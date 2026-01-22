Владельцев загородных участков предупредили о массовых атаках мошенников

Tекст: Алексей Дегтярёв

Аналитики сервиса Smart Business Alert компании ЕСА ПРО, входящей в ГК «Кросс технолоджис», обнаружили выгрузку данных по 10 тыс. российских садовых некоммерческих товариществ, что составляет около 9-10% от их общего числа, передает «Лента.ру».

Эксперты считают, что это свидетельствует о подготовке массовых мошеннических атак на владельцев загородных участков.

В выгрузке содержатся данные о юридических лицах СНТ: название, адрес, ИНН, телефон и электронная почта. Более 90% электронных адресов зарегистрированы на публичных почтовых сервисах, что увеличивает риск компрометации аккаунтов через подбор паролей из ранее утекших баз, отмечают специалисты.

Эксперты также указывают на опасность перерегистрации «брошенных» почтовых ящиков мошенниками, поскольку такие адреса не всегда поддерживаются в актуальном состоянии. В таких случаях данные продолжают отображаться в поисковых системах как легитимные, что облегчает злоумышленникам рассылку фишинговых писем, подмену реквизитов и иные схемы социальной инженерии.

«Мошенники выбрали достаточно удобный период – зиму и весну, особенно сразу после новогодних праздников, когда многие владельцы реже посещают и используют дачные участки. Это снижает вероятность быстрой проверки информации и повышает эффективность атак, связанных с подменой контактов, рассылками и «официальными» уведомлениями от имени СНТ», – заявил руководитель сервиса SBA Сергей Трухачев.

Владельцам дачных участков рекомендуется внимательно относиться к любой поступающей информации, даже если она приходит с внешне легитимных адресов, и верифицировать ее через альтернативные каналы связи.

Ранее в МВД предупреждали, что злоумышленники рассылают сообщения от имени «Госуслуг» с просьбой перезвонить в якобы службу поддержки, используя похожие логотипы и персональное обращение к получателям.