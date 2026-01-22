Премьер Кобахидзе назвал представителя Deep State в Грузии

Tекст: Ольга Иванова

Говоря о необходимости политических и общественных дискуссий для развития демократии в государстве, председатель кабмина Грузии отметил, что «к сожалению, план неформального олигархического правления (в мире) по подавлению свободной мысли и разрушению пространства для дебатов...частично коснулся и Грузию, и агентура Deep State смогла разрушить практику политических, экономических и социальных дебатов».

По его словам, «главным флагманом выполнения этих заданий стал Гварамия, радикализировавший медиасреду».

«Он успешно выполнил задания и ввел в медиапространство ложь, оскорбления, инсинуации, истерию, создал такую ядовитую среду, что нормальные, здравомыслящие люди отказываются участвовать в спорах, – заявил Ираклий Кобахидзе. – В итоге это привело к разделению общества и лишило его права на главный принцип демократии – выслушивать различные позиции и так делать выбор».

По словам премьер-министра Грузии, сегодня в медиасреде Грузии есть «полностью маргинализированные партийные отделы, ничего общего не имеющего с журналистикой, а также СМИ, вынужденные сражаться с потоком дезинформации».

Премьер-министр заявил об «обязанности вернуть обществу право на дебаты» и намерении «не дать возможность неформальным силам и их грузинской агентуре навязывать свой распорядок».

В этой связи председатель правительства Грузии заявил о том, что «глубинное государство» в последние годы «для уничтожения демократии Европы подавило инакомыслие».

Гварамия, который ранее предлагал мочиться в поставляемое в Россию вино, был отправлен 1 июля 2025 года Тбилисским городским судом в тюрьму на восемь месяцев за неявку на заседание временной следственной парламентской комиссии, которая расследует деятельность саакашвилевского режима.

При экс-президенте Михаиле Саакашвили Гварамия занимал ключевые посты, в том числе министра юстиции и заместителя генпрокурора. В последние годы Гварамия был главой телекомпании «Рустави-2», которая затем вернулась к прежним законным владельцам и сейчас вещает объективно, а также хозяином оппозиционного ТВ «Мтавари» (Главный»). Партнеры и инвесторы по ТВ «Мтавари» обвиняли Гварамию в финансовой нечистоплотности, из-за чего канал с прошлого года работает только в социальных сетях.