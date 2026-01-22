Мосгорсуд вернул дело историка Эйдельман в прокуратуру для доработки

Tекст: Тимур Шайдуллин

В документах суда указано, что постановление предусматривает возвращение материалов прокурору и в орган следствия. Причины такого шага официально не разглашаются, передает РИА «Новости».

Эйдельман обвиняется по двум эпизодам ст. 354.1 УК РФ за реабилитацию нацизма, а также по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ за распространение заведомо ложной информации о действиях российских Вооруженных сил.

По версии следствия, в мае 2024 года на канале Эйдельман была опубликована видеозапись с негативными высказываниями о действиях СССР в годы Второй мировой войны, памятных датах и ветеранах. В июле 2024 года, по данным следствия, она распространила ложную информацию о Вооруженных силах России в соцсети. Эйдельман находится под заочным арестом.

Ранее в январе Эйдельман сообщила на своем сайте о своем онкологическом заболевании. Она отметила, что ей предстоит пройти химиотерапию и радиологическое лечение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело о реабилитации нацизма и фейках об армии России в отношении историка-иноагента Тамары Эйдельман* поступило в Московский городской суд для заочного рассмотрения 12 января.

А до этого 31 октября суд вынес заочное решение о заключении Эйдельман под стражу.

Год назад Верховный суд России отказал Эйдельман в рассмотрении жалобы на отказ исключить ее из реестра иноагентов.