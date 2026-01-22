Прокуратура изъяла шесть змей и трех ящериц у многодетной семьи в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прокуроры изъяли у семьи с тремя детьми в одной из московских квартир шесть змей и трёх ящериц, среди которых оказались ядовитые и краснокнижные виды, сообщает РИА «Новости». Причиной проверки стало сообщение о том, что 16-летнюю дочь семьи укусила ядовитая змея.

В ходе совместной проверки межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы и Бабушкинской межрайонной прокуратуры были обнаружены смарагдовый варан, варан макрея, ящерица красный тегу, танимбарский и короткохвостый питоны, а также краснокнижный островной полоз. Среди изъятых животных также оказались три ядовитые змеи – островная, цейлонская и стройная куфии, которых владелец добровольно передал сотрудникам ведомства.

В ведомстве особо отметили, что изъятые животные запрещены к домашнему содержанию и регулируются международной конвенцией СИТЕС. Прокуратура уточнила, что у владельца не было необходимых документов, подтверждающих легальное приобретение и разрешение на содержание этих животных.

Теперь мужчине грозит административная ответственность по ст. 8.35 КоАП РФ за нарушение правил охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хабаровске съехавший зоопарк выбросил десятки декоративных кроликов на мороз.

В Москве предложили запретить держать капибар и лемуров в антикафе.

В Москве подаренные на Новый год змеи начали разбегаться.