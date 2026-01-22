В Курской области найдены массовые захоронения с 524 телами

Tекст: Дарья Григоренко

Омбудсмен Москалькова подчеркнула, что реестр пропавших был создан совместно с губернатором региона Александром Хинштейном после начала вторжения ВСУ в Курскую область.

«В базу лиц, пропавших без вести, было внесено 2 173 лица, из которых 1 378 человек было найдено, 452 продолжают оставаться в розыске, 343 погибло», – заявила Москалькова, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в приграничной зоне Курской области завершилась эвакуация более 300 тел мирных жителей Суджи, погибших от действий боевиков ВСУ, начато их опознание через ДНК.

Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

В августе глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что в результате вторжения вооружённых сил Украины в Курскую область погиб 331 человек, а ещё 553 человека получили ранения.