В России создали специальные патроны против дронов «Многоточие»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал многопульные патроны СЦ 226 и СЦ 228 «Многоточие» для борьбы с дронами, передает ТАСС. По словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, новые боеприпасы значительно увеличивают эффективность стрельбы по миниатюрным БПЛА: «Новые многопульные боеприпасы повышают эту эффективность в 2,5 раза на дальности до 300 метров по сравнению с штатными патронами».

В корпорации сообщили, что патроны калибра 5,45х39 мм и 7,62х54 мм оснащены трехэлементной пулей, которая разделяется в полете. При этом используются стандартная гильза и порох, что позволяет организовать серийное производство без сложной доработки на предприятиях отрасли.

Специалисты Ростеха отметили, что конструкция патрона обеспечивает равномерное разделение всех трех элементов при выстреле, что увеличивает кучность и вероятность поражения малоразмерных воздушных целей. Новые боеприпасы уже прошли опытную эксплуатацию в зоне СВО и, по утверждению разработчиков, зарекомендовали себя в борьбе с высокоманевренными дронами.

Отмечается, что для применения «Многоточия» не требуется доработки стрелкового оружия и установки дополнительного оборудования. Стрельбу такими патронами можно вести даже с установленным глушителем, при этом эксплуатационные характеристики оружия остаются прежними.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в российские войска начали поступать антидроновые патроны IGLA 100.

Ростех заявил об успешном боевом применении этих патронов.