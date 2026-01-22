  • Новость часаПереговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Кремле
    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов
    Зеленскому на форуме в Давосе указали на необходимость вернуться в Киев
    Макрон сообщил о задержании танкера якобы из России в Средиземном море
    Мошенник выдал себя за Киркорова и обманул жительницу Саратовской области
    Путин назвал микроэлектронику основой основ
    Экс-глава Гагаузии заявила о подготовке Санду секретного плана по Приднестровью
    Хинштейна прооперировали после ДТП
    Зеленский заявил о планах США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ
    Биржевая цена золота впервые превысила 4,9 тыс. долларов за унцию
    22 января 2026, 22:42 • Новости дня

    Британия приняла участие в задержании Францией танкера в Средиземном море

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания оказала поддержку Франции при задержании следовавшего из Мурманска танкера, сообщил британский министр обороны Джон Хили.

    Хили заявил, что Британия «обеспечила мониторинг и слежение» за судном, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

    В операции принимал участие патрульный катер британских ВМС HMS Dagger, который находился в Гибралтарском проливе во время проведения задержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морские силы Франции провели операцию по задержанию нефтяного танкера GRINCH в нейтральных водах Средиземного моря. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержан нефтяной танкер якобы из России.

    20 января 2026, 10:59 • Новости дня
    Трамп заявил о «великой глупости» Британии

    Трамп назвал решение властей Британии по островам Чагос «великой глупостью»

    Трамп заявил о «великой глупости» Британии
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал решение Британии передать Чагосские острова Маврикию, отметив угрозу для военной базы США на Диего-Гарсия, сообщает The Guardian.

    Трамп назвал решение Великобритании передать Чагосские острова Маврикию «актом огромной глупости», пишет The Guardian.

    В своем посте на Truth Social Трамп заявил: «Шокирует, что наш «гениальный» союзник по НАТО, Великобритания, собирается отдать остров Диего-Гарсия, где находится важная военная база США, Маврикию – и делает это без всякой причины».

    Трамп подчеркнул, что этот шаг демонстрирует слабость Британии, которую, по его мнению, заметили Китай и Россия. Он добавил, что такие действия – причина, по которой Соединенные Штаты должны приобрести Гренландию, чтобы обеспечить свою безопасность.

    Сделка между Британией и Маврикием была подписана в мае 2025 года и предусматривает передачу суверенитета над Чагосскими островами с арендой Диего-Гарсия на 99 лет для совместной эксплуатации военной базы США и Британии. Также Великобритания обязалась создать фонд для чагосцев на 40 млн фунтов и ежегодно выплачивать Маврикию не менее 120 млн фунтов, что за 99 лет составит не менее 13 млрд фунтов. Соглашение вызвало критику со стороны консерваторов, которые назвали его «национальным самоподрывом» из-за угрозы со стороны Китая, а премьер-министр Кир Стармер заявил, что у Британии «не было альтернатив».

    В 1968 году Британия приобрела Чагосские острова за 3 млн фунтов и депортировала до 2 тыс. жителей ради создания военной базы, что признается преступлением против человечности и примером колониальной политики.

    Высокий суд Англии и Уэльса в мае прошлого года запретил Британии завершать переговоры о передаче архипелага Чагос Маврикию. Суд сослался на необходимость учесть права коренных жителей архипелага.

    Британия и Маврикий подготовили проект соглашения о передаче архипелага под суверенитет Маврикия с сохранением контроля Лондона над базой Диего-Гарсия.

    Комментарии (4)
    20 января 2026, 11:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона

    Политолог Ткаченко: Трамп видит бессилие Макрона

    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона
    @ SARAH MEYSSONNIER/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп пренебрежительно говорит о президенте Франции Эммануэле Макроне, поскольку видит его бессилие как на внутреннем, так и во внешнеполитическом треках. Даже в вопросе Гренландии французский лидер предпочел спрятаться за спиной главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Трамп заявил, что Макрон «никому не нужен».

    «Глава Белого дома Дональд Трамп прав: Эммануэль Макрон – «хромая утка» в политике. Французские законы запрещают ему в третий раз переизбраться на пост президента Франции. Также он явно проигрывает канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу в конкуренции за влияние в Евросоюзе», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Немецкая экономика оживает, а французская – обложена долгами и дефицитом. Такие итоги работы Макрона и его крайне низкая популярность среди электората ставят под угрозу перспективы продолжения его политической карьеры на хорошей должности в Европарламенте. В Еврокомиссию же его и так бы не взяли, поскольку это более функциональный орган, где надо работать по-настоящему», – указал он.

    «Среди причин пренебрежения Трампа в отношении Макрона и ссора с Европой из-за Гренландии и украинского кризиса. Сам французский лидер себя показал в этой ситуации не с лучшей стороны, прячась за спинами Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Неспособность президента Франции занять четкую позицию по важным для Европы вопросам не вызывает уважение ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне», – заметил эксперт.

    Впрочем, и у самого Макрона есть причины не вступать в «Совет мира». «Вполне допускаю, что он метит на какой-то пост в ООН. Ряд лидеров других стран, например, Польши, тоже не в восторге от инициативы Трампа. Они не желают быть на вторых ролях в органе, где президент США будет ведущим руководителем», – подчеркнул спикер.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести 200%-ные пошлины на французские вина и шампанское после того, как Эммануэль Макрон отказался присоединиться к «Совету мира» по Газе, сообщает CNBC. «Он никому не нужен, потому что он очень скоро покинет свой пост», – прокомментировал глава Белого дома ситуацию для французского лидера.

    Заявление было сделано после того, как Bloomberg сообщил со ссылкой на источник, близкий к французскому лидеру, что Макрон не планирует принимать предложение о вступлении в «Совет мира». Политик считает, что инициатива выходит за рамки Газы. Париж беспокоит возможность того, что новая структура может подорвать авторитет ООН.

    Кроме того, по словам источника, Макрон считает неприемлемым, чтобы Трамп пытался повлиять на внешнюю политику Франции с помощью угроз. Потому французский лидер полон решимости не отступать в этом разгорающимся споре.

    При этом, на деле Макрон отправил примирительное сообщение Трампу, которое обнародовал в соцсети Truth Social сам глава Белого дома. В послании французский лидер предложил провести встречу G7 в Париже после Давоса и пригласить к участию представителей России, Украины, Дании и Сирии.

    Макрон также предложил Трампу совместный ужин в Париже перед возвращением американского лидера на родину. Он назвал президента США своим другом и подчеркнул согласие по сирийскому вопросу, а также выразил уверенность, что они могут добиться значимых результатов по иранской теме.

    Пятилетнее президентство Макрона истекает в мае 2027 года. Согласно французскому законодательству? он не может баллотироваться на третий срок. Согласно январского опроса компании Ipsos BVA и высшей инженерной школы CESI, рейтинг одобрения президента Франции упал до 18%.

    «Совет мира» – это глобальный орган, одобренный Советом безопасности ООН в ноябре прошлого года и созданный для контроля за соблюдением режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Приглашения войти в него были разосланы различным мировым лидерам, в том числе президенту России Владимиру Путину, премьерам Великобритании Киру Стармеру и Индии Нарендре Моди.

    Ухудшению отношений Брюсселя и Вашингтона способствует также разная позиция по украинскому кризису. Дипломат Константин Долгов прогнозировал, что Трамп в ближайшее время может признать барьером к урегулированию не только Киев, но и «коалицию желающих». Газета ВЗГЛЯД рассказывала об инициативах европейских лидеров на фоне неизбежного «развода» с США.

    22 января 2026, 22:55 • Видео
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    20 января 2026, 09:21 • Новости дня
    Трамп заявил о ненужности Макрона
    Трамп заявил о ненужности Макрона
    @ Daniel Torok/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение о скором уходе Эммануэля Макрона с поста президента Франции после его отказа присоединиться к «Совету мира» по Газе.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона из-за его отказа войти в «Совет мира» по Газе, передает РИА «Новости».

    «Знаете, он никому не нужен, потому что очень скоро он покинет офис», – заявил Трамп.

    Позднее Трамп выразил сомнения в том, что Макрон действительно делал заявление от отказе войти в «Совет мира» по Газе.

    Ранее СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался принимать предложение президента США Дональда Трампа о вступлении в формируемый «Совет мира».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Макрон стал самым ненавидимым президентом Франции.

    22 января 2026, 18:36 • Новости дня
    Макрон сообщил о задержании танкера якобы из России в Средиземном море
    Макрон сообщил о задержании танкера якобы из России в Средиземном море
    @ Emmanuel Macron

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-морские силы Франции провели операцию по задержанию нефтяного танкера в нейтральных водах Средиземного моря из-за подозрений в использовании поддельного флага, сообщил в соцсетях президент Франции Эммануэль Макрон.

    Военно-морские силы Франции задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший якобы из России, передает ТАСС. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в своей официальной публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Сегодня утром ВМС Франции задержали нефтяной танкер из России, на который наложены международные санкции и который подозревается в использовании поддельного флага. Эта операция была проведена в открытом море, в Средиземном море, при содействии нескольких наших союзников», – заявил Макрон. По его словам, действия французских военных проходили совместно с партнерами.

    В публикации подчеркивается, что операция по задержанию судна связана с выполнением международных санкций. Французские власти пока не раскрывают детали о названии танкера и о дальнейших шагах в отношении задержанного судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральные полицейские Германии запретили нескольким российским судам проходить через территориальные воды страны.

    Германия начала отказывать во входе в свои воды якобы связанным с Россией судам.

    21 января 2026, 13:03 • Новости дня
    Макрон собрался увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    Макрон собрался увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    @ REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Франция готовит отправку как минимум 200 альпийских стрелков для усиления своего военного присутствия в Гренландии, увеличивая контингент более чем в 14 раз, сообщила Canard Enchaine.

    По данным Canard Enchaine, президент Франции Эммануэль Макрон намерен значительно нарастить военное присутствие страны в Гренландии, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что французский лидер собирается увеличить военный контингент на острове более чем в 14 раз.

    Ранее Эммануэль Макрон созвал совет по обороне Франции из-за ситуации вокруг Гренландии.

    Франция запросила проведение учений Североатлантического альянса в Гренландии.

    До этого Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение о скором уходе Макрона с поста президента Франции после его отказа присоединиться к «Совету мира» по Газе.

    Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social личное сообщение от Макрона, в котором французский лидер отметил, что не понимает, какие у Трампа планы в отношении Гренландии.

    20 января 2026, 16:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил публикацию Трампом переписок с Макроном и Рютте

    Американист Дробницкий: Публикацией переписок с Макроном и Рютте Трамп начал порку Европы

    Эксперт объяснил публикацию Трампом переписок с Макроном и Рютте
    @ Andrew Leyden/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейские лидеры продолжат заискивать перед Дональдом Трампом, несмотря на уничижительное отношение к себе. Их расчет прост – переложить решение проблем в отношениях с ним на Конгресс, где сильное евроатлантическое лобби может заблокировать ключевые инициативы президента США. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Трамп обнародовал личную переписку с Эммануэлем Макроном и Марком Рютте.

    «Трамп нащупал наиболее уязвимые точки Европы и продолжает на них давить. Судя по всему, в Давосе запланировано продолжение этого показательного «избиения» европейских лидеров с одновременной демонстрацией мощи США и лично главы Белого дома. Публикация его переписок с Макроном и Рютте – это лишь начало», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «При этом пиар-атака иногда приводит к вполне материальным результатам. Трамп, как бизнесмен, это понимает и действует по принципу наименьших затрат. Такое пренебрежительное давление на Европу продолжится до тех пор, пока она либо не сдастся, либо не найдет эффективный ответ», – считает эксперт.

    «Впрочем, не все так просто для Трампа и не все так безнадежно для Европы. Большинство в Конгрессе выступает против его гренландских планов и требует соблюдения обязательств перед НАТО. С американскими законодателями активно работает евроатлантическое лобби, которое параллельно ведет лицемерную двойную игру с главой Белого дома в личной переписке», – отметил собеседник.

    «Но основная битва между Трампом и европейскими лидерами, судя по всему, развернется не в Давосе и не в соцсетях, а именно в Конгрессе. Если бюджет будет принят в редакции законодателей, это серьезно осложнит жизнь президенту. Положения документа во многом противоречат его внешнеполитическим планам», – заключил Дробницкий.

    Ранее Трамп обнародовал в соцсети Truth Social сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона. Он предложил провести встречу G7 в Париже после Давоса и пригласить к участию представителей России, Украины, Дании и Сирии. При этом президент Франции написал: «Я не понимаю, что ты делаешь в Гренландии».

    Макрон предложил Трампу совместный ужин в Париже перед возвращением американского лидера на родину. Он назвал президента США своим другом и подчеркнул согласие по сирийскому вопросу, а также выразил уверенность, что они могут добиться значимых результатов по иранской теме.

    Также Трамп выложил переписку с генсеком НАТО Марком Рютте. «Господин президент, дорогой Дональд, то, что вы сегодня достигли в Сирии, невероятно. Я использую свои контакты со СМИ в Давосе, чтобы осветить вашу работу там, в Газе и на Украине. Я привержен поиску путей продвижения по вопросу Гренландии. Не могу дождаться встречи с вами. Ваш Марк», – написал он.

    При этом в этот же день Трамп пригрозил ввести 200-процентные пошлины на французские вина и шампанское и назвал Макрона «никому не нужным» после его отказа от вступления в «Совет мира». Газета ВЗГЛЯД рассказывала об инициативах европейских лидеров на фоне неизбежного «развода» с США.

    20 января 2026, 17:12 • Новости дня
    Лавров объяснил, почему Британия не должна называться Великобританией
    Лавров объяснил, почему Британия не должна называться Великобританией
    @ Siegfried Grassegger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров пояснил, что Британию стоит называть именно так, поскольку формулировка «Великобритания» является самоназванием страны как великой, чему нет аналогов среди современных государств.

    Британию следует называть именно так, а не Великобританией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, сообщает ТАСС. По его словам, название «Великобритания» – это уникальный случай, когда страна сама себя называет великой.

    Министр привел в пример бывшую Ливийскую джамахирию, у которой также в названии указывалось слово «великая», однако это государство более не существует. «Я считаю, что Британию нужно называть Британией, потому что Великобритания – это единственный пример, когда страна сама себя называет великой. Еще один пример – Ливийская джамахирия, но ее больше нет», – сказал Лавров.

    Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия, также называвшаяся Великой Джамахирией, существовала с 1977 года и прекратила свое существование в 2011 году после смерти Муамара Каддафи. В 2013 году государство было переименовано в Государство Ливия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров заявил, что по данным ООН в мире остаются 17 территорий без суверенитета или находящихся в зависимости от управляющих держав. Лавров подчеркнул, что эти территории сохраняют следы колониальной эпохи.

    21 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Британию упрекнули в заправке самолетов российским керосином
    Британию упрекнули в заправке самолетов российским керосином
    @ Dave Rushen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британию обвинили в том, что британские самолеты продолжают использовать керосин, произведенный из российской нефти несмотря на действующие санкции, пишет Politico.

    Британия продолжает закупать авиационный керосин, произведенный с использованием российской нефти, несмотря на обещанный запрет, сообщает Politico.

    По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), с конца 2022 года по 2025 год страна импортировала нефтепродуктов, включая авиационный керосин, на сумму 4 млрд фунтов стерлингов из Индии и Турции, где они частично производятся на основе российской нефти.

    Лиам Бирн, депутат от Лейбористской партии и глава профильного комитета парламента, заявил: «Каждый месяц промедления с введением запрета грозит тем, что десятки миллионов фунтов будут продолжать поступать на финансирование военных действий России на Украине». Аналитики CREA отмечают, что примерно каждая шестая партия авиационного топлива, поставляемого в Британию, производится на российских нефтепродуктах, а закупается оно с незначительной скидкой в 2%.

    Власти страны пообещали закрыть так называемую лазейку переработки и ввести полный запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти в третьих странах, однако точные сроки введения новых мер остаются неясными. Представитель правительства отметил, что запрет ожидается к весне, но для этого потребуется принять соответствующее законодательство, а также создать надежные механизмы контроля происхождения топлива.

    В отраслевых объединениях считают, что для эффективной реализации запрета необходимы изменения в контрактах и четкие процедуры отслеживания происхождения топлива. Представители авиакомпаний от комментариев отказались, а Бирн подчеркнул, что сейчас «критически важна скорость» внедрения новых ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Британия не заслуживает называться «Великобританией».

    Президент США Дональд Трамп назвал позицию Британии «великой глупостью».

    Российский экономист Кирилл Дмитриев отметил неспособность Евросоюза и Британии признать свои стратегические ошибки.

    20 января 2026, 10:19 • Новости дня
    Трамп опубликовал личное сообщение от Макрона

    Трамп опубликовал личное сообщение от Макрона с приглашением встретиться в Париже

    Трамп опубликовал личное сообщение от Макрона
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social личное сообщение от Эммануэля Макрона, в котором президент Франции предложил провести встречу «Группы семи» в Париже с участием российской стороны после Давоса.

    Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social личное сообщение от Эммануэля Макрона, передает ТАСС.

    В послании французский лидер предложил провести встречу G7 в Париже после Давоса и пригласить к участию представителей России, Украины, Дании и Сирии.

    Макрон также предложил Трампу совместный ужин в Париже перед возвращением американского лидера на родину. Он назвал Трампа своим другом и подчеркнул согласие по сирийскому вопросу, а также выразил уверенность, что они могут добиться значимых результатов по иранской теме.

    В то же время французский президент отметил, что не понимает, какие планы у Трампа в отношении Гренландии.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отказался принимать предложение президента США Дональда Трампа о вступлении в формируемый «Совет мира».

    Трамп заявил о ненужности Макрона и его скорой отставке после его отказа присоединиться к «Совету мира» по Газе.

    21 января 2026, 10:53 • Новости дня
    Британия предложила Дании купить новые фрегаты из-за «российской угрозы»
    Британия предложила Дании купить новые фрегаты из-за «российской угрозы»
    @ cd.royalnavy.mod.uk

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Британии рассматривают возможность заключения сделки по продаже Type 31 фрегатов Дании на фоне усиления российской активности в Северной Атлантике, пишет Bloomberg.

    Британия ведет переговоры о продаже своих военных кораблей Дании на фоне роста угроз со стороны России в Северной Атлантике, сообщает Bloomberg.

    Обсуждается поставка фрегатов Type 31, которые производит компания Babcock International Group. Ожидается, что министр обороны Британии Джон Хили и его датский коллега Труэльс Лунд Поульсен встретятся в Копенгагене в ближайшую среду.

    Сделка осложняется конкуренцией с Францией: Париж также рассчитывает продать Дании свои корабли и недавно направил фрегат Naval Group SA в Копенгаген. Франция обещает поставить корабли к 2030 году, в то время как Британия делает ставку на совместимость своих фрегатов с техникой Дании и Норвегии, что позволит странам проще патрулировать северные районы.

    Фон переговоров – рост военной активности России в Атлантике и Балтике, в том числе работа разведывательных судов и подозрения в повреждении подводной инфраструктуры – электросетей, телекоммуникаций и газопровода. Помимо вопросов оборонного сотрудничества обсуждаются совместные учения и ускоренные поставки систем ПВО для Украины, чтобы помочь ей противостоять атакам на энергетическую инфраструктуру.

    Переговоры проходят на фоне напряженности между Европой и США: президент Дональд Трамп угрожает применить силу для контроля над Гренландией, если не удастся договориться о ее покупке, а также планирует ввести тарифы на европейские товары. Однако премьер-министр Британии Кир Стармер выразил уверенность, что эти угрозы не будут реализованы.

    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен после встречи со своей британской коллегой Евой Купер в Лондоне подчеркнул важность демонстрации единства западных стран перед лицом подобных вызовов. Купер заявила в парламенте, что угрозы тарифов со стороны Трампа – «не способ обращаться с союзниками».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия отправила на защиту Гренландии от США 13 солдат.

     Дональд Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками».

    Он также объяснил, для чего ему нужна Гренландия.

    21 января 2026, 03:31 • Новости дня
    Кличко пожаловался на Зеленского в британскую Times
    Кличко пожаловался на Зеленского в британскую Times
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Киева Виталий Кличко рассказал британской Times о «катастрофе» в Киеве на фоне энергетического кризиса, а заодно и упрекнул главу киевского режима Владимира Зеленского за отказ обсудить с ним сложную ситуацию в столице Украины.

    «Выступая из киевской мэрии, где сотрудникам запретили пользоваться уборными из-за отсутствия водоснабжения, он заявил, что Зеленский отказал ему в просьбе  встретиться и обсудить кризис», – пишет британская Times о жалобах киевского мэра.

    Издание отмечает, что производство электричества противовоздушная оборона – в зоне ответственности правительства страны, однако мэру Кличко обсудить патовую ситуацию в Киеве на высшем уровне не удалось.

    По его словам, Киев на грани «гуманитарной катастрофы», а ситуация с отоплением, водоснабжением и электричеством – критическая.

    Кличко при случае призывает жителей города покинуть его, как это за месяц уже сделали порядка 600 тыс. человек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к отключениям энерго- и водоснабжения. Кличко признался Reuters в 50-процентном обеспечении Киева энергией. Зеленский назвал ситуацию в Киеве «самой сложной».

    Во вторник, 20 января Кличко сообщил об отключении отопления в 5,6 тыс. домов. Верховная рада осталась без света, тепла и воды. Зеленский вечером вторника заявил о миллионе киевлян без электричества и тепла.

    20 января 2026, 04:36 • Новости дня
    Ученый Армстронг разгадал формулу Coca-Cola

    Учёный Армстронг разгадал формулу Coca-Cola, в которой 99% – это сахар

    Ученый Армстронг разгадал формулу Coca-Cola
    @ Mainka/http://imagebroker.com//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Зак Армстронг, учёный и ведущий YouTube–канала LabCoatz, заявил, что ему удалось разгадать секретную формулу, которой уже 139 лет. Согласно его экспериментам, вкус, который многие так любят, на 99% состоит из сахара.

    Просто прочитав этикетку, можно узнать, что в литре напитка содержится около 110 г сахара, 96 мг кофеина, 0,64 г фосфорной кислоты и карамельный краситель. Но  настоящий секрет Coca–Cola заключается в составе «натуральных ароматизаторов», которые придают коле её неповторимый вкус.

    Чтобы выяснить, из чего состоит оставшийся 1%, мистеру Армстронгу потребовалось больше года научных исследований, дегустационных тестов, проб и ошибок. А полученная формула стоит сущие копейки, чтобы приготовить практически бесконечный запас колы, пишет Daily Mail.

    мистер Армстронг провел более года за научными экспериментами, дегустациями и анализами, чтобы узнать состав напитка. В процессе были использованы методы масс-спектрометрии, позволившие определить молекулярный состав вкусовых добавок, входящих в Coca–Cola.

    Экспериментатор отметил, что основой аромата служит сложная смесь эфирных масел, включая лимон, лайм, чайное дерево, корицу, мускатный орех, апельсин, кориандр и фенхель. Полученная смесь настаивается сутки, затем разбавляется пищевым спиртом. Одна порция такого концентрата позволяет приготовить до 5 тыс. литров напитка.

    Прорывом стало осознание того, что листья коки, по сути, есть разновидность чая, который от природы богат танинами, природные химвеществами с горьким или вяжущим вкусом, которые содержатся в вине, чае, кофе, шоколаде и орехах. Они вызывают ощущение сухости во рту, которое может ассоциироваться с очень сухим красным вином или горьким эспрессо.

    Для завершения танины смешиваются с водой, карамельными красителями, уксусом, глицерином, кофеином, сахаром, экстрактом ванили и фосфорной кислотой. В раствор добавляют 20 мл эфирных масел, нагревают и смешивают с газированной водой. По оценке Армстронга, итоговый вкус практически не отличается от оригинала.

    Хотя оборудование и ингредиенты обходятся недешево, стоимость одного литра напитка после разведения минимальна. Все компоненты доступны онлайн, однако создатель рецепта предупреждает о необходимости соблюдать меры безопасности при работе с концентратами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врач объяснила опасность запивать еду соками и газировкой. Диетолог предупредила о последствиях резкого увеличения сахара в рационе. Терапевт Исковских указал на вредные водному балансу напитки.

    20 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Лавров напомнил Макрону о войнах Наполеона и Гитлера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции по результатам работы российской дипломатии в 2025 году напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону о необходимости помнить историю войн, развязанных Наполеоном и Гитлером.

    Лавров отметил, что российский народ никогда не поступится собственной исторической памятью, передает ТАСС.

    «Уж кто-кто, а француз не может не помнить историю России. Он не может не понимать, что история заключается не в том, что сказала (глава евродипломатии) Кая Каллас о 19 войнах, «развязанных Россией против Европы в течение последних 100 лет», а история заключается в том, что, продолжая Наполеоном и продолжая Гитлером, которые поставили под ружье почти всю Европу, для того чтобы победить и развалить Россию, – вот с чего история начинается и вот чем никогда не поступится наш народ», – заявил Лавров.

    Ранее министр транспорта и по инфраструктурам и вице-премьер Италии Маттео Сальвини отметил, что Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер не смогли покорить Россию, потому это вряд ли удастся европейским лидерам.

    Спикер МИД России Мария Захарова назвала точным сравнение европейских лидеров с Гитлером и Наполеоном.

    20 января 2026, 15:54 • Новости дня
    Renault договорился о запуске производства БПЛА для Киева

    Renault и Turgis Gaillard запланировали выпуск дронов для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французский автоконцерн Renault начнет совместное производство беспилотников для Киева с оборонной компанией, используя две свои площадки и поддержку Минобороны, пишут западные СМИ.

    Соглашение о совместном производстве беспилотников для Киева заключили французский автоконцерн Renault и оборонная компания Turgis Gaillard. Проект будет реализован при поддержке Министерства обороны Франции. Производство организуют на двух заводах автоконцерна, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Financial Times.

    Детали контракта пока не раскрываются. Глава Renault Фабрис Камболив заявил: «Это длительный проект, и его курирует Минобороны. Мы подтверждаем наше участие в проекте по запросу правительства».

    Газета отмечает, что в июне 2025 года правительство Франции призвало автопроизводителей и оборонные компании объединить усилия для выпуска дронов. Последний раз французские автокомпании выпускали военную продукцию во времена Первой и Второй мировых войн.

    О том, что Renault планирует запустить выпуск беспилотников на Украине совместно с оборонным предприятием недалеко от линии боевых действий, сообщалось еще в июне 2025 года – сразу после призыва о сотрудничестве со стороны Правительства Франции.

    Позже французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил против возможного участия Renault в этом проекте, отметив риски для компании.

    Ранее Renault подавал заявку на товарный знак Reno в России, но получил отказ из-за несоответствия регистрационных данных.

    Напомним, что российское правительство добавило Renault в перечень фирм, к которым применяются особые экономические меры.

    21 января 2026, 12:17 • Новости дня
    Макрона высмеяли за появление в очках на форуме Давоса
    Макрона высмеяли за появление в очках на форуме Давоса
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В соцсетях активно обсуждают появление президента Франции Эммануэля Макрона в темных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе после недавнего инцидента с глазом.

    Пользователи соцсетей активно обсуждали внешний вид Эммануэля Макрона на Всемирном экономическом форуме, передает РИА «Новости».

    Президент Франции вышел на трибуну в темных очках, что стало поводом для многочисленных шуток и мемов. В интернете появилось множество отредактированных фотографий, на которых Макрон изображен в клоунских или больших розовых очках.

    Один из пользователей сравнил Макрона с Морфеусом – персонажем фильма «Матрица», известным своими необычными очками. В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) предположили, что французский лидер мог скрывать синяк, напомнив о видеозаписи, где супруга наносит Макрону удар по лицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский президент Эммануэль Макрон появился на публике с заметным покраснением глаза во время обращения к военным. Макрон заявил, что ему предстоит какое-то время носить солнцезащитные очки из-за лопнувшего сосуда в глазу. Причиной красного глаза Макрона назвали субконъюнктивальное кровоизлияние.

