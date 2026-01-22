Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем

Сотни роботов «Импульс» передали в зону спецоперации

Tекст: Мария Иванова

Сотни многофункциональных наземных робототехнических комплексов «Импульс» были переданы в зону спецоперации на Украине, передает ТАСС.

По данным пресс-службы «Народного фронта», эти машины способны перевозить до 500 килограммов полезной нагрузки на себе и до 1,5 тыс. кг в качестве прицепа. Комплексы предназначены для доставки продовольствия, топлива, боеприпасов, а также для создания блиндажей, окопов и перевозки вооружения.

Как отметили в «Народном фронте», платформа «Импульс» поддерживает дистанционное управление по радиоканалу с технологией MESH или по оптоволокну. Это позволяет создавать группы роботов, каждый из которых служит ретранслятором сигнала, что обеспечивает устойчивую связь и масштабируемость без необходимости разворачивать отдельную инфраструктуру.

Представитель компании-производителя «Гумич-РТК» пояснил: «Смена канала может происходить автоматически, если обрывается оптоволокно, то управление переходит на радиоканал. Из машин может быть составлен некий рой – один оператор или несколько операторов могут управлять сразу несколькими машинами, которые будут являться ретрансляторами друг для друга, что увеличит дальность применения. Подходят, как наземные, так и воздушные ретрансляторы».

Платформа «Импульс» универсальна и может использоваться как в военной, так и в гражданской сфере. Она приспособлена под различные типы оборудования: ее можно оснастить экскаватором, гранатометом, пулеметом, использовать как минер или буксир для другой техники.

«Кулибин-клуб» при «Народном фронте» занимается поддержкой серийного производства отечественных инженерных решений. Благодаря этому удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеров и других роботизированных устройств, значительно усилив техническое оснащение российской армии.

