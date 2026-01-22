  • Новость часаДоля доллара в мировой торговле упала до рекордного минимума
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Удорожание золота помогло России компенсировать воровство резервов
    Конгресс США поддержал Мачадо в качестве нового руководителя Венесуэлы
    Тбилиси впервые напрямую обсудил с Каракасом вопрос отмены признания Абхазии и Южной Осетии
    Британские ученые раскрыли секрет долголетия
    Путин: Россия может передать 1 млрд долларов замороженных средств в «Совет мира»
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии на основе цены продажи Аляски
    Зеленского высмеяли за трюк с темнотой в кабинете
    Хинштейн поручил убрать трупы из коридоров Курской горбольницы
    Международный трибунал обвинил Киев в зверствах против мирных жителей Красноармейска
    22 января 2026, 07:46 • Новости дня

    Экс-спецпосланник Трампа Келлог занял место в лоббистской компании BGR Group

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская лоббистская компания BGR Group объявила, что бывший спецпосланник президента США генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог присоединился к ее Консультативному совету.

    Келлог стал членом Консультативного совета BGR Group, в компании отметили, что он обладает большим опытом руководства военными структурами и работы в Белом доме, передает РИА «Новости».

    По мнению работодателя, это позволяет Келлогу влиять на формирование глобальной политики национальной безопасности.

    В январе 2025 года Келлог был назначен специальным представителем по России и Украине, после чего его полномочия были ограничены только Украиной.

    BGR Group – влиятельная американская лоббистская компания, созданная в 1991 году бывшими советниками президента-республиканца Джорджа Буша-старшего. Компания занимается консультациями по государственным отношениям, связям с общественностью и международной политике для различных организаций и славится тесными связями с Республиканской партией.

    В декабре президент США Дональд Трамп критиковал Келлога за похвалу Владимира Зеленского после Мюнхенской конференции.

    В Белом доме поясняли, что Келлог прекратит работу спецпредставителя США по Украине в январе.

    21 января 2026, 12:21 • Новости дня
    Дмитриев прокомментировал заявление премьера Бельгии о вассалах ЕС

    Глава РФПИ Дмитриев прокомментировал заявление премьера Бельгии о вассалах ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал в соцсети слова бельгийского премьера о роли Евросоюза по отношению к США, отметив сложность выбора.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отреагировал на слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о положении Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Дмитриев в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал: «Трудный выбор вассалов».

    Премьер-министр Бельгии ранее заявил, что быть счастливым вассалом – одно, а несчастным рабом – несколько другое. Так он охарактеризовал зависимость Евросоюза от США.

    Ранее руководство Евросоюза заявило, что не собирается вступать в противостояние с США из-за Гренландии. Евросоюз подчеркнул готовность защищать свои интересы в регионе.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии показывает нарастание кризиса внутри западного общества.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 17:18 • Новости дня
    Хинштейн поручил убрать трупы из коридоров Курской горбольницы
    Хинштейн поручил убрать трупы из коридоров Курской горбольницы
    @ Hinshtein

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил срочно устранить нарушения в горбольнице №6 после публикации в соцсетях фотографий с телами умерших пациентов, лежащих в коридорах медучреждения.

    По словам главы региона, он лично ознакомился с появившимися в сети кадрами. «Увидел в соцсетях шокирующие фото – трупы, лежащие прямо в коридоре Курской горбольницы №6», – заявил Хинштейн в своем Telegram-канале.

    Сотрудница больницы, сделавшая снимки, рассказала журналистам, что подобная практика применяется не впервые. «В больнице нет морга, поэтому умерших на каталках оставляют в коридоре, завернутыми в полиэтилен. Рядом ходят пациенты, персонал разносит еду», – говорится в заявлении главы региона. Губернатор подчеркнул, что «подобное просто недопустимо – по отношению как к живым, так и к покойникам»

    После проверки информации власти подтвердили наличие системной проблемы. «Коллеги докладывают, что проблема, действительно, существует: в больнице нет отдельного помещения, где должны храниться тела до их передачи в патологоанатомическое бюро», – сообщил Хинштейн.

    Он поручил оперативно решить вопрос и обозначил конкретные сроки. «Поручил обеспечить такое помещение уже до сегодняшнего вечера», – заявил губернатор.

    Кроме того, региональный Минздрав проведет дополнительную проверку других медицинских организаций области. «Также Минздрав промониторит ситуацию и по другим учреждениям здравоохранения Курской области», – сообщил Хинштейн. «По моему поручению министр здравоохранения Светлана Ермолова встретится с персоналом больницы №6 и отработает все вопросы», – подчеркнул он.

    Глава региона заверил, что дальнейшее развитие ситуации будет находиться под его личным контролем. «Ситуацию буду держать на контроле», – заключил Александр Хинштейн.

    Комментарии (21)
    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 19:18 • Новости дня
    Ударом тока убит бывший глава «Укрэнерго»

    Бывший глава «Укрэнерго» Брехт убит ударом тока

    Ударом тока убит бывший глава «Укрэнерго»
    @ Пресс-служба «Укрэнерго»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший исполняющий обязанности главы «Укрэнерго» Алексей Брехт скончался на одной из подстанций компании, причиной стала остановка сердца после удара током, пишут местные СМИ.

    Бывший и.о. председателя правления украинской национальной компании «Укрэнерго» Алексей Брехт погиб от удара током на одной из подстанций компании, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Экономическая правда». Инцидент, по данным украинских СМИ, произошел при выполнении рабочих обязанностей.

    Информацию о гибели Брехта подтвердили в Министерстве энергетики Украины и энергетическом холдинге ДТЭК, однако официальная причина смерти не была озвучена. Представители ведомств пока не комментируют обстоятельства трагедии.

    Алексей Брехт возглавлял «Укрэнерго» с сентября 2024 года после увольнения Владимира Кудрицкого и занимал этот пост до июня 2025 года. В компании он проработал 23 года, в последние месяцы занимал должность члена правления и курировал эксплуатацию и развитие сети систем передачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в поселке Томаровка Белгородской области 13-летняя девочка скончалась после удара током во время игры в контактном фонтане. А до этого в Москве разнорабочий погиб от удара током в автотехцентре района Отрадное.

    Комментарии (23)
    21 января 2026, 10:19 • Новости дня
    Жога избавил Екатеринбург от статуса «либеральной столицы России»
    Жога избавил Екатеринбург от статуса «либеральной столицы России»
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Екатеринбург больше не следует считать «либеральной столицей России», заявил уральский полпред президента Артем Жога.

    По его словам, Свердловская область отличается патриотическим настроем, а ярлык либерального города возник из-за активности ограниченного числа оппозиционно настроенных личностей, передает Ura.ru.

    Полпред подчеркнул, что за год работы в регионе он посетил множество городов, заводов и предприятий, а также провел встречи с молодежью, студентами и активистами. «Статус либерального города [у Екатеринбурга] появился из-за нескольких деятелей, но нельзя так сказать за целый регион... Судить по пяти, шести, десяти людям, придерживающихся таких [оппозиционных] взглядов … нельзя», – заявил Жога.

    Ранее в Екатеринбурге на травести-артиста Сергея Нечаева, спевшего в ночном клубе гимн России, завели административное дело. Движение «России Консервативной», называющее себя правым патриотическим сообществом, опубликовало видео с Нечаевым, где тот извиняется перед жителями России. «Он дал слово членам нашего движения, что больше такого не повторится. Пора разрушить стереотип о том, что Екатеринбург – центр либерализма. Любые поползновения оскорбить национальные чувства русского народа будут жестко пресекаться», – говорится в заявлении движения.

    Комментарии (32)
    21 января 2026, 13:39 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении штаба морских операций ВСУ под Николаевом
    Подполье сообщило об уничтожении штаба морских операций ВСУ под Николаевом
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штаб ВСУ по планированию стратегических морских операций и курирования атак на российские корабли в районе Крыма и Новороссийска был уничтожен под Николаевом, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, штаб планирования стратегических морских операций ВСУ, расположенный под Николаевом, был уничтожен точечным ударом тяжелой крылатой ракеты Х-22, передает РИА «Новости».

    Лебедев рассказал, что удар пришелся по району Галициново, где находился штаб, отвечавший за подготовку атак на российские корабли в районе Крыма и Новороссийска.

    По его словам, в данном штабе велось непосредственное планирование стратегических операций на море и курировалась деятельность по применению безэкипажных катеров против российских судов.

    Лебедев добавил, что логистика, управление и принятие решений по этим операциям были сосредоточены именно в этом пункте. Ракета попала по заглубленному штабному бункеру, который был оборудован на базе советского бомбоубежища.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об уничтожении баз беспилотников и средств ПВО под Киевом.

    Подполье сообщило об уничтожении операторов дронов ВСУ под Запорожьем.

    Подполье рассказало о нанесении удара по самолетам НАТО в Кривом Роге.

    Комментарии (6)
    21 января 2026, 18:57 • Новости дня
    Международный трибунал обвинил Киев в зверствах против мирных жителей Красноармейска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад о зверствах киевских властей в Красноармейске (Покровске), где зафиксированы расстрелы мирных жителей, издевательства над женщинами и детьми и удары по гражданской инфраструктуре.

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад о военных преступлениях киевских властей в Красноармейске (Покровске), сообщает РИА «Новости». Документ был представлен в среду на пресс-конференции в мультимедийном центре медиагруппы «Россия сегодня» участником спецоперации, председателем Трибунала и членом ОП РФ Максимом Григорьевым.

    «Новый наш доклад – это зверства, преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске) и Красноармейском районе. Так же, как и во множестве других населённых пунктов, собранные нами данные однозначно показывают, что киевский режим осуществляет геноцид русских людей на территориях, которые находятся под их временным контролем», – заявил Григорьев.

    В докладе приводятся свидетельства очевидцев, описывающих жестокие преступления против женщин и детей, что, по словам экспертов, нарушает Женевские конвенции. В частности, речь идет о расстрелах мирного населения, издевательствах, избиениях русских жителей и ударах по гражданской инфраструктуре.

    Григорьев подчеркнул, что собранные данные имеют «совершенно однозначный характер», поскольку люди детально рассказывают, что и когда происходило. По его словам, многие из опрошенных стали жертвами этих преступлений, и подобные действия продолжаются на территориях, которые еще находятся под контролем киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международное сообщество осудить теракты Киева в Курске и Рыльске.

    До этого дипломат Родион Мирошник отметил, что Киев применяет запрещенные методы войны, теряя десятки километров ежедневно.

    Напомним, Россия передала в Международный суд ООН материалы с обвинениями Украины в геноциде в Донбассе.


    Комментарии (6)
    21 января 2026, 10:21 • Новости дня
    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»

    Трамп ответил Европе, что «торговая базука» срикошетит обратно

    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Любые новые торговые меры со стороны Евросоюза против США срикошетят обратно, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент Дональд Трамп прокомментировал угрозы Евросоюза применить так называемую торговую базуку против США, передает РИА «Новости».

    В интервью каналу NewsNation он отметил, что европейцы уже прибегают к подобным мерам, однако, по его мнению, не до конца осознают последствия таких шагов.

    «При этом они уже применяют «торговые базуки», и это срикошетит обратно», – отметил Трамп.

    Он подчеркнул, что любые ограничительные действия Брюсселя против Вашингтона вернутся к европейским странам рикошетом. Президент выразил уверенность, что подобная политика приведет к негативным последствиям для самой Европы.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    25 комментариев

    Глава Белого дома в субботу сообщил о введении с февраля пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии, которая с июня увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Штатами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что Евросоюз обладает «очень мощными» торговыми инструментами для ответа на новые американские пошлины.

    Макрон отдельно отметил наличие у ЕС «инструмента против принуждения», известного как «торговая базука».

    Комментарии (4)
    21 января 2026, 11:28 • Новости дня
    Приставы начали арест имущества Чубайса на 11,9 млрд рублей
    Приставы начали арест имущества Чубайса на 11,9 млрд рублей
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В отношении бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса возбуждено второе исполнительное производство, связанное с арестом его счетов почти на 11,9 млрд рублей, следует из судебных материалов.

    В Арбитражный суд Москвы поступили материалы о наложении обеспечительного ареста на счета бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса на сумму почти 11,9 млрд рублей, передает ТАСС.

    На основании этих материалов судебные приставы открыли новое исполнительное производство об аресте имущества. В документах уточняется, что «предмет исполнения – наложение ареста».

    Ранее Арбитражный суд Москвы заблокировал счета Анатолия Чубайса почти на 11,9 млрд рублей по иску «Роснано».

    Группа «Роснано» потребовала взыскать почти 12 млрд рублей убытков с бывшего руководства.

    Претензии связаны с провалом проекта Crocus, одобренного в 2011 году, целью которого было создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России.

    «Роснано» отметила, что средства были потрачены не по назначению и ушли на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием, из-за чего вернуть инвестиции стало невозможно.

    Комментарии (41)
    21 января 2026, 23:59 • Новости дня
    Зеленского высмеяли за трюк с темнотой в кабинете

    Tекст: Антон Антонов

    Офис Владимира Зеленского опубликовал его фото на совещании без света, хотя на экране видно освещенное помещение, что вызвало насмешки в Верховной раде.

    Украинские СМИ отметили, что несоответствие «может указывать на предварительную обработку фото для создания иллюзии затемнения».

    «Маленькая подсказка для пиарщиков ОП. Если уж хотите сделать фото типа без света, то желательно все же его выключить во всем кабинете и проверить нет ли на экране вида с камеры на фотографа», – заявил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) отметил, что «Микита (заместитель главы ОП) сидит в соседнем кабинете со светом». «Кто это придумывает – гений», – заявил нардеп.

    Тем временем советник главы офиса Виктория Страхова рассказала, что отопление в здании отключено и использование обогревателей запрещено. По ее словам, температура в ее кабинете составляет примерно 13 градусов, а в коридорах еще холоднее. Она подчеркнула, что в офисе распространяется просьба не использовать электрообогреватели, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ситуация с водоснабжением и энергетикой в Киеве достигла критической точки. Около 60% города остаются без электроснабжения, а в 4 тыс. домов не функционирует отопление, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Комментарии (4)
    21 января 2026, 22:01 • Новости дня
    Британские ученые раскрыли секрет долголетия

    The Telegraph: Двух часов бега в неделю достаточно для продления жизни

    Британские ученые раскрыли секрет долголетия
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Ученые из Гарвардского университета по итогам масштабного исследования, которое длилось более 30 лет и охватило свыше 111 тыс. человек, пришли к выводу, что продлить жизнь помогает не столько один вид физической активности, сколько их сочетание. Они также выяснили, что двух часов бега или пяти часов активной ходьбы в неделю достаточно для максимального эффекта – больше заниматься уже бессмысленно.

    Специалисты наблюдали за участниками с 1986 года, регулярно собирая данные об их образе жизни, состоянии здоровья и уровне физической активности, пишет The Telegraph. В анализ вошли сведения о ходьбе, беге, езде на велосипеде, плавании, гребле, занятиях с весами, а также о более специфических нагрузках – теннисе, сквоше и даже подъеме по лестнице.

    Результаты показали: люди, которые сочетали несколько видов физической активности, имели почти на 20 процентов более низкий риск преждевременной смерти по сравнению с теми, кто ограничивался однообразными нагрузками или вел малоподвижный образ жизни. При этом наилучшие показатели были у тех, кто регулярно занимался как минимум тремя разными видами активности.

    Самым «безопасным» и эффективным занятием оказалась обычная ходьба – у тех, кто больше всего ходил пешком, риск смерти был на 17 процентов ниже. Также положительное влияние показали игры с ракеткой (теннис, сквош, ракетбол), гребля, бег, силовые тренировки, подъем по лестнице и бег трусцой. Даже умеренные нагрузки вносили вклад в снижение смертности.

    Ученые отмечают, что разнообразная физическая активность снижала риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, болезней дыхательной системы и других причин – в диапазоне от 13 до 41 процента. При этом эффект имел предел: после определенного уровня нагрузок дополнительной пользы зафиксировано не было. Этот порог эквивалентен примерно двум часам бега или пяти часам быстрой ходьбы в неделю.

    Исследователи подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее они пришли к выводу, что длительное и регулярное участие в нескольких видах физической активности может способствовать увеличению продолжительности жизни.

    Авторы также отметили, что более активные участники исследования реже курили, имели нормальное артериальное давление и уровень холестерина, чаще придерживались здорового питания и в целом вели более сбалансированный образ жизни. Полностью результаты исследования опубликованы в научном журнале BMJ Medicine.

    Ранее главный врач поликлиники №1 Управления делами президента России Елена Ржевская заявила, что 120 лет жизни – реально достижимая цель на сегодняшний день.

    Комментарии (22)
    21 января 2026, 18:48 • Новости дня
    Путин на совещании с правительством вновь упомянул пекарню «Машенька»

    Путин на примере пекарни «Машенька» призвал избежать роста налоговой нагрузки на бизнес

    Путин на совещании с правительством вновь упомянул пекарню «Машенька»
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить чрезмерного увеличения нагрузки на предпринимателей из-за новых изменений в налоговой политике.

    Он напомнил о вопросе, прозвучавшем на «Прямой линии» от владельца пекарни, который отметил, что новации могут осложнить деятельность малого бизнеса, совмещающего производство и продажу собственной продукции, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Путин подчеркнул важность того, чтобы изменения не приводили к росту издержек на ведение бухгалтерии для предпринимателей. По его словам, задача состоит в том, чтобы поддержать производственный бизнес и избежать излишних сложностей для предприятий.

    Глава государства также отметил, что рассчитывает услышать позицию правительства по этому вопросу. Путин ожидает, что в ближайшее время власти представят предложения по защите интересов производственного сектора и дополнительным мерам поддержки таких компаний.

    «Важно избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей, увеличения издержек на ведение бухгалтерии и так далее. Рассчитываю услышать позицию правительства, как предлагается защитить интересы производственного бизнеса, дополнительно поддержать эти предприятия», – сказал он.

    Напомним, в ходе прямой линии владелец пекарни «Машенька» из подмосковных Люберец пожаловался Путину на возможные сложности для малого бизнеса в связи с изменениями в налоговом законодательстве и отменой льгот для ИП.

    Президент ответил на вопросы предпринимателя и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу. В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    Накануне угостивший Путина выпечкой владелец пекарни «Машенька» заявил о закрытии бизнеса.

    Комментарии (23)
    21 января 2026, 23:13 • Новости дня
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, напомнил, что США уже покупали у России Аляску, а у Дании – Виргинские острова. При этом он подчеркнул, что вопрос Гренландии «не касается» России.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг Гренландии. «Нас не касается совершенно то, что с Гренландией происходит. Но у нас есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Он указал, что Россия продала Соединенным Штатам Аляску в 1867 году за 7,2 млн долларов. Президент добавил, что с учетом инфляции эта сумма сегодня составила бы 158 млн долларов, а площадь Аляски составляет примерно 1 млн 717 тыс. кв. км. Путин отметил, что Гренландия больше по площади – 2 млн 166 тыс. кв. км, разница составляет около 449–450 тыс. кв. км.

    «Если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы где-то там 200–250 млн долларов, – сказал Путин. – Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду. Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру».

    Президент напомнил, что у Дании и Соединенных Штатов также был опыт подобных сделок: в 1917 году Дания продала Соединенным Штатам Виргинские острова. Путин подчеркнул, что Дания исторически относилась к Гренландии как к колонии, но отметил, что Россия не вмешивается в эти процессы: «Но нас точно это не касается. Думаю, что они между собой разберутся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выступил с обращением к участникам Всемирного экономического форума. Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне. Президент США отметил, что не собирается использовать военную силу для получения Гренландии.

    На ваш взгляд
    США аннексируют Гренландию?





    Результаты
    13 комментариев


    Комментарии (11)
    21 января 2026, 18:23 • Новости дня
    Тбилиси впервые напрямую обсудил с Каракасом вопрос отмены признания Абхазии и Южной Осетии
    Тбилиси впервые напрямую обсудил с Каракасом вопрос отмены признания Абхазии и Южной Осетии
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Постпред Грузии при ООН в Женеве Реваз Ломинадзе провел встречу с венесуэльским коллегой Александром Габриэлем Яньес Делёзом, во время которой поставил вопрос отзыва Каракасом признания независимости Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщает МИД Грузии в среду, постпред Грузии заявил о «грубом нарушении фундаментальных принципов международного права» при признании Венесуэлой независимости Абхазии и Южной Осетии.

    «Грузинская сторона выразила надежду на то, что последние события в Венесуэле будут способствовать пересмотру этого незаконного решения и его отмене, в соответствии с нормами международного права и национальными интересами Грузии», – отмечает грузинское внешнеполитическое ведомство.

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, 4 января МИД Грузии призвал Венесуэлу отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии, что было сделано Каракасом наряду с Россией, Никарагуа, Науру и Сирией.

    Грузия разорвала дипломатические отношения со всеми странами, признавшими Абхазию и Южную Осетию, и такие прямые контакты с представителем Венесуэлы по данному вопросу прошли впервые.

    Комментарии (16)
    21 января 2026, 22:58 • Новости дня
    Путин: Россия может передать 1 млрд долларов замороженных средств в «Совет мира»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва рассматривает инициативу президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира» по Газе, Россия могла бы направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг «Совета мира». Путин сообщил, что Москва получила личное обращение президента США с приглашением присоединиться к создаваемой международной структуре. Путин выразил благодарность американской стороне за инициативу и отметил значимость усилий, направленных на укрепление международной стабильности и поиск решений по украинскому кризису, сообщается на сайте Кремля.

    По словам Путина, вопрос о присоединении России к структуре будет решен после консультаций с партнерами и изучения документов Министерством иностранных дел. В предложении, по его словам, особое внимание уделяется урегулированию на Ближнем Востоке и поиску путей решения гуманитарных проблем палестинского народа.

    Путин подчеркнул, что ключевая задача – содействовать долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе решений ООН и удовлетворить базовые нужды палестинцев, включая восстановление инфраструктуры Газы, систем здравоохранения и продовольственного обеспечения.

    «Поэтому уже сейчас, даже до решения нами вопроса об участии в составе и в самой работе «Совета мира», учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в «Совет мира» 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней Администрации США российских активов», – заявил президент.

    Он также добавил, что остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления территорий, пострадавших после окончания боевых действий между Россией и Украиной. Такие возможности обсуждаются с американской администрацией.

    Президент России сообщил о планах провести переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также с американскими представителями для продолжения диалога по вопросам ближневосточного и украинского урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В администрации США заявили о готовности около 35 лидеров войти в «Совет мира». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в этот совет.

    Комментарии (29)
    21 января 2026, 13:03 • Новости дня
    Макрон собрался увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    Макрон собрался увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    @ REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Франция готовит отправку как минимум 200 альпийских стрелков для усиления своего военного присутствия в Гренландии, увеличивая контингент более чем в 14 раз, сообщила Canard Enchaine.

    По данным Canard Enchaine, президент Франции Эммануэль Макрон намерен значительно нарастить военное присутствие страны в Гренландии, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что французский лидер собирается увеличить военный контингент на острове более чем в 14 раз.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    25 комментариев

    Ранее Эммануэль Макрон созвал совет по обороне Франции из-за ситуации вокруг Гренландии.

    Франция запросила проведение учений Североатлантического альянса в Гренландии.

    До этого Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение о скором уходе Макрона с поста президента Франции после его отказа присоединиться к «Совету мира» по Газе.

    Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social личное сообщение от Макрона, в котором французский лидер отметил, что не понимает, какие у Трампа планы в отношении Гренландии.

    Комментарии (11)
    Главное
    Путин сообщил о намерении провести переговоры с Уиткоффом и Кушнером
    В России произвели рекордный за 30 лет объем молока
    На Украине начались протесты из-за отключения электроэнергии
    Главу Минторга США освистали на ужине в Давосе
    400 миллионеров и миллиардеров призвали к повышению налогов для сверхбогатых
    Ударом тока убит бывший глава «Укрэнерго»
    «Билайн» объяснил случайное появление доступа к YouTube у абонентов