Критик назвал неудачным новогодний период для многих российских артистов

Критик Бабичев назвал неудачным новогодний период для многих российских артистов

Tекст: Дарья Григоренко

Эксперт отмечает, что декабрь 2025 года, обычно самый прибыльный месяц для индустрии, в этот раз оказался слабым: «Вместо полностью забронированных дат и нескольких мероприятий в день многие исполнители либо не добрали выступлений, либо вовсе остались без корпоративов. Были случаи, когда артисты планировали работать в новогоднюю ночь, но в итоге встречали праздник дома – с семьей или друзьями», – рассказал Бабичев, передает ТАСС.

По словам критика, дефицит частных мероприятий и гастролей напрямую отражается на активности артистов в начале года. Музыканты теряют мотивацию выпускать новую музыку, поскольку рынок не дает привычного спроса, который позволял бы монетизировать интерес к новому материалу. Бабичев поясняет, что традиционно новая музыка появляется тогда, когда есть спрос на концерты, съемки и корпоративы.

Январь, по его словам, стабильно «тихий» месяц для всей музыкальной индустрии и не демонстрирует реальную картину рынка. Критик рассчитывает, что оживление возможно ближе к февралю или марту, когда начинается подготовка к весенне-летнему сезону. В этот период ожидается выход новых релизов с более «солнечным» и позитивным настроением, что может стимулировать спрос на живые выступления.

Ранее сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми артистами на новогодних корпоративах в 2025 году стали группа «Ленинград» и Филипп Киркоров, чьи гонорары начинаются от 20 млн и 12 млн рублей соответственно.

В декабре продюсер Табриз Шахиди назвал самых дорогих артистов для корпоративных мероприятий в 2025 году.