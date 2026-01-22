  • Новость часаВ Курской области найдены массовые захоронения с 524 телами
    22 января 2026, 08:59 • Новости дня

    Критик назвал неудачным новогодний период для многих российских артистов

    Критик Бабичев назвал неудачным новогодний период для многих российских артистов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский музыкальный рынок переживает сезонное затишье после неудачного новогоднего периода, когда исполнители остались без значительной части концертов и корпоративных выступлений, сообщил музыкальный критик Евгений Бабичев.

    Эксперт отмечает, что декабрь 2025 года, обычно самый прибыльный месяц для индустрии, в этот раз оказался слабым: «Вместо полностью забронированных дат и нескольких мероприятий в день многие исполнители либо не добрали выступлений, либо вовсе остались без корпоративов. Были случаи, когда артисты планировали работать в новогоднюю ночь, но в итоге встречали праздник дома – с семьей или друзьями», – рассказал Бабичев, передает ТАСС.

    По словам критика, дефицит частных мероприятий и гастролей напрямую отражается на активности артистов в начале года. Музыканты теряют мотивацию выпускать новую музыку, поскольку рынок не дает привычного спроса, который позволял бы монетизировать интерес к новому материалу. Бабичев поясняет, что традиционно новая музыка появляется тогда, когда есть спрос на концерты, съемки и корпоративы.

    Январь, по его словам, стабильно «тихий» месяц для всей музыкальной индустрии и не демонстрирует реальную картину рынка. Критик рассчитывает, что оживление возможно ближе к февралю или марту, когда начинается подготовка к весенне-летнему сезону. В этот период ожидается выход новых релизов с более «солнечным» и позитивным настроением, что может стимулировать спрос на живые выступления.

    Ранее сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми артистами на новогодних корпоративах в 2025 году стали группа «Ленинград» и Филипп Киркоров, чьи гонорары начинаются от 20 млн и 12 млн рублей соответственно.

    В декабре продюсер Табриз Шахиди назвал самых дорогих артистов для корпоративных мероприятий в 2025 году.

    20 января 2026, 19:36 • Новости дня
    Мама покойной Анастасии Заворотнюк обратилась к Петру Чернышеву

    Мать Заворотнюк поблагодарила вдовца актрисы после шоу «Щелкунчик»

    Мама покойной Анастасии Заворотнюк обратилась к Петру Чернышеву
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мать Анастасии Заворотнюк публично обратилась к вдовцу артистки и фигуристу Петру Чернышеву после ледового шоу «Щелкунчик».

    Соответствующее видеообращение было опубликовано дочерью Заворотнюк Анной в социальных сетях, передает «Комсомольская правда».

    «Петенька, спасибо, дорогой. Я хочу сказать вам большое спасибо. Вы можете дарить настоящее счастье, и это великая радость! Уверена, что сегодня мы уйдем с таким радостным чувством», – сказала Валентина Заворотнюк.

    Напомним, актриса Анастасия Заворотнюк умерла в мае 2024 года.

    19 января 2026, 11:09 • Новости дня
    Приставы начали принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках
    Приставы начали принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Судебные приставы прибыли в Ксеньинский переулок Москвы для передачи квартиры певицы Ларисы Долиной ее новой владелице Полине Лурье.

    Приставы прибыли в Ксеньинский переулок в Москве для принудительного выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры, права на которую теперь принадлежат Полине Лурье, передает канал «360».

    На месте работают сотрудники Федеральной службы судебных приставов, понятые и представители полиции, чтобы выполнить решение суда и передать ключи новой владелице жилья.

    Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Лурье, рассказала, что Долина в данный момент находится за границей. По ее словам, певица отдыхает в ОАЭ вместе с дочерью и внучкой и вернется в Москву только завтра.

    Видео с места событий появилось в распоряжении редакции. Судебные приставы начали процесс выселения в отсутствие Долиной, чтобы обеспечить передачу квартиры в надлежащие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что певица Лариса Долина может столкнуться с серьезными репутационными последствиями из-за затягивания передачи квартиры новой собственнице.

    Главное управление ФССП по Москве возбудило исполнительное производство против Ларисы Долиной и дало артистке четыре дня на добровольное исполнение решения суда по вопросу квартиры.

    Покупатель квартиры Полина Лурье ранее отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи.

    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    20 января 2026, 10:30 • Новости дня
    Долиной предсказали траты в 160 млн рублей на ликвидацию пруда
    Долиной предсказали траты в 160 млн рублей на ликвидацию пруда
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Певице Ларисе Долиной придется потратить много денег из-за необходимости устранения искусственного пруда на ее участке, работы займут два месяца.

    Долиной предстоит устранить искусственный водоем на своем участке, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-каналы.

    Общие убытки знаменитости по данной ситуации оцениваются свыше 160 млн рублей. Работы займут около двух месяцев и будут включать комплекс мероприятий, согласованных с профильными органами и проведенными экспертизами.

    На участке потребуется полная рекультивация, включающая отлов и переселение водных обитателей, откачку и утилизацию воды, а также удаление донных накоплений и гидроизоляционного слоя.

    После этого котлован засыплют многослойной «подушкой» из щебня, глины и плодородной почвы, а финальным этапом станет высадка растений.

    Ранее сообщалось, что певица и ее несовершеннолетняя внучка снялись с регистрационного учета в спорной квартире, расположенной в районе Хамовники в Москве.

    19 января 2026, 17:52 • Новости дня
    Юрист: Новая хозяйка квартиры Долиной может выкинуть все оставленные певицей вещи

    Юрист Соловьев: Все оставленные Долиной в квартире вещи могут быть выброшены на мусорку

    Юрист: Новая хозяйка квартиры Долиной может выкинуть все оставленные певицей вещи
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    С оставшимся в квартире Ларисы Долиной имуществом могут быть нюансы. Ранее говорилось, что квартира была продана со всем содержимым, певица хотела только пианино забрать. Если Долина хотела взять из квартиры еще что-то, то должна была сделать это в указанные сроки. Имущество, которое новой хозяйке квартиры не нужно, может быть выставлено на улицу у мусорного контейнера, рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев.

    «Это законодательно установленная процедура, которая направлена на принудительное прекращение права проживания, нахождения определенного лица или лиц – в данном случае Долиной, ее дочки и внучки – в жилом помещении. Естественно, такая мера принимается, если в досудебном порядке спор не был решен», – говорит Соловьев.

    По его словам, процедура принудительного выселения проходит поэтапно, согласно сразу ряду нормативно-правовых актов. Если ответчик добровольно освободит помещение после вступления решения суда в законную силу в течение пяти дней, то исполнительное производство не возбуждается. Долина в установленный срок помещение не освободила, в связи с чем были задействованы механизмы принудительного выселения.

    «Если ответчик отказывается освободить жилье, то истец, в данном случае Полина Лурье или ее представитель, по иску в Мосгорсуд о выселении получает исполнительный лист и обращается в окружную Федеральную службу судебных приставов. Пристав сначала направляет предупреждение должнику в установленном порядке, потом назначает срок для добросовестного выселения – оно было назначено на сегодня», – объясняет юрист.

    Специалист подчеркивает, что если по истечении этого срока ключи не передаются и человек не выселяется, значит проводится принудительное выселение с участием понятых, сотрудников полиции и представителя органа опеки, если есть несовершеннолетние дети. Как только хотя бы один комплект ключей от имущества передан, судебное решение считается исполненным. Бывшие владельцы не обязаны отдавать все имеющиеся комплекты ключей, ведь для передачи квартиры достаточно лишь одного. Лурье имеет право поменять замки в своей квартире сразу после передачи ей комплекта ключей.

    «Здесь может быть масса нюансов с имуществом Долиной, которое могло остаться в квартире. В этом случае нужно смотреть договор, как была заключена сделка. Насколько я помню, продавали ее со всем имуществом, а певица только хотела пианино забрать и еще что-то. А если же Долина хотела взять из квартиры еще что-то, то должна была сделать это в указанные сроки, еще до решения суда. Все, что в помещении есть сейчас, воспринимается как имущество, которое она посчитала возможным оставить», – делится Соловьев.

    То имущество, которое новой хозяйке квартиры не нужно, может быть утилизировано, либо «выставлено на улицу у мусорного контейнера», поясняет собеседник. Лурье, по его словам, в данном случае может распорядиться им так, как считает нужным.

    В Москве состоялась процедура выселения певицы Ларисы Долиной. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов в сопровождении понятых и сотрудников полиции прибыли в Ксеньинский переулок в Москве, чтобы удостовериться в добровольном исполнении решения суда в срок. При этом сообщается, что сама Долина на данный момент находится  на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и прибудет в столицу только завтра. Несмотря на это, ключи от жилплощади новой хозяйке Полине Лурье должны передать 19 января.

    20 января 2026, 23:04 • Новости дня
    Долина заявила, что хорошо устроилась на новом месте жительства
    Долина заявила, что хорошо устроилась на новом месте жительства
    @ Константин Андреев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что хорошо устроилась на новом месте жительства после выселения из квартиры в Москве.

    Во время общения с журналистами после концерта в рамках премии Владимира Высоцкого «Своя колея», проходившего в московском Центре исполнительских искусств, певица рассказала о новом месте жительства, передает РИА «Новости».

    На вопрос о том, где она собирается жить и как обустроилась, Лариса Долина ответила коротко: «Устроилась хорошо». Артистка не стала раскрывать подробностей.

    Ранее квартира Ларисы Долиной перешла Полине Лурье, а исполнительное производство прекратили.

    Лариса Долина и ее внучка снялись с регистрационного учета в этой квартире.

    Юрист Сергей Жорин заявил, что после выселения Долину могут оштрафовать за отсутствие регистрации.

    20 января 2026, 02:55 • Новости дня
    Дэймон и Аффлек высмеяли «культуру отмены»
    Дэймон и Аффлек высмеяли «культуру отмены»
    @ Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Голливудские актеры Мэтт Дэймон и Бен Аффлек поделились мыслями о «культуре отмены» в Голливуде, причём Дэймон считает, что многие, кто с этим явлением столкнулся, предпочли бы тюремный срок.

    Во время продвижения нового фильма «Лакомый кусок» (The Rip) обладатели премии «Оскар» заглянули на подкаст Joe Rogan Experience, где ведущий поднял тему «о том, что одно слово или действие мы умеем преувеличить до предела и навсегда изгнать вас из социума», пишет Hollywood Reporter.

    Мэт Дэймон, согласившись с Джо Роганом в том, что «культура отмены» – это безумная концепция, предположил, что некоторые люди в индустрии, вероятно, предпочли бы попасть в тюрьму, чем столкнуться с пожизненным общественным осуждением.

    «Я уверен, что некоторые из этих людей предпочли бы сесть в тюрьму на 18 месяцев или около того, а потом выйти и сказать: «Я выплатил свой долг. Всё, хватит. Можно ли покончить с этим?» Дело в том, что когда тебя публично так резко осуждают, это никогда не заканчивается. И это будет преследовать тебя до самой могилы», – сказал сыгравший Оппенгеймера актёр Мэтт Дэймон.

    Бен Аффлек продолжил, сравнив «культуру отмены» с «инстинктом шестиклассника» указывать пальцем и говорить: «О, у него проблемы».

    «У людей тоже иногда бывают темные, извращенные инстинкты изолировать людей или получать удовольствие от чьих-то действий.… И они в беде. Потому что, возможно, они считают, мол, а это не я. Так что, если ты можешь указать пальцем и все посмотрят туда, мы почувствуем себя в большей безопасности, понимаете?» – сказал Аффлек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после «отмены» актёр Кевин Спейси пытается вернуться в кино, однако в сети появились данные, что ему негде жить и он признал себя бездомным. Позднее Спейси эти слухи опроверг.

    20 января 2026, 14:51 • Новости дня
    Директор Долиной сообщил о возвращении артистки в Россию

    Директор Долиной сообщил о возвращении артистки в Россию и анонсировал концерт

    Директор Долиной сообщил о возвращении артистки в Россию
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Народная артистка РФ Лариса Долина приехала в столицу, где уже во вторник вечером состоится ее концертное выступление, сообщил директор певицы.

    Народная артистка России Лариса Долина вернулась в страну и уже во вторник вечером выступит с концертом в Москве, передает ТАСС. Об этом сообщил директор певицы Сергей Пудовкин.

    «Конечно-конечно [вернулась], концерт сегодня будет», – заявил Пудовкин, подтвердив, что Долина прибывает к месту выступления и готовится к мероприятию. Директор добавил, что поклонникам не стоит беспокоиться за Ларису Долину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник певец Юрий Лоза высказал мнение, что Лариса Долина может вновь завоевать любовь публики несмотря на скандал с квартирой.

    Ранее организаторы юбилейного концерта Долиной в Большом концертном зале «Октябрьский» объявили о переносе мероприятия с 25 февраля на 15 ноября.

    При этом, на первый в 2026 году концерт Долиной в баре Petter в Москве удалось продать только 20% билетов.


    20 января 2026, 08:49 • Новости дня
    Лоза оценил шансы Долиной вернуть народную любовь

    Певец Лоза заявил о возможности возвращения народной любви к Долиной

    Лоза оценил шансы Долиной вернуть народную любовь
    @ Павел Селезнев/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Певец Юрий Лоза высказал предположение, что Лариса Долина может вновь завоевать любовь публики, несмотря на сложившуюся скандальную ситуацию с квартирой.

    Юрий Лоза заявил, что у Ларисы Долиной все еще есть шанс вернуть расположение публики, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в современном мире новости быстро теряют свою актуальность, а общественное мнение может измениться в любой момент.

    «От любви до ненависти – один шаг, от ненависти до любви – два. В нашем быстроизменяющемся мире новость на второй день уже не новость: посудачат-посудачат да забудут», – считает Лоза.

    Ранее организаторы объявили о переносе концерта Ларисы Долиной в Большом концертном зале «Октябрьский» на пятнадцатое ноября.

    Квартира Ларисы Долиной перешла Полине Лурье, а ключи были переданы представителю новой владелицы и исполнительное производство прекратили.

    19 января 2026, 11:41 • Новости дня
    Названа дата передачи Лурье ключей от квартиры Долиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Передача ключей от квартиры певицы Ларисы Долиной Полине Лурье в центре Москвы запланирована на 19 января, сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

    Судебные приставы планируют передать Полине Лурье ключи от квартиры певицы Ларисы Долиной в центре Москвы 19 января, передает ТАСС. Об этом сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

    «Приставы, как ожидается, сегодня должны передать Лурье ключи от квартиры Долиной», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы прибыли в Ксеньинский переулок Москвы для передачи квартиры Ларисы Долиной новой владелице Полине Лурье.

    Главное управление ФССП по Москве возбудило исполнительное производство против певицы и дало ей четыре дня на добровольное исполнение решения суда.

    Покупатель квартиры Полина Лурье ранее отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи.

    19 января 2026, 13:57 • Новости дня
    Завершилась передача квартиры Долиной Лурье
    Завершилась передача квартиры Долиной Лурье
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Квартира Ларисы Долиной официально перешла Полине Лурье, ключи были переданы представителю новой владелицы, а исполнительное производство прекращено.

    Ключи от квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках были переданы представителю Полины Лурье, сообщает ТАСС.

    Исполнительное производство по данному делу завершено, а все личные вещи Долиной были ранее вывезены из квартиры. Мебель, которая должна была остаться по описи, также была передана.

    Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила: «Ключи от квартиры Долиной были переданы мне, я их передам Лурье. Долина вывезла ранее все свои личные вещи, осталась только мебель, которую нам было необходимо передать по описи. Передача квартиры Долиной [Полине Лурье] завершена, исполнительное производство – тоже».

    Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова рассказала РИА «Новости», что считает передачу ключей большой победой, подчеркнув, что после нескольких недель удалось убедить другую сторону забрать ключи от квартиры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы утром исполнили решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках.

    Окончательное завершение спора возможно только после того, как передадут ключи и подпишут все документы.

    Певица Лариса Долина ранее не получала уведомлений от судебных приставов о дате возможного принудительного выселения.

    21 января 2026, 15:56 • Новости дня
    Актер Колокольников получил травму на съемках фильма «Левша»

    Актер Колокольников сорвал спину при падении с лошади на съемках фильма «Левша»

    Актер Колокольников получил травму на съемках фильма «Левша»
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Актер Юрий Колокольников рассказал, что получил травму спины на съемках фильма «Левша».

    На премьере картины актер признался, что многие трюки исполнял самостоятельно, несмотря на наличие команды каскадеров. По его словам, одна из опасных сцен закончилась падением с лошади вместе с коллегой Евгением Федотовым, после чего Колокольников «сорвал себе поясницу», передает Газета.Ru.

    Актер отметил, что съемочный процесс насыщен неожиданными ситуациями: «Трюки всегда сложные. Многое я сам выполнял, но у нас была потрясающая команда каскадеров. Они помогали нам. Но практически все мы выполняли сами. Мы даже упали с лошади вдвоем с Федотовым. Бедная лошадь. Съемки – это сплошной казус. 120 человек на съемочной площадке. Казусы бесконечны. Все время мы в синяках, тумаках, потому что то драки, то взрывы, то побеги. Все было на грани фола. В какой-то момент я травмировался, сорвал себе поясницу. Но на самом деле это нормальный процесс для кино», – рассказал Колокольников.

    После напряженных и травмоопасных съемок актер предпочитает отдыхать максимально расслабленно – он любит проводить отпуск, ничего не делая, просто лежа под солнцем.

    Также на премьере «Левши» актер прокомментировал свою номинацию на премию Actor Awards в Голливуде. Колокольников признался, что номинация польстила ему, однако его самооценка не зависит от наград, так как он «и без премий уважает и любит себя».

    Ранее премьер Большого театра Михаил Лобухин получил травму, исполняя партию царя в балете «Иван Грозный».

    19 января 2026, 13:27 • Новости дня
    Приставы передали квартиру Долиной Лурье после вскрытия двери
    Приставы передали квартиру Долиной Лурье после вскрытия двери
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Судебные приставы утром исполнили решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, ключи новой хозяйке передадут 19 января.

    Решение суда о выселении Ларисы Долиной из квартиры в московском районе Хамовники было исполнено судебными приставами утром, сообщает Lenta.ru.

    В процедуре участвовали служащие ФССП, полиция, понятые и адвокат новой владелицы жилья Полины Лурье Светлана Свириденко. По разным данным, дверь в квартиру либо вскрывалась приставами, либо была открыта добровольно представителями Долиной.

    Юрист певицы Мария Пухова заявила: «Никакого принудительного выселения нет», добавив, что приставы лишь удостоверились в добровольном исполнении решения суда в срок.

    Ключи от квартиры переданы приставам, Лурье получит их 19 января и сможет сменить замки. Приставы провели проверку вещей в квартире, часть имущества Долиной осталась и подлежит описи, если не будет вывезена. По закону, невывезенные вещи должны быть зафиксированы приставами.

    По словам Свириденко, Долина, а также ее дочь и внучка, сняты с регистрационного учета в квартире. Лариса Долина не присутствовала при исполнении решения, так как находится в ОАЭ и планирует вернуться в Россию только 20 января. Лурье также не была на месте передачи ключей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы прибыли в Ксеньинский переулок Москвы для передачи квартиры певицы Ларисы Долиной ее новой владелице Полине Лурье.

    Отмечалось, что певица Лариса Долина может столкнуться с серьезными репутационными последствиями из-за затягивания передачи квартиры. Окончательное завершение спора вокруг квартиры Ларисы Долиной возможно только после того, как она передаст ключи и подпишет все необходимые документы.

    19 января 2026, 16:56 • Новости дня
    Долина и несовершеннолетняя внучка выписались из квартиры в Хамовниках
    Долина и несовершеннолетняя внучка выписались из квартиры в Хамовниках
    @ Павел Селезнев/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Певица Лариса Долина и ее несовершеннолетняя внучка снялись с регистрационного учета в спорной квартире, расположенной в районе Хамовники в Москве, сообщила адвокат Долиной Мария Пухова.

    По её словам, все ранее проживавшие в этой квартире, включая Долину и ее внучку, давно и добровольно выписались из этого жилья. Адвокат также подчеркнула, что процедура прошла без конфликтов и соответствующие документы уже оформлены, передает ТАСС.

    В понедельник квартира Ларисы Долиной официально перешла Полине Лурье, ключи были переданы представителю новой владелицы, а исполнительное производство прекращено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы утром исполнили решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Окончательное завершение спора возможно только после того, как передадут ключи и подпишут все документы.

    Юрист Сергей Жорин сообщил, что Долину могут оштрафовать за отсутствие регистрации после выселения.

    19 января 2026, 14:51 • Новости дня
    Юрист объяснил, какие штрафы грозят Долиной после принудительного выселения

    Юрист Жорин: Долину могут оштрафовать за отсутствие регистрации после выселения

    Tекст: Дарья Григоренко

    Певице Ларисе Долиной может грозить административный штраф за отсутствие регистрации после принудительного выселения из квартиры в Москве, сообщил адвокат Сергей Жорин.

    По словам Жорина, гражданин обязан зарегистрироваться по новому адресу не позднее семи дней после смены места жительства. Если после выселения человек временно проживает не по месту жительства, он должен оформить регистрацию по месту пребывания, передает Газета.Ru.

    Жорин уточнил, что за проживание без регистрации предусмотрена административная ответственность по ст. 19.15.1 КоАП РФ. Для граждан штраф в Москве и Петербурге составляет от 3 до 5 тыс. рублей, для нанимателей и собственников жилья – от 5 до 7 тыс. рублей, а для юридических лиц суммы значительно выше.

    Адвокат также рассказал о порядке возвращения имущества после выселения. При принудительном выселении судебный пристав составляет акт о выселении и описи имущества, а также обеспечивает хранение вещей, если их не забирают сразу. Если имущество не забрано в течение двух месяцев после передачи под охрану, пристав может передать его на реализацию по закону.

    Жорин отметил, что собственник квартиры или человек, контролирующий доступ в помещение, не имеет права присваивать оставшиеся там личные вещи. В случае уклонения от возврата имущества возможен гражданско-правовой спор или другие правовые последствия, зависящие от конкретной ситуации.

    В понедельник квартира Ларисы Долиной официально перешла Полине Лурье, ключи были переданы представителю новой владелицы, а исполнительное производство прекращено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы утром исполнили решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках.

    Окончательное завершение спора возможно только после того, как передадут ключи и подпишут все документы. Певица Лариса Долина ранее не получала уведомлений от судебных приставов о дате возможного принудительного выселения.

    19 января 2026, 19:18 • Новости дня
    Суд не расторг брак между Джиганом и Самойловой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд не принял решение о расторжении брака между рэпером Денисом Устименко, выступающим под псевдонимом Джиган, и блогером Оксаной Самойловой.

    Адвокат исполнителя Сергей Жорин сообщил, что Джиган подал ходатайство о признании брачного договора недействительным, передает РЕН ТВ.

    «Теперь дело будет передано в Савеловский суд. Мы считаем, что брачный договор является недействительным и намерены это доказать», – заявил Жорин в разговоре с журналистами.

    Напомним, Самойлова не пришла на суд о разводе с Джиганом.

     Самойлова подала на развод с Джиганом в октябре прошлого года.

