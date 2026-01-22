Хоккеист Задоров объяснил, почему Россию не пускают на Олимпиаду

Tекст: Алексей Дегтярёв

Выступающий за «Бостон Брюинз» в НХЛ Задоров, говоря о решении IIHF не допускать сборную России к Олимпийским играм в 2026 году, напомнил, что российские атлеты пропустили три последние Олимпиады, передает Ura.ru.

«Мы надеялись на участие в этом году, но этого не произойдет, и это тяжело. Но я понимаю их позицию. Идут боевые действия. Плюс есть санкции», – сказал он.

Олимпийские игры 2026 года состоятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Напомним, российские хоккеисты также не принимали участия в предыдущих Олимпиадах.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву для участия в Олимпийских играх 2026 года.