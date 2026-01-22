Дегтярев: ФХР обжалует санкции IIHF против российских сборных

Дегтярев: ФХР при поддержке ОКР обжалует решение IIHF в CAS

Tекст: Тимур Шайдуллин

ФХР при поддержке Олимпийского комитета России (ОКР) обратилась в Спортивный арбитражный суд по поводу решения совета Международной федерации хоккея. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр спорта Михаил Дегтярев.

Он подчеркнул, что IIHF проигнорировала рекомендации Международного олимпийского комитета, который в декабре 2025 года указал на недопустимость ограничений для юношеских командных видов спорта.

Дегтярев заявил, что ссылки IIHF на «соображения безопасности» несостоятельны, напомнив о похожем деле в CAS против Международной федерации санного спорта, где подобная аргументация была признана необоснованной.

Министр подчеркнул, что юристы Олимпийского комитета России предоставили десятки примеров участия российских спортсменов в международных соревнованиях без инцидентов, а независимый швейцарский эксперт по правам человека подтвердил, что полный запрет на участие является дискриминационным и противоречит гуманитарным и правовым принципам.

Дегтярев добавил, что ряд международных федераций, включая бейсбол, софтбол, конный спорт, фехтование, волейбол и керлинг, уже реализовали рекомендации МОК. Он подчеркнул, что Россия намерена последовательно защищать право своих спортсменов на честное участие и продолжит процесс возвращения в мировой спорт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг российский хоккеист Никита Задоров заявил, что понимает решение IIHF о недопуске к Олимпиаде 2026 года в Италии.

Напомним, что совет IIHF 21 января решил сохранить санкции против сборных России и Белоруссии. Еще с февраля 2022 года IIHF не допускает эти сборные до международных соревнований.

Однако в декабре 2025 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российские и белорусские юношеские команды к соревнованиям с флагом и гимном.