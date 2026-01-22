  • Новость часаПереговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Кремле
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов
    Зеленскому на форуме в Давосе указали на необходимость вернуться в Киев
    Макрон сообщил о задержании танкера якобы из России в Средиземном море
    Мошенник выдал себя за Киркорова и обманул жительницу Саратовской области
    Путин назвал микроэлектронику основой основ
    Экс-глава Гагаузии заявила о подготовке Санду секретного плана по Приднестровью
    Хинштейна прооперировали после ДТП
    Зеленский заявил о планах США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ
    Биржевая цена золота впервые превысила 4,9 тыс. долларов за унцию
    22 января 2026, 16:12 • Новости дня

    Газпром объяснил подорожание газа в Европе

    Газпром назвал три причины роста цен на газ в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость газа на европейских биржах превысила 500 долларов за тысячу кубометров, что связано с сокращением запасов и изменениями на мировом рынке, отметили в Газпроме.

    Рост цен на газ в Европе связан с сокращением запасов в хранилищах, приближающимся похолоданием и скачком котировок в США, сообщает Газпром в своем официальном Тelegram-канале. В холдинге подчеркнули, что биржевые цены на газ в Германии и Австрии превысили 500 долларов за тысячу кубометров.

    По итогам торгов 21 января стоимость газа с поставкой «на день вперед» на виртуальном торговом хабе THE в Германии составила 525,9 доллара за 1 тыс. куб. м, а в Австрии на VTP – 537,2 доллара за 1 тыс. куб. м. По сравнению с 20 января цены выросли на 11,9% в Германии и 11,5% в Австрии.

    В Газпроме отметили: «Стремительный рост биржевых цен на газ происходит на фоне активно снижающихся запасов газа в подземных хранилищах, ожидаемого похолодания в Европе, резкого скачка цен на газ в США – крупнейшего поставщика СПГ на европейский рынок, а также существенных колебаний спекулятивных биржевых позиций инвестиционных фондов».

    Согласно данным лондонской биржи ICE, 22 января цена газа в Европе во время торгов впервые с марта 2025 года превысила 500 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа начала откачивать газ из подземных хранилищ быстрее обычного, что поставило под угрозу ее энергетическую безопасность в отопительный сезон.

    Во вторник Газпром заявил, что Европа уже отобрала более 67% закачанного к зиме газа. А к 18 января уровень заполненности европейских хранилищ составил 49,8%, что соответствует показателю, который год назад был зафиксирован на три недели позже.

    20 января 2026, 22:25 • Новости дня
    Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» в Давосе

    Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» после слов Стубба

    Tекст: Катерина Туманова

    Давос, где проходит Всемирный экономический форум, похож на «международный театральный фестиваль абсурдистики» в свете предложения президента Финляндии сходить в сауну с американским коллегой для решения вопроса Гренландии, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Больше всего понравилось предложение президента Финляндии (демократическая страна, если что) сходить в сауну с Трампом для решения проблемы Гренландии (часть другой демократической страны). Аплодирую стоя западной трактовке прав человека и либеральных ценностей», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Так Захарова прокомментировала реплику президента Финляндии Александра Стубба в интервью Washington Post о том, что совместный поход в сауну с американским лидером Дональдом Трампом мог бы помочь в урегулировании ситуации с Гренландией.

    Напомним, Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии. Глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне. А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии иллюстрирует кризис внутри западного общества.

    Комментарии (6)
    22 января 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы

    Политолог Данилин: Путин сделал замороженные в США средства дипломатическим активом

    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Идея внести в «Совет мира» замороженные в США российские активы, а также направить их часть на восстановление пострадавших территорий в зоне СВО – это элемент дипломатического взаимодействия Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Путин выразил готовность обсуждать инициативы по Газе с администрацией США и руководством Палестины.

    «Получила бы Россия обратно заблокированные в США средства, или нет, сказать однозначно нельзя. Поэтому идея сделать их международным дипломатическим активом – очень хороша. Москва может управлять этими средствами для достижения внешнеполитических целей страны», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    На этом фоне спикер особо отметил предложение Владимира Путина направить часть средств на восстановление пострадавших в сходе СВО территорий. «Любопытно, что глава государства не указал, о каких именно землях идет речь. Впрочем, это еще не решение, а заявление о готовности обсуждать и такой механизм», – указал он.

    Что касается возможного выделения средств в помощь разрушенной Газе, примечательно то, что Россия будет прорабатывать вопрос не только с США, но и с теми, с кем Белый дом не выстраивает диалог, а именно – с Палестиной. «Решение Москвы вполне можно трактовать как реальный шаг Путина навстречу Трампу. Причем, Москва не пытается вместить в этот кейс обсуждение принципиальных вопросов СВО и своих требований», – акцентировал политолог.

    «Предложение Путина особенно важно для США, учитывая, что все крупные страны ЕС пока так или иначе выражают сомнения по поводу вступления в «Совет мира». Участие же в работе органа такой мировой державы как Россия, делает инициативу главы Белого дома более весомой и значимой», – подчеркнул собеседник. – «Стоит также отметить, что Брюссель и Киев хотели бы получить замороженные российские активы на вооружение ВСУ».

    В среду поздним вечером Путин провел совещании с постоянными членами Совета безопасности. Он подтвердил, что получил личное обращение Дональда Трампа с приглашением в «Совет мира». Российский лидер поблагодарил американского коллегу за это.

    «МИДу России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счет с нашими стратегическими партнерами, и только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    По словам главы государства, в первую очередь речь идет об урегулировании на Ближнем Востоке, а также о поиске путей решения насущных проблем народа Палестины и разрешения острейших проблем гуманитарной ситуации в секторе Газа. «Главное заключается в том, чтобы весь процесс благоприятно сказался на долгосрочном урегулировании палестино-израильского конфликта», – подчеркнул президент России.

    Он также сообщил, что Россия готова направить 1 млрд долларов в «Совет мира» из числа замороженных на Западе средств. «Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США», – добавил Путин.

    Российский лидер отметил, что планирует обсудить все перечисленные вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

    Напомним, о формировании «Совета мира» по Газе глава Белого дома объявил 16 января. В его состав вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.

    СМИ выяснили, что администрация Трампа предлагает странам, которые хотели бы в течение более чем трехлетнего периода состоять в Совете, внести взнос в размере 1 млрд долларов. «Каждое государство-член занимает место сроком не более чем на три года с возможностью продления по решению председателя. Трехлетний срок членства не применяется к государствам-членам, которые внесут более одного млрд долларов наличными в «Совет мира» в течение первого года», – говорится в проекте устава организации, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

    Как следует из документа, Трамп станет первым председателем совета и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство-член будет иметь один голос, решения совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя. В проекте устава совет описывается как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта».

    По информации портала Axios, Трамп пригласил руководителей 58 государств войти в состав Совета, среди них Россия и Белоруссия. Причем Александр Лукашенко уже подписал документ о присоединении Минска к инициативе американского лидера. При этом большинство стран Евросоюза отклонили предложение президента США.

    Комментарии (21)
    22 января 2026, 22:55 • Видео
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 01:41 • Новости дня
    Россия указала на невозможность нормальных отношений с Данией
    Россия указала на невозможность нормальных отношений с Данией
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский посол в Дании Владимир Барбин назвал невозможным нормальное взаимодействие с Данией из-за её конфронтационного курса и поддержки украинских военных проектов.

    «Маниакальная заряженность Копенгагена на конфронтацию с Россией и противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, которое бы учитывало российские интересы, делают невозможным поддержание с нашей стороны нормальных отношений с Данией», – сказал дипломат ТАСС.

    В частности, в 2025 году власти Дании разрешили строительство завода украинской компании FirePoint, специализирующейся на производстве твердого ракетного топлива.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение авантюрой, подтверждающей враждебный милитаристский курс Копенгагена и саботаж дипломатических усилий по урегулированию кризиса на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Дании усилили присутствие на острове Борнхольм, разместив новые бронетранспортеры Patria 6x6 и увеличив число военных. Дания сочла Россию приоритетной угрозой для Гренландии вместо США. Барбин ранее заявил, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.


    Комментарии (6)
    21 января 2026, 06:05 • Новости дня
    Немецкие СМИ обвинили фон дер Ляйен в упадке Европы
    Немецкие СМИ обвинили фон дер Ляйен в упадке Европы
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Долгие годы Европа оставалась для всего мира образцом достатка, эффективности, успеха, инноваций, но под эгидой Евросоюза всё это постепенно сошло на нет, оставив только заявления главы ЕК, балансирующие между нарушением закона, стандартизацией и иллюзиями, пишет немецкая Berliner Zeitung.

    «ЕС на самом деле должен занимать сильную позицию в своем конфликте с Дональдом Трампом. На протяжении десятилетий Европа была образцом для всего мира: свобода, рыночная экономика, мир, креативность, инновации – вот отличительные черты, которые делали такие страны, как Германия, Италия и скандинавские государства, привлекательными и успешными. Но под эгидой ЕС сильные стороны Европы атрофировались», – отмечает Berliner Zeitung (BZ) в материале с риторическим вопросом в заголовке «Кто сможет взять Трампа под контроль – ЕС или КНР?»

    Газета считает, что Евросоюз с каждым шагом своего руководства отрекается и предаёт свои идеалы, оттого и столь непрезентабельный результат. Американский лидер строит свой мир и порядок, а ЕС колеблется между его сторонниками и противниками вроде Китая.

    «Ответы, которые ЕС намерен дать в рамках новой системы, колеблются между нарушением закона, стандартизацией и иллюзиями», – говорится в материале.

    На форуме в Давосе глава ЕК заявила о необходимости «построить новую форму европейской независимости».

    «Это звучит не столько как естественное стремление европейцев к независимости и свободе, сколько как аргумент Ангелы Меркель об «отсутствии альтернатив» как предпосылки для демонтажа свободы, прозрачности и демократии», – отмечает газета.

    В четверг президент США планирует учредить в Давосе свой «Совет мира», который BZ прямо называет альтернативой ООН. Устав предусматривает, что каждая страна-участница должна заплатить 1 млрд долларов членских взносов за постоянное место. Китай, Россия и Германия входят в число приглашенных. Письмо в Брюссель пока не отправлено.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа задумалась о разводе с Америкой после угроз последней тарифами из-за критики захвата Гренландии. Фон дер Ляйен  анонсировала историческую сделку ЕС с Индией. ЕС и МЕРКОСУР заключили  торговое соглашение о создании зоны свободной торговли. Оно расширяет доступ европейских компаний к рынкам стран Южной Америки.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 17:24 • Новости дня
    Глава МИД Швейцарии захотел приехать в Россию

    Глава МИД Швейцарии Кассис анонсировал визит в Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис объявил, что собирается посетить Россию в рамках председательства страны в ОБСЕ, не уточнив дату визита.

    Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис объявил о намерении лично посетить Россию в этом году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал RTS. Кассис уточнил, что визит состоится в рамках председательства Швейцарии в ОБСЕ. Точная дата поездки пока не называется.

    Кассис также сообщил, что планирует поездки в Киев и Вашингтон по линии ОБСЕ. Министр отметил, что главной целью ОБСЕ остается прекращение военного конфликта на Украине, и заявил: «Крайне важно, чтобы если в ближайшие дни будет достигнуто соглашение о прекращении огня, группа специалистов ОБСЕ смогла отправиться на место в течение 48 часов».

    Ранее о подобных планах Кассиса сообщал глава отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Николя Бидо. Издание Temps писало, что приоритетными направлениями для визитов главы МИД стали Киев, Тбилиси и Москва в феврале этого года. О намерении совершить поездки было сообщено 57 странам-участникам на встрече в Вене в сентябре.

    Последний визит Кассиса в Россию состоялся в 2019 году. В том же году Москву посещал и бывший президент Швейцарии Ули Мауэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Николя Бидо заявил, что Россия и все страны ОБСЕ будут приглашены на конференцию по кибербезопасности в Цуге в Швейцарии в конце сентября 2026 года.

    До этого в сентябре 2025 года Сергей Лавров на встрече с Кассисом отметил утрату Швейцарией статуса нейтрального посредника.

    А в 2024 году Лавров разъяснял Иньяцио Кассису, что так называемая формула Зеленского предусматривает капитуляцию России, выплату репараций и трибунал, а Берну не позволят отойти от этих условий.

    Комментарии (12)
    20 января 2026, 23:35 • Новости дня
    Премьер Гренландии призвал готовиться к возможному военному вторжению

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Гренландии намерены сформировать специальную группу для подготовки граждан к возможным военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США захватить остров, объявил во вторник премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен.

    «Военный конфликт маловероятен, но исключить его нельзя», – приводит Bloomberg заявление премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена на пресс-конференции в столице Нууке.

    Он подчеркнул, что населению необходимо быть готовым к любым сбоям в повседневной жизни. Правительство Гренландии создаст рабочую группу с участием местных органов власти для координации усилий по подготовке граждан, а также распространит рекомендации, в том числе о необходимости иметь запас продуктов на пять дней.

    Муте Эгеде, министр финансов и бывший лидер острова, отметил, что Гренландия находится под серьезным давлением и должна быть готова к разным сценариям.

    По информации издания Globe and Mail, канадские военные разработали план реагирования на возможное вторжение США, однако рассматривают этот сценарий как крайне маловероятный.

    Во вторник премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что Европа даст ответ на возможное введение новых американских пошлин с февраля, и это может привести к серьезной эскалации между Вашингтоном и Европой.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    26 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне. Руководство ЕС заявило, что не собирается вступать в противостояние с США из-за Гренландии, но готово защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии иллюстрирует кризис внутри западного общества.

    Комментарии (6)
    22 января 2026, 19:18 • Новости дня
    Назван освиставший главу Минторга США в Давосе американский политик

    СМИ сообщили, кто освистал главу Минторга США Латника на ужине ВЭФ в Давосе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Итальянская Corriere della Sera рассказала подробности скандала с министром торговли США Говардом Латником на ужине в Давосе.

    Министра торговли США Говарда Латника освистал бывший вице-президент США, демократ Альберт Гор во время ужина в Давосе – об этом сообщает Corriere della Sera, передает ТАСС. Инцидент произошел на мероприятии, организованном генеральным директором BlackRock Ларри Финком, который является временным сопредседателем Всемирного экономического форума.

    По информации издания, поводом стало выступление Латника, который раскритиковал политику Евросоюза, заявив, что «зеленый переход» – бесполезный и провальный проект. Он также отметил низкие темпы экономического роста Европы. После этих слов Альберт Гор встал, выкрикнул: «Бууу!» – и вышел из зала.

    Сразу после этого министр энергетики США Крис Райт резко обратился к Гору с вопросом: «Как вы можете позволить себе проявить неуважение к министру Латнику? Вы что, не знаете, что создаете себе проблемы?». Как отмечает издание, завязалась громкая перепалка, из-за чего несколько европейских гостей, в том числе глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, покинули мероприятие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр торговли США Говард Латник подвергся насмешкам и освистыванию на ужине в Давосе. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Европа движется в неверном направлении.

    Кроме того, после выступления в Давосе пользователи соцсетей осмеяли президента Франции Эммануэля Макрона. Он появился в очках на форуме, а в интернете предположили, что французский лидер мог скрывать синяк, напомнив о видеозаписи, где супруга наносит Макрону удар по лицу.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 15:17 • Новости дня
    Лавров отметил три упущенных шанса Европы по Украине

    Лавров: Европа трижды «профукала» свои шансы на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров перечислил три случая, когда Европа могла повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но не воспользовалась ими.

    Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году заявил, что Европа трижды упустила шансы участвовать в урегулировании по Украине, передает ТАСС.

    «Европа первый раз „профукала“, извините за грубое слово, свой шанс в феврале 2014 года, когда не смогла заставить оппозицию условия договора, гарантированного Европой. Второй раз шанс у Европы появился в феврале 2015 года, когда были подписаны с участием Франции, Германии, Украины и России минские договоренности, – отметил Лавров.

    Лавров напомнил, что позднее Франсуа Олланд и Ангела Меркель признали, что стороны не собирались выполнять эти договоренности.

    Третья возможность появилась перед началом специальной военной операции, когда Россия предложила заключить договор о гарантиях безопасности с НАТО. Министр подчеркнул, что Европа отвергла инициативу, отказавшись даже обсуждать предложения России, после чего было объявлено о начале спецоперации на Украине в ответ на обращения ДНР и ЛНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на пресс-конференции Лавров заявил, что договориться с нынешними европейскими лидерами, скорее всего, не удастся.

    Министр также отметил. что Россия не намерена позволять странам Запада перевооружать киевский режим для новых атак. Лавров добавил, что Европа предлагает Украине гарантии безопасности, направленные на сохранение нацистского режима в Киеве.


    Комментарии (0)
    20 января 2026, 10:07 • Новости дня
    Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 50%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 50%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы впервые за этот отопительный сезон опустились ниже 50%, передает ТАСС со ссылкой на Gas Infrastructure Europe (GIE).

    На данный момент общий объем газа в ПХГ составляет 55,1 млрд куб. м, а уровень заполнения – 49,84%. Это на 14,66 процентного пункта меньше средних показателей на эту же дату за последние пять лет и на 11 процентных пунктов ниже, чем год назад.

    За 20 января из хранилищ было отобрано около 607 млн куб. м газа. С начала января темпы изъятия замедлились и сейчас занимают лишь четвертое место среди максимумов для этого месяца. С момента старта отопительного сезона, который начался 13 октября, страны Евросоюза использовали из ПХГ порядка 41 млрд куб. м газа, при этом нетто-отбор превысил 36,5 млрд куб. м.

    Синоптики прогнозируют относительно теплую погоду в Европе на первую половину текущей недели, однако к выходным ожидается новое значительное похолодание. Доля ветровой генерации в январе 2026 года составляет 19% в структуре электроэнергии Евросоюза, против 20% в декабре 2025 года. Средняя цена закупки газа в январе выросла до 370 долларов за одну тыс. куб. м на фоне похолодания, что выше декабрьского уровня в 334 доллара.

    В прошлом сезоне отбор газа из европейских ПХГ завершился 28 марта 2025 года – тогда в хранилищах сохранялось 33,57% запасов. Сейчас суммарный отбор газа на 98-й день после максимального заполнения ПХГ оказался на 6,5% ниже среднего значения для этого дня за последние пять лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Газпром» заявил о рекордном отборе газа в хранилищах Европы.

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 80%.

    В Европе отметили рекордный за пять лет отбор газа из хранилищ.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 17:25 • Новости дня
    Европа отобрала более 67% закачанного к зиме газа

    Европа отобрала более 67% закачанного к зиме газа из хранилищ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объем газа, изъятый европейскими странами из подземных хранилищ, превысил 33 млрд кубометров, что составляет свыше двух третей изначальных запасов.

    Европа продолжает активно использовать газ из хранилищ, отмечает Газпром в своем Telegram-канале. По данным компании, европейские страны уже отобрали 33,8 млрд кубометров газа из подземных хранилищ, что составляет 67,5% от объема, который был закачан при подготовке к началу отопительного сезона.

    В подземных хранилищах Нидерландов запасы опустились до 35,4%, Германии – до 42,2%, Франции – до 41,7%. На фоне высоких отборов цены на газ в Германии с поставкой на следующие сутки выросли на 26% с начала года и достигли самых высоких значений с июня 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в подземных хранилищах Европы составили 49,8% на 18 января, что соответствует уровню, который в 2025 году был зафиксирован на три недели позднее.

    Ранее Газпром заявил о рекордном отборе газа из европейских хранилищ, в октябре 2025 года он достиг пятилетнего максимума, а общий объем запасов оказался ниже прошлогоднего значения – около 83%.

    Комментарии (2)
    20 января 2026, 10:39 • Новости дня
    Поставки российского СПГ в Китай за 10 лет увеличились в 51 раз

    Tекст: Вера Басилая

    Экспорт российского сжиженного природного газа в Китай достиг максимума за десятилетие, увеличившись в 51 раз по сравнению с 2015 годом, следует из данных, опубликованных во вторник главным таможенным управлением КНР.

    Россия в 2025 году поставила в Китай 9,799 млн тонн сжиженного природного газа, что на 18,3% превышает показатели 2024 года, передает РИА «Новости».

    В 2024 году объем экспорта составлял 8,283 млн тонн, а десять лет назад – всего 191,12 тыс. тонн. За этот период объемы поставок увеличились в 51 раз.

    Стоимость экспорта СПГ в Китай в 2025 году составила 4,985 млрд долларов, что на 0,06% меньше, чем годом ранее, несмотря на рост физических объемов.

    В декабре 2025 года Китай приобрел 1,909 млн тонн российского СПГ, что на 114,6% больше, чем в декабре 2024 года. При этом стоимость декабрьских поставок выросла на 48,35% и достигла 819,315 млн долларов.

    За последние годы Россия ежегодно наращивала объемы экспорта СПГ в Китай: в 2023 году было поставлено 8,044 млн тонн, в 2022 году – 6,55 млн тонн, в 2021 году – 4,5 млн тонн. Существенный рост произошел после 2019 года, когда экспорт составил 2,5 млн тонн.

    Глава Газпрома Алексей Миллер сообщал, что поставки газа из России в Китай в 2025 году превысят контрактные объемы почти на 800 млн кубометров.

    Россия поднялась на второе место среди поставщиков сжиженного природного газа в Китай.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 17:57 • Новости дня
    Сийярто предупредил о последствиях отказа Венгрии от ресурсов России

    Сийярто заявил о рисках прекращения поставок российской нефти и газа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что отказ от российских энергоресурсов приведет к росту коммунальных расходов для семей втрое и ударит по экономике.

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что оппозиция в случае победы на выборах 2026 года намерена отказаться от российских нефти и газа. По его словам, такое решение приведет к трагическим последствиям для экономики страны, семей и промышленности, передает ТАСС.

    Сийярто отметил, что назначение бывшего вице-президента Shell Иштвана Капитаня в оппозиционную партию связано с задачей прекратить поставки дешевых российских энергоресурсов.

    Министр подчеркнул: «Совершенно ясно, что на вице-президента возложена следующая задача, поставленная Брюсселем – прекратить поставки дешевой российской нефти и природного газа в Венгрию. Мы все знаем, что такое решение будет иметь трагические последствия для Венгрии, венгерских семей и венгерской экономики».

    По словам Сийярто, в случае отказа от российских ресурсов коммунальные расходы семей вырастут в три раза, а работа предприятий окажется под угрозой.

    Ранее премьер Виктор Орбан заявлял, что Россия обеспечивает Венгрию энергией и менять надежного поставщика на ненадежного нецелесообразно. Глава администрации премьера Гергей Гуйяш также сообщал, что по расчетам МВФ отказ от российского газа обойдется Венгрии примерно в 10 млрд долларов и приведет к потере более 4% ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Сийярто заявил, что энергоснабжение страны невозможно без российской поддержки. Также он сообщил, что компания South Stream Transport B. V., управляющая газопроводом «Турецкий поток» и ранее столкнувшаяся с арестом активов в Нидерландах, начинает переезд в Венгрию.

    Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил гарантии продолжения поставок нефти и газа после беседы с президентом России Владимиром Путиным.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 20:50 • Новости дня
    Экс-генсек НАТО призвал Европу проявить силу в споре с Трампом о Гренландии

    Экс-генсек НАТО Расмуссен призвал Европу проявить силу в споре с Трампом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о необходимости прекратить льстить президенту США Дональду Трампу и предложил Европе продемонстрировать силу на фоне спора о Гренландии.

    Экс-глава НАТО и бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен в интервью агентству Рейтер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что странам Европы необходимо прекратить льстить президенту США Дональду Трампу по вопросу Гренландии, так как это не приносит результатов. По его словам, сейчас «будущее НАТО стоит на кону», а время для лести прошло.РИА «Новости».

    «На самом деле именно будущее НАТО стоит на кону. Время для лести подошло к концу. Это не работает», – цитирует его Рейтер.

    Расмуссен подчеркнул, что Европе следует показать силу и единство, поскольку эти качества, по его мнению, уважает Трамп. Он также призвал обсудить применение «инструмента против принуждения» Евросоюза, известного как торговая базука, на фоне угроз Трампа ввести пошлины против ряда стран.

    Как сообщает агентство, политик предложил трехпунктовый план по урегулированию ситуации вокруг Гренландии. В предложении Расмуссена содержится идея обновить соглашение 1951 года между США и Данией, что позволит усилить военное присутствие НАТО в регионе. План также предусматривает заключение инвестиционного соглашения для содействия добыче минералов американскими и европейскими компаниями, а также договор, который ограничит инвестиции КНР и России в критически важные отрасли Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Гренландии намекнули, что дети на острове начинают стрелять с 11 лет. В то же время руководство ЕС заявило, что не собирается вступать в противостояние с США из-за Гренландии, но готово защищать свои интересы.

    А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии показывает нарастание кризиса внутри западного общества.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 14:42 • Новости дня
    Лавров заявил о невозможности договориться с лидерами Европы

    Лавров: С нынешними лидерами ЕС ни о чем нельзя договориться

    Tекст: Дарья Григоренко

    Договориться о чем-либо с нынешними европейскими лидерами, скорее всего, не удастся, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции по деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    «Если кто-то хочет разговаривать, мы никогда не откажемся. Даже прекрасно понимая – сделаю такую оговорку, – что с нынешними лидерами Европы ни о чем договориться, скорее всего, не получится. Они слишком глубоко себя загнали в ненависть к России», – подчеркнул Лавров, передает ТАСС.

    Министр также обратил внимание на то, что Евросоюз не взаимодействует с Евразийским экономическим союзом, но одновременно пытается мешать работе этой интеграционной структуры. По его словам, ЕС заявляет странам о приоритете участия в Евросоюзе для тех, кто хочет «нормально развиваться», и сейчас аналогичная политика применяется по отношению к Армении и другим государствам.

    Лавров напомнил, что российская инициатива по евразийской безопасности и Большому евразийскому партнерству предусматривает участие всех стран континента, включая членов Евросоюза. Он отметил, что в ежегодных минских конференциях по евразийской безопасности уже регулярно принимают участие министры иностранных дел Венгрии, представители Словакии, и выразил уверенность, что представительство европейских стран на подобных мероприятиях в Минске будет только расти.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о попытках Евросоюза и Владимира Зеленского заставить США отказаться от совместных договоренностей с Россией, достигнутых в Анкоридже.

    Кроме того, Лавров отметил, что Россия будет отстаивать свои законные интересы, не посягая на права других государств.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 03:10 • Новости дня
    Бывший замгенсека НАТО жёстко оценил трансатлантические отношения при Трампе

    Tекст: Катерина Туманова

    Трансатлантические отношения при Дональде Трампе в Белом доме, по мнению бывшего замглавы НАТО Арндта фон Лорингхофена, достигли низшего предела, если говорить начистоту, признался он в интервью Berliner Zeitung.

    «Трансатлантические отношения достигли низшей точки при Дональде Трампе, и здесь нечего приукрашивать. Трампа интересуют сделки и бизнес, а не сохранение ценностей, демократии и международного права. В его мире авторитарные государства часто ближе к нему, чем Европа. Следствием чего является то, что Европа больше не может доверять США», – приводит ТАСС слова фон Лорингхофена.

    Как заявил фон Лорингхофен, газете Berliner Zeitung, Европе стоит готовиться к новым реалиям и укреплять суверенитет в вопросах обороны и цифровых технологий, чтобы не остаться «цифровой колонией США».

    Он отметил, что европейцам нужно сотрудничать с США в тех сферах, где сотрудничество отвечает их интересам и стремиться к большей независимости в принятии решений.

    В отношении возможной «аннексии Гренландии» бывший замгенсека НАТО призвал к её «осуждению как явному нарушению международного права». Он также согласился, что в случае реализации задуманного Трампом, НАТО придёт конец.

    «Боюсь, что да. НАТО основана на твёрдой приверженности взаимной поддержке в случае вооруженного нападения извне. Военные действия одного партнера против другого, особенно если это самый сильный союзник, <…> подорвали бы доверие к этому обещанию солидарности на глубинном уровне», – сказал фон Лорингхофен.

    Он пояснил, что НАТО больше не сможет демонстрировать сдерживающий эффект, и даже если альянс продолжит формальное существование, он потеряет свою актуальность.

    На ваш взгляд
    США аннексируют Гренландию?





    Результаты
    13 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский конгрессмен Томас Масси  зарегистрировал законопроект о выходе Соединенных Штатов из НАТО.  Вашингтон обозначил новый подход в отношении НАТО в своей новой доктрине национальной безопасности. Экс-генсек НАТО Столтенберг усомнился в долгом членстве США в альянсе.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, приблизит ли схватка за Гренландию конец НАТО.

    Комментарии (0)
    Главное
    Орбан ответил Зеленскому на оскорбления
    Полянский: Запад списал Украину с населением как использованный ресурс
    ФСБ сообщила о применении западной взрывчатки при диверсиях на железных дорогах РФ
    Назван освиставший главу Минторга США в Давосе американский политик
    Глава МИД Швейцарии захотел приехать в Россию
    Система отопления столицы переведена на усиленный режим работы из-за морозов
    Коростелев и Непряева приняли приглашение МОК на Игры 2026 года