Китай заявил о продолжении стратегического партнерства с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Китай уверен, что отношения с Россией будут развиваться в духе вечного добрососедства и на принципах всеобъемлющего стратегического партнерства, передает ТАСС.

Чжан Ханьхуэй подчеркнул: «Мы уверены, что под стратегическим руководством глав двух стран Китай и Россия продолжат придерживаться духа вечного добрососедства, всеобъемлющего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества, будут играть роль надежной опоры как ответственные державы, твердо стоять на правильной стороне истории и вместе с международным сообществом следовать тенденции эпохи, стремиться к великому единству и совместно создавать лучшее будущее для человечества».

Дипломат отметил, что в 2025 году отношения между Китаем и Россией продолжили углубляться. По его словам, политическое доверие между странами укреплялось, практическое сотрудничество стабильно развивалось, а взаимодействие на международных площадках принесло заметные результаты.

Ранее, 20 января, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношения между Россией и Китаем достигли беспрецедентного уровня. Он подчеркнул, что российско-китайский диалог занимает особое место в системе внешнеполитических приоритетов Москвы.

