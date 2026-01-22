В Австралии в ходе стрельбы погибли три человека

Tекст: Денис Тельманов

По информации ABC News, трагедия произошла в четверг на улице Уолкер-Стрит в городе Лейк Карджелиго, штат Новый Южный Уэльс. В результате нападения погибли две женщины и один мужчина, еще один человек получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Стрелок, устроивший нападение, по данным телеканала, до сих пор находится на свободе. Местные экстренные службы прибыли на место происшествия сразу после сообщений о стрельбе. Полиция оцепила район, где произошла трагедия, и начала расследование обстоятельств случившегося.

Жителей города правоохранительные органы настоятельно просят по возможности не покидать свои дома до завершения спецоперации. О мотивах нападавшего на данный момент ничего не сообщается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в американском штате Миссисипи в результате стрельбы погибли шесть человек, включая семилетнюю девочку.

Мужчине, устроившему стрельбу на пляже Бондай в Сиднее, предъявили обвинения по 59 пунктам, включая терроризм.

Число жертв теракта на пляже в Сиднее достигло 16 человек.

На месте происшествия погибли 14 человек, еще 42 человека, включая четырех детей, были доставлены в больницы города. Два человека – 10-летняя девочка и 40-летний мужчина – скончались в больнице.

