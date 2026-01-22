В суде зарегистрировали иск «Русхимальянса» к «Юникредиту»

TWZ: Россия применила новые ракеты против Украины

Tекст: Алексей Дегтярёв

В ночной атаке 20 января по целям на Украине было выпущено 34 ракеты разных типов и 339 дронов, около 250 из которых составили аппараты серии «Герань», пишет The War Zone.

Киев заявил о перехвате 14 из 18 баллистических ракет комплексов «Искандер» и С-300/С-400, 13 из 15 крылатых ракет Х-101, а также 315 из 339 беспилотников.

По украинским данным, в районе Винницкой области Россия применила усовершенствованную версию оперативно-тактического комплекса «Искандер», о которой ранее писали и российские СМИ.

Новый вариант, не имеющий официального названия и неформально называемый «Искандер-1000», предположительно получил дальность не менее 1 тыс. км, что переводит его в класс ракет средней дальности.

Для увеличения дальности сообщается об установке более мощного двигателя и, вероятно, уменьшенной боевой части, а точность обеспечивается новой инерциальной системой с поддержкой навигации ГЛОНАСС и, возможно, радиолокационным самонаведением, заявленная точность составляет около 5 метров.

Новый «Искандер» при этом, как и прежний, должен сохранять возможность маневров на конечном участке траектории и применение ложных целей для прорыва ПВО. Появление таких сообщений эксперты связывают с прекращением действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который ранее запрещал США и СССР, а затем России, наземные ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

При пуске из Калининградской области предполагаемая дальность «Искандера-1000» позволила бы накрывать практически весь регион Балтийского моря, Данию и большую часть Германии.

Военный консультант Антон Труцэ заявил, что новый комплекс «обеспечивает превосходство над советскими возможностями в классе оперативно-тактических ракет, когда-то ограниченных договором РСМД» и становится «серьезным аргументом в оперативном и политическом плане».

Украинские власти также заявляют, что с территории Крыма был запущен гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон», изначально создававшийся как противокорабельный. По данным Стратегического командования США, эта ракета способна развивать скорость до восьми махов.

В феврале 2024 года украинские специалисты показали видео обломков, которые назвали «фрагментами двигателя и рулевых механизмов со специфическими маркировками», и заявили, что «Циркон» уже применялся по наземным целям.

Украинские медиа сообщали, что одна из таких ракет была нацелена на район Винницы, что породило версию о возможной путанице между «Цирконом» и новым вариантом «Искандера», несмотря на принципиально разный тип этих систем.

Более весомые доказательства касаются применения ракеты RM-48U, изначально разработанной как мишень для тренировки расчетов комплексов С-300 и С-400. Она запускается с тех же установок и создается на базе доработанных ракет 5В55 или 48Н6 после выработки их ресурса.

Обломки с ясно читаемой маркировкой RM-48U были обнаружены после налета, заявило главное управление разведки Украины, по оценке которого у России сейчас около 400 таких ракет.

Неясно, оснащались ли они боевой частью для ударов по наземным целям или использовались как ложные цели вместе с баллистическими ракетами.

Одновременно фиксируется применение новых крылатых ракет Х-101, запускаемых с бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160: одна из сбитых ракет, по данным украинской стороны, была произведена уже в первом квартале 2026 года. Такой срок указывает на использование Х-101 практически сразу после схода с конвейера.

Напомним, в середине января ВС России ударили по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с помощью «Орешника».

Китайское издание Sohu указало, что эта ракетная атака поставила под вопрос надежность обороны Западной Украины и безопасность НАТО.