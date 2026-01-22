Экс-спецпосланник Трампа Келлог занял место в лоббистской компании BGR Group

Tекст: Алексей Дегтярёв

Келлог стал членом Консультативного совета BGR Group, в компании отметили, что он обладает большим опытом руководства военными структурами и работы в Белом доме, передает РИА «Новости».

По мнению работодателя, это позволяет Келлогу влиять на формирование глобальной политики национальной безопасности.

В январе 2025 года Келлог был назначен специальным представителем по России и Украине, после чего его полномочия были ограничены только Украиной.

BGR Group – влиятельная американская лоббистская компания, созданная в 1991 году бывшими советниками президента-республиканца Джорджа Буша-старшего. Компания занимается консультациями по государственным отношениям, связям с общественностью и международной политике для различных организаций и славится тесными связями с Республиканской партией.

В декабре президент США Дональд Трамп критиковал Келлога за похвалу Владимира Зеленского после Мюнхенской конференции.

В Белом доме поясняли, что Келлог прекратит работу спецпредставителя США по Украине в январе.