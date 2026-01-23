  • Новость часаУшаков: Россия до урегулирования на Украине продолжит решать вопрос на поле боя
    23 января 2026, 05:30 • Новости дня

    Ушаков пошутил о позднем времени брифинга после переговоров в Кремле

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник президента России Юрий Ушаков пошутил о позднем времени брифинга по итогам встречи в Кремле президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Начиная брифинг, Ушаков с иронией заявил: «Сейчас 4 часа 15 минут. И самое время, чтобы проинформировать вас о состоявшихся вчера и сегодня переговорах в Кремле», – передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел переговоры в Кремле с Уиткоффом, а также предпринимателем Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошем Грюнбаумом.

    Переговоры продолжались около четырех часов. Они начались в 23.25 мск, а завершилась после 03.00 мск.

    22 января 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы

    Политолог Данилин: Путин сделал замороженные в США средства дипломатическим активом

    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Идея внести в «Совет мира» замороженные в США российские активы, а также направить их часть на восстановление пострадавших территорий в зоне СВО – это элемент дипломатического взаимодействия Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Путин выразил готовность обсуждать инициативы по Газе с администрацией США и руководством Палестины.

    «Получила бы Россия обратно заблокированные в США средства, или нет, сказать однозначно нельзя. Поэтому идея сделать их международным дипломатическим активом – очень хороша. Москва может управлять этими средствами для достижения внешнеполитических целей страны», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    На этом фоне спикер особо отметил предложение Владимира Путина направить часть средств на восстановление пострадавших в сходе СВО территорий. «Любопытно, что глава государства не указал, о каких именно землях идет речь. Впрочем, это еще не решение, а заявление о готовности обсуждать и такой механизм», – указал он.

    Что касается возможного выделения средств в помощь разрушенной Газе, примечательно то, что Россия будет прорабатывать вопрос не только с США, но и с теми, с кем Белый дом не выстраивает диалог, а именно – с Палестиной. «Решение Москвы вполне можно трактовать как реальный шаг Путина навстречу Трампу. Причем, Москва не пытается вместить в этот кейс обсуждение принципиальных вопросов СВО и своих требований», – акцентировал политолог.

    «Предложение Путина особенно важно для США, учитывая, что все крупные страны ЕС пока так или иначе выражают сомнения по поводу вступления в «Совет мира». Участие же в работе органа такой мировой державы как Россия, делает инициативу главы Белого дома более весомой и значимой», – подчеркнул собеседник. – «Стоит также отметить, что Брюссель и Киев хотели бы получить замороженные российские активы на вооружение ВСУ».

    В среду поздним вечером Путин провел совещании с постоянными членами Совета безопасности. Он подтвердил, что получил личное обращение Дональда Трампа с приглашением в «Совет мира». Российский лидер поблагодарил американского коллегу за это.

    «МИДу России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счет с нашими стратегическими партнерами, и только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    По словам главы государства, в первую очередь речь идет об урегулировании на Ближнем Востоке, а также о поиске путей решения насущных проблем народа Палестины и разрешения острейших проблем гуманитарной ситуации в секторе Газа. «Главное заключается в том, чтобы весь процесс благоприятно сказался на долгосрочном урегулировании палестино-израильского конфликта», – подчеркнул президент России.

    Он также сообщил, что Россия готова направить 1 млрд долларов в «Совет мира» из числа замороженных на Западе средств. «Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США», – добавил Путин.

    Российский лидер отметил, что планирует обсудить все перечисленные вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

    Напомним, о формировании «Совета мира» по Газе глава Белого дома объявил 16 января. В его состав вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.

    СМИ выяснили, что администрация Трампа предлагает странам, которые хотели бы в течение более чем трехлетнего периода состоять в Совете, внести взнос в размере 1 млрд долларов. «Каждое государство-член занимает место сроком не более чем на три года с возможностью продления по решению председателя. Трехлетний срок членства не применяется к государствам-членам, которые внесут более одного млрд долларов наличными в «Совет мира» в течение первого года», – говорится в проекте устава организации, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

    Как следует из документа, Трамп станет первым председателем совета и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство-член будет иметь один голос, решения совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя. В проекте устава совет описывается как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта».

    По информации портала Axios, Трамп пригласил руководителей 58 государств войти в состав Совета, среди них Россия и Белоруссия. Причем Александр Лукашенко уже подписал документ о присоединении Минска к инициативе американского лидера. При этом большинство стран Евросоюза отклонили предложение президента США.

    22 января 2026, 18:52 • Новости дня
    Зеленский заявил о планах США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ
    Зеленский заявил о планах США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ
    @ GIAN EHRENZELLER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты планируют провести 23-24 января в Объединенных Арабских Эмиратах трехстороннюю встречу на техническом уровне с участием представителей США, России и Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Завтра и послезавтра будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах», – отметил он, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул, что надеется на осведомленность Эмиратов о предстоящих переговорах. «У нас были сюрпризы с американской стороны. Но в любом случае они туда поедут. Думаю, что хорошо, что на техническом уровне будет такая трехсторонняя встреча», – добавил он.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о запланированных в ближайшие дни встречах рабочих групп в Абу-Даби по вопросам урегулирования на Украине.

    Уиткофф отмечал, что за последние шесть недель в урегулировании ситуации на Украине удалось достичь большего прогресса, чем за несколько предыдущих лет.

    Напомним, в четверг в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина с Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

    22 января 2026, 22:55 • Видео
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    22 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Handelsblatt: Мерц попытался отвлечь США на «угрозу» со стороны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии попытался привлечь внимание США к «угрозе» со стороны России, пишет Handelsblatt.

    «Мы, то есть Европа и единомышленники, защитили бы Крайний Север от российской угрозы», –  цитирует Мерца Handelsblatt, передает РИА «Новости».

    Канцлер также подчеркнул, что планы американского лидера по введению новых тарифов могут помешать этим усилиям.

    Газета Daily Mail писала, что администрация США рассматривает вариант выплатить каждому жителю Гренландии по 1 млн долларов за присоединение острова к США.

    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал неприемлемыми амбиции Дональда Трампа по поводу Гренландии.

    Президент США на форуме в Давосе заявил, что не будет использовать военную силу для приобретения Гренландии.

    22 января 2026, 23:35 • Новости дня
    Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Кремле
    Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Кремле
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, зятем американского лидера.

    Кроме того, в переговорах принимают участие помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщается на сайте Кремля.

    Также в Кремль в составе американской делегации прибыл комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

    Встреча проходит в Представительском кабинете президента в Сенатском дворце Кремля.

    Путин тепло поприветствовал гостей, пожав им руки. «Nice to meet you again («Рад снова вас видеть»)», – сказал Путин на английском Уиткоффу. Уиткофф в свою очередь ответил, что очень рад видеть российского лидера. Он представил президенту России Грюнбаума, который впервые участвует в переговорах в Кремле: «Это Джош», – передает РИА «Новости».

    Грюнбаум участвовал в консультациях, которые на более низком уровне проходили в Майами (штат Флорида). Москву на них представлял Дмитриев, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет спецпредставителя президента США прибыл в московский аэропорт Внуково примерно в 22.35 мск. Затем кортеж прибыл в Кремль.

    23 января 2026, 04:35 • Новости дня
    Ушаков: Россия до урегулирования на Украине продолжит решать вопрос на поле боя
    Ушаков: Россия до урегулирования на Украине продолжит решать вопрос на поле боя
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции на Украине на поле боя, пока не достигнуто урегулирование, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле.

    «Главное, что в ходе этих переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», – приводит слова Ушакова ТАСС.

    Он заявил, что «российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой», передает РИА «Новости».

    «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей», – сказал он журналистам.

    Переговоры продолжались около четырех часов. Ушаков заявил, что обсуждение в Кремле было исключительно содержательным, конструктивным и предельно откровенным. По его словам, встреча оказалась полезной как для России, так и для США. Среди тем беседы были также «Совет мира», ситуация в Гренландии и ряд других вопросов. Американская сторона поделилась с Москвой информацией о встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Давосе.

    Встреча была сфокусирована на том, чтобы получить информацию об итогах контактов США с украинцами и европейцами, «и вместе уже, на двоих, определить параметры дальнейших действий», сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, предпринимателем Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошем Грюнбаумом.

    23 января 2026, 03:18 • Новости дня
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Москве
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились в Москве
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом завершились, сообщили в Кремле.

    Встреча началась в 23.25 мск и продлилась до 3.04 мск, таким образом, обсуждение заняло 3 часа 39 минут, передает РИА «Новости».

    Кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в переговорах участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а также предприниматель Джаред Кушнер, зять американского лидера, и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

    22 января 2026, 11:18 • Новости дня
    Глава BlackRock вошел в команду США по урегулированию конфликта на Украине

    Глава BlackRock вошел в американскую команду по урегулированию на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава американской инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк стал консультантом Вашингтона по экономическим вопросам в рамках группы по украинскому урегулированию, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    Ларри Финк выступает советником в сформированной Вашингтоном группе, передает ТАСС. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на полях форума в швейцарском Давосе.

    Уиткофф назвал Финка «лучшим в своем классе советником по вопросам процветания».

    Дипломат добавил, что занимается этой деятельностью последние 11 месяцев и постоянно контактирует с Джаредом Кушнером. Переговоры рабочих групп должны пройти в Абу-Даби после визита Уиткоффа в Москву к Владимиру Путину.

    Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил о встрече в Давосе с американской делегацией и представителями BlackRock.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил планы посетить Москву для переговоров.

    Ранее компания BlackRock прекратила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины.

    22 января 2026, 23:20 • Новости дня
    Кортеж с Уиткоффом прибыл в Кремль

    Tекст: Антон Антонов

    Кортеж, предположительно, со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом прибыл на территорию Кремля, сообщают информационные агентства.

    Кортеж заехал через Боровицкую башню, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уиткоффа прибыл в московский аэропорт Внуково около 22.35 мск. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президента России Владимира Путина с Уиткоффом по украинскому урегулированию пройдут в Москве в четверг вечером.

    22 января 2026, 17:42 • Новости дня
    Захарова выразила разочарование задержкой освобождения моряков с «Маринеры»

    Захарова: Москва разочарована задержкой освобождения российских моряков с «Маринеры»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва выражает разочарование по поводу того, что решение президента США Дональда Трампа об освобождении российских моряков с танкера «Маринера» до сих пор не реализовано, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

    Дипломат напомнила, что с момента получения подтверждения об освобождении моряков прошло уже значительное время, передает ТАСС.

    «Мы выражаем недоумение и разочарование в связи с затянувшейся паузой в урегулировании данного важного для нас и безотлагательного вопроса и рассчитываем на то, что это произойдет в самое ближайшее время и наши граждане смогут вскоре вернуться на родину», – подчеркнула Захарова. Она добавила, что Россия рассчитывает на скорое разрешение ситуации и благополучное возвращение россиян.

    Власти США 7 января подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Захарова 9 января сообщила, что США решили освободить двух моряков с задержанного танкера.

    Во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил о задержке освобождения россиян с танкера «Маринера».

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров.

    22 января 2026, 14:49 • Новости дня
    Трамп: Представители США встретятся с Путиным в четверг или пятницу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Давосе о предстоящей встрече представителей вашингтонской администрации с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам Трампа, встреча может состояться в четверг или пятницу, передает ТАСС.

    «Мы встретимся с президентом Путиным сегодня или завтра», – заявил Трамп. Кроме того, американский лидер сообщил о своих планах провести переговоры с Владимиром Зеленским в четверг.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером по украинскому урегулированию пройдут в Москве в четверг вечером.

    Уиткофф подтвердил вылет в Москву в четверг.

    22 января 2026, 22:47 • Новости дня
    Самолет спецпредставителя США Уиткоффа приземлился в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет специального представителя президента США Стивена Уиткоффа прибыл в московский аэропорт Внуково, сообщили СМИ.

    Самолет специального представителя президента США Стивена Уиткоффа приземлился в московском аэропорту Внуково примерно в 22:35 по московскому времени, передает ТАСС. Корреспондент агентства находился в аэропорту и сообщил о прибытии борта.

    Ранее стало известно, что Уиткофф принимал участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, после чего его самолет вылетел из Цюриха в 17:47 по местному времени, что соответствует 19:47 по московскому времени, и направился в столицу России.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером по украинскому урегулированию пройдут в Москве в четверг вечером.

    22 января 2026, 20:40 • Новости дня
    Вице-президент США заявил о выгоде мира на Украине для США

    Вэнс заявил о выгоде мира на Украине для США и отметил прогресс в переговорах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что установление мира на Украине отвечает интересам Соединенных Штатов и назвал переговоры сложной задачей.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая в Огайо, заявил, что мир на Украине наилучшим образом отвечает интересам Соединенных Штатов, пишет РИА «Новости». Вэнс отметил, что для администрации президента Штатов Дональда Трампа урегулирование конфликта на Украине стало самой сложной задачей среди восьми завершенных войн. По словам вице-президента, Трамп ожидал, что этот процесс будет проще, однако реальность оказалась другой.

    Вэнс подчеркнул, что сам факт начала переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским свидетельствует о достигнутом прогрессе. Вице-президент США отметил, что урегулирование украинского конфликта требует особого подхода и настойчивости со стороны американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Владимир Зеленский заявил, что США планируют провести 23-24 января в ОАЭ трехстороннюю встречу с участием представителей США, России и Украины.

    Также в четверг Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели переговоры на полях Всемирного экономического форума в Давосе, которые продолжались около часа.

    Позже Трамп рассказал о послании Путину с призывом закончить конфликт на Украине.

    23 января 2026, 01:58 • Новости дня
    Трамп оценил идею Путина об использовании замороженных активов в «Совете мира»

    Tекст: Антон Антонов

    Идея президента России Владимира Путина о передаче 1 млрд долларов из замороженных российских активов в «Совет мира» является интересной, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Это очень интересно», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам Трампа, некоторые страны внесли в «Совет мира» по Газе даже больше миллиарда долларов.

    Трамп также выразил уверенность, что Путин заинтересован в заключении соглашения по урегулированию конфликта на Украине. «Я думаю, что президент Путин хотел бы заключения сделки», – сказал Трамп, добавив, что, по его мнению, и Владимир Зеленский готов к соглашению.

    На вопрос о препятствиях для разрешения конфликта на Украине Трамп сообщил, что речь идет о тех же вопросах, что и прежде, подчеркнув, что в основном речь о «пределах и границах».

    Кроме того, Трамп отметил, что параметры возможного соглашения по Украине известны сторонам и уже обсуждаются последние шесть-семь месяцев. «Все идут на уступки, чтобы довести это дело до конца», – сказал Трамп. Он также сообщил, что в Давосе провел несколько обсуждений по ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

    Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Москва рассматривает инициативу Трампа по созданию «Совета мира» по Газе. Россия может направить в этот «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных российских активов, сказал Путин. Остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления пострадавших территорий после завершения боевых действий между Россией и Украиной.

    22 января 2026, 08:43 • Новости дня
    Конгрессвумен Луна рассказала о регулярных контактах с Дмитриевым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна рассказала, что поддерживает регулярные контакты со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым.

    По словам Луна, она положительно оценивает его вклад в переговорный процесс: «Я общаюсь с Кириллом довольно регулярно. Так что нам нравится то, что он делает», передает РИА «Новости».

    Конгрессвумен добавила, что также высоко оценивает деятельность американского специального посланника Стива Уиткоффа. Кроме того, она отметила заслуги Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, в дипломатической работе.

    Ранее пресс-секретарь президента России отказался делиться деталями закрытой встречи главы РФПИ Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.

    Напомним, в Давосе состоялась встреча Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером. Уиткофф оценил переговоры с Кириллом Дмитриевым как «очень позитивные».

    22 января 2026, 12:53 • Новости дня
    Уиткофф допустил создание беспошлинной зоны на Украине

    Спецпосланник Трампа Уиткофф допустил создание беспошлинной зоны на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что создание на Украине беспошлинной зоны способно в будущем поддержать экономику страны.

    Создание беспошлинной зоны на Украине могло бы способствовать росту экономики страны, считает специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, передает ТАСС.

    Он рассказал, что обсуждал с коллегами перспективы развития украинской экономики, включая рынки капитала и занятость, отметив, что идея беспошлинной зоны может серьезно повлиять на ситуацию и способствовать массовому перемещению промышленных предприятий в этот регион.

    По данным агентства Bloomberg, Владимир Зеленский ведет переговоры о возможном соглашении о свободной торговле с США, которое предусматривает нулевые пошлины для некоторых промышленных регионов страны. Зеленский в интервью агентству отметил, что такое соглашение станет частью мер по восстановлению страны после вооружённого конфликта, обеспечит Украине значительные преимущества по сравнению с соседями и привлечет инвестиции и новые предприятия.

    Стивен Уиткофф также сообщил, что в ближайшее время планирует посетить Киев, но не стал раскрывать подробности будущей поездки.

    Глава американской инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк стал консультантом Вашингтона по экономическим вопросам в рамках группы по украинскому урегулированию.

    В Кремле сообщили, что переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером пройдут в Москве поздно вечером.

