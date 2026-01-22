  • Новость часаПереговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Кремле
    22 января 2026, 22:16 • Новости дня

    Путин продлил проект по реформе высшего образования

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении и расширении пилотного проекта по реформе высшего образования до 2030 года.

    Изначально планировалось завершить проект к 2026 году, однако теперь срок продлили еще на четыре года, передает ТАСС.

    В число вузов-участников добавили Дальневосточный федеральный университет, МГПУ, МГТУ имени Баумана, МФТИ, РНИМУ имени Пирогова, Российский университет транспорта, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Тюменский государственный университет, Уральский федеральный университет и Южный федеральный университет.

    Ранее в проекте участвовали МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта и Томский государственный университет.

    Документ указывает на расширение числа профильных министерств, ответственных за проект: теперь помимо Министерства науки и высшего образования и Минпросвещения, к реализации подключились Минздрав, Минсельхоз и Минтранс, так как вузы их профиля вошли в «пилот».

    Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пилотный проект запустили в 2023 году, он предусматривает новую систему ступеней: базовое высшее образование (четыре-шесть лет), специализированное – магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка (один-три года), а также профессиональное – аспирантура.

    22 января 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы

    Политолог Данилин: Путин сделал замороженные в США средства дипломатическим активом

    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Идея внести в «Совет мира» замороженные в США российские активы, а также направить их часть на восстановление пострадавших территорий в зоне СВО – это элемент дипломатического взаимодействия Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Путин выразил готовность обсуждать инициативы по Газе с администрацией США и руководством Палестины.

    «Получила бы Россия обратно заблокированные в США средства, или нет, сказать однозначно нельзя. Поэтому идея сделать их международным дипломатическим активом – очень хороша. Москва может управлять этими средствами для достижения внешнеполитических целей страны», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    На этом фоне спикер особо отметил предложение Владимира Путина направить часть средств на восстановление пострадавших в сходе СВО территорий. «Любопытно, что глава государства не указал, о каких именно землях идет речь. Впрочем, это еще не решение, а заявление о готовности обсуждать и такой механизм», – указал он.

    Что касается возможного выделения средств в помощь разрушенной Газе, примечательно то, что Россия будет прорабатывать вопрос не только с США, но и с теми, с кем Белый дом не выстраивает диалог, а именно – с Палестиной. «Решение Москвы вполне можно трактовать как реальный шаг Путина навстречу Трампу. Причем, Москва не пытается вместить в этот кейс обсуждение принципиальных вопросов СВО и своих требований», – акцентировал политолог.

    «Предложение Путина особенно важно для США, учитывая, что все крупные страны ЕС пока так или иначе выражают сомнения по поводу вступления в «Совет мира». Участие же в работе органа такой мировой державы как Россия, делает инициативу главы Белого дома более весомой и значимой», – подчеркнул собеседник. – «Стоит также отметить, что Брюссель и Киев хотели бы получить замороженные российские активы на вооружение ВСУ».

    В среду поздним вечером Путин провел совещании с постоянными членами Совета безопасности. Он подтвердил, что получил личное обращение Дональда Трампа с приглашением в «Совет мира». Российский лидер поблагодарил американского коллегу за это.

    «МИДу России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счет с нашими стратегическими партнерами, и только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    По словам главы государства, в первую очередь речь идет об урегулировании на Ближнем Востоке, а также о поиске путей решения насущных проблем народа Палестины и разрешения острейших проблем гуманитарной ситуации в секторе Газа. «Главное заключается в том, чтобы весь процесс благоприятно сказался на долгосрочном урегулировании палестино-израильского конфликта», – подчеркнул президент России.

    Он также сообщил, что Россия готова направить 1 млрд долларов в «Совет мира» из числа замороженных на Западе средств. «Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США», – добавил Путин.

    Российский лидер отметил, что планирует обсудить все перечисленные вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

    Напомним, о формировании «Совета мира» по Газе глава Белого дома объявил 16 января. В его состав вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.

    СМИ выяснили, что администрация Трампа предлагает странам, которые хотели бы в течение более чем трехлетнего периода состоять в Совете, внести взнос в размере 1 млрд долларов. «Каждое государство-член занимает место сроком не более чем на три года с возможностью продления по решению председателя. Трехлетний срок членства не применяется к государствам-членам, которые внесут более одного млрд долларов наличными в «Совет мира» в течение первого года», – говорится в проекте устава организации, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

    Как следует из документа, Трамп станет первым председателем совета и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство-член будет иметь один голос, решения совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя. В проекте устава совет описывается как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта».

    По информации портала Axios, Трамп пригласил руководителей 58 государств войти в состав Совета, среди них Россия и Белоруссия. Причем Александр Лукашенко уже подписал документ о присоединении Минска к инициативе американского лидера. При этом большинство стран Евросоюза отклонили предложение президента США.

    22 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Путин поручил возглавить комиссию по микроэлектронике Мантурову и Фурсенко
    Путин поручил возглавить комиссию по микроэлектронике Мантурову и Фурсенко
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил о назначении первого вице-премьера Дениса Мантурова и помощника президента Андрея Фурсенко руководителями межведомственной комиссии по развитию микроэлектроники.

    Об этом глава государства заявил на совещании, посвященном вопросам развития отечественной электроники, сообщает Кремль в Telegram-канале.

    «Считаю необходимым, чтобы ее (комиссию по развитию микроэлектроники) возглавили первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Мантуров Денис Валентинович и помощник президента России Андрей Александрович Фурсенко», – сказал Путин.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о росте производства микроэлектроники вопреки санкциям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники.

    22 января 2026, 22:55 • Видео
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    22 января 2026, 12:20 • Новости дня
    Кремль заявил о необходимости разблокировки активов для взноса в «Совет мира»

    Песков заявил о необходимости разблокировки активов для взноса в «Совет мира»

    Кремль заявил о необходимости разблокировки активов для взноса в «Совет мира»
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Перечисление средств в «Совет мира» для помощи Палестине возможно только после снятия ограничений с российских счетов в США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Для направления 1 млрд долларов в формируемый Вашингтоном «Совет мира» необходим доступ к замороженным российским средствам, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что юридическая сторона вопроса пока остается неясной и требует тщательного обсуждения.

    «Это, конечно, потребует определенных действий со стороны Соединенных Штатов», – заявил представитель Кремля.

    Москва настаивает, что выделяемые деньги должны пойти исключительно на гуманитарные нужды и восстановление Палестины.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает инициативу Дональда Трампа по созданию «Совета мира» по Газе.

    Путин заявил, что Россия могла бы направить в этот орган 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов.

    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы.

    22 января 2026, 06:26 • Новости дня
    Звонок по спецсвязи раздался во время совещания Путина с правительством

    Tекст: Антон Антонов

    Во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства прозвучал телефонный звонок по линии спецсвязи.

    Видеозапись на сайте Кремля свидетельствует, что звонок по телефону спецсвязи прозвучал почти в самом конце заседания, которое проходило в режиме видео-конференц-связи, пишет «Российская газета».

    Звонок произошел во время доклада заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина. Имя абонента, совершившего вызов, не раскрывается, передает РИА «Новости».

    Телефон звонил несколько раз. При этом Хуснуллин не прервал свое выступление, сообщает «Смотрим».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России рассказал о работе с обращениями граждан в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Президент обсудил с членами правительства вопросы прохождения зимы в приграничных регионах. Глава государства призвал власти быть готовыми к сильным морозам и снегопадам.


    22 января 2026, 20:57 • Новости дня
    Путин назвал микроэлектронику основой основ

    Путин: Микроэлектроника – это основа основ

    Путин назвал микроэлектронику основой основ
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию микроэлектроники заявил, что достижение экономического и технологического лидерства невозможно без собственной компонентной базы в сфере микроэлектроники.

    Путин подчеркнул, что именно микроэлектроника становится ключевым элементом для независимости страны в высокотехнологичных отраслях.

    «Для всех абсолютно очевидно: обеспечить экономическое и технологическое развитие, технологическое лидерство в сфере искусственного интеллекта, космоса, связи, цифровых технологий, квантовых вычислений не просто сложно, а невозможно без конкурентоспособных интегральных схем и электронной компонентной базы. Это, как говорится, основа основ», – подчеркнул он. Слова президента приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, Путин поручил возглавить комиссию по микроэлектронике Мантурову и Фурсенко.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники.

    22 января 2026, 01:18 • Новости дня
    Трамп объяснил приглашение Путина в «Совет мира»

    Трамп связал приглашение Путина в «Совет мира» с «контролем и властью» России

    Tекст: Антон Антонов

    В «Совет мира» приглашаются страны с «контролем и властью», заявил глава американского государства Дональд Трамп, объясняя приглашение президента России Владимира Путина.

    «Мы ждем все страны, где у людей есть контроль и власть», – сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос. Он также добавил, что ему неизвестно о случаях отказа стран от приглашения Вашингтона войти в «Совет мира», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

    Трамп также заявил, что не может представить ситуацию, при которой США воевали бы с Данией из-за Гренландии: «Я не могу себе представить, чтобы мы воевали с НАТО. Я горжусь НАТО». Говоря о переговорах по Гренландии, Трамп сообщил, что детали «бесконечной сделки» прорабатываются. По его словам, «люди сейчас находятся там, они работают над деталями сделки». Президент добавил, что обсуждение сделки еще продолжается, но процесс уже продвинулся довольно далеко. Он сообщил, что сделка будет длиться «бесконечно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг «Совета мира» и Гренландии.

    Путин заявил, что Москва рассматривает инициативу Трампа по созданию «Совета мира» по Газе. По его словам, Россия могла бы направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов. Путин также подчеркнул, что вопрос Гренландии России не касается.

    22 января 2026, 17:48 • Новости дня
    Трамп сообщил о послании Путину с призывом закончить конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его послание президенту России Владимиру Путину заключается в необходимости завершения конфликта на Украине.

    «Конфликт должен закончиться», – сказал президент США в ответ на вопрос журналистов о том, каково его послание Путину, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что США надеются на скорейшее завершение конфликта.

    Ранее Трамп выразил уверенность в том, что урегулирование конфликта на Украине становится все ближе.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что за последние шесть недель в урегулировании ситуации на Украине удалось достичь большего прогресса, чем за несколько предыдущих лет.

    22 января 2026, 23:35 • Новости дня
    Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Кремле
    Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Кремле
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, зятем американского лидера.

    Кроме того, в переговорах принимают участие помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщается на сайте Кремля.

    Также в Кремль в составе американской делегации прибыл комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

    Встреча проходит в Представительском кабинете президента в Сенатском дворце Кремля.

    Путин тепло поприветствовал гостей, пожав им руки. «Nice to meet you again («Рад снова вас видеть»)», – сказал Путин на английском Уиткоффу. Уиткофф в свою очередь ответил, что очень рад видеть российского лидера. Он представил президенту России Грюнбаума, который впервые участвует в переговорах в Кремле: «Это Джош», – передает РИА «Новости».

    Грюнбаум участвовал в консультациях, которые на более низком уровне проходили в Майами (штат Флорида). Москву на них представлял Дмитриев, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет спецпредставителя президента США прибыл в московский аэропорт Внуково примерно в 22.35 мск. Затем кортеж прибыл в Кремль.

    22 января 2026, 14:24 • Новости дня
    Власти Подмосковья предложили меры поддержки пекарне «Машенька»

    Власти Подмосковья предложили меры поддержки пекарне «Машенька»

    Tекст: Вера Басилая

    Владельцу пекарни «Машенька», планировавшему закрыться из-за налогов, предоставили варианты развития через сеть нестационарных торговых объектов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

    Власти Московской области предложили владельцу пекарни «Машенька» Денису Максимову комплекс мер поддержки, передает РИА «Новости».

    Правительство региона видит возможность развития бизнеса через малые формы торговли, такие как нестационарные объекты. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Оганов отметил, что оптимальным вариантом для местного производителя хлебобулочных изделий станет реализация продукции через малые торговые точки, а задача властей – снизить нагрузку на бизнес.

    Владелец «Машеньки» рассказал, что в настоящий момент у него три точки: две в Люберцах и одна в Жуковском. По его словам, власти объяснили, какие меры поддержки можно использовать на региональном и федеральном уровнях, и согласовали дальнейший план действий для развития семейного бизнеса.

    Пекарня «Машенька» стала известна после участия в программе «Итоги года» с президентом Владимиром Путиным, где Максимов поднял вопрос о переходе с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса.

    Президент ответил на вопросы предпринимателя и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу.

    В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    Угостивший Путина выпечкой владелец пекарни «Машенька» заявил о закрытии бизнеса.

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допускать роста налоговой нагрузки на бизнес на примере пекарни «Машенька».

    22 января 2026, 01:49 • Новости дня
    Солодов доложил Путину о ситуации со снегопадами на Камчатке

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе в связи со снегопадами.

    «Доложил Владимиру Владимировичу о текущей обстановке и ходе работ на совещании с членами правительства России», – сообщил Солодов в Telegram.

    По его словам, ситуация на Камчатке остается сложной, несмотря на частичное восстановление транспортного сообщения.

    Губернатор сообщил, что благодаря помощи федерального центра более 20 единиц снегоуборочной техники готовы направить на Камчатку. Кроме того, Камчатка получит помощь от Сахалинской области и Приморского края. Солодов рассказал, что самолет МЧС с техникой с Сахалина разгружают в аэропорту.

    Также регион запросил дополнительные средства на восстановление дорожной сети весной, когда из-за таяния снега ожидаются серьезные повреждения дорог. Солодов предложил упростить порядок вывоза чистого снега «на рельеф и прибрежную полосу», а не только на специализированные полигоны. Эта мера может быть распространена на все регионы с экстремальной снеговой нагрузкой, сказал он. Дополнительно МЧС закупает четыре вездехода для эвакуации и доставки медиков в труднодоступные районы, сообщил глава региона.

    «Благодарю Владимира Владимировича за внимание к нашему краю и поддержку инициатив. Глубоко признателен всем, кто не остался в стороне и прямо сейчас находится на передовой борьбы со стихией. Отдельное спасибо нашим соседям, которые проявили настоящее дальневосточное братство», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Камчатки предупредил о новом снегопаде. Солодов решил обратиться в правительство за помощью для ликвидации последствий аномальных снегопадов. МЧС направило на Камчатку дополнительную снегоуборочную технику. Президент России Владимир Путин напомнил властям о необходимости быть готовыми к неблагоприятным погодным условиям и предупредил о скором похолодании в ряде регионов страны.

    22 января 2026, 12:05 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером состоится поздно вечером

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером по украинскому урегулированию пройдут в Москве сегодня поздно вечером, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил график предстоящей беседы, передает ТАСС.

    По его словам, общение начнется после семи или восьми часов вечера по московскому времени, когда приедут в Москву Кушнер и Уиткофф.

    Он добавил, что затем состоится встреча гостей с Владимиром Путиным, на которой продолжится разговор по тематике урегулирования на Украине и другим сопутствующим вопросам.

    Спецпосланник президента США подтвердил планы вылететь в Москву вечером 22 января.

    Президент России Владимир Путин сообщил о визите Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения украинского урегулирования.

    22 января 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении связей с Палестиной на фоне кризиса

    Путин заявил об укреплении связей с Палестиной на фоне кризиса на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Отношения Москвы и Палестины продолжают активно развиваться в гуманитарной сфере, несмотря на сложную обстановку в Ближневосточном регионе, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин, открывая переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, заявил о положительной динамике отношений между Россией и Палестиной, несмотря на сложную обстановку на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    «Хотел бы отметить, что наши отношения развиваются сегодня, несмотря на все сложности, связанные с ситуацией в регионе», – отметил Путин.

    Он также добавил, что Россия продолжает реализовывать гуманитарные проекты и подготавливать специалистов для Палестины. По словам президента, в текущем году 150 молодых палестинцев будут обучаться в российских вузах.

    Путин подчеркнул, что Москва придает большое значение развитию сотрудничества с Палестиной в различных сферах, включая гуманитарную. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы международной повестки и ситуация в регионе.

    Владимир Путин и Махмуд Аббас обсуждают создание «Совета мира» по Газе. Лидеры рассматривают возможность направления миллиарда долларов из замороженных в США российских активов на ближневосточное урегулирование.

    Путин подчеркнул глубокие исторические связи России с Палестиной. Глава государства также заявил о неизменности принципиальной позиции России по ближневосточному урегулированию.

    В Кремле Владимир Путин и глава Палестины обсуждают создание «Совета мира» по Газе и возможное направление миллиарда долларов из замороженных российских активов на ближневосточное урегулирование.

    22 января 2026, 13:49 • Новости дня
    Путин провел встречу с Аббасом в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле президент России Владимир Путин и глава Палестины Махмуд Аббас обсуждают создание «Совета мира» по Газе и возможное направление миллиарда долларов из замороженных в США российских активов на ближневосточное урегулирование.

    Переговоры лидеров проходят в Представительском кабинете Сенатского дворца, передает ТАСС.

    По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, общение продолжится в формате рабочего завтрака один на один.

    На повестке дня стоят вопросы двусторонних отношений, а также создание «Совета мира». Кроме того, обсуждается возможное выделение миллиарда долларов из замороженных в США российских активов.

    Ранее Владимир Путин отмечал, что предложение о присоединении к «Совету мира» касается урегулирования на Ближнем Востоке и решения гуманитарных проблем в секторе Газа. Главное, по мнению Москвы, чтобы решения способствовали долгосрочному завершению конфликта на основе резолюций ООН.

    Главы государств поддерживают регулярные контакты, в частности, в мае 2025 года они встречались в Москве на торжествах в честь 80-летия Победы. В 2024 году политики виделись дважды: в августе в резиденции Ново-Огарево и в октябре на полях саммита БРИКС в Казани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Палестины Махмуд Аббас планировал посетить Москву для встречи с Владимиром Путиным. Палестинский лидер прибыл в российскую столицу в среду.

    22 января 2026, 12:18 • Новости дня
    Песков: Путин запланировал совещание по электронной промышленности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен в четверг провести совещание по вопросам российской электронной промышленности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Здесь мы по-прежнему во многом отстаем от конкурентоспособного мирового уровня, поэтому [это] тема, которая требует энергичной работы по линии самых разных ведомств», – указал Песков, передает ТАСС.

    Ранее в ходе совещания президента с членами правительства прозвучал телефонный звонок по линии спецсвязи.

    22 января 2026, 21:14 • Новости дня
    Путин призвал оснащать армию умной техникой на базе российских решений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию отечественной интегральной электроники заявил, что армия страны должна оснащаться современными технологиями, созданными на базе российских разработок.

    «Очевидно, что армия России должна оснащаться умной техникой на базе наших собственных решений», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что подобный подход необходим не только для оборонной промышленности, но и для гражданской сферы.

    Ранее Путин заявил, что достижение экономического и технологического лидерства невозможно без собственной компонентной базы в сфере микроэлектроники.

    Он также объявил о создании комиссии по развитию микроэлектроники, которую поручил возглавить Мантурову и Фурсенко.

