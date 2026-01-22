Politico: Хегсет не примет участие во встрече министров обороны стран НАТО

Tекст: Вера Басилая

По данным Politico, глава Пентагона Пит Хегсет не примет участие во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает РИА «Новости».

США будет представлять заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби, который посетит мероприятие 12 февраля.

Politico уточняет, что поездка Колби в Европу включает не только встречу министров обороны НАТО, но и участие на Мюнхенской конференции по безопасности. На этом форуме ожидается также присутствие госсекретаря США Марко Рубио.

Газета i Paper сообщала, что в НАТО обсуждают возможность того, что президент США Дональд Трамп может пригрозить прекращением поддержки Украины, если Дания не пойдет на уступки по вопросу Гренландии.

Ранее администрация Дональда Трампа планирует сократить участие американских военных в Европе за счет уменьшения участия почти в 30 инициативах НАТО.

Вашингтон обозначил новый подход к НАТО в доктрине национальной безопасности.

Дональд Трамп опубликовал скриншот, где назвал Североатлантический альянс и ООН врагами США.

Газета ВЗГЛЯД писала, что вопрос о борьбе за Гренландию ставит под сомнение перспективусуществования НАТО.