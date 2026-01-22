На Урале двух мужчин осудили за вымогательство наркотиков со свиной головой

Tекст: Дарья Григоренко

По данным объединенной пресс-службы судов региона, инцидент произошел в октябре 2023 года, когда Вячеслав Курбанов обнаружил и спрятал более 500 граммов наркотиков, после чего стал получать угрозы с требованием возврата вещества и передачи от 200 тыс. до 5 млн рублей, передает РИА «Новости».

В прокуратуре сообщили, что злоумышленники дважды забрасывали в квартиру Курбанова дымовые шашки и тяжелые предметы с записками с угрозами. Для устрашения мужчины они организовали инсценировку с похоронным гробом, венком и свиной головой, к которой прикрепили его фотографию, и оставили композицию у дома потерпевшего. После этого Курбанов обратился в полицию.

Личности преследователей были установлены, ими оказались Агалаков и Нилогов. В суде оба не признали вину, заявив, что участвовали в розыгрыше. Тем не менее, суд назначил Агалакову 16 лет 20 дней колонии строгого режима, Нилогову – 16 лет колонии строгого режима. Ранее дело уже рассматривалось судом, но приговор был отменен вышестоящей инстанцией и возвращен прокурору для устранения недостатков. Гособвинение просило аналогичные сроки.

