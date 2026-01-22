  • Новость часаУстав «Совета мира» в Давосе подписали 18 стран
    22 января 2026, 14:18 • Новости дня

    Аббас выступил против переселения палестинцев

    Аббас: Палестина против попыток США и Израиля переселить палестинцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестина выступает категорически против любых попыток переселения своих граждан за пределы их территории, заявил президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

    «Палестинский народ придерживается и держится за свою землю. Мы категорически выступаем против попыток американцев и израильтян экспатриировать палестинцев за пределы их территории», – подчеркнул Аббас, передает РИА «Новости».

    Аббас отметил, что Россия традиционно занимает четкую позицию поддержки палестинского народа, и выразил готовность выстраивать совместную работу с Москвой.

    По словам президента, Палестина рассчитывает обсудить с российской стороной свое видение будущего и детали текущей ситуации в регионе. Аббас добавил, что надеется при поддержке России достичь справедливого решения сложившихся проблем.

    Напомним, палестинский лидер прибыл в российскую столицу в среду.

    В четверг Путин встретился с Аббасом в Кремле. Российский лидер заявил об укреплении связей с Палестиной на фоне кризиса. Он также обсудил с Аббасом инициативу Трампа по «Совету мира».

    21 января 2026, 18:57 • Новости дня
    Международный трибунал обвинил Киев в зверствах против мирных жителей Красноармейска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад о зверствах киевских властей в Красноармейске (Покровске), где зафиксированы расстрелы мирных жителей, издевательства над женщинами и детьми и удары по гражданской инфраструктуре.

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад о военных преступлениях киевских властей в Красноармейске (Покровске), сообщает РИА «Новости». Документ был представлен в среду на пресс-конференции в мультимедийном центре медиагруппы «Россия сегодня» участником спецоперации, председателем Трибунала и членом ОП РФ Максимом Григорьевым.

    «Новый наш доклад – это зверства, преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске) и Красноармейском районе. Так же, как и во множестве других населённых пунктов, собранные нами данные однозначно показывают, что киевский режим осуществляет геноцид русских людей на территориях, которые находятся под их временным контролем», – заявил Григорьев.

    В докладе приводятся свидетельства очевидцев, описывающих жестокие преступления против женщин и детей, что, по словам экспертов, нарушает Женевские конвенции. В частности, речь идет о расстрелах мирного населения, издевательствах, избиениях русских жителей и ударах по гражданской инфраструктуре.

    Григорьев подчеркнул, что собранные данные имеют «совершенно однозначный характер», поскольку люди детально рассказывают, что и когда происходило. По его словам, многие из опрошенных стали жертвами этих преступлений, и подобные действия продолжаются на территориях, которые еще находятся под контролем киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международное сообщество осудить теракты Киева в Курске и Рыльске.

    До этого дипломат Родион Мирошник отметил, что Киев применяет запрещенные методы войны, теряя десятки километров ежедневно.

    Напомним, Россия передала в Международный суд ООН материалы с обвинениями Украины в геноциде в Донбассе.


    21 января 2026, 22:58 • Новости дня
    Путин: Россия может передать 1 млрд долларов замороженных средств в «Совет мира»
    Путин: Россия может передать 1 млрд долларов замороженных средств в «Совет мира»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Москва рассматривает инициативу президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира» по Газе, Россия могла бы направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг «Совета мира». Путин сообщил, что Москва получила личное обращение президента США с приглашением присоединиться к создаваемой международной структуре. Путин выразил благодарность американской стороне за инициативу и отметил значимость усилий, направленных на укрепление международной стабильности и поиск решений по украинскому кризису, сообщается на сайте Кремля.

    По словам Путина, вопрос о присоединении России к структуре будет решен после консультаций с партнерами и изучения документов Министерством иностранных дел. В предложении, по его словам, особое внимание уделяется урегулированию на Ближнем Востоке и поиску путей решения гуманитарных проблем палестинского народа.

    Путин подчеркнул, что ключевая задача – содействовать долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе решений ООН и удовлетворить базовые нужды палестинцев, включая восстановление инфраструктуры Газы, систем здравоохранения и продовольственного обеспечения.

    «Поэтому уже сейчас, даже до решения нами вопроса об участии в составе и в самой работе «Совета мира», учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в «Совет мира» 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней Администрации США российских активов», – заявил президент.

    Он также добавил, что остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления территорий, пострадавших после окончания боевых действий между Россией и Украиной. Такие возможности обсуждаются с американской администрацией.

    Президент России сообщил о планах провести переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также с американскими представителями для продолжения диалога по вопросам ближневосточного и украинского урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В администрации США заявили о готовности около 35 лидеров войти в «Совет мира». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в этот совет.

    22 января 2026, 10:50 • Видео
    Люди бегут из Киева

    С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    21 января 2026, 18:48 • Новости дня
    Путин на совещании с правительством вновь упомянул пекарню «Машенька»

    Путин на примере пекарни «Машенька» призвал избежать роста налоговой нагрузки на бизнес

    Путин на совещании с правительством вновь упомянул пекарню «Машенька»
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить чрезмерного увеличения нагрузки на предпринимателей из-за новых изменений в налоговой политике.

    Он напомнил о вопросе, прозвучавшем на «Прямой линии» от владельца пекарни, который отметил, что новации могут осложнить деятельность малого бизнеса, совмещающего производство и продажу собственной продукции, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Путин подчеркнул важность того, чтобы изменения не приводили к росту издержек на ведение бухгалтерии для предпринимателей. По его словам, задача состоит в том, чтобы поддержать производственный бизнес и избежать излишних сложностей для предприятий.

    Глава государства также отметил, что рассчитывает услышать позицию правительства по этому вопросу. Путин ожидает, что в ближайшее время власти представят предложения по защите интересов производственного сектора и дополнительным мерам поддержки таких компаний.

    «Важно избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей, увеличения издержек на ведение бухгалтерии и так далее. Рассчитываю услышать позицию правительства, как предлагается защитить интересы производственного бизнеса, дополнительно поддержать эти предприятия», – сказал он.

    Напомним, в ходе прямой линии владелец пекарни «Машенька» из подмосковных Люберец пожаловался Путину на возможные сложности для малого бизнеса в связи с изменениями в налоговом законодательстве и отменой льгот для ИП.

    Президент ответил на вопросы предпринимателя и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу. В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    Накануне угостивший Путина выпечкой владелец пекарни «Машенька» заявил о закрытии бизнеса.

    21 января 2026, 19:48 • Новости дня
    «Билайн» объяснил случайное появление доступа к YouTube у абонентов
    «Билайн» объяснил случайное появление доступа к YouTube у абонентов
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Возможность смотреть YouTube случайно появилась у части абонентов «Билайн» из-за тестирования нового сервиса внутри сети.

    Возможность просмотра YouTube без использования VPN, которая появилась у части абонентов «Билайна», была результатом тестирования нового сервиса, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «ВымпелКома» (бренд «Билайн»). В компании пояснили: «Сервис проходил тестирование в закрытом режиме, однако на одном из этапов он стал временно доступен для части клиентов в коммерческой сети. После этого доступ был закрыт».

    Ранее некоторые абоненты заметили, что в приложении «Мой Билайн» на тарифе «План Б» появилась опция просмотра видеохостинга YouTube без VPN. Пользователи могли смотреть видео непосредственно внутри сервиса оператора, при этом само приложение YouTube оставалось недоступным.

    В «ВымпелКоме» уточнили, что оператор продолжает работы по настройке сервиса. В компании отметили, что возможность может быть видна некоторым клиентам, однако официальное объявление о запуске появится только после завершения тестирования и стабилизации работы сервиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр мониторинга Роскомнадзора провел проверку доступности YouTube в России. Специалисты подтвердили недоступность видеохостинга на территории страны.

    21 января 2026, 15:56 • Новости дня
    Актер Колокольников получил травму на съемках фильма «Левша»

    Актер Колокольников сорвал спину при падении с лошади на съемках фильма «Левша»

    Актер Колокольников получил травму на съемках фильма «Левша»
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Актер Юрий Колокольников рассказал, что получил травму спины на съемках фильма «Левша».

    На премьере картины актер признался, что многие трюки исполнял самостоятельно, несмотря на наличие команды каскадеров. По его словам, одна из опасных сцен закончилась падением с лошади вместе с коллегой Евгением Федотовым, после чего Колокольников «сорвал себе поясницу», передает Газета.Ru.

    Актер отметил, что съемочный процесс насыщен неожиданными ситуациями: «Трюки всегда сложные. Многое я сам выполнял, но у нас была потрясающая команда каскадеров. Они помогали нам. Но практически все мы выполняли сами. Мы даже упали с лошади вдвоем с Федотовым. Бедная лошадь. Съемки – это сплошной казус. 120 человек на съемочной площадке. Казусы бесконечны. Все время мы в синяках, тумаках, потому что то драки, то взрывы, то побеги. Все было на грани фола. В какой-то момент я травмировался, сорвал себе поясницу. Но на самом деле это нормальный процесс для кино», – рассказал Колокольников.

    После напряженных и травмоопасных съемок актер предпочитает отдыхать максимально расслабленно – он любит проводить отпуск, ничего не делая, просто лежа под солнцем.

    Также на премьере «Левши» актер прокомментировал свою номинацию на премию Actor Awards в Голливуде. Колокольников признался, что номинация польстила ему, однако его самооценка не зависит от наград, так как он «и без премий уважает и любит себя».

    Ранее премьер Большого театра Михаил Лобухин получил травму, исполняя партию царя в балете «Иван Грозный».

    21 января 2026, 18:38 • Новости дня
    Путин потребовал от застройщиков вовремя передавать ключи покупателям квартир
    Путин потребовал от застройщиков вовремя передавать ключи покупателям квартир
    @ Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости своевременной передачи ключей от купленных квартир.

    Он отметил, что с 1 января этого года был отменен мораторий на штрафы для застройщиков, которые не выполняют свои обязательства по срокам передачи жилья. Глава государства пояснил, что теперь покупатели смогут компенсировать свои издержки за счет штрафов, если строительные компании затягивают сроки.

    «Повторю еще раз: ключи от купленных квартир должны выдаваться вовремя», – подчеркнул президент, его слова приводит сайт Кремля.

    Путин также указал на особую роль системной работы с застройщиками на всех уровнях – от местных и региональных властей до федерального законодательства и снабжающих организаций. По словам президента, такую работу необходимо вести постоянно.

    В декабре Путин поручил завершить мораторий на штрафы для застройщиков.

    21 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Минтранс России допустил восстановление законсервированных иностранных самолетов
    Минтранс России допустил восстановление законсервированных иностранных самолетов
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские власти обсуждают возможность возвращения к эксплуатации ранее законсервированных иностранных самолетов при соблюдении стандартов безопасности.

    Глава Министерства транспорта РФ Андрей Никитин сообщил журналистам о рассмотрении варианта восстановления иностранных законсервированных самолетов, передает ТАСС.

    Он отметил заметный технологический прогресс российских компаний в сфере обслуживания иностранных воздушных судов.

    «У нас очень серьезный технологический рывок совершили компании с точки зрения создания системы сервиса и обслуживания иностранных самолетов. Если они смогут что-то делать, соблюдая при этом требования безопасности, конечно, будем рассматривать и такие варианты», – подчеркнул Никитин.

    Вопрос о возможности восстановления законсервированных иностранных самолетов был задан в ходе общения министра с прессой.

    Решение будет приниматься с учетом соблюдения всех необходимых требований безопасности и возможностей российских специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация анонсировала зарубежную премьеру самолетов Ил-114-300 и SJ-100 на выставке Wings India 2026.

    Минтранс заявил, что инициатива об унификации ручной клади может затруднить правила для путешественников.

    22 января 2026, 12:20 • Новости дня
    Кремль заявил о необходимости разблокировки активов для взноса в «Совет мира»

    Песков заявил о необходимости разблокировки активов для взноса в «Совет мира»

    Кремль заявил о необходимости разблокировки активов для взноса в «Совет мира»
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Перечисление средств в «Совет мира» для помощи Палестине возможно только после снятия ограничений с российских счетов в США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Для направления 1 млрд долларов в формируемый Вашингтоном «Совет мира» необходим доступ к замороженным российским средствам, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что юридическая сторона вопроса пока остается неясной и требует тщательного обсуждения.

    «Это, конечно, потребует определенных действий со стороны Соединенных Штатов», – заявил представитель Кремля.

    Москва настаивает, что выделяемые деньги должны пойти исключительно на гуманитарные нужды и восстановление Палестины.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает инициативу Дональда Трампа по созданию «Совета мира» по Газе.

    Путин заявил, что Россия могла бы направить в этот орган 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов.

    Эксперт оценил идею Путина внести в «Совет мира» замороженные в США активы.

    21 января 2026, 19:30 • Новости дня
    Объявлено об индексации социальных выплат и пособий в феврале

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В феврале социальные и страховые выплаты, включая материнский капитал и пособия для семей с детьми, автоматически увеличатся на 5,6%.

    Все назначенные социальные выплаты и страховые пособия будут автоматически проиндексированы с февраля, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Индексация составит 5,6% и коснется людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других получателей федеральных льгот.

    К этой категории относятся ежемесячные денежные выплаты, которые с февраля увеличатся на 5,6%. На такую же величину проиндексируют материнский капитал. Для семей, которые еще не использовали средства капитала, сумма вырастет более чем на 38 тыс. рублей – почти до 729 тыс. рублей. Повышенный материнский капитал на второго ребенка вырастет на 51 тыс. рублей, до 963 тыс. рублей. Остатки средств по сертификатам также будут увеличены.

    Социальный фонд увеличит ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также единовременные выплаты при рождении или усыновлении ребенка. С февраля единовременное пособие составит 28,5 тыс. рублей, а для семей, усыновляющих ребенка-инвалида или ребенка старше восьми лет – более 217 тыс. рублей. Такая же сумма предусмотрена при усыновлении нескольких братьев и сестер.

    Страховые выплаты для работников, получивших травму на производстве или профзаболевание, также вырастут. Максимальная единовременная выплата по таким случаям достигнет 163,6 тыс. рублей. Максимальная сумма больничного по несчастному случаю на производстве составит 503 тыс. рублей, а ежемесячное пособие при утрате трудоспособности – 125,8 тыс. рублей.

    Денежная компенсация набора социальных услуг также будет увеличена. По умолчанию набор предоставляют в натуральной форме – бесплатные лекарства, медицинские изделия, санаторные путевки и бесплатный проезд на электричках. С февраля сумма денежной компенсации вырастет до 1,8 тыс. рублей и будет перечисляться автоматически.

    21 января 2026, 15:35 • Новости дня
    Рухнувший в Новосибирске ТЦ был построен самовольно

    Мэрия: Рухнувший в Новосибирске ТЦ был построен самовольно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Здание торгового центра, крыша которого обрушилась в Первомайском районе Новосибирска, было построено без необходимых разрешений, сообщили в мэрии города.

    По данным мэрии, еще в 2017 году специалисты управления архитектурно-строительной инспекции зафиксировали наличие самовольной постройки на участке по улице Наумова, передает ТАСС. Согласно информации из ЕГРН, собственником объекта значится Сергей Турков.

    В сентябре 2017 года городское управление уведомило региональную инспекцию государственного строительного надзора о необходимости привлечь застройщика к ответственности. Однако в инспекции отказались возбуждать дело в отношении собственника центра, отмечается в заявлении.

    В мэрии также подчеркнули, что ответственность за обеспечение безопасности и надлежащее содержание здания полностью возлагается на его владельца.

    Напомним, в Новосибирске обрушилась крыша торгового центра, пострадали два человека. В МЧС сообщили, что под завалами здания могут находиться люди.

    Спасатели в Новосибирске смогли извлечь из-под завалов обрушившегося торгового центра женщину.

    21 января 2026, 16:20 • Новости дня
    Названа основная версия причины обрушения ТЦ в Новосибирске

    СК: Основной версией причины обрушения ТЦ в Новосибирске стало скопление снега

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первоочередной причиной обрушения торгового центра в Новосибирске специалисты считают большое количество снега на крыше здания.

    Об этом журналистам заявил руководитель отдела криминалистики следственного управления СК России по Новосибирской области Олег Шемелов, передает ТАСС.

    «Первоочередной представляется версия, что это именно обрушение в результате большого количества снега на крыше», – сообщил он.

    После завершения работ по разбору завалов на месте происшествия начнет работу следственно-оперативная группа. Следователи планируют изъять элементы конструкций здания и необходимую для расследования техническую документацию.

    Напомним, в Новосибирске обрушилась крыша торгового центра, пострадали два человека. В МЧС сообщили, что под завалами здания могут находиться люди.

    Спасатели в Новосибирске смогли извлечь из-под завалов обрушившегося торгового центра женщину.

    Ранее в мэрии сообщили, что здание ТЦ было построено самовольно.

    22 января 2026, 01:18 • Новости дня
    Трамп объяснил приглашение Путина в «Совет мира»

    Трамп связал приглашение Путина в «Совет мира» с «контролем и властью» России

    Tекст: Антон Антонов

    В «Совет мира» приглашаются страны с «контролем и властью», заявил глава американского государства Дональд Трамп, объясняя приглашение президента России Владимира Путина.

    «Мы ждем все страны, где у людей есть контроль и власть», – сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос. Он также добавил, что ему неизвестно о случаях отказа стран от приглашения Вашингтона войти в «Совет мира», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

    Трамп также заявил, что не может представить ситуацию, при которой США воевали бы с Данией из-за Гренландии: «Я не могу себе представить, чтобы мы воевали с НАТО. Я горжусь НАТО». Говоря о переговорах по Гренландии, Трамп сообщил, что детали «бесконечной сделки» прорабатываются. По его словам, «люди сейчас находятся там, они работают над деталями сделки». Президент добавил, что обсуждение сделки еще продолжается, но процесс уже продвинулся довольно далеко. Он сообщил, что сделка будет длиться «бесконечно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг «Совета мира» и Гренландии.

    Путин заявил, что Москва рассматривает инициативу Трампа по созданию «Совета мира» по Газе. По его словам, Россия могла бы направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов. Путин также подчеркнул, что вопрос Гренландии России не касается.

    21 января 2026, 16:04 • Новости дня
    Мать пропавшего пловца Свечникова обвинила организаторов заплыва
    Мать пропавшего пловца Свечникова обвинила организаторов заплыва
    @ ERDEM SAHIN/EPA/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Галина Свечникова, мать пропавшего в Босфоре российского спортсмена, выразила недовольство отсутствием изменений в требованиях безопасности к проведению следующего заплыва через пролив после трагедии с ее сыном.

    Организаторы очередного межконтинентального заплыва через Босфор не внесли изменений в требования безопасности, несмотря на трагедию с российским пловцом Николаем Свечниковым. Мать спортсмена, Галина Свечникова заявила   РИА «Новости», что условия остались прежними, а наблюдение за пловцами осуществляется только на старте и финише, без контроля на протяжении всего маршрута.

    По ее словам, на три тысячи участников приходится не более 60 лодок с наблюдателями, и этого недостаточно. Ранее адвокат семьи Альперен Чакмак сообщил, что родственники пловца подали жалобу в прокуратуру Стамбула с требованием возбудить уголовное дело против организаторов.

    В среду родители Свечникова вылетели из московского аэропорта «Домодедово» в Стамбул для прохождения ДНК-теста, чтобы установить личность найденного тела. Напомним, 29-летний кандидат в мастера спорта Николай Свечников участвовал в заплыве 24 августа и не финишировал, а его пропажу заметили только спустя несколько часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник утром морская полиция извлекла тело неизвестного мужчины у берегов района Куручешме в Стамбуле.

    Для установления личности погибшего необходимо провести ДНК-экспертизу, полиция предполагает, что это может быть Свечников.

    Родственники пропавшего пловца собираются подать в суд из-за публикаций турецких телеканалов о якобы опознании тела без доказательств.

    21 января 2026, 19:40 • Новости дня
    В ФРГ задержали местную жительницу по подозрению в работе на Россию

    В ФРГ заявили о задержании женщины по подозрению в работе на Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Федеральная прокуратура Германии сообщила о задержании гражданки Германии и Украины Илоны В. в Берлине по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой.

    Федеральная прокуратура Германии сообщила о задержании гражданки Германии и Украины Илоны В. на основании ордера на арест. Женщина подозревается в работе на разведывательную службу иностранного государства, а именно России, пишет ТАСС.

    Согласно пресс-релизу прокуратуры, задержание произошло 21 января сотрудниками федерального управления уголовной полиции. Одновременно были проведены обыски у самой подозреваемой, а также у двух других лиц, которые находятся на свободе. Места обысков включают район Хафельланд в Бранденбурге, район Арвайлер в Рейнланд-Пфальц и Мюнхен.

    По версии немецких правоохранителей, Илона В. поддерживала контакты с российской разведкой через посольство России в Берлине как минимум с ноября 2023 года. Прокуратура утверждает, что обвиняемая якобы передавала контактному лицу сведения, связанные с конфликтом на Украине, а также иногда связывалась с бывшими сотрудниками из сферы деятельности министерства обороны ФРГ, с которыми была лично знакома.

    Ведомство заявляет, что обвинение основано на информации Федерального ведомства по охране конституции и Федерального управления военной контрразведки, однако никаких доказательств или подробностей не предоставляется. Женщину в ближайшее время доставят к следственному судье, который будет решать вопрос о заключении под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду в Германии также задержали двух человек по подозрению в организации поставок продовольствия и техники для ДНР и ЛНР, а также переводу 14 тыс. евро.

    Кроме того, два гражданина Украины в Германии подозреваются в планировании диверсий по заданию спецслужб России.

    А до этого в ФРГ начали судить граждан России, Украины и Армении по обвинению в шпионаже в пользу России, следствие по делу длилось почти полтора года, а задержание подозреваемых произошло в июне 2024 года.

    21 января 2026, 21:07 • Новости дня
    Путин призвал включить отделку в проектную документацию домов

    Путин предложил включить параметры отделки в проекты новостроек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин на совещании с правительством поднял вопрос о необходимости предусматривать параметры отделки при проектировании многоквартирных домов.

    Президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность обязательного включения параметров отделки в проектную документацию для новых многоквартирных домов, передает ТАСС. Он обратился с этим вопросом к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину на совещании с членами правительства.

    Глава Минстроя поддержал инициативу Путина. По словам Файзуллина, введение таких требований является своевременной мерой, которая поможет повысить качество жилья и позволит гражданам экономить средства на самостоятельной отделке квартир.

    Путин подчеркнул, что параметры отделки должны быть четко прописаны в проектной документации для всех новостроек, чтобы избежать разночтений и повысить стандарты строительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на совещании президент России заявил о необходимости своевременной передачи ключей от купленных квартир.

    А в декабре президент поручил правительству не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков после 2025 года.


