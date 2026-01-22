  • Новость часаРоссийские войска нанесли удар по живой силе ВСУ в Славянске
    Почему речь Трампа вызвала трепет в Евросоюзе
    Эксперт: Путин сделал замороженные в США средства дипломатическим активом
    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии
    В Курской области найдены массовые захоронения с 524 телами
    Кремль отреагировал на планы Киева «убивать 50 тыс. россиян в месяц»
    Axios: План Трампа по Гренландии сохранит суверенитет Дании
    Роскомнадзор заблокировал 439 VPN-сервисов
    Доля доллара в мировой торговле рекордно упала
    22 января 2026, 12:35 • Новости дня

    Мединский напомнил о «героической» борьбе Дании с фашизмом

    Мединский напомнил о «героической» борьбе Дании с фашизмом
    @ Narodowe Archiwum Cyfrowe/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Датское королевство во время Второй мировой войны прекратило сопротивление нацистским войскам всего через два часа после пересечения границы, «героическая» оборона обошлась датчанам в 36 убитых и раненых, а немецкому корпусу стоила около 20 человек, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

    Помощник президента России Владимир Мединский после выступления президента США Дональда Трампа в Давосе о Гренландии и Дании во время ВОВ в своем Telegram-канале напомнил о «героизме» датских солдат во Второй мировой войне.

    «9 апреля 1940 года в 05:15 утра немецкие войска перешли границу Дании, а в гавани Копенгагена был высажен немецкий десант. Спустя 2 ч. 10 мин., в 07:25, датская армия получила приказ короля Кристиана X сложить оружие», – написал Мединский.

    Председатель РВИО обратил внимание на то, что «героическая» оборона обошлась датчанам в 36 убитых и раненых, а немецкому корпусу стоила около 20 человек. По его словам, позже несколько тысяч датских добровольцев из СС погибли на Восточном фронте в 1942 году.

    Политик также добавил важный исторический факт о финале войны. В 1945 году датский остров Борнхольм был освобожден силами советских солдат.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США поступили «очень глупо», вернув Гренландию Дании после Второй мировой войны. Кроме того, он заявил о намерении добиться передачи Гренландии от Дании для размещения системы ПРО «Золотой купол».

    Президент России Владимир Путин отметил, что вопрос Гренландии не касается России и напомнил, что США уже приобретали у России Аляску и у Дании Виргинские острова.

    21 января 2026, 23:13 • Новости дня
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, напомнил, что США уже покупали у России Аляску, а у Дании – Виргинские острова. При этом он подчеркнул, что вопрос Гренландии «не касается» России.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг Гренландии. «Нас не касается совершенно то, что с Гренландией происходит. Но у нас есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Он указал, что Россия продала Соединенным Штатам Аляску в 1867 году за 7,2 млн долларов. Президент добавил, что с учетом инфляции эта сумма сегодня составила бы 158 млн долларов, а площадь Аляски составляет примерно 1 млн 717 тыс. кв. км. Путин отметил, что Гренландия больше по площади – 2 млн 166 тыс. кв. км, разница составляет около 449–450 тыс. кв. км.

    «Если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы где-то там 200–250 млн долларов, – сказал Путин. – Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду. Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру».

    Президент напомнил, что у Дании и Соединенных Штатов также был опыт подобных сделок: в 1917 году Дания продала Соединенным Штатам Виргинские острова. Путин подчеркнул, что Дания исторически относилась к Гренландии как к колонии, но отметил, что Россия не вмешивается в эти процессы: «Но нас точно это не касается. Думаю, что они между собой разберутся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выступил с обращением к участникам Всемирного экономического форума. Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне. Президент США отметил, что не собирается использовать военную силу для получения Гренландии.

    Комментарии (23)
    22 января 2026, 10:11 • Новости дня
    Axios: План Трампа по Гренландии сохранит суверенитет Дании при присутствии США
    Axios: План Трампа по Гренландии сохранит суверенитет Дании при присутствии США
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждаемый на форуме в Давосе план по Гренландии предусматривает усиление военного присутствия США, но без передачи острова под американский контроль, сообщает Axios.

    Американский президент Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте обсудили на форуме в Давосе рамочное соглашение по Гренландии, сообщает Axios.

    По данным издания, проект предусматривает уважение суверенитета Дании над островом, несмотря на прежние заявления Трампа о намерении добиться передачи Гренландии под контроль США.

    В ходе выступления в Давосе Трамп подчеркнул, что США «нужна» Гренландия, однако пообещал не применять силу для достижения своих целей и призвал к немедленному началу переговоров. Позже он заявил, что на встрече с Рютте стороны «сформировали основу будущей сделки» по Гренландии и всему Арктическому региону.

    Трамп также объявил об отказе от планов введения пошлин против восьми европейских стран, выступивших против его претензий на Гренландию, отметив, что после достижения соглашения «кризис вокруг Гренландии будет исчерпан».

    По словам источников, предложение Рютте не предусматривает передачу суверенитета над Гренландией США, а подразумевает обновление соглашения о военном сотрудничестве от 1951 года, расширение безопасности острова и активизацию работы НАТО в Арктике. В пакет также вошли пункты по противодействию российскому и китайскому влиянию, а также размещению системы «Golden Dome».

    Глава пресс-службы Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что «по мере согласования деталей все стороны опубликуют их», а Трамп «надеется на успешное завершение переговоров».

    Администрация США рассматривает вариант выплатить каждому жителю Гренландии по одному млн долларов за присоединение острова к США.

    На встрече в Давосе не обсуждались какие-либо уступки по вопросу суверенитета Гренландии между президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

    Дональд Трамп ранее заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после беседы с Марком Рютте.

    Комментарии (6)
    22 января 2026, 10:50 • Видео
    Люди бегут из Киева

    С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 10:29 • Новости дня
    NYT: Трамп в Давосе шокировал европейские элиты
    NYT: Трамп в Давосе шокировал европейские элиты
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на европейских союзников и пригрозил разрушить устои западного мира, вызвав панику среди участников экономического форума, сообщает The New York Times.

    Выступление Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии превратилось в жесткое столкновение его мировоззрения с позицией европейских элит, пишет The New York Times.

    Глава Белого дома пригрозил пересмотреть ключевые принципы западного порядка, заставив многих присутствующих замереть от неожиданности или возмущения. Особое недоумение вызвали слова президента о необходимости передачи острова под контроль Вашингтона в счет прошлых заслуг. «Вы можете сказать «да», и мы будем очень признательны, или вы можете сказать «нет», и мы это запомним», – заявил Трамп, обращаясь к европейским партнерам.

    Он также отметил, что без усилий США во Второй мировой войне европейцы говорили бы сейчас по-немецки. К концу дня американский лидер смягчил риторику, сообщив о достижении предварительных договоренностей с НАТО по Гренландии и отказе от новых пошлин.

    Участники форума с облегчением отреагировали на смену настроения Трампа, используя в переписке слово «Taco», намекающее на его склонность отступать от угроз.

    Президент США Дональд Трамп на форуме в Давосе заявил, что Европа за последние десятилетия движется в неверном направлении.

    Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер сравнил президента США Дональда Трампа с героем детской книги «Очень голодная гусеница».

    Комментарии (5)
    22 января 2026, 10:57 • Новости дня
    Sky News: Рютте спас Гренландию от Трампа стратегией «папочка»
    Sky News: Рютте спас Гренландию от Трампа стратегией «папочка»
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    После резких угроз союзникам Дональд Трамп заявил о «рамках будущей сделки» по Гренландии и всей Арктике, временно приглушив напряжение в НАТО, что в Давосе расценили, как ловушку для альянса, пишет Sky News. По данным издания, остудить напор Трампа помогла дипломатическая стратегия генсека НАТО Рютте, граничащая с лестью.

    Американский лидер отказался от угроз ввести пошлины против европейских союзников и заявил о достижении взаимопонимания по вопросу Гренландии, передает Sky News.

    Изменение позиции произошло после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте на полях форума в Давосе.

    В своей соцсети Truth Social Трамп написал: «Мы сформировали рамки будущей сделки в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического региона». По его словам, если это решение будет реализовано, оно станет отличным для США и всех стран альянса.

    Британское издание отмечает, что дипломатическая стратегия Рютте, граничащая с лестью, принесла плоды. Ранее генсек НАТО даже называл Трампа «папочкой», что явно понравилось американскому президенту. Однако аналитики предупреждают, что этот успех лишь временно отсрочил кризис в отношениях между Вашингтоном и Европой.

    Независимо от того, будет ли заключена сделка или нет, готовность Дональда Трампа публично унижать и запугивать традиционных союзников должна стать серьезным тревожным сигналом. В лучшем случае, им просто дали еще немного времени. Показная позиция Дональда Трампа по Гренландии выдает презрение к НАТО, а это значит, что этот кризис для альянса далек от завершения, несмотря на его внезапную уступку.

    Европейским странам, включая Британию, необходимо срочно наращивать военный потенциал, а не просто обсуждать это. Успешные переговоры Рютте дают союзникам лишь немного времени, чтобы подготовиться к самостоятельной обороне и укрепить НАТО перед лицом внешних угроз.

    Обсуждаемый в Давосе план предусматривает усиление военного присутствия США на острове без передачи контроля Вашингтону.

    Президент США обрушился с критикой на европейских союзников и пригрозил разрушить устои западного мира.

    Политики Гренландии выразили недовольство отсутствием своего участия в переговорах после заявлений о предварительной договоренности с НАТО.

    Комментарии (2)
    21 января 2026, 18:15 • Новости дня
    Трамп напомнил о спасении Гренландии Америкой во Второй мировой войне
    Трамп напомнил о спасении Гренландии Америкой во Второй мировой войне
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне.

    Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Соединенные Штаты спасли Гренландию во время Второй мировой войны, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Дания капитулировала перед Германией всего за шесть часов боев и не могла защитить ни себя, ни Гренландию.

    «Мы видели это во время Второй мировой войны, когда Дания пала перед Германией всего после шести часов боев и оказалась полностью неспособной защитить ни себя, ни Гренландию... Мы сочли своим долгом направить собственные силы, чтобы удержать территорию Гренландии и обеспечить ее безопасность», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Гренландии объявили о создании специальной группы для подготовки граждан к военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США захватить остров.

    Руководство ЕС заявило, что не будет вступать в противостояние с США по вопросу Гренландии, но готово защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что спор вокруг Гренландии связан с последствиями колониальной эпохи.

    Комментарии (5)
    22 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Лидеры Евросоюза решили срочно собраться из-за угроз Трампа
    Лидеры Евросоюза решили срочно собраться из-за угроз Трампа
    @ Michael Kappeler/Pool/Dts Nachri/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Резкие высказывания президента США Дональда Трампа о Европе и его требования по поводу Гренландии вынудили лидеров Евросоюза срочно собраться в Брюсселе для обсуждения дальнейших шагов, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times, разногласия между Трампом и Европой достигли новой остроты, после его выступления в Давосе и публичных высказываний о европейской миграционной политике, регулировании и требовании передать США Гренландию. Трамп также пригрозил ввести пошлины на европейские страны, направившие войска на Гренландию в рамках учений НАТО, но позднее сообщил, что работает над урегулированием вопроса вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Несмотря на это заявление, ни Трамп, ни НАТО не обнародовали детали возможной сделки по Гренландии. Одна из депутатов парламента Гренландии выразила сомнения в реальности соглашения, отметив, что оно вызвало «полную неразбериху». Европейские лидеры, шокированные угрозами Трампа в адрес суверенитета страны – члена ЕС и НАТО, в срочном порядке проводят консультации.

    В четверг вечером главы государств Евросоюза соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить дальнейшие шаги и текущее состояние отношений с США, особенно на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Они планируют рассмотреть, как реагировать на новый, более жесткий стиль переговоров Вашингтона, и выработать общий подход к возможной эскалации. Как заявил один из высокопоставленных европейских чиновников, ЕС готовит меры для ответных действий, но стремится не усугублять ситуацию без необходимости.

    Уже сейчас Евросоюз подготовил список американских товаров на сумму 93 млрд евро, которые могут быть обложены ответными пошлинами после 6 февраля, если переговоры зайдут в тупик. В то же время европейские дипломаты подчеркивают важность сдержанности, напоминая, что ранее Трамп угрожал санкциями странам, сотрудничающим с Ираном, но так и не реализовал эти угрозы.

    В ходе Давосского форума Марк Рютте отметил, что США остаются незаменимым участником НАТО и лидером в вопросах безопасности. Он также подчеркнул, что основной угрозой для Европы остается конфликт на Украине, а не спор вокруг Гренландии.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой США готовят для Европы ультиматум в Давосе.

    Накануне Bloomberg сообщило, что европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления.

    Кроме того, власти Гренландии планируют создать специальную группу для подготовки населения к возможным военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США.

    Комментарии (3)
    22 января 2026, 01:18 • Новости дня
    Трамп объяснил приглашение Путина в «Совет мира»

    Трамп связал приглашение Путина в «Совет мира» с «контролем и властью» России

    Tекст: Антон Антонов

    В «Совет мира» приглашаются страны с «контролем и властью», заявил глава американского государства Дональд Трамп, объясняя приглашение президента России Владимира Путина.

    «Мы ждем все страны, где у людей есть контроль и власть», – сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос. Он также добавил, что ему неизвестно о случаях отказа стран от приглашения Вашингтона войти в «Совет мира», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

    Трамп также заявил, что не может представить ситуацию, при которой США воевали бы с Данией из-за Гренландии: «Я не могу себе представить, чтобы мы воевали с НАТО. Я горжусь НАТО». Говоря о переговорах по Гренландии, Трамп сообщил, что детали «бесконечной сделки» прорабатываются. По его словам, «люди сейчас находятся там, они работают над деталями сделки». Президент добавил, что обсуждение сделки еще продолжается, но процесс уже продвинулся довольно далеко. Он сообщил, что сделка будет длиться «бесконечно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг «Совета мира» и Гренландии.

    Путин заявил, что Москва рассматривает инициативу Трампа по созданию «Совета мира» по Газе. По его словам, Россия могла бы направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов. Путин также подчеркнул, что вопрос Гренландии России не касается.

    Комментарии (3)
    21 января 2026, 14:24 • Новости дня
    Дмитриев прокомментировал разногласия между Германией и Францией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальный представитель президента России, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал напряженность между Германией и Францией.

    «Подразделения внутри подразделений», – отреагировал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) на статью Politico о разногласиях между странами, передает ТАСС.

    По данным Politico, разногласия между Берлином и Парижем касаются разных позиций по Гренландии и могут воспрепятствовать единству Евросоюза в противостоянии инициативам президента США Дональда Трампа.

    Издание отмечает, что расхождения особенно проявились после угрозы Трампа ввести дополнительные торговые пошлины в отношении стран, направивших своих военных в Гренландию на прошлой неделе. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности воспользоваться инструментами торговой политики ЕС, в то время как лидер Германии Фридрих Мерц выступил за диалог с Вашингтоном.

    Газета Politico писала, что внутри Евросоюза обостряются разногласия между Берлином и Парижем по вопросам обороны, финансирования Украины и торгового соглашения с МЕРКОСУР.

    Агентство Bloomberg писало, что европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 21:29 • Новости дня
    Гренландцам рекомендовали создать запас продуктов на пять дней

    Жителей Гренландии призвали создать запас продуктов на пять дней

    Гренландцам рекомендовали создать запас продуктов на пять дней
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жителям Гренландии предложили обеспечить себя едой и водой на пять дней в рамках мер по подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям, отметили местные власти.

    Министр рыболовства, охоты и сельского хозяйства Питер Борг призвал жителей сделать запасы провизии минимум на пять дней. Он сообщил, что был представлен специальный план действий на случай непредвиденных обстоятельств и подчеркнул важность самостоятельной подготовки к возможным кризисам, передает РИА «Новости».

    Борг отметил наличие брошюры с рекомендациями, разработанной совместно с муниципалитетами, полицией, компаниями и другими организациями, в которой изложен план действий на случай ЧС. Он добавил, что рекомендации основаны на профессиональных оценках реалистичных сценариев кризиса, его продолжительности, а также учитывают климат и инфраструктуру страны.

    А министр по вопросам полезных ископаемых и юстиции Аккалуак Эгеде выступил с призывом к единству общества, подчеркнув важность сохранения идентичности и культуры Гренландии. По его словам, необходимо сплотиться и разделять общие ценности в сложных ситуациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Гренландии намекнули, что дети на острове начинают стрелять с одиннадцати лет. А глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне.

    До этого президент США Дональд Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности. В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии иллюстрирует кризис внутри западного общества.

    Комментарии (2)
    22 января 2026, 13:04 • Новости дня
    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии

    Политолог Лукьянов: Трамп не откажется намерения включить Гренландию в состав США

    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии
    @ Norbert Eisele-Hein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп после заключения соглашения по Гренландии объявит об очередной грандиозной победе. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта. Через какое-то время глава Белого дома может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава Белого дома заявил о сделке по Гренландии.

    «Изначально было подозрение, что накат Дональда Трампа по вопросу Гренландии, его Давосская речь, канонада заявлений и угроз странам Европы пошлинами – не более чем способ сбить цену. И надо признать, что это дало свой результат», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    Он напомнил, что согласно предварительному проекту, США расширят военное присутствие на острове, смогут разместить там системы «Золотой купол», получат суверенный контроль над базами, а также дополнительные права на добычу полезных ископаемых.

    «Сделка века», видимо, будет заключаться в том, что Штаты натыкают в Гренландии аналогов кубинской Гуантанамо. Она на протяжении столетий была военной базой на территории другого государства с экстерриториальным статусом и совершенно символической арендой», – пояснил собеседник.

    По мнению Лукьянова, глава Белого дома мог бы добиться всего этого и без разыгранного спектакля. «Но сейчас он сбил цену до нуля. Трамп, разумеется, назовет сделку фантастической и сверхблагоприятной для Штатов, заявит, что она позволит навсегда обеспечить безопасность Америки, Гренландии, Европы. Но тема необходимости инкорпорировать остров в США, которая тянется с XIX века, не будет закрыта», – считает политолог.

    Аналитик допустил, что через какое-то время Трамп, или уже следующий американский президент, может вернуться к намерению сделать Гренландию новым штатом. «Стоит ожидать как минимум работы американцев над поощрением стремления гренландцев к самоопределению», – добавил он. – Шумиха, которая возникла вокруг острова, подняла не очень приятный для датчан и европейцев вопрос о том, почему Копенгаген владеет этой арктической территорией. Можно ссылаться на правовые документы, но в основе все равно лежит колониальная экспансия».

    Что касается Марка Рютте, то Лукьянов призвал не преувеличивать его роль, как пишут западные СМИ, в смене Трампом курса. «Всем очевидно, что для минимизации издержек и успешного продолжения отношений, необходим персонифицированный подход к американскому лидеру. Похоже, генсек НАТО нашел ключ: публичное восхищение. Но если у него это работает, то в других случаях, как, например, у Эммануэля Макрона – нет», – отметил собеседник.

    «Диалог между государствами для американского лидера – это в значительной степени общение с конкретными людьми. Глава Белого дома личностно-ориентированный: кто-то ему приятен, кто-то противен, кто-то безразличен, и от этого кое-что зависит», – поделился он наблюдениями в заключении.

    В среду Дональд Трамп на полях экономического форума в Давосе провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. По итогам переговоров глава Белого дома сообщил, что удалось заложить основу для будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону.

    По его словам, исходя из этого, он не будет вводить тарифы против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению Гренландии к США: Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии.

    Американский лидер позже заявил, что проект сделки предусматривает предоставление Штатам прав на добычу полезных ископаемых, а также участие Гренландии в системе противоракетной обороны «Золотой купол». «Они (страны ЕС) собираются участвовать в разработке «Золотого купола», и они собираются участвовать в правах на добычу полезных ископаемых, как и мы», – сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

    Как сообщает The Telegraph, предполагаемая сделка не предусматривает продажи острова Вашингтону. Вместо этого Штаты получат суверенный контроль над военными базами в некоторых частях Гренландии. Они будут считаться американской территорией, что позволит США проводить военные операции, тренировки и разведывательные работы. Источники The New York Times сравнили это с базами Британии на Кипре.

    По информации издания, такой компромисс предложил генсек НАТО Марк Рютте. Телеканал Sky News отмечает, что стратегия «папочка» приносит свои плоды. Однако, признают британские журналисты, нет никаких сомнений в том, что разногласия между Вашингтоном и европейцами уже нанес ущерб сплоченности НАТО, побудив многие страны Европы «все резче высказываться в ответ на требования Трампа».

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 21:50 • Новости дня
    Премьер Бельгии сравнил Трампа с голодной гусеницей

    Де Вевер использовал образ из книги для критики Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бельгийский премьер Барт Де Вевер сравнил президента США Дональда Трампа с персонажем книги Эрика Карла, комментируя его поведение по вопросу Гренландии.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер сравнил президента США Дональда Трампа с героем детской книги «Очень голодная гусеница», передает ТАСС со ссылкой на The Daily Mail. В разговоре о словах Трампа по поводу Гренландии, Де Вевер подчеркнул, что американский лидер ведет себя не как союзник.

    Он заявил: «Я считаю, что время сладких речей прошло. Наступает момент, когда сладкие речи и лесть контрпродуктивны. Это только побуждает их сделать еще один шаг вперед – это 'Очень голодная гусеница'».

    Премьер отметил, что чрезмерная мягкость в диалоге с американской стороной может привести к усилению давления со стороны США. Де Вевер обратился к иллюстрации из книги Эрика Карла, в которой гусеница становится настолько жадной, что у нее болит живот, чтобы подчеркнуть свою позицию по отношению к действиям Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Давосе Дональд Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне.

    Также президент США отметил, что не собирается использовать военную силу для получения Гренландии.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что США готовят для Европы ультиматум в Давосе.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 09:19 • Новости дня
    Daily Mail: США собрались выдать каждому жителю Гренландии по 1 млн долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США рассматривает вариант выплатить каждому жителю Гренландии по одному миллиону долларов за присоединение острова к США, сообщает газета Daily Mail.

    По информации издания Daily Mail, президент США Дональд Трамп может предложить каждому жителю Гренландии по одному миллиону долларов, если население поддержит идею присоединения острова к США, передает РИА «Новости».

    Речь идет о 57 тыс. жителей, которых Трамп намерен мотивировать материально для проведения референдума по вопросу вхождения Гренландии в состав США.

    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал неприемлемыми амбиции Дональда Трампа по поводу Гренландии.

    Президент США на форуме в Давосе заявил, что не будет использовать военную силу для приобретения Гренландии.

    Президент России Владимир Путин оценил возможную стоимость Гренландии. При этом он подчеркнул, что вопрос Гренландии «не касается» России.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 18:28 • Новости дня
    Трамп пообещал не применять силу для получения Гренландии

    Трамп: США не будут применять силу для получения Гренландии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается использовать военную силу для получения Гренландии.

    Об этом он рассказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает ТАСС.

    «Вероятно, мы ничего не получим, если я не решу применить значительную силу и мощь, в результате чего нас было бы невозможно остановить. Но я не стану делать этого», – подчеркнул американский лидер.

    Ранее Госсекретарь Марко Рубио сообщил членам Конгресса, что администрация США рассматривает в качестве основного варианта покупку Гренландии у Дании, а не военное вторжение. Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии.

    Сообщалось, что Франция готовит отправку как минимум 200 альпийских стрелков для усиления своего военного присутствия в Гренландии. До этого Франция отправила в Гренландию около 15 военных.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 21:38 • Новости дня
    Захарова усомнилась в требованиях Дании и Канады к НАТО в защите от США

    Захарова поинтересовалась, потребуют ли Дания и Канада защиты от США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа о желании присоединить Гренландию, затронув вопрос суверенитета Дании и Канады.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась, будут ли Дания и Канада обращаться к НАТО за защитой от США на фоне заявлений Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии.

    В своем Telegram-канале дипломат напомнила, что НАТО было создано в 1949 году подписанием Североатлантического договора США, Данией и Канадой. Она процитировала первую статью договора, в которой страны обязуются мирно разрешать международные споры и воздерживаться от угрозы силой.

    Захарова написала: «Как думаете, Копенгаген и Оттава подадут заявку в штаб-квартиру НАТО с требованием их защитить от США? Напомню, Канада и Дания такие же „породители“ альянса, как и США, и все они подписали вышеупомянутый договор в один день – 4 апреля 1949 года».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мария Захарова назвала клоунадой и буффонадой заявление президента Финляндии Александра Стубба по поводу обсуждения Гренландии с Дональдом Трампом в сауне.

    Захарова также отметила, что Давос на фоне этого предложения больше напоминает международный театральный фестиваль абсурдистики.

    А российский посол в Дании Владимир Барбин заявил о невозможности нормального взаимодействия с Данией из-за ее конфронтационного курса и поддержки украинских военных проектов.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 03:17 • Новости дня
    Нуук заявил об отсутствии российских судов в водах Гренландии

    Глава департамента Гренландии Кэргор: В водах Гренландии нет российских судов

    Нуук заявил об отсутствии российских судов в водах Гренландии
    @ Walter G. Allgower/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В гренландских водах нет российских судов или флота, заявила глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор.

    Кэргор подчеркнула, что у Гренландии «нет» проблем с Россией. «Нет российских судов, ведущих промысел в гренландских водах. И также нет флота, насколько я понимаю», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Кэргор отметила, что между Гренландией и Россией продолжается сотрудничество по соглашению о Центральном Арктическом океане. Следующая встреча в рамках этого соглашения запланирована примерно через две недели.

    Чиновник добавила, что взаимодействие по научным вопросам также продолжается. Датский флот осуществляет патрулирование гренландских вод с помощью самолетов и судов, обеспечивая полный мониторинг региона.

    «У нас нет российских судов, ведущих промысел в гренландских водах, и у нас нет с ними никаких проблем», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен подчеркнул, что в районе Гренландии отсутствует непосредственная угроза безопасности со стороны Китая и России.

    Глава арктического командования вооруженных сил Дании Серен Андерсен назвал Россию главным источником риска для Гренландии. Президент США Дональд Трамп пообещал принять меры против так называемой «российской угрозы» для Гренландии.

    Комментарии (2)
