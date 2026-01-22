  • Новость часаПереговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Кремле
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов
    Зеленскому на форуме в Давосе указали на необходимость вернуться в Киев
    Макрон сообщил о задержании танкера якобы из России в Средиземном море
    Мошенник выдал себя за Киркорова и обманул жительницу Саратовской области
    Путин назвал микроэлектронику основой основ
    Экс-глава Гагаузии заявила о подготовке Санду секретного плана по Приднестровью
    Хинштейна прооперировали после ДТП
    Зеленский заявил о планах США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ
    Биржевая цена золота впервые превысила 4,9 тыс. долларов за унцию
    22 января 2026, 19:30 • Новости дня

    ФСБ сообщила о применении западной взрывчатки при диверсиях на железных дорогах РФ

    ФСБ сообщила о применении западной взрывчатки при диверсиях на железных дорогах РФ
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На железных дорогах Ленинградской и Псковской областей в этом году были впервые использованы западные образцы взрывчатки для совершения диверсий, сообщили в ФСБ.

    Западные образцы взрывчатых веществ впервые были использованы для диверсий на железной дороге на территории Северо-Запада России в 2025 году. Об этом сообщил заместитель начальника УФСБ по Петербургу и Ленинградской области Сергей Степанец, передает РИА «Новости».

    По его словам, «в 2025 году противником на территории Ленинградской и Псковской областей впервые с момента начала СВО совершены террористические акты с применением западных образцов взрывчатых веществ для уничтожения грузовых составов и железнодорожного полотна».

    В связи с новыми угрозами был разработан межведомственный комплекс мероприятий по осмотру уязвимых участков местности и сети железнодорожной инфраструктуры в зоне диверсионно-террористических актов. Эти меры позволили усилить контроль и повысить готовность к предотвращению подобных инцидентов в будущем.

    Основные части обнаруженных взрывных устройств уже переданы специалистам-взрывотехникам на экспертизу. Ожидается, что это позволит в будущем настраивать поисковое оборудование для более эффективного обнаружения и обезвреживания подобных взрывчатых веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг спецслужбы предотвратили теракт на железной дороге в Кемеровской области. Также в четверг в Москве ФСБ выявила агента молдавских спецслужб, который выполнял задание в ущерб безопасности России.

    А до этого на Кубани сотрудники ФСБ предотвратили попытку поджога поездов, которую организовали по заданию украинских спецслужб.

    21 января 2026, 17:48 • Новости дня
    Офицер ВСУ инсценировал расстрел подчиненных

    Замкомбата ВСУ в Сумской области избил и стрелял в подчиненных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель командира украинского батальона устроил показательное наказание солдатам, среди которых один получил ранение в стопу, за отказ удалить компрометирующее видео.

    Заместитель командира одного из батальонов Вооружённых сил Украины в Сумской области имитировал расстрел своих подчинённых за отказ удалить видео с угрозами. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины, пишет ТАСС. По данным ведомства, офицер систематически издевался над подчинёнными, а двое солдат записали на мобильный телефон разговор, где командир угрожал им расстрелом в случае неповиновения.

    В сообщении бюро говорится: «Чтобы заставить их удалить видео и публично извиниться, он выстроил двух пострадавших, достал табельный пистолет и произвел пять выстрелов под ноги и над головами военных, имитируя расстрел». Кроме того, замкомандира избил солдат шлемом, затем выстрелил в их мобильный телефон и прицельно ранил одного из военнослужащих в стопу.

    На данный момент офицер задержан и находится в следственном изоляторе. Ему предъявлены обвинения, предусматривающие до 12 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пленный украинский солдат Виктор Мовчан рассказал о жестких наказаниях внутри ВСУ, таких как привязывание к дереву скотчем и лишение банковских карт с зарплатой.

    До этого в украинской прессе появилось видео с кадрами, где мобилизованных в ВСУ в Черниговской области заставляют ползать по земле под окрики и выстрелы.

    А родственники мобилизованных в 57-й мотопехотной бригаде ВСУ на харьковском направлении сообщили, что их близких неделями удерживают в ямах и подвергают избиениям.


    Комментарии (0)
    20 января 2026, 06:23 • Новости дня
    Разведывательный P-8A Poseidon ВМС США заметили недалеко от Сочи
    Разведывательный P-8A Poseidon ВМС США заметили недалеко от Сочи
    @ Rob Edgcumbe/Stocktrek Images/ТА/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon зафиксировали в небе над Чёрным морем на подлете к российскому побережью около Сочи, следует из полётных данных воздушного судна.

    Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon был замечен в воздушном пространстве над Чёрным морем недалеко от Сочи, передаёт РИА «Новости».

    Согласно маршруту, воздушное судно вылетело с острова Сицилия, подошло к Чёрному морю со стороны Варны, вошло в воздушное пространство Румынии и затем проследовало в сторону Сочи, не приближаясь к Крыму.

    После этого Poseidon сделал круг, сменил курс в сторону грузинского Батуми, развернулся и вернулся на Сицилию.

    Boeing P-8A Poseidon разработан на базе пассажирского Boeing 737-800ERX и предназначен для ведения разведки, отслеживания перемещений судов, а также поиска и уничтожения подводных лодок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Перенджиев рассказал о задачах «разведывательной миссии НАТО» у российских границ. В ноябре американский самолет-разведчик RC-135U заметили около Сочи.

    Комментарии (4)
    22 января 2026, 22:55 • Видео
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 16:59 • Новости дня
    Барражирующий боеприпас «Ланцет» изменили для запуска одним человеком
    Барражирующий боеприпас «Ланцет» изменили для запуска одним человеком
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На выставке UMEX 2026 в Абу-Даби представили пусковую установку, позволяющую одному оператору запускать боеприпас «Ланцет-Э» менее чем за минуту.

    Компания Zala презентовала новую пусковую установку для комплекса «Ланцет-Э» на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Установка позволяет единственному оператору развернуть систему и осуществить запуск барражирующего боеприпаса менее чем за минуту.

    В компании сообщили: «Новая пусковая установка призвана кардинально повысить оперативность применения самого мощного боеприпаса серии «Ланцет-Э» – «Изделия 51Э». В отличие от традиционной пусковой установки на автомобильном шасси, она позволяет расчету даже из одного человека развернуть систему и произвести запуск менее чем за минуту».

    Разработчик отметил, что после выполнения задачи установка не подлежит разборке или эвакуации, что повышает скрытность и мобильность боевых подразделений.

    В Zala уточнили, что новая пусковая установка однократного применения уже успешно прошла испытания в реальных боевых условиях и выпускается серийно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инженеры Zala выпустили одноразовую пусковую установку РУК «Ланцет-Э», что повысило уровень безопасности расчетов при развертывании.

    Обновленный разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» производства Zala презентовали на стенде Рособоронэкспорта иностранным журналистам в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

    Россия и Индия ведут переговоры о возможной локализации производства российских беспилотников, включая модель «Ланцет».

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 10:22 • Новости дня
    Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем
    Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На автосалоне в Детройте публике впервые продемонстрировали модернизированную версию танка Abrams, оснащенного передовой трансмиссией и усиленной защитой.

    Американские военные показали новейшую разработку на гражданской выставке, чтобы продемонстрировать новый подход к созданию вооружений, пишет Bloomberg.

    Проект M1E3 отличается существенно сниженным весом и внедрением современных оборонительных комплексов.

    Танк получил гибридный двигатель, что позволило сократить потребление топлива на 50%. Инженерам удалось уменьшить массу боевой машины на 25% благодаря использованию цифрового проектирования и коммерческих технологий.

    Начальник штаба армии США Рэнди Джордж особо отметил высокие боевые характеристики техники. «Он не такой быстрый, как Corvette, но может поразить цель на 400 метров за десятую долю секунды», – заявил генерал.

    Командование планирует передать первые образцы в войска уже через два года, отказавшись от длительных процедур закупки. На данный момент расходы на разработку составили около 75 млн долларов.

    Ранее британские военные провели испытания нового основного боевого танка Challenger 3, машина впервые произвела стрельбу из своей новой пушки.

    Комментарии (2)
    20 января 2026, 09:41 • Новости дня
    Минобороны объявило набор контрактников в Войска беспилотных систем
    Минобороны объявило набор контрактников в Войска беспилотных систем
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В российских регионах стартовал прием заявлений от желающих служить в новых подразделениях Войск беспилотных систем (БПС), где предусмотрены контракты от одного года, сообщило Министерство обороны.

    Минобороны организовало работу по отбору граждан в подразделения Войск беспилотных систем по всей России, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    По данным ведомства, на пунктах отбора по всей стране ежедневно принимают множество заявлений от желающих служить в этом новом роде войск.

    Сообщается, что новобранцы смогут заключать контракт сроком от одного года, пройти обучение управлению дронами, а также получать выплаты за уничтожение целей. После завершения срока контракта предусмотрено гарантированное увольнение, если военнослужащий не захочет подписывать новый договор.

    Отбор ведется на должности операторов БПЛА, инженеров, техников и другие специальности. К кандидатам предъявляются требования по возрасту, состоянию здоровья, образованию, а также профессионально-психологической пригодности. Отмечается, что дополнительным преимуществом для операторов БПЛА станет развитый вестибулярный аппарат, мелкая моторика рук и уверенное пользование компьютером.

    В ведомстве подчеркнули, что инструкторы Войск БПС проводят предварительный отбор на месте, после чего кандидаты, прошедшие все этапы, направляются в учебные центры для специальной подготовки.

    По словам замначальника Войск беспилотных систем Сергея Иштуганова, структура нового рода войск уже определена, созданы штатные полки и подразделения. Министр обороны Андрей Белоусов ранее заявлял, что завершить формирование Войск беспилотных систем планируется в 2026 году.

    Президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года»  заявил о существенном улучшении снабжения фронта беспилотниками. Глава государства пообещал и далее поддерживать разработчиков новых моделей для армии.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 16:10 • Новости дня
    Зеленский: Во вторник Украина потратила ракеты ПВО на 80 млн евро

    Зеленский заявил об использовании Украиной ракет ПВО на 80 млн евро

    Зеленский: Во вторник Украина потратила ракеты ПВО на 80 млн евро
    @ Pou/ROPI/ZUMA Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Киев сообщил о применении во вторник систем противовоздушной обороны, стоимость которых составила более 80 млн евро.

    На Украине во вторник были использованы ракеты противовоздушной обороны общей стоимостью 80 млн евро. Об этом журналистам рассказал Владимир Зеленский, сообщает ТАСС, цитируя издание «Новости. Live».

    По его словам, «очень сложно находить эти ракеты и отвоевывать деньги на ракеты». Он также отметил, что Украина получает специальные пакеты помощи по ПВО.

    Зеленский подчеркнул, что проблема обеспечения современными средствами ПВО сохраняется, поскольку поставки ракет и финансовая поддержка требуют значительных усилий и поиска ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Зеленский пожаловался на задержки в закупках американского вооружения для нужд украинской армии по программе PURL.

    Также он заявил, что для реализации этой программы Украине потребуется 15 млрд долларов в 2026 году.

    Впрочем, в декабре генсек НАТО Марк Рютте отмечал, что в 2026 году по программе PURL будет выделяться около 1 млрд евро в месяц, в основном на закупки средств ПВО.

    На фоне этого во вторник в Минобороны РФ сообщили о массированном ночном ударе российских войск по предприятиям ВПК Украины, а также по энергетическим и транспортным объектам, используемым ВСУ.

    Комментарии (3)
    21 января 2026, 05:05 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал, как с двумя боевиками расправился с жительницей Авдеевки

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики ВСУ втроём изнасиловали и убили жительницу Авдеевки в ДНР, когда в городе никого не осталось, рассказала военный корреспондент Елена Соколова после интервью с одним из них.

    Соколова рассказала, как однажды беседовала с украинским военнопленным из Краматорска, говорили по-русски.

    «Он принял участие в групповом изнасиловании. Там было трое этих негодяя, которые ходили в деревню, где оставалась одна мирная жительница, ей было около 40 лет, они её жестоким способом изнасиловали и убили», – рассказала военкор ТАСС.

    По её слова, боевики ВСУ думали, что это им сойдет с рук. Но вскоре с наступлением пришла одна из российских бригад и ликвидировала двоих, а её собеседника взяли в плен.

    «И я знаю, что сейчас он сидит, но, честно говоря, я не увидела, чтобы он испытывал какие-то муки совести», – призналась военкор Соколова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, солдат ВСУ Владимир Парафило был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство жительницы Курской области, а также за расстрел мужчины, который пытался ей помочь. Пленный военнослужащий ВСУ признался в убийствах и изнасилованиях на Донбассе.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 15:54 • Новости дня
    Renault договорился о запуске производства БПЛА для Киева

    Renault и Turgis Gaillard запланировали выпуск дронов для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французский автоконцерн Renault начнет совместное производство беспилотников для Киева с оборонной компанией, используя две свои площадки и поддержку Минобороны, пишут западные СМИ.

    Соглашение о совместном производстве беспилотников для Киева заключили французский автоконцерн Renault и оборонная компания Turgis Gaillard. Проект будет реализован при поддержке Министерства обороны Франции. Производство организуют на двух заводах автоконцерна, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Financial Times.

    Детали контракта пока не раскрываются. Глава Renault Фабрис Камболив заявил: «Это длительный проект, и его курирует Минобороны. Мы подтверждаем наше участие в проекте по запросу правительства».

    Газета отмечает, что в июне 2025 года правительство Франции призвало автопроизводителей и оборонные компании объединить усилия для выпуска дронов. Последний раз французские автокомпании выпускали военную продукцию во времена Первой и Второй мировых войн.

    О том, что Renault планирует запустить выпуск беспилотников на Украине совместно с оборонным предприятием недалеко от линии боевых действий, сообщалось еще в июне 2025 года – сразу после призыва о сотрудничестве со стороны Правительства Франции.

    Позже французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил против возможного участия Renault в этом проекте, отметив риски для компании.

    Ранее Renault подавал заявку на товарный знак Reno в России, но получил отказ из-за несоответствия регистрационных данных.

    Напомним, что российское правительство добавило Renault в перечень фирм, к которым применяются особые экономические меры.

    Комментарии (3)
    20 января 2026, 18:24 • Новости дня
    Австрия призвала отказаться от единогласия при обороне ЕС

    Глава МИД Австрии предложила изменить принцип голосования ЕС по обороне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер предложила ЕС переход к большинству при принятии решений по вопросам обороны, чтобы повысить эффективность внешней политики.

    Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер выступила с инициативой изменить принцип принятия решений в Евросоюзе по вопросам внешней политики и обороны, передает ТАСС. Она подчеркнула, что сегодняшняя международная обстановка требует большей гибкости и способности к оперативным действиям. По словам министра, политика, основанная на силе, снова становится актуальной, поэтому ЕС должен адаптироваться к новым условиям.

    В своей статье для газеты Die Presse Майнль-Райзингер отметила: «В мире, куда снова вернулась политика, основанная на силе, способность действовать становится жизненно необходимой. Поэтому для сохранения мира и благосостояния в Европе необходимо при обсуждении центральных вопросов внешней политики и обороны, которые сейчас решаются на основе принципа единогласия, усиленно двигаться в сторону принятия решений на основе принципа большинства».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас между Берлином и Парижем обостряются разногласия по вопросам обороны, финансирования Украины и торгового соглашения с МЕРКОСУР.

    Кроме того, издание отмечает, что европейские страны обсуждают возможность создания нового альянса в сфере безопасности без участия Соединенных Штатов.

    Ранее в Евросоюзе заявили о начале подготовки новой стратегии безопасности с учетом геополитических изменений.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 18:33 • Новости дня
    Трамп заявил о применении США нового оружия в Венесуэле
    Трамп заявил о применении США нового оружия в Венесуэле
    @ REUTERS/Denis Balibouse

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские войска использовали в Венесуэле вооружения, ранее неизвестные противнику, и это сорвало оборону.

    В ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что две недели назад американские войска в Венесуэле применили вооружения, о которых никто ранее не слышал, передает ТАСС.

    По словам Трампа, венесуэльцы пытались использовать свои оборонительные системы, но они не сработали: ни одна из ракет не была запущена по американским военным.

    Трамп отметил, что одна из зенитных ракет пролетела примерно 10 метров и упала рядом с расчетом, который ее запустил. Он подчеркнул, что венесуэльцы были в замешательстве и не могли понять, что произошло, поскольку оборонные системы не функционировали.

    Американский лидер добавил, что эти системы были произведены Россией и Китаем, и выразил мнение, что их производители должны «вернуться к чертежам», чтобы разобраться в причинах неудачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские службы внимательно отслеживают заявления о новом оружии США.

    Вооруженные силы США при поддержке Министерства внутренней безопасности задержали танкер Sagitta в Карибском море.

    США совершили грубое вооруженное вторжение в Венесуэлу и угрожают Кубе и другим странам Латинской Америки, что министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал беспрецедентными событиями.

    Комментарии (2)
    20 января 2026, 10:15 • Новости дня
    БПЛА Supercam получили технологию дистанционного управления из любой точки мира

    БПЛА Supercam успешно испытали дистанционное управление из любой точки мира

    Tекст: Мария Иванова

    Разведывательные беспилотники Supercam теперь могут управляться из любой точки мира благодаря новой технологии, уже доказавшей свою эффективность в зоне СВО, сообщила официальный представитель ГК «Беспилотные системы» Екатерина Згировская на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби.

    Разведывательные беспилотники Supercam, используемые Вооружёнными силами России, получили новую технологию дистанционного управления из любой точки мира, передает ТАСС. Об этом сообщила официальный представитель ГК «Беспилотные системы» Екатерина Згировская на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби.

    По её словам, разработчик и производитель линейки Supercam разработал и успешно испытал решение, позволяющее развернуть пункт управления БПЛА в любой точке мира

    «Решение позволяет развернуть пункт управления БПЛА в любой точке мира, получая телеметрию, фото, видео и другие данные в режиме реального времени по защищённому каналу в зашифрованном виде», – отметила Згировская.

    Технология прошла серию полигонных испытаний, а затем была опробована в реальных боевых условиях в зонах специальной военной операции и контртеррористических операций. В сложной помеховой обстановке система подтвердила свою эффективность и работоспособность.

    Ранее сообщалось, что новейший скоростной разведывательный беспилотник Supercam S180 будет представлен на международной выставке UMEX 2026 в Объединенных Арабских Эмиратах

    Между тем производитель заявил о планах начать сборку беспилотников Supercam за рубежом.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 11:04 • Новости дня
    Сотни роботов «Импульс» передали в зону спецоперации

    Сотни роботов «Импульс» доставили в зону спецоперации на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    В зону спецоперации на Украине поступили сотни многофункциональных роботов «Импульс», каждый из которых способен перевозить до 1,5 тонн грузов в качестве прицепа.

    Сотни многофункциональных наземных робототехнических комплексов «Импульс» были переданы в зону спецоперации на Украине, передает ТАСС.

    По данным пресс-службы «Народного фронта», эти машины способны перевозить до 500 килограммов полезной нагрузки на себе и до 1,5 тыс. кг в качестве прицепа. Комплексы предназначены для доставки продовольствия, топлива, боеприпасов, а также для создания блиндажей, окопов и перевозки вооружения.

    Как отметили в «Народном фронте», платформа «Импульс» поддерживает дистанционное управление по радиоканалу с технологией MESH или по оптоволокну. Это позволяет создавать группы роботов, каждый из которых служит ретранслятором сигнала, что обеспечивает устойчивую связь и масштабируемость без необходимости разворачивать отдельную инфраструктуру.

    Представитель компании-производителя «Гумич-РТК» пояснил: «Смена канала может происходить автоматически, если обрывается оптоволокно, то управление переходит на радиоканал. Из машин может быть составлен некий рой – один оператор или несколько операторов могут управлять сразу несколькими машинами, которые будут являться ретрансляторами друг для друга, что увеличит дальность применения. Подходят, как наземные, так и воздушные ретрансляторы».

    Платформа «Импульс» универсальна и может использоваться как в военной, так и в гражданской сфере. Она приспособлена под различные типы оборудования: ее можно оснастить экскаватором, гранатометом, пулеметом, использовать как минер или буксир для другой техники.

    «Кулибин-клуб» при «Народном фронте» занимается поддержкой серийного производства отечественных инженерных решений. Благодаря этому удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеров и других роботизированных устройств, значительно усилив техническое оснащение российской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее нижегородские разработчики из конструкторского бюро при поддержке «Кулибин-клуба» «Народного фронта» представили коптер «Турист».

    Инженеры в Нижегородской области продемонстрировали новый беспилотник «Дуга» с возможностями вертикального взлета и ударных задач.

    В России также представили беспилотную платформу «Зефир-М» с рекордной автономностью.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 07:58 • Новости дня
    В России создали специальные патроны против дронов «Многоточие»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработал и произвел первые партии многопульных патронов СЦ 226 и СЦ 228 «Многоточие». Новые боеприпасы значительно повышают эффективность стрельбы по малоразмерным БПЛА из штатного стрелкового оружия, сообщили в Ростехе.

    Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал многопульные патроны СЦ 226 и СЦ 228 «Многоточие» для борьбы с дронами, передает ТАСС. По словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, новые боеприпасы значительно увеличивают эффективность стрельбы по миниатюрным БПЛА: «Новые многопульные боеприпасы повышают эту эффективность в 2,5 раза на дальности до 300 метров по сравнению с штатными патронами».

    В корпорации сообщили, что патроны калибра 5,45х39 мм и 7,62х54 мм оснащены трехэлементной пулей, которая разделяется в полете. При этом используются стандартная гильза и порох, что позволяет организовать серийное производство без сложной доработки на предприятиях отрасли.

    Специалисты Ростеха отметили, что конструкция патрона обеспечивает равномерное разделение всех трех элементов при выстреле, что увеличивает кучность и вероятность поражения малоразмерных воздушных целей. Новые боеприпасы уже прошли опытную эксплуатацию в зоне СВО и, по утверждению разработчиков, зарекомендовали себя в борьбе с высокоманевренными дронами.

    Отмечается, что для применения «Многоточия» не требуется доработки стрелкового оружия и установки дополнительного оборудования. Стрельбу такими патронами можно вести даже с установленным глушителем, при этом эксплуатационные характеристики оружия остаются прежними.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в российские войска начали поступать антидроновые патроны IGLA 100.

    Ростех заявил об успешном боевом применении этих патронов.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 12:15 • Новости дня
    «Калашников» выпустил обновленный ППК-20 с учетом опыта СВО

    «Калашников» начал выпускать обновленный ППК-20 с учетом опыта СВО

    Tекст: Мария Иванова

    Усовершенствованная версия пистолета-пулемета ППК-20, разработанная на основе опыта применения во время спецоперации на Украине, поступила в серийное производство для выполнения госконтракта 2026 года, сообщил концерн «Калашников».

    Концерн «Калашников» начал выпускать усовершенствованный пистолет-пулемет ППК-20, модернизированный с учетом опыта спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал концерна.

    Производство оружия ведется в рамках государственного контракта 2026 года. Ранее концерн полностью выполнил контракт 2025 года, отгрузив все ППК-20 заказчику в декабре.

    ППК-20 серийно поставляется различным силовым структурам России и экспортируется за рубеж. В прошлом году производство этой модели было существенно увеличено, а также были улучшены тактико-технические и эргономические характеристики.

    В обновленной версии расширена линейка применяемых патронов: основным боеприпасом является высокоимпульсный бронебойный патрон 7Н21, однако возможна работа с большинством патронов 9х19 российского и иностранного производства. Оружие оснащено регулируемым, складывающимся на правую сторону прикладом и двухсторонним переводчиком предохранителя.

    Гендиректор концерна Алан Лушников заявил: «На сегодняшний день ППК-20 является одним из лучших пистолетов-пулеметов в своем классе в мире на ближайшие двадцать лет. И «Калашников» прилагает максимум усилий, чтобы своевременно и в полном объеме обеспечивать заказчиков продукцией, которая подтвердила свою высокую эффективность в зоне проведения СВО».

    Основные характеристики ППК-20: масса без магазина – 2,7 кг, длина ствола – 183,5 мм, вместимость магазина – 30 патронов. В боевом положении длина составляет 600–660 мм, в походном со сложенным прикладом – 415 мм, с прибором малошумной стрельбы показатели увеличиваются соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» создал автомат АК-12К для штурмовиков за полгода.

    Концерн в конце декабря завершил годовые поставки пистолетов Лебедева силовым ведомствам. Компания также поставила ударные комплексы «Куб-2» по контракту.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 20:32 • Новости дня
    После атаки ВСУ в Брянской области погибли двое мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    В Погарском районе Брянской области был атакован украинским дроном-камикадзе гражданский автомобиль, в результате чего погибли двое мирных жителей.

    Губернатор Александр Богомаз сообщил о трагическом происшествии, передает РИА «Новости».

    Украинские силы применили дроны-камикадзе для атаки на движущийся гражданский автомобиль в селе Чаусы Погарского района.

    По словам губернатора, «украинские террористы атаковали дронами-камикадзе движущийся гражданский автомобиль».

    В результате инцидента погибли двое мирных жителей. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы для устранения последствий атаки и выяснения обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО ликвидировали 23 беспилотника самолетного типа за семь часов в разных регионах России, большинство из которых были уничтожены над Белгородской областью.

    За три часа силы ПВО уничтожили 47 дронов ВСУ над пятью регионами России.

    Украинские боевики атаковали теплоэлектростанцию и электроподстанцию в Брянской области, из-за чего в некоторых районах у жителей отключилось тепло и электричество.

    Комментарии (0)
    Главное
    Орбан ответил Зеленскому на оскорбления
    Полянский: Запад списал Украину с населением как использованный ресурс
    ФСБ сообщила о применении западной взрывчатки при диверсиях на железных дорогах РФ
    Назван освиставший главу Минторга США в Давосе американский политик
    Глава МИД Швейцарии захотел приехать в Россию
    Система отопления столицы переведена на усиленный режим работы из-за морозов
    Коростелев и Непряева приняли приглашение МОК на Игры 2026 года