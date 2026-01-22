Россия запланировала достичь «цифровой зрелости» к 2030 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия сохраняет курс на достижение полной «цифровой зрелости» к 2030 году, подтверждает утверждённый правительством план, передает ТАСС.

Согласно документу, цифровая трансформация должна охватить государственное управление, ключевые отрасли экономики и социальной сферы – в частности, здравоохранение и образование.

Одной из главных задач обозначено ускоренное внедрение искусственного интеллекта, технологий машинного обучения и обработки больших объемов данных. Для этого предусмотрена автоматизация операций на базе единых цифровых платформ, что, по замыслу властей, позволит повысить эффективность и прозрачность работы.

В качестве промежуточных целей установлены конкретные показатели: к 2027 году уровень цифровой зрелости должен достичь 67%, к 2028 году – 78%, к 2029 году – 89%. К 2030 году планируется выйти на максимальный показатель в 100%.

Важным направлением станут развитие платформ вроде «Моя школа», «Университеты», «Наука», «Умный город», «Безопасная среда», «Мой спорт», а также совершенствование государственных информационных систем для оказания онлайн-услуг. Эти меры, по мнению правительства, должны охватить не только экономику, но и все ключевые социальные структуры.

Среди конкретных шагов – опора на отечественное программное обеспечение, обучение сотрудников, массовое внедрение автоматизации с помощью искусственного интеллекта и цифровизация внутренних процессов организаций. Власти подчеркивают, что достижение «цифровой зрелости» обеспечит значительный социальный, экономический и экологический эффект, а также повысит эффективность управления.

