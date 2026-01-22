Володин ответил Мизулиной на вопрос о защите детей при оказании банковских услуг

Tекст: Вера Басилая

Володин прокомментировал в Max обращение главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, касающееся защиты детей при оказании банковских услуг. Он напомнил, что ранее уже рассматривался вопрос о доступе родителей к информации о счетах и переводах несовершеннолетних.

По его словам, принят закон, позволяющий родителям и законным представителям получать необходимые справки по счетам и вкладам детей до их совершеннолетия. Этот закон вступит в силу с 1 июля.

Также Володин сообщил, что с 1 августа 2025 года несовершеннолетним нельзя будет открывать банковские счета без согласия родителей. Спикер подчеркнул, что эти меры направлены на защиту детей от возможных мошеннических схем и вовлечения в преступную деятельность.

Ранее сообщалось, что злоумышленники используют блокировку игры Roblox в России. Они выманивают данные и деньги у родителей через детей в соцсетях.