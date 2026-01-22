Россиянам разрешили с марта дистанционно учиться в автошколах

Tекст: Вера Басилая

Кандидаты в водители с 1 марта смогут изучать теоретическую часть программы дистанционно, передает РИА «Новости».

Согласно новому документу, часть занятий по теории теперь разрешено проходить онлайн с использованием специализированного программного обеспечения. Такой софт будет фиксировать посещаемость и успеваемость учеников.

Автошколы могут сами решать, внедрять ли дистанционное обучение или продолжать преподавать только очно. При этом организации, обучающие водителей, не обязаны переводить программу на дистанционный формат.

Также документ предусматривает возможность обучаться не только в автошколах, но и в автопарках, транспортных комбинатах и других организациях, которые занимаются соответствующей образовательной деятельностью.

Ранее сообщалось, что в России может появиться автоматизированный прием экзаменов на водительские права.

Цена на обучение в автошколах по стране увеличилась на 20%, а в ряде регионов стоимость курса достигает 65 тыс. рублей.

В начале 2026 года автоматическое продление водительских удостоверений прекратило свое действие.