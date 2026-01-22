Politico: В ЕС усомнились в окончательном отказе Трампа от пошлин

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейские чиновники с осторожностью восприняли решение бывшего президента США Дональда Трампа отменить введение новых тарифов для стран, поддерживающих Гренландию, передает Politico.

Трамп заявил в среду вечером в социальных сетях, что после обсуждений с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и формирования «основ будущего соглашения» по Арктике, ранее анонсированные тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля, вводиться не будут.

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль подчеркнул, что рано говорить о завершении напряженности между США и Евросоюзом. «После всех метаний последних дней нужно дождаться, какие реальные договоренности будут достигнуты между господином Рютте и господином Трампом», – заявил он, добавив, что Европа не может позволить себе расслабиться.

Чиновник Евросоюза, участвовавший в переговорах, отметил, что не стоит считать новости «фантастическими». По его словам, ЕС не должен ориентироваться на заявления в соцсетях при принятии решений. Вечером в четверг лидеры ЕС соберутся на саммит, чтобы обсудить реакцию Европы на последние действия Трампа в отношении Гренландии и перспективы трансатлантических отношений.

Ранее Трамп угрожал ввести 10% тариф на товары из стран, поддерживающих Данию в вопросе обороны Гренландии, включая Германию, Францию, Нидерланды, Швецию, Финляндию, Британию и саму Данию, с возможным увеличением ставки с 1 июня. Представитель НАТО отметил, что заслуга в смягчении позиции Трампа принадлежит Марку Рютте, который выстроил с ним тесные рабочие отношения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский парламент заявил о намерении приостановить торговую сделку с США из-за новых пошлин.

Стармер назвал действия США по поводу Гренландии абсолютно недопустимыми.

Дональд Трамп ввел пошлины против стран Евросоюза на фоне спора из-за Гренландии.