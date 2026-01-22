  • Новость часаВ Курской области найдены массовые захоронения с 524 телами
    22 января 2026, 09:19 • Новости дня

    Daily Mail: США собрались выдать каждому жителю Гренландии по 1 млн долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США рассматривает вариант выплатить каждому жителю Гренландии по одному миллиону долларов за присоединение острова к США, сообщает газета Daily Mail.

    По информации издания Daily Mail, президент США Дональд Трамп может предложить каждому жителю Гренландии по одному миллиону долларов, если население поддержит идею присоединения острова к США, передает РИА «Новости».

    Речь идет о 57 тыс. жителей, которых Трамп намерен мотивировать материально для проведения референдума по вопросу вхождения Гренландии в состав США.

    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал неприемлемыми амбиции Дональда Трампа по поводу Гренландии.

    Президент США на форуме в Давосе заявил, что не будет использовать военную силу для приобретения Гренландии.

    Президент России Владимир Путин оценил возможную стоимость Гренландии. При этом он подчеркнул, что вопрос Гренландии «не касается» России.

    21 января 2026, 23:13 • Новости дня
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, напомнил, что США уже покупали у России Аляску, а у Дании – Виргинские острова. При этом он подчеркнул, что вопрос Гренландии «не касается» России.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг Гренландии. «Нас не касается совершенно то, что с Гренландией происходит. Но у нас есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Он указал, что Россия продала Соединенным Штатам Аляску в 1867 году за 7,2 млн долларов. Президент добавил, что с учетом инфляции эта сумма сегодня составила бы 158 млн долларов, а площадь Аляски составляет примерно 1 млн 717 тыс. кв. км. Путин отметил, что Гренландия больше по площади – 2 млн 166 тыс. кв. км, разница составляет около 449–450 тыс. кв. км.

    «Если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы где-то там 200–250 млн долларов, – сказал Путин. – Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду. Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру».

    Президент напомнил, что у Дании и Соединенных Штатов также был опыт подобных сделок: в 1917 году Дания продала Соединенным Штатам Виргинские острова. Путин подчеркнул, что Дания исторически относилась к Гренландии как к колонии, но отметил, что Россия не вмешивается в эти процессы: «Но нас точно это не касается. Думаю, что они между собой разберутся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выступил с обращением к участникам Всемирного экономического форума. Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне. Президент США отметил, что не собирается использовать военную силу для получения Гренландии.

    21 января 2026, 13:03 • Новости дня
    Макрон собрался увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    Макрон собрался увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    @ REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Франция готовит отправку как минимум 200 альпийских стрелков для усиления своего военного присутствия в Гренландии, увеличивая контингент более чем в 14 раз, сообщила Canard Enchaine.

    По данным Canard Enchaine, президент Франции Эммануэль Макрон намерен значительно нарастить военное присутствие страны в Гренландии, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что французский лидер собирается увеличить военный контингент на острове более чем в 14 раз.

    Ранее Эммануэль Макрон созвал совет по обороне Франции из-за ситуации вокруг Гренландии.

    Франция запросила проведение учений Североатлантического альянса в Гренландии.

    До этого Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение о скором уходе Макрона с поста президента Франции после его отказа присоединиться к «Совету мира» по Газе.

    Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social личное сообщение от Макрона, в котором французский лидер отметил, что не понимает, какие у Трампа планы в отношении Гренландии.

    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    21 января 2026, 12:02 • Новости дня
    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»

    Политолог Рар: В Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол из-за «Совета мира»

    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол. Многие европейские страны юга поймут, что экономически им выгоднее работать с Россией, США, Китаем и попросятся в «новую ООН». Остальные, в частности Британия и Германия, попытаются сплотить северные страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал сообщения о том, что большинство членов ЕС отказались войти в «Совет мира».

    «Нынешний Давос может войти в историю как начало конца прежней Организации Объединенных Наций. Дональд Трамп предлагает миру некую новую «Ялту 2.0» – создание клуба главных мировых держав для укрепления будущего мирового порядка», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что с похожей идеей ранее выступал Владимир Путин, однако тогда США не отреагировали на инициативу. «Если сейчас страны БРИКС поддержат инициативу по формированию «клуба мира», то в мировой политике появится зародыш некой альтернативы ООН, а прежняя начнет постепенно отмирать», – прогнозирует собеседник.

    По оценкам Рара, европейские лидеры «жутко боятся» такого развития события. «В своей ошеломляющей самонадеянности они решили блокировать попытки Трампа манифестировать новый многополярный мир. Европа опасается, что этот орган просто размоет старый прозападный порядок, «основанный на правилах», – уточнил политолог.

    На этом фоне он процитировал американского лидера, который сказал, что у европейцев «слабые карты». «Я предполагаю, что в Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол. Многие европейские страны юга поймут, что экономически им выгоднее работать с Россией, США, Китаем, нежели чем с Брюсселем, и попросятся в «новую ООН». Остальные, такие как Британия и Германия, попытаются сплотить северные страны в новую Европу», – считает аналитик.

    Ранее стало известно, что большинство стран Евросоюза отклонили предложение Дональда Трампа войти в «Совет мира» по Газе. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, европейцы опасаются, что новая структура призвана оттеснить на второй план ООН как площадку для урегулирования глобальных конфликтов. Кроме того, переживания у ЕС вызвало приглашение в Совет президента России Владимира Путина.

    Напомним, о формировании «Совета мира» по Газе Трамп объявил 16 января. В его состав вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, уточнили в Белом доме.

    Позднее СМИ выяснили, что администрация Трампа предлагает странам, которые хотели бы в течение более чем трехлетнего периода состоять в Совете, внести взнос в размере одного миллиарда долларов. «Каждое государство-член занимает место сроком не более чем на три года с возможностью продления по решению председателя. Трехлетний срок членства не применяется к государствам-членам, которые внесут более одного млрд долларов наличными в «Совет мира» в течение первого года», – говорится в проекте устава организации, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

    Как следует из документа, Трамп станет первым председателем совета и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство-член будет иметь один голос, решения совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя. В проекте устава совет описывается как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта».

    По информации портала Axios, Трамп пригласил руководителей 58 государств войти в состав Совета, среди них Россия и Белоруссия. Причем Александр Лукашенко уже подписал документ о присоединении Минска к инициативе американского лидера. В Кремле же заявляли, что пока не знают всех деталей создания структуры и рассчитывают получить разъяснения от Вашингтона.

    По словам источника Axios, глава Белого дома в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, скорее всего, противопоставит деятельность «Совета мира» работе ООН. «Я подозреваю, он сделает вывод, что это антагонист ООН», – пояснил собеседник портала. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что предложенный Трампом орган нужен только для сохранения гегемонии США.

    21 января 2026, 10:45 • Новости дня
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Трампу нужно закрасить на картах мира Гренландию в «звездно-полосатый колер» и остаться навечно в истории. Однако случай с Гренландией не имеет аналогий с ситуацией в России, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказал мнение, что обсуждение Гренландии на форуме в Давосе может стать неожиданно интересным.

    По его словам, «трусливые европейские лидеры» будут стремиться передать США фактический контроль над островом, сохраняя формальную принадлежность Дании.

    Медведев подчеркнул, что Дональд Трамп заинтересован не только в фактическом контроле, а в официальном присоединении Гренландии к США, чтобы войти в историю наравне с отцами-основателями страны. По его словам, Трампу нужно закрасить на картах мира остров в «звездно-полосатый колер», остаться навечно в истории и «одновременно стать как президент России».

    Медведев также сравнил ситуацию с возвращением Россией своих территорий и заявил, что случай с Гренландией не имеет аналогий, поскольку этот остров никогда не принадлежал США.

    «В ходе СВО и в результате референдумов Россия вернула себе именно свои земли, которые веками входили в ее состав, вместе со своими людьми. Гренландия – совсем не то. Она никогда не была напрямую связана со Штатами, хотя те и пытались ее несколько раз купить», – заметил Медведев.

    Он обратил внимание, что Трамп может стремиться укрепить позиции Америки, ликвидировав НАТО, однако неясно, позволит ли ему это сделать нынешняя политическая ситуация.

    «Вопрос прежде всего в том, какую цену готов заплатить нынешний хозяин Белого дома для достижения этой цели», – пишет Медведев.

    СМИ писали, что европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    21 января 2026, 14:53 • Новости дня
    Отменена встреча Трампа и Мерца в Давосе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Планируемая встреча президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Фридриха Мерца в Давосе отменена из-за задержки с перелетом американского лидера, передает Reuters со ссылкой на источник.

    Планируемая встреча президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Фридриха Мерца на Всемирном экономическом форуме в Давосе была отменена из-за задержки рейса американского лидера, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Решение стало неожиданным для обеих сторон, поскольку ранее правительство Германии направило запрос на проведение переговоров, а Вашингтон также выразил заинтересованность в диалоге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп запланировал выступить в Давосе с обращением к странам Евросоюза.

    Германия пригрозила применить против США так называемую торговую базуку.

    Трамп сменил самолет из-за поломки при вылете на форум в Давос.

    21 января 2026, 17:32 • Новости дня
    Трамп: Европа движется в неправильном направлении
    Трамп: Европа движется в неправильном направлении
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа за последние десятилетия движется в неверном направлении.

    По его словам, некоторые регионы континента стали неузнаваемыми, передает ТАСС.

    «Некоторые места в Европе, откровенно говоря, более неузнаваемы. Можно об этом спорить, но здесь нет предмета спора», – подчеркнул Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Американский лидер оценил происходящие в Европе изменения как «крайне негативные». Он отметил, что по-прежнему любит Европу и желает ей благополучия, но обеспокоен текущими тенденциями.

    Трамп считает, что на европейские страны серьезно влияют бесконтрольная миграция, рост импорта и переход на зеленую энергетику.

    Ранее сообщалось, что Трамп выступит в Давосе с особым обращением к ЕС.

    21 января 2026, 18:15 • Новости дня
    Трамп напомнил о спасении Гренландии Америкой во Второй мировой войне
    Трамп напомнил о спасении Гренландии Америкой во Второй мировой войне
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне.

    Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Соединенные Штаты спасли Гренландию во время Второй мировой войны, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Дания капитулировала перед Германией всего за шесть часов боев и не могла защитить ни себя, ни Гренландию.

    «Мы видели это во время Второй мировой войны, когда Дания пала перед Германией всего после шести часов боев и оказалась полностью неспособной защитить ни себя, ни Гренландию... Мы сочли своим долгом направить собственные силы, чтобы удержать территорию Гренландии и обеспечить ее безопасность», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Гренландии объявили о создании специальной группы для подготовки граждан к военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США захватить остров.

    Руководство ЕС заявило, что не будет вступать в противостояние с США по вопросу Гренландии, но готово защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что спор вокруг Гренландии связан с последствиями колониальной эпохи.

    21 января 2026, 12:29 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС решительно ответить на пошлины США
    Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС решительно ответить на пошлины США
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о решимости Евросоюза принять ответные меры против новых тарифов США на европейские товары из-за ситуации вокруг Гренландии.

    Европейский союз готов ответить на введение новых тарифов президентом США Дональдом Трампом, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед Европарламентом, передает Bloomberg.

    По ее словам, Европа предпочитает диалог и поиск решений, но при необходимости «полностью готова действовать с единством, срочностью и решимостью».

    Фон дер Ляйен отметила, что возврата к прежнему мировому порядку, который строился десятилетиями при сотрудничестве с США, больше не будет. Она подчеркнула: «Перемены в международном порядке не только тектонические – они необратимы. Мы теперь живем в мире, определяемом грубой силой».

    Дональд Трамп ранее объявил о введении десятипроцентного тарифа на товары из восьми европейских стран с 1 февраля, с ростом до 25% в июне, если ему не позволят приобрести Гренландию – автономный регион Дании, которая является членом НАТО и ЕС. В ответ на это лидеры ЕС проведут экстренное заседание в Брюсселе, чтобы обсудить возможные ответные меры.

    По словам фон дер Ляйен, дополнительные тарифы были бы «просто ошибкой», учитывая общий интерес ЕС и США к безопасности Арктики. Она подчеркнула, что торговая эскалация между союзниками только усилит внешних противников, которых обе стороны стремятся не допустить в свою стратегическую сферу.

    В связи с кризисом вокруг Гренландии Европарламент уже собирается отложить ратификацию крупного торгового соглашения с США. Фон дер Ляйен также заявила, что ЕС готовит масштабные инвестиции в экономику и инфраструктуру Гренландии, а также намерен укреплять сотрудничество по вопросам безопасности с Британией, Канадой, Норвегией и Исландией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до достижения договоренностей о приобретении Гренландии.

    Европейский парламент готов приостановить одобрение торгового соглашения с США из-за новых возможных тарифов. Германия на экстренном саммите ЕС в Брюсселе призвала Еврокомиссию применить «торговую базуку» против США по ситуации вокруг Гренландии.

    22 января 2026, 07:28 • Новости дня
    Трамп ответил на обвинения в диктаторстве
    Трамп ответил на обвинения в диктаторстве
    @ LAURENT GILLIERON/POO/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в ответ на обвинения в «диктаторстве», что такие политики иногда необходимы у власти.

    Трамп, выступая перед бизнес-лидерами в Давосе, заявил, что получил отличные отзывы на свою речь на Всемирном экономическом форуме, но отметил, что иногда ему говорят, что он «ужасный диктатор», передает РИА «Новости».

    Президент США добавил, что подобные люди иногда нужны.

    «Иногда нужен диктатор. В этом случае они так не скажут. Это все здравый смысл. Все основано на здравом смысле», – сказал политик.

    Напомним, в феврале 2025 года Трамп называл главу киевского режима Владимира Зеленского «диктатором без выборов».

    21 января 2026, 17:42 • Новости дня
    Трамп заявил, что США не должны помогать Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп подчеркнул, что урегулирование кризиса на Украине, по его мнению, должно стать заботой Европы.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не должен заниматься вопросом урегулирования кризиса на Украине, так как это ответственность Европы, передает ТАСС. Такое заявление он сделал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    «Они не ценят то, что мы делаем. Я говорю о НАТО, я говорю о Европе. Они должны заниматься Украиной, а мы не должны. США очень далеко, нас разделяет большой прекрасный океан, мы не имеем к этому никакого отношения», – заявил Трамп, рассуждая о возможности урегулирования украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп планирует выступить с особым обращением к европейским лидерам на Всемирном экономическом форуме.

    21 января 2026, 10:50 • Новости дня
    AP указало на ложь Трампа в отчете о работе президента США
    AP указало на ложь Трампа в отчете о работе президента США
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе почти двухчасовой пресс-конференции американский лидер Дональд Трамп подвел итоги первого года нового президентского срока, вновь озвучив опровергнутые заявления о победе на выборах 2020 года, сообщили СМИ.

    Как пишет Associated Press (AP), Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам первого года нового президентского срока вновь озвучил ряд недостоверных заявлений. Журналисты подробно разобрали высказывания президента США, указав на многочисленные фактические ошибки в его оценке выборов, внешней политики, экономики, энергетики и природных катастроф.

    Комментируя итоги выборов 2020 года, Трамп заявил: «...человек, который не выиграл выборы, кстати, это были подтасованные выборы. Теперь все это знают». Как отмечает AP, это заявление неоднократно опровергалось судами, госчиновниками и даже членами администрации самого Трампа – в 2020 году тогдашний генпрокурор Уильям Барр сообщил, что доказательств масштабных фальсификаций найдено не было. Победу на тех выборах одержал Джо Байден, набрав 306 голосов выборщиков против 232 у Трампа, а также опередив его более чем на 7 млн голосов избирателей.

    Говоря о международных конфликтах, Трамп заявлял, что «я урегулировал восемь войн». По данным AP, это преувеличение – хотя президент США действительно участвовал в переговорах между разными странами, большинство конфликтов по-прежнему далеки от окончательного разрешения. Например, в Газе боевые действия не прекращены, а соглашение между Арменией и Азербайджаном еще не ратифицировано. Кроме того, ни между Сербией и Косово, ни между Египтом и Эфиопией не было войны в течение второго срока Трампа, и его влияние на улучшение отношений ограничено.

    В экономическом блоке выступления Трамп отмечал, что унаследовал рекордную инфляцию. На самом деле, по информации AP, максимум инфляции в период Байдена пришелся на июнь 2022 года и составил 9,1%, но в истории США уже бывали более тяжелые периоды – например, в 1980 году инфляция превышала 13%, а во времена Первой мировой войны могла достигать 20%. К концу 2025 года инфляция в стране снизилась до 2,7%.

    Что касается энергетики, Трамп заявил: «Я говорю – чистый, красивый уголь. Я никогда не говорю слово «уголь», только с прилагательными «чистый, красивый»». В действительности, по данным Управления энергетической информации США, выбросы углекислого газа в отрасли снизились за последние 30 лет, но уголь все равно остается главным источником вредных выбросов, включая диоксид серы и оксиды азота, способствующие кислотным дождям и заболеваниям дыхательных путей. Сейчас доля угля в производстве электроэнергии США составляет около 15%.

    Обсуждая пожары в Калифорнии, Трамп заявил, что причиной масштабных разрушений стали ограничения на водоснабжение ради защиты редких видов рыб. Как отмечает AP, перебои с подачей воды были связаны с тем, что городская система Лос-Анджелеса оказалась не готова к столь крупному бедствию, а не только с экологическими мерами. Вода, которую президент распорядился сбросить из дамб, в итоге не попала в Лос-Анджелес. Также не соответствуют действительности утверждения Трампа о притоке воды из Тихоокеанского Северо-Запада: большая часть водоснабжения Калифорнии основана на таянии снега в горах на севере штата.

    В декабре данные первого международного опроса, проведенного лондонской компанией Public First для Politico, показали, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США оказалось для избирателей Германии, Франции и Британии важнее, чем победа их собственных лидеров.

    Напомним, опрос Insider Advantage показал рост поддержки Трампа до 54% после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

    22 января 2026, 01:18 • Новости дня
    Трамп объяснил приглашение Путина в «Совет мира»

    Трамп связал приглашение Путина в «Совет мира» с «контролем и властью» России

    Tекст: Антон Антонов

    В «Совет мира» приглашаются страны с «контролем и властью», заявил глава американского государства Дональд Трамп, объясняя приглашение президента России Владимира Путина.

    «Мы ждем все страны, где у людей есть контроль и власть», – сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос. Он также добавил, что ему неизвестно о случаях отказа стран от приглашения Вашингтона войти в «Совет мира», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

    Трамп также заявил, что не может представить ситуацию, при которой США воевали бы с Данией из-за Гренландии: «Я не могу себе представить, чтобы мы воевали с НАТО. Я горжусь НАТО». Говоря о переговорах по Гренландии, Трамп сообщил, что детали «бесконечной сделки» прорабатываются. По его словам, «люди сейчас находятся там, они работают над деталями сделки». Президент добавил, что обсуждение сделки еще продолжается, но процесс уже продвинулся довольно далеко. Он сообщил, что сделка будет длиться «бесконечно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг «Совета мира» и Гренландии.

    Путин заявил, что Москва рассматривает инициативу Трампа по созданию «Совета мира» по Газе. По его словам, Россия могла бы направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов. Путин также подчеркнул, что вопрос Гренландии России не касается.

    21 января 2026, 11:12 • Новости дня
    NYT: Трамп выступит в Давосе с особым обращением к ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп планирует выступить с особым обращением к европейским лидерам на Всемирном экономическом форуме, которые обеспокоены его требованиями о Гренландии, сообщает The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп отправился на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне обострения отношений с европейскими странами, сообщает The New York Times.

    Главной темой для обсуждения на форуме станет вопрос о попытках Трампа приобрести Гренландию, что вызвало недоумение и тревогу среди европейских лидеров. Они опасаются дальнейшего ослабления трансатлантического альянса и пересматривают отношения с США.

    Во вторник, отвечая на вопрос о том, насколько он готов зайти в попытках приобрести Гренландию, Трамп заявил журналистам в Белом доме: «Узнаете». Его риторика, включающая угрозы ввести новые торговые пошлины против европейских стран, еще более обострила обстановку накануне форума. Кроме того, Трамп в социальных сетях высмеял европейских лидеров и опубликовал личную переписку, где президент Франции Эммануэль Макрон пишет: «Я не понимаю, что вы делаете по поводу Гренландии».

    По мнению некоторых участников Давоса, нынешний форум стал площадкой не столько для экономического диалога, сколько для попыток снизить градус напряженности между Трампом и его европейскими коллегами. Макрон заявил, что «имперские амбиции возвращаются» и США открыто стремятся «ослабить и подчинить Европу», а премьер-министр Канады Марк Карни назвал происходящее «началом новой реальности, где геополитика великих держав не подчиняется никаким ограничениям». В ответ на угрозы Трампа, некоторые страны задумались о введении ответных пошлин против США, однако министр финансов Скотт Бессент назвал такой шаг «неблагоразумным».

    Особое внимание на форуме уделяется предстоящему выступлению Трампа, заявленному Белым домом как «специальное обращение».

    Ожидается, что он затронет вопросы повышения доступности жилья в США, а также проведет встречи с лидерами других стран и представителями финансового и криптовалютного сектора.

    В четверг Трамп собирается объявить о запуске своего «Совета мира» по восстановлению Газы, куда пригласил президента России Владимира Путина, несмотря на попытки европейских лидеров изолировать его из-за спецоперации на Украине.

    Ранее европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Трамп решил провести в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.

    Axios пишет, что Дональд Трамп планирует приехать на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне усиления своего влияния после угроз введения тарифов странам НАТО из-за Гренландии и расширения полномочий «Совета мира» за пределы Газы.

    Глава МИД Рсосии Сергей Лавров заявил, что европейские политики будут пытаться склонить Трампа к использованию дискредитированных подходов по ситуации на Украине на встречах в Давосе.

    21 января 2026, 18:52 • Новости дня
    Трамп анонсировал встречу с Зеленским

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским в среду.

    Об этом глава Белого дома заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме, проходящем в Давосе, передает ТАСС.

    «Я взаимодействую с президентом (России Владимиром) Путиным, и он, я считаю, хочет заключить сделку», – отметил Трамп. По его словам, Зеленский «также заинтересован в достижении соглашения» по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее Politico писало, что Трамп не желает встречаться с Зеленским в Давосе.

    Подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США.

    21 января 2026, 16:44 • Новости дня
    В администрации США заявили о готовности около 35 лидеров войти в «Совет мира»

    Администрация США: Около 35 мировых лидеров выразили готовность войти в «Совет мира»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Порядка 35 мировых лидеров подтвердили участие в создаваемом Соединенными Штатами «Совете мира».

    Американский представитель высокого ранга, находящийся вместе с Дональдом Трампом в Давосе, сообщил, что было разослано около 50 приглашений для вступления в этот новый международный орган, передает ТАСС.

    «Пока приблизительно 35 мировых лидеров обязались (войти в состав «Совета мира»)», – говорится в отчете пресс-пула президента США.

    Издание Financial Times писало, что большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение войти в этот совет.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о подписании документа о присоединении страны к «Совету мира».

