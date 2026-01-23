Продолжительность переговоров Путина с Уиткоффом в Кремле превысила три часа

Встреча проходит в Кремле и началась в 23.25 мск, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в переговорах принимают участие помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В среду поздним вечером Путин провел совещании с постоянными членами Совета безопасности. Он подтвердил, что получил личное обращение Дональда Трампа с приглашением в «Совет мира». Российский лидер поблагодарил американского коллегу за это.
«МИДу России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счет с нашими стратегическими партнерами, и только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.
По словам главы государства, в первую очередь речь идет об урегулировании на Ближнем Востоке, а также о поиске путей решения насущных проблем народа Палестины и разрешения острейших проблем гуманитарной ситуации в секторе Газа. «Главное заключается в том, чтобы весь процесс благоприятно сказался на долгосрочном урегулировании палестино-израильского конфликта», – подчеркнул президент России.
Он также сообщил, что Россия готова направить 1 млрд долларов в «Совет мира» из числа замороженных на Западе средств. «Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США», – добавил Путин.
Российский лидер отметил, что планирует обсудить все перечисленные вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.
Напомним, о формировании «Совета мира» по Газе глава Белого дома объявил 16 января. В его состав вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.
СМИ выяснили, что администрация Трампа предлагает странам, которые хотели бы в течение более чем трехлетнего периода состоять в Совете, внести взнос в размере 1 млрд долларов. «Каждое государство-член занимает место сроком не более чем на три года с возможностью продления по решению председателя. Трехлетний срок членства не применяется к государствам-членам, которые внесут более одного млрд долларов наличными в «Совет мира» в течение первого года», – говорится в проекте устава организации, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.
Как следует из документа, Трамп станет первым председателем совета и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство-член будет иметь один голос, решения совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя. В проекте устава совет описывается как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта».
По информации портала Axios, Трамп пригласил руководителей 58 государств войти в состав Совета, среди них Россия и Белоруссия. Причем Александр Лукашенко уже подписал документ о присоединении Минска к инициативе американского лидера. При этом большинство стран Евросоюза отклонили предложение президента США.
По информации российского диппредставительства, злоумышленник забрался на балкон второго этажа, где попытался взломать закрытые ставни, но не смог этого сделать, передает ТАСС.
Его личность устанавливается «правоохранительными органами, прибывшими по вызову российских дипломатов через 15 минут». «Не сумев сломать закрытые ставни, сорвал новогоднюю гирлянду, но не смог отвязать от флагштока установленный там российский флаг», – говорится в сообщении.
Мужчина задержан и находится под стражей, полиция ведет расследование обстоятельств произошедшего. Российские дипломаты выразили сожаление по поводу регулярного характера подобных провокаций против миссии в Нью-Йорке. По их словам, такие инциденты не всегда встречают активное противодействие со стороны властей США, несмотря на неоднократные официальные обращения российской стороны о необходимости усиления мер безопасности.
«Мы, то есть Европа и единомышленники, защитили бы Крайний Север от российской угрозы», – цитирует Мерца Handelsblatt, передает РИА «Новости».
Канцлер также подчеркнул, что планы американского лидера по введению новых тарифов могут помешать этим усилиям.
«Завтра и послезавтра будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах», – отметил он, передает ТАСС.
Зеленский подчеркнул, что надеется на осведомленность Эмиратов о предстоящих переговорах. «У нас были сюрпризы с американской стороны. Но в любом случае они туда поедут. Думаю, что хорошо, что на техническом уровне будет такая трехсторонняя встреча», – добавил он.
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о запланированных в ближайшие дни встречах рабочих групп в Абу-Даби по вопросам урегулирования на Украине.
Уиткофф отмечал, что за последние шесть недель в урегулировании ситуации на Украине удалось достичь большего прогресса, чем за несколько предыдущих лет.
Напомним, в четверг в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина с Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.
Об этом глава государства заявил на совещании, посвященном вопросам развития отечественной электроники, сообщает Кремль в Telegram-канале.
«Считаю необходимым, чтобы ее (комиссию по развитию микроэлектроники) возглавили первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Мантуров Денис Валентинович и помощник президента России Андрей Александрович Фурсенко», – сказал Путин.
Песков заявил о необходимости разблокировки активов для взноса в «Совет мира»
Для направления 1 млрд долларов в формируемый Вашингтоном «Совет мира» необходим доступ к замороженным российским средствам, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что юридическая сторона вопроса пока остается неясной и требует тщательного обсуждения.
«Это, конечно, потребует определенных действий со стороны Соединенных Штатов», – заявил представитель Кремля.
Москва настаивает, что выделяемые деньги должны пойти исключительно на гуманитарные нужды и восстановление Палестины.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает инициативу Дональда Трампа по созданию «Совета мира» по Газе.
Путин заявил, что Россия могла бы направить в этот орган 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов.
Путин: Микроэлектроника – это основа основ
Путин подчеркнул, что именно микроэлектроника становится ключевым элементом для независимости страны в высокотехнологичных отраслях.
«Для всех абсолютно очевидно: обеспечить экономическое и технологическое развитие, технологическое лидерство в сфере искусственного интеллекта, космоса, связи, цифровых технологий, квантовых вычислений не просто сложно, а невозможно без конкурентоспособных интегральных схем и электронной компонентной базы. Это, как говорится, основа основ», – подчеркнул он. Слова президента приводит Telegram-канал Кремля.
Кроме того, в переговорах принимают участие помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщается на сайте Кремля.
Также в Кремль в составе американской делегации прибыл комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Встреча проходит в Представительском кабинете президента в Сенатском дворце Кремля.
Путин тепло поприветствовал гостей, пожав им руки. «Nice to meet you again («Рад снова вас видеть»)», – сказал Путин на английском Уиткоффу. Уиткофф в свою очередь ответил, что очень рад видеть российского лидера. Он представил президенту России Грюнбаума, который впервые участвует в переговорах в Кремле: «Это Джош», – передает РИА «Новости».
Грюнбаум участвовал в консультациях, которые на более низком уровне проходили в Майами (штат Флорида). Москву на них представлял Дмитриев, передает ТАСС.
Видеозапись на сайте Кремля свидетельствует, что звонок по телефону спецсвязи прозвучал почти в самом конце заседания, которое проходило в режиме видео-конференц-связи, пишет «Российская газета».
Звонок произошел во время доклада заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина. Имя абонента, совершившего вызов, не раскрывается, передает РИА «Новости».
Телефон звонил несколько раз. При этом Хуснуллин не прервал свое выступление, сообщает «Смотрим».
«Во второй раз – прямо перед встречей Зеленского с Трампом – один из ближайших соратников Зеленского арестован/обвинен в коррупции. Это превращается в хорошую антикоррупционную традицию», – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что предъявило обвинения экс-замглавы офиса Зеленского, однако имя подозреваемого не было озвучено, передает РИА «Новости».
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что речь идет о Ростиславе Шурме, который занимал пост заместителя главы офиса президента Украины с ноября 2021 года по сентябрь 2024 года.
«Конфликт должен закончиться», – сказал президент США в ответ на вопрос журналистов о том, каково его послание Путину, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что США надеются на скорейшее завершение конфликта.
Кортеж заехал через Боровицкую башню, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Уиткоффа прибыл в московский аэропорт Внуково около 22.35 мск. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президента России Владимира Путина с Уиткоффом по украинскому урегулированию пройдут в Москве в четверг вечером.