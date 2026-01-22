На Кубани ликвидировали пожар на территории портового терминала

Хинштейн поручил убрать трупы из коридоров Курской горбольницы

Tекст: Елизавета Шишкова

По словам главы региона, он лично ознакомился с появившимися в сети кадрами. «Увидел в соцсетях шокирующие фото – трупы, лежащие прямо в коридоре Курской горбольницы №6», – заявил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Сотрудница больницы, сделавшая снимки, рассказала журналистам, что подобная практика применяется не впервые. «В больнице нет морга, поэтому умерших на каталках оставляют в коридоре, завернутыми в полиэтилен. Рядом ходят пациенты, персонал разносит еду», – говорится в заявлении главы региона. Губернатор подчеркнул, что «подобное просто недопустимо – по отношению как к живым, так и к покойникам»

После проверки информации власти подтвердили наличие системной проблемы. «Коллеги докладывают, что проблема, действительно, существует: в больнице нет отдельного помещения, где должны храниться тела до их передачи в патологоанатомическое бюро», – сообщил Хинштейн.

Он поручил оперативно решить вопрос и обозначил конкретные сроки. «Поручил обеспечить такое помещение уже до сегодняшнего вечера», – заявил губернатор.

Кроме того, региональный Минздрав проведет дополнительную проверку других медицинских организаций области. «Также Минздрав промониторит ситуацию и по другим учреждениям здравоохранения Курской области», – сообщил Хинштейн. «По моему поручению министр здравоохранения Светлана Ермолова встретится с персоналом больницы №6 и отработает все вопросы», – подчеркнул он.

Глава региона заверил, что дальнейшее развитие ситуации будет находиться под его личным контролем. «Ситуацию буду держать на контроле», – заключил Александр Хинштейн.