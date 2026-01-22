Доля доллара в мировой торговле упала до рекордного минимума

Доля доллара в расчетах через SWIFT опустилась до 79,53% впервые в истории

Tекст: Мария Иванова

Доля доллара в мировых торговых расчетах через систему SWIFT достигла исторического минимума, составив всего 79,53%, передает РИА «Новости».

Отмечается, что доля американской валюты в глобальных расчетах опустилась ниже 80% уже третий раз за год – сначала в июле, затем в октябре и теперь в декабре, в период традиционного пика международной торговли. Еще пять лет назад доллар использовался в 86,5% всех подобных транзакций, а в декабре прошлого года этот показатель составлял 81,89%.

Эксперты межбанковской системы подчеркивают, что главным бенефициаром сокращения доли доллара стал китайский юань. За год его доля в расчетах выросла с 5,98% до 8,3%, а за пять лет увеличилась в четыре раза. Евро, несмотря на статус одной из трех основных валют международной торговли, за последний год продемонстрировало прирост лишь на 0,2 процентного пункта, а за пятилетку показатель даже немного снизился – с 6,83% до 6,73%.

SWIFT долгое время оставалась единственной системой для обработки международных банковских платежей, однако после угрозы отключения России в 2014 году, крупнейшие мировые экономики начали создавать собственные альтернативы. В России с тех пор действует Система передачи финансовых сообщений (СПФС), которая позволяет осуществлять транзакции внутри страны и с зарубежными партнерами, не завися от западных платформ.

Ранее в этом году сообщалось, что доля доллара США в мировых валютных резервах снизилась до 40%, что стало минимальным значением за последние два десятилетия, на фоне роста интереса к золоту. Между тем накануне фьючерсы на золото на бирже достигли нового исторического максимума.