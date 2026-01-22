Ученые в России повысили надежность саморастворяющихся медицинских конструкций

Российские ученые снизили риск коррозии магниевых имплантатов в три раза

Tекст: Мария Иванова

Российские ученые из Тольяттинского государственного университета (ТГУ) нашли способ обработки магниевых сплавов, позволяющий создавать более надежные саморастворяющиеся конструкции для медицины, передает РИА «Новости».

В отличие от традиционных имплантатов из титана или стали, которые требуют постоянного нахождения в организме или повторных операций для удаления, сплавы на основе магния способны растворяться и замещаться живой тканью, однако их скорость коррозии долгое время оставалась неконтролируемой.

В ходе исследования специалисты ТГУ протестировали сплав системы ZX10 (магний-цинк-кальций), сравнив литое крупнозернистое и экструдированное мелкозернистое состояния, полученное при температуре 320 градусов. Экструзия уменьшила размер зерна в 10 раз, что существенно изменило свойства материала. В Минобрнауки отметили, что такая обработка снизила риск глубоких коррозионных повреждений в три раза, сильно повысив надежность имплантатов.

По словам ученых, надежность и скорость коррозии зависят не только от размера зерна, но и от кристаллографической текстуры и электродного потенциала микрочастиц вторых фаз, которые могут создавать гальванический эффект, вызывая локальную коррозию. Это открывает возможность управлять процессом биодеградации имплантатов, делая его более предсказуемым и безопасным для пациента.

Исследователи подчеркивают, что правильный переход к мелкозернистой структуре позволяет формировать плотную защитную пленку на поверхности сплава, что улучшает процесс заживления и снижает вероятность появления глубоких дефектов. Эксперименты также показали, что крупнозернистые материалы склонны к образованию коррозионных язв, способных привести к преждевременному выходу имплантата из строя.

