ФСБ раскрыла молдавского агента в Москве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемый является гражданином России, он работал на службу информации и безопасности Молдавии, в декабре 2025 года он приехал в Москву, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Агент выполнял задание, направленное против безопасности Российской Федерации, его задержали в ходе подготовки к этому заданию, добавили в ФСБ.

У него изъяли средства связи, где обнаружили переписку с сотрудником молдавской спецслужбы, где подтверждаются эти обстоятельства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

Его арестовали. По этой статье ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Сам обвиняемый начал давать признательные показания.

Отмечается, что это не первый случай попытки спецслужб Молдавии заслать своих агентов в Россию.

В мае 2025 года в Москве задержали двух агентов молдавской разведки, которые приехали в страну по поддельным документам. Они также планировали вести противоправную деятельность в ущерб безопасности России.

Ранее ФСБ отследила незаявленного сотрудника британских спецслужб, работавшего под дипломатическим прикрытием, это Дэвис Гарет Самьюэль 1980 года рождения.