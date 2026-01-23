  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 12 украинских БПЛА
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов
    Зеленскому на форуме в Давосе указали на необходимость вернуться в Киев
    Макрон сообщил о задержании танкера якобы из России в Средиземном море
    Мошенник выдал себя за Киркорова и обманул жительницу Саратовской области
    Путин назвал микроэлектронику основой основ
    Экс-глава Гагаузии заявила о подготовке Санду секретного плана по Приднестровью
    Хинштейна прооперировали после ДТП
    Зеленский заявил о планах США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ
    Биржевая цена золота впервые превысила 4,9 тыс. долларов за унцию
    23 января 2026, 06:44 • Новости дня

    Франция отправила задержанный танкер Grinch на стоянку

    Tекст: Антон Антонов

    Нефтяной танкер Grinch, задержанный Францией в нейтральных водах Средиземного моря, отправлен на стоянку для дальнейшей проверки, сообщила французская морская префектура зоны Средиземного моря.

    Префектура заявила о подтверждении подозрений после досмотра и анализа документов на борту задержанного танкера, который якобы шел под чужим флагом. В прокуратуру Марселя подано официальное заявление для дальнейшего разбирательства, пишет «Российская газета».

    Власти Франции пояснили, что действовали на основании 110-й статьи Конвенции ООН по морскому праву, позволяющей досматривать иностранные суда в открытом море при наличии подозрений в пиратстве, работорговле и других нарушениях, включая использование чужого флага. При этом представители префектуры не сообщили, какие именно подозрения послужили поводом для досмотра танкера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морские силы Франции провели операцию по задержанию нефтяного танкера в нейтральных водах Средиземного моря из-за подозрений в использовании поддельного флага. Британия приняла участие в задержании этого танкера вместе с Францией. Сообщалось, что судно шло из Мурманска.

    20 января 2026, 11:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона

    Политолог Ткаченко: Трамп видит бессилие Макрона

    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона
    @ SARAH MEYSSONNIER/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп пренебрежительно говорит о президенте Франции Эммануэле Макроне, поскольку видит его бессилие как на внутреннем, так и во внешнеполитическом треках. Даже в вопросе Гренландии французский лидер предпочел спрятаться за спиной главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Трамп заявил, что Макрон «никому не нужен».

    «Глава Белого дома Дональд Трамп прав: Эммануэль Макрон – «хромая утка» в политике. Французские законы запрещают ему в третий раз переизбраться на пост президента Франции. Также он явно проигрывает канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу в конкуренции за влияние в Евросоюзе», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Немецкая экономика оживает, а французская – обложена долгами и дефицитом. Такие итоги работы Макрона и его крайне низкая популярность среди электората ставят под угрозу перспективы продолжения его политической карьеры на хорошей должности в Европарламенте. В Еврокомиссию же его и так бы не взяли, поскольку это более функциональный орган, где надо работать по-настоящему», – указал он.

    «Среди причин пренебрежения Трампа в отношении Макрона и ссора с Европой из-за Гренландии и украинского кризиса. Сам французский лидер себя показал в этой ситуации не с лучшей стороны, прячась за спинами Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Неспособность президента Франции занять четкую позицию по важным для Европы вопросам не вызывает уважение ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне», – заметил эксперт.

    Впрочем, и у самого Макрона есть причины не вступать в «Совет мира». «Вполне допускаю, что он метит на какой-то пост в ООН. Ряд лидеров других стран, например, Польши, тоже не в восторге от инициативы Трампа. Они не желают быть на вторых ролях в органе, где президент США будет ведущим руководителем», – подчеркнул спикер.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести 200%-ные пошлины на французские вина и шампанское после того, как Эммануэль Макрон отказался присоединиться к «Совету мира» по Газе, сообщает CNBC. «Он никому не нужен, потому что он очень скоро покинет свой пост», – прокомментировал глава Белого дома ситуацию для французского лидера.

    Заявление было сделано после того, как Bloomberg сообщил со ссылкой на источник, близкий к французскому лидеру, что Макрон не планирует принимать предложение о вступлении в «Совет мира». Политик считает, что инициатива выходит за рамки Газы. Париж беспокоит возможность того, что новая структура может подорвать авторитет ООН.

    Кроме того, по словам источника, Макрон считает неприемлемым, чтобы Трамп пытался повлиять на внешнюю политику Франции с помощью угроз. Потому французский лидер полон решимости не отступать в этом разгорающимся споре.

    При этом, на деле Макрон отправил примирительное сообщение Трампу, которое обнародовал в соцсети Truth Social сам глава Белого дома. В послании французский лидер предложил провести встречу G7 в Париже после Давоса и пригласить к участию представителей России, Украины, Дании и Сирии.

    Макрон также предложил Трампу совместный ужин в Париже перед возвращением американского лидера на родину. Он назвал президента США своим другом и подчеркнул согласие по сирийскому вопросу, а также выразил уверенность, что они могут добиться значимых результатов по иранской теме.

    Пятилетнее президентство Макрона истекает в мае 2027 года. Согласно французскому законодательству? он не может баллотироваться на третий срок. Согласно январского опроса компании Ipsos BVA и высшей инженерной школы CESI, рейтинг одобрения президента Франции упал до 18%.

    «Совет мира» – это глобальный орган, одобренный Советом безопасности ООН в ноябре прошлого года и созданный для контроля за соблюдением режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Приглашения войти в него были разосланы различным мировым лидерам, в том числе президенту России Владимиру Путину, премьерам Великобритании Киру Стармеру и Индии Нарендре Моди.

    Ухудшению отношений Брюсселя и Вашингтона способствует также разная позиция по украинскому кризису. Дипломат Константин Долгов прогнозировал, что Трамп в ближайшее время может признать барьером к урегулированию не только Киев, но и «коалицию желающих». Газета ВЗГЛЯД рассказывала об инициативах европейских лидеров на фоне неизбежного «развода» с США.

    Комментарии (11)
    22 января 2026, 18:36 • Новости дня
    Макрон сообщил о задержании танкера якобы из России в Средиземном море
    Макрон сообщил о задержании танкера якобы из России в Средиземном море
    @ Emmanuel Macron

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-морские силы Франции провели операцию по задержанию нефтяного танкера в нейтральных водах Средиземного моря из-за подозрений в использовании поддельного флага, сообщил в соцсетях президент Франции Эммануэль Макрон.

    Военно-морские силы Франции задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший якобы из России, передает ТАСС. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в своей официальной публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Сегодня утром ВМС Франции задержали нефтяной танкер из России, на который наложены международные санкции и который подозревается в использовании поддельного флага. Эта операция была проведена в открытом море, в Средиземном море, при содействии нескольких наших союзников», – заявил Макрон. По его словам, действия французских военных проходили совместно с партнерами.

    В публикации подчеркивается, что операция по задержанию судна связана с выполнением международных санкций. Французские власти пока не раскрывают детали о названии танкера и о дальнейших шагах в отношении задержанного судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральные полицейские Германии запретили нескольким российским судам проходить через территориальные воды страны.

    Германия начала отказывать во входе в свои воды якобы связанным с Россией судам.

    Комментарии (26)
    22 января 2026, 22:55 • Видео
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 09:21 • Новости дня
    Трамп заявил о ненужности Макрона
    Трамп заявил о ненужности Макрона
    @ Daniel Torok/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение о скором уходе Эммануэля Макрона с поста президента Франции после его отказа присоединиться к «Совету мира» по Газе.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона из-за его отказа войти в «Совет мира» по Газе, передает РИА «Новости».

    «Знаете, он никому не нужен, потому что очень скоро он покинет офис», – заявил Трамп.

    Позднее Трамп выразил сомнения в том, что Макрон действительно делал заявление от отказе войти в «Совет мира» по Газе.

    Ранее СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался принимать предложение президента США Дональда Трампа о вступлении в формируемый «Совет мира».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Макрон стал самым ненавидимым президентом Франции.

    Комментарии (10)
    21 января 2026, 13:03 • Новости дня
    Макрон собрался увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    Макрон собрался увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    @ REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Франция готовит отправку как минимум 200 альпийских стрелков для усиления своего военного присутствия в Гренландии, увеличивая контингент более чем в 14 раз, сообщила Canard Enchaine.

    По данным Canard Enchaine, президент Франции Эммануэль Макрон намерен значительно нарастить военное присутствие страны в Гренландии, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что французский лидер собирается увеличить военный контингент на острове более чем в 14 раз.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    26 комментариев

    Ранее Эммануэль Макрон созвал совет по обороне Франции из-за ситуации вокруг Гренландии.

    Франция запросила проведение учений Североатлантического альянса в Гренландии.

    До этого Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение о скором уходе Макрона с поста президента Франции после его отказа присоединиться к «Совету мира» по Газе.

    Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social личное сообщение от Макрона, в котором французский лидер отметил, что не понимает, какие у Трампа планы в отношении Гренландии.

    Комментарии (11)
    20 января 2026, 16:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил публикацию Трампом переписок с Макроном и Рютте

    Американист Дробницкий: Публикацией переписок с Макроном и Рютте Трамп начал порку Европы

    Эксперт объяснил публикацию Трампом переписок с Макроном и Рютте
    @ Andrew Leyden/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейские лидеры продолжат заискивать перед Дональдом Трампом, несмотря на уничижительное отношение к себе. Их расчет прост – переложить решение проблем в отношениях с ним на Конгресс, где сильное евроатлантическое лобби может заблокировать ключевые инициативы президента США. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Трамп обнародовал личную переписку с Эммануэлем Макроном и Марком Рютте.

    «Трамп нащупал наиболее уязвимые точки Европы и продолжает на них давить. Судя по всему, в Давосе запланировано продолжение этого показательного «избиения» европейских лидеров с одновременной демонстрацией мощи США и лично главы Белого дома. Публикация его переписок с Макроном и Рютте – это лишь начало», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «При этом пиар-атака иногда приводит к вполне материальным результатам. Трамп, как бизнесмен, это понимает и действует по принципу наименьших затрат. Такое пренебрежительное давление на Европу продолжится до тех пор, пока она либо не сдастся, либо не найдет эффективный ответ», – считает эксперт.

    «Впрочем, не все так просто для Трампа и не все так безнадежно для Европы. Большинство в Конгрессе выступает против его гренландских планов и требует соблюдения обязательств перед НАТО. С американскими законодателями активно работает евроатлантическое лобби, которое параллельно ведет лицемерную двойную игру с главой Белого дома в личной переписке», – отметил собеседник.

    «Но основная битва между Трампом и европейскими лидерами, судя по всему, развернется не в Давосе и не в соцсетях, а именно в Конгрессе. Если бюджет будет принят в редакции законодателей, это серьезно осложнит жизнь президенту. Положения документа во многом противоречат его внешнеполитическим планам», – заключил Дробницкий.

    Ранее Трамп обнародовал в соцсети Truth Social сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона. Он предложил провести встречу G7 в Париже после Давоса и пригласить к участию представителей России, Украины, Дании и Сирии. При этом президент Франции написал: «Я не понимаю, что ты делаешь в Гренландии».

    Макрон предложил Трампу совместный ужин в Париже перед возвращением американского лидера на родину. Он назвал президента США своим другом и подчеркнул согласие по сирийскому вопросу, а также выразил уверенность, что они могут добиться значимых результатов по иранской теме.

    Также Трамп выложил переписку с генсеком НАТО Марком Рютте. «Господин президент, дорогой Дональд, то, что вы сегодня достигли в Сирии, невероятно. Я использую свои контакты со СМИ в Давосе, чтобы осветить вашу работу там, в Газе и на Украине. Я привержен поиску путей продвижения по вопросу Гренландии. Не могу дождаться встречи с вами. Ваш Марк», – написал он.

    При этом в этот же день Трамп пригрозил ввести 200-процентные пошлины на французские вина и шампанское и назвал Макрона «никому не нужным» после его отказа от вступления в «Совет мира». Газета ВЗГЛЯД рассказывала об инициативах европейских лидеров на фоне неизбежного «развода» с США.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 10:19 • Новости дня
    Трамп опубликовал личное сообщение от Макрона

    Трамп опубликовал личное сообщение от Макрона с приглашением встретиться в Париже

    Трамп опубликовал личное сообщение от Макрона
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social личное сообщение от Эммануэля Макрона, в котором президент Франции предложил провести встречу «Группы семи» в Париже с участием российской стороны после Давоса.

    Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social личное сообщение от Эммануэля Макрона, передает ТАСС.

    В послании французский лидер предложил провести встречу G7 в Париже после Давоса и пригласить к участию представителей России, Украины, Дании и Сирии.

    Макрон также предложил Трампу совместный ужин в Париже перед возвращением американского лидера на родину. Он назвал Трампа своим другом и подчеркнул согласие по сирийскому вопросу, а также выразил уверенность, что они могут добиться значимых результатов по иранской теме.

    В то же время французский президент отметил, что не понимает, какие планы у Трампа в отношении Гренландии.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отказался принимать предложение президента США Дональда Трампа о вступлении в формируемый «Совет мира».

    Трамп заявил о ненужности Макрона и его скорой отставке после его отказа присоединиться к «Совету мира» по Газе.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Лавров напомнил Макрону о войнах Наполеона и Гитлера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции по результатам работы российской дипломатии в 2025 году напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону о необходимости помнить историю войн, развязанных Наполеоном и Гитлером.

    Лавров отметил, что российский народ никогда не поступится собственной исторической памятью, передает ТАСС.

    «Уж кто-кто, а француз не может не помнить историю России. Он не может не понимать, что история заключается не в том, что сказала (глава евродипломатии) Кая Каллас о 19 войнах, «развязанных Россией против Европы в течение последних 100 лет», а история заключается в том, что, продолжая Наполеоном и продолжая Гитлером, которые поставили под ружье почти всю Европу, для того чтобы победить и развалить Россию, – вот с чего история начинается и вот чем никогда не поступится наш народ», – заявил Лавров.

    Ранее министр транспорта и по инфраструктурам и вице-премьер Италии Маттео Сальвини отметил, что Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер не смогли покорить Россию, потому это вряд ли удастся европейским лидерам.

    Спикер МИД России Мария Захарова назвала точным сравнение европейских лидеров с Гитлером и Наполеоном.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 15:54 • Новости дня
    Renault договорился о запуске производства БПЛА для Киева

    Renault и Turgis Gaillard запланировали выпуск дронов для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французский автоконцерн Renault начнет совместное производство беспилотников для Киева с оборонной компанией, используя две свои площадки и поддержку Минобороны, пишут западные СМИ.

    Соглашение о совместном производстве беспилотников для Киева заключили французский автоконцерн Renault и оборонная компания Turgis Gaillard. Проект будет реализован при поддержке Министерства обороны Франции. Производство организуют на двух заводах автоконцерна, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Financial Times.

    Детали контракта пока не раскрываются. Глава Renault Фабрис Камболив заявил: «Это длительный проект, и его курирует Минобороны. Мы подтверждаем наше участие в проекте по запросу правительства».

    Газета отмечает, что в июне 2025 года правительство Франции призвало автопроизводителей и оборонные компании объединить усилия для выпуска дронов. Последний раз французские автокомпании выпускали военную продукцию во времена Первой и Второй мировых войн.

    О том, что Renault планирует запустить выпуск беспилотников на Украине совместно с оборонным предприятием недалеко от линии боевых действий, сообщалось еще в июне 2025 года – сразу после призыва о сотрудничестве со стороны Правительства Франции.

    Позже французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил против возможного участия Renault в этом проекте, отметив риски для компании.

    Ранее Renault подавал заявку на товарный знак Reno в России, но получил отказ из-за несоответствия регистрационных данных.

    Напомним, что российское правительство добавило Renault в перечень фирм, к которым применяются особые экономические меры.

    Комментарии (3)
    21 января 2026, 12:17 • Новости дня
    Макрона высмеяли за появление в очках на форуме Давоса
    Макрона высмеяли за появление в очках на форуме Давоса
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В соцсетях активно обсуждают появление президента Франции Эммануэля Макрона в темных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе после недавнего инцидента с глазом.

    Пользователи соцсетей активно обсуждали внешний вид Эммануэля Макрона на Всемирном экономическом форуме, передает РИА «Новости».

    Президент Франции вышел на трибуну в темных очках, что стало поводом для многочисленных шуток и мемов. В интернете появилось множество отредактированных фотографий, на которых Макрон изображен в клоунских или больших розовых очках.

    Один из пользователей сравнил Макрона с Морфеусом – персонажем фильма «Матрица», известным своими необычными очками. В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) предположили, что французский лидер мог скрывать синяк, напомнив о видеозаписи, где супруга наносит Макрону удар по лицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский президент Эммануэль Макрон появился на публике с заметным покраснением глаза во время обращения к военным. Макрон заявил, что ему предстоит какое-то время носить солнцезащитные очки из-за лопнувшего сосуда в глазу. Причиной красного глаза Макрона назвали субконъюнктивальное кровоизлияние.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 14:40 • Новости дня
    Лавров назвал хамской риторику Макрона по России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон позволял себе хамство и наплевательское отношение к России.

    Лавров привел цитату французского лидера, в которой Макрон заявил, что Россия якобы «сама выбрала путь войны и действовала под влиянием рефлексов и инстинктов, не способна примириться со своей историей», передает ТАСС.

    «Ну, хамство, так наплевать на Россию. Мы, конечно, выше этого и относимся к такого рода заявлениям даже не то что с презрением, а пренебрежительно», – заявил Лавров, комментируя слова Макрона.

    Министр также отметил, что в телефонном разговоре Макрона с президентом России Владимиром Путиным в прошлом году французский президент не высказал ничего нового по сравнению с публичными заявлениями Парижа. По словам Лаврова, позиции Макрона в частном и публичном общении полностью совпадают.

    В июле прошлого года Путин провел телефонный разговор с Макроном.

    В декабре Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным. Он заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с российским лидером.

    Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 18:44 • Новости дня
    Макрон назвал цели саммита G7

    Макрон сообщил о планах G7 наладить контакт с БРИКС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции отметил важность укрепления сотрудничества между ведущими экономическими объединениями для преодоления глобальной раздробленности.

    Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о намерении сделать одной из целей предстоящего саммита G7 в июне 2026 года развитие сотрудничества с БРИКС и «Группой двадцати». Макрон подчеркнул, что ключевая задача саммита – построение сети сотрудничества и создание мостов между G7 и ассоциациями развивающихся стран, сообщает РИА «Новости».

    На экономическом форуме в Давосе президент Франции отметил, что раздробленность мира, по его словам, становится бессмысленной, и призвал укреплять связи между ведущими мировыми объединениями. Макрон также указал на необходимость координации усилий для решения глобальных вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social личное сообщение от Эммануэля Макрона о встрече G7 с участием России.

    Ранее Макрон отмечал риски превращения G7 в антикитайский клуб и важность диалога с БРИКС. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что роль G7 становится малозначимой на фоне расширения G20 и не имеет практической пользы.


    Комментарии (0)
    22 января 2026, 22:42 • Новости дня
    Британия приняла участие в задержании Францией танкера в Средиземном море

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания оказала поддержку Франции при задержании следовавшего из Мурманска танкера, сообщил британский министр обороны Джон Хили.

    Хили заявил, что Британия «обеспечила мониторинг и слежение» за судном, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

    В операции принимал участие патрульный катер британских ВМС HMS Dagger, который находился в Гибралтарском проливе во время проведения задержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морские силы Франции провели операцию по задержанию нефтяного танкера GRINCH в нейтральных водах Средиземного моря. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержан нефтяной танкер якобы из России.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 22:45 • Новости дня
    Французская судья рассказала о попытках США повлиять на дело Ле Пен

    Французская судья Лафуркад рассказала о давлении США по делу Ле Пен

    Tекст: Вера Басилая

    Французская судья Магали Лафуркад рассказала, что представители США в мае 2025 года пытались убедить ее искать доказательства политической ангажированности дела главы парламентской фракции правой партии Марин Ле Пен, сообщает France 5.

    Судья и генеральный секретарь французской Национальной консультативной комиссии по правам человека Магали Лафуркад рассказала, что в мае 2025 года представители администрации президента США Дональда Трампа пытались убедить её начать поиск доказательств политической ангажированности дела Марин Ле Пен, передает РИА «Новости».

    «Я встретилась с двумя представителями администрации Трампа... и достаточно быстро дискуссия переросла в обсуждение ситуации, в которой оказалась Ле Пен, причем представители США выступали с идеей привлечения меня и других людей... к поиску “элементов”, которые могли бы доказать, что её дело является чисто политическим процессом», – заявила Лафуркад в эфире телеканала France 5.

    Она пояснила, что встреча была организована по запросу посольства США во Франции как часть обычных обсуждений прав человека с дипломатами дружественных государств. Однако, по словам Лафуркад, действия американских представителей имели целью оправдать последующее вмешательство в дело Ле Пен. В связи с этим судья уведомила МИД Франции о деталях беседы, что, по её словам, ранее не практиковалось.

    Министерство иностранных дел Франции, как отметила Лафуркад, отнеслось к её уведомлению «серьёзно». Само дело Ле Пен связано с обвинениями в создании централизованной системы отмывания денег Европейского парламента: с 2004 по 2016 годы средства на оплату труда парламентских ассистентов фактически направлялись на нужды партии «Национальное объединение».

    Слушания по апелляции начались 13 января 2026 года и завершатся 12 февраля. Решение по этому делу ожидается летом и станет ключевым для политического будущего Ле Пен и её возможного участия в президентских выборах 2027 года.

    Напомним, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен была признана виновной в растратах средств Европейского союза.

    Глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен была приговорена парижским судом к четырем годам лишения свободы, два года она должна провести с электронным браслетом, еще два года назначены условано.

    Суд также назначил ей поражение в избирательных правах.

    Кремль связал приговор Ле Пен с отказом Европы от демократии.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 10:02 • Новости дня
    Фермеры завалили улицы Франции навозом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Свыше тысячи тонн навоза свезли на улицы французских городов в ходе протестов в последние месяцы французские фермеры, следует из анализа открытых данных.

    Наиболее масштабная акция прошла в департаменте Ариеж 4 декабря, тогда там фермеры вывалили более 800 тонн навоза с помощью 50 тракторов, передает РИА «Новости» со ссылкой на французскую прессу.

    12 января в городе Мец свыше 250 тракторов вывалили более 200 тонн навоза перед зданиями администрации.

    Отмечается, что во Франции фермеры традиционно вываливают навоз в знак протеста против глобализации.

    Ранее в Париже прошла массовая демонстрация фермеров с сотнями тракторов, перекрывали центральные улицы города.

    Комментарии (2)
    21 января 2026, 14:24 • Новости дня
    Дмитриев прокомментировал разногласия между Германией и Францией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальный представитель президента России, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал напряженность между Германией и Францией.

    «Подразделения внутри подразделений», – отреагировал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) на статью Politico о разногласиях между странами, передает ТАСС.

    По данным Politico, разногласия между Берлином и Парижем касаются разных позиций по Гренландии и могут воспрепятствовать единству Евросоюза в противостоянии инициативам президента США Дональда Трампа.

    Издание отмечает, что расхождения особенно проявились после угрозы Трампа ввести дополнительные торговые пошлины в отношении стран, направивших своих военных в Гренландию на прошлой неделе. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности воспользоваться инструментами торговой политики ЕС, в то время как лидер Германии Фридрих Мерц выступил за диалог с Вашингтоном.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    26 комментариев

    Газета Politico писала, что внутри Евросоюза обостряются разногласия между Берлином и Парижем по вопросам обороны, финансирования Украины и торгового соглашения с МЕРКОСУР.

    Агентство Bloomberg писало, что европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления.

    Комментарии (0)
    Главное
    Орбан ответил Зеленскому на оскорбления
    Полянский: Запад списал Украину с населением как использованный ресурс
    ФСБ сообщила о применении западной взрывчатки при диверсиях на железных дорогах РФ
    Назван освиставший главу Минторга США в Давосе американский политик
    Глава МИД Швейцарии захотел приехать в Россию
    Система отопления столицы переведена на усиленный режим работы из-за морозов
    Коростелев и Непряева приняли приглашение МОК на Игры 2026 года