами по конфликту

    Стубб: Запад и Украина начали разработку документов по урегулированию конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Союзники Киева работают над пятью-семью документами по урегулированию украинского конфликта, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    По словам Стубба, Европа, США и Украина разрабатывают пять-семь ключевых документов по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью телеканалу CNN.

    «Я более оптимистично смотрю на мирный процесс. Почему? Потому что теперь я чувствую, что Украина, Соединенные Штаты и Европа на одной стороне», – отметил Стубб.

    Ранее он сообщал, что Европа не имеет отдельного плана по урегулированию украинского конфликта, а с США ведется работа над тремя основными инициативами: план из 20 пунктов, гарантии безопасности и программа восстановления Украины.

    Президент Финляндии также заявил, что Европе в определенный момент придется начать диалог с Россией по ситуации на Украине на самом высоком уровне.

    Стубб добавил, что обсуждение о назначении специального представителя от коалиции европейских стран или ЕС ведется уже более года.

    Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией. Правительства Франции и Италии оказывают давление на объединение с целью учреждения поста переговорщика. Дипломаты считают Александера Стубба одним из возможных претендентов.

    Ранее глава американского государства Дональд Трамп заявил, что Москва настроена на урегулирование конфликта на Украине, а в промедлении виноват Киев.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о планах Европы сохранить «нацистский киевский режим», что Россия считает неприемлемым.

    22 января 2026, 13:45
    Посол сообщил о продолжении работы консульства России в Дании

    Посол Барбин сообщил о продолжении работы консульства России в Дании

    Tекст: Вера Басилая

    Дипломатическое представительство России в Дании функционирует в штатном режиме и предоставляет все консульские услуги, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

    Консульство России в Дании продолжает работу в штатном режиме и оказывает все услуги гражданам, несмотря на заявления Копенгагена о возможном изъятии земли под российской дипмиссий, передает «Россия 24».

    Посол России в Дании Владимир Барбин подтвердил, что никаких ограничений в деятельности консульства нет.

    Барбин отметил в эфире телеканала: «У нас консульство работает, консульские услуги оказываются в полном объеме». Это заявление прозвучало на фоне угроз датских властей изъять участок, где размещается российское посольство.

    Посол также подчеркнул, что у России как у дипломатической миссии есть иммунитет, а значит, просто так забрать землю или отобрать здание невозможно. По его словам, властям Дании будет крайне сложно реализовать подобные планы, поскольку диппредставительство пользуется защитой согласно международным нормам.

    Посол России в Дании Владимир Барбин указывал на звучащие со стороны мэрии Копенгагена угрозы отобрать землю дипмиссии.

    Дипломат заявлял о невозможности нормального взаимодействия с Данией из-за ее конфронтационного курса.

    Позднее в посольстве разъясняли, что власти Копенгагена не изымали землю у представительства России.

    Дания занимает четвертое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    23 января 2026, 04:28
    ЕС собрался ускорить ратификацию торгового соглашения с США

    Кошта: Саммит ЕС решил ускорить ратификацию торгового соглашения с США

    Tекст: Антон Антонов

    Участники саммита ЕС приняли решение ускорить ратификацию соглашения о пошлинах с США, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

    Кошта на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС по Гренландии заявил: «Мы считаем решение президента США Дональда Трампа не вводить новые тарифы в отношении стран ЕС шагом в правильном направлении».

    Он отметил, что эти тарифы были бы несовместимы с достигнутым ранее соглашением между Евросоюзом и США, подписанным в июле. Кошта подчеркнул, что целью соглашения является стабилизация торговых отношений между двумя сторонами, однако Евросоюз намерен и дальше твердо отстаивать свои интересы и готов сотрудничать с США по различным вопросам, включая ситуацию на Украине, передает ТАСС.

    ЕС планирует провести следующую неформальную европейскую встречу 12 февраля и посвятит ее вопросам торговли, включая соглашение с США, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп угрожал ввести 10% тариф на импорт товаров из стран, поддерживающих Данию по вопросу обороны Гренландии. Европейский парламент заявил о намерении приостановить торговую сделку с США из-за новых пошлин. Трамп сообщил, что после обсуждений с генеральным секретарем НАТО и подготовки будущего соглашения по Арктике тарифы с 1 февраля вводиться не будут.

    Весной США начали масштабную тарифную войну. Летом ЕС и США договорились о введении пошлин в размере 15% на 75% европейских поставок в США. При этом ЕС отказался от тарифов на американские товары.

    23 января 2026, 06:34
    ЕС усомнился в совместимости создаваемого США «Совета мира» с Уставом ООН

    Кошта: ЕС сомневается в совместимости «Совета мира» с Уставом ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры стран ЕС опасаются, что новый «Совет мира», инициированный США, может противоречить основным принципам Устава ООН, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

    «У нас есть обоснованные сомнения в соответствии «Совета мира» принципам и Уставу ООН», – приводит слова Кошты ТАСС.

    Кошта выступил на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС по Гренландии. Он заявил, что европейские лидеры намерены продолжать сотрудничество с США по вопросам установления мира в Газе без участия в этой структуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС провел экстренный саммит по Гренландии.

    В Давосе состоялась церемония подписания устава созданного по инициативе США «Совета мира» по Газе. Президент США Дональд Трамп на церемонии заявил о приверженности демилитаризации сектора Газа.

