Система отопления столицы переведена на усиленный режим работы из-за морозов

В Москве повысили температуру теплоносителя в отоплении из-за прогноза о морозах

Tекст: Тимур Шайдуллин

Специалисты городского хозяйства Москвы приступили к плавному повышению температуры теплоносителя в системе отопления. Решение связано с прогнозом синоптиков о резком похолодании, ожидаемом в ближайшие дни, пишет ТАСС.

Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что параметры работы системы теплоснабжения корректируются заранее, на основании краткосрочного прогноза погоды. По его словам, «задания на изменение выдаются заблаговременно», а быстрое повышение или понижение температуры теплоносителя невозможно из-за инерционности системы.

Бирюков также отметил, что регулирование отпуска тепла осуществляется за счет изменения температуры теплоносителя и объема его подачи. Корректировка параметров выполняется в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб ПАО «МОЭК», с учетом данных от погодных датчиков и систем диспетчеризации на тепловых пунктах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптики предупредили о резком похолодании в Московском регионе. В ближайшие выходные морозы усилятся, а среднесуточная температура опустится ниже минус 20 градусов.

А врачи скорой помощи призвали москвичей не выходить на улицу из-за опасности обморожения и переохлаждения при температуре ниже -25...-30 градусов. Они отметили, что при сильном ветре риск становится еще выше из-за снижения ощущаемой температуры.

При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что морозы зависят и от высотных зданий в центре Москвы.