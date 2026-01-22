Песков: Россия всегда прилагала усилия для урегулирования на Ближнем Востоке

По его словам, в ходе сегодняшних переговоров президента России Владимира Путина и президента Палестины Махмуда Аббаса основной акцент делается на развитии двусторонних отношений, передает ТАСС.
Песков сообщил, что лидеры обсудят вопросы, связанные с палестинским взаимодействием, а также тему «Совета мира» по Газе. Он подчеркнул, что Владимир Путин накануне выразил готовность выделить через этот Совет мира, инициированный президентом США Дональдом Трампом, 1 млрд долларов из арестованных в США активов на гуманитарные цели, однако детали этой инициативы еще требуют обсуждения.
После основной части встречи переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака, где президенты России и Палестины смогут обсудить ключевые вопросы один на один. Как отметил пресс-секретарь, формат личного общения позволит детально рассмотреть повестку дня и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества Москвы и Рамаллы.
Напомним, палестинский лидер Махмуд Аббас в среду прибыл в российскую столицу.
На прошлой неделе в посольстве Палестины в России сообщили, что Аббас посетит Москву 21–22 января и планирует провести встречу с Путиным.