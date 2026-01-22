  • Новость часаДоля доллара в мировой торговле упала до рекордного минимума
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Удорожание золота помогло России компенсировать воровство резервов
    Конгресс США поддержал Мачадо в качестве нового руководителя Венесуэлы
    Тбилиси впервые напрямую обсудил с Каракасом вопрос отмены признания Абхазии и Южной Осетии
    Британские ученые раскрыли секрет долголетия
    Путин: Россия может передать 1 млрд долларов замороженных средств в «Совет мира»
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии на основе цены продажи Аляски
    Зеленского высмеяли за трюк с темнотой в кабинете
    Хинштейн поручил убрать трупы из коридоров Курской горбольницы
    Международный трибунал обвинил Киев в зверствах против мирных жителей Красноармейска
    22 января 2026, 07:28 • Новости дня

    Трамп ответил на обвинения в диктаторстве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в ответ на обвинения в «диктаторстве», что такие политики иногда необходимы у власти.

    Трамп, выступая перед бизнес-лидерами в Давосе, заявил, что получил отличные отзывы на свою речь на Всемирном экономическом форуме, но отметил, что иногда ему говорят, что он «ужасный диктатор», передает РИА «Новости».

    Президент США добавил, что подобные люди иногда нужны.

    «Иногда нужен диктатор. В этом случае они так не скажут. Это все здравый смысл. Все основано на здравом смысле», – сказал политик.

    Напомним, в феврале 2025 года Трамп называл главу киевского режима Владимира Зеленского «диктатором без выборов».

    21 января 2026, 10:21 • Новости дня
    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»

    Трамп ответил Европе, что «торговая базука» срикошетит обратно

    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Любые новые торговые меры со стороны Евросоюза против США срикошетят обратно, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент Дональд Трамп прокомментировал угрозы Евросоюза применить так называемую торговую базуку против США, передает РИА «Новости».

    В интервью каналу NewsNation он отметил, что европейцы уже прибегают к подобным мерам, однако, по его мнению, не до конца осознают последствия таких шагов.

    «При этом они уже применяют «торговые базуки», и это срикошетит обратно», – отметил Трамп.

    Он подчеркнул, что любые ограничительные действия Брюсселя против Вашингтона вернутся к европейским странам рикошетом. Президент выразил уверенность, что подобная политика приведет к негативным последствиям для самой Европы.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    25 комментариев

    Глава Белого дома в субботу сообщил о введении с февраля пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии, которая с июня увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Штатами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что Евросоюз обладает «очень мощными» торговыми инструментами для ответа на новые американские пошлины.

    Макрон отдельно отметил наличие у ЕС «инструмента против принуждения», известного как «торговая базука».

    Комментарии (4)
    21 января 2026, 12:02 • Новости дня
    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»

    Политолог Рар: В Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол из-за «Совета мира»

    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол. Многие европейские страны юга поймут, что экономически им выгоднее работать с Россией, США, Китаем и попросятся в «новую ООН». Остальные, в частности Британия и Германия, попытаются сплотить северные страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал сообщения о том, что большинство членов ЕС отказались войти в «Совет мира».

    «Нынешний Давос может войти в историю как начало конца прежней Организации Объединенных Наций. Дональд Трамп предлагает миру некую новую «Ялту 2.0» – создание клуба главных мировых держав для укрепления будущего мирового порядка», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что с похожей идеей ранее выступал Владимир Путин, однако тогда США не отреагировали на инициативу. «Если сейчас страны БРИКС поддержат инициативу по формированию «клуба мира», то в мировой политике появится зародыш некой альтернативы ООН, а прежняя начнет постепенно отмирать», – прогнозирует собеседник.

    По оценкам Рара, европейские лидеры «жутко боятся» такого развития события. «В своей ошеломляющей самонадеянности они решили блокировать попытки Трампа манифестировать новый многополярный мир. Европа опасается, что этот орган просто размоет старый прозападный порядок, «основанный на правилах», – уточнил политолог.

    На этом фоне он процитировал американского лидера, который сказал, что у европейцев «слабые карты». «Я предполагаю, что в Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол. Многие европейские страны юга поймут, что экономически им выгоднее работать с Россией, США, Китаем, нежели чем с Брюсселем, и попросятся в «новую ООН». Остальные, такие как Британия и Германия, попытаются сплотить северные страны в новую Европу», – считает аналитик.

    Ранее стало известно, что большинство стран Евросоюза отклонили предложение Дональда Трампа войти в «Совет мира» по Газе. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, европейцы опасаются, что новая структура призвана оттеснить на второй план ООН как площадку для урегулирования глобальных конфликтов. Кроме того, переживания у ЕС вызвало приглашение в Совет президента России Владимира Путина.

    Напомним, о формировании «Совета мира» по Газе Трамп объявил 16 января. В его состав вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, уточнили в Белом доме.

    Позднее СМИ выяснили, что администрация Трампа предлагает странам, которые хотели бы в течение более чем трехлетнего периода состоять в Совете, внести взнос в размере одного миллиарда долларов. «Каждое государство-член занимает место сроком не более чем на три года с возможностью продления по решению председателя. Трехлетний срок членства не применяется к государствам-членам, которые внесут более одного млрд долларов наличными в «Совет мира» в течение первого года», – говорится в проекте устава организации, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

    Как следует из документа, Трамп станет первым председателем совета и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство-член будет иметь один голос, решения совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя. В проекте устава совет описывается как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта».

    По информации портала Axios, Трамп пригласил руководителей 58 государств войти в состав Совета, среди них Россия и Белоруссия. Причем Александр Лукашенко уже подписал документ о присоединении Минска к инициативе американского лидера. В Кремле же заявляли, что пока не знают всех деталей создания структуры и рассчитывают получить разъяснения от Вашингтона.

    По словам источника Axios, глава Белого дома в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, скорее всего, противопоставит деятельность «Совета мира» работе ООН. «Я подозреваю, он сделает вывод, что это антагонист ООН», – пояснил собеседник портала. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что предложенный Трампом орган нужен только для сохранения гегемонии США.

    Комментарии (4)
    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 10:45 • Новости дня
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Трампу нужно закрасить на картах мира Гренландию в «звездно-полосатый колер» и остаться навечно в истории. Однако случай с Гренландией не имеет аналогий с ситуацией в России, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказал мнение, что обсуждение Гренландии на форуме в Давосе может стать неожиданно интересным.

    По его словам, «трусливые европейские лидеры» будут стремиться передать США фактический контроль над островом, сохраняя формальную принадлежность Дании.

    Медведев подчеркнул, что Дональд Трамп заинтересован не только в фактическом контроле, а в официальном присоединении Гренландии к США, чтобы войти в историю наравне с отцами-основателями страны. По его словам, Трампу нужно закрасить на картах мира остров в «звездно-полосатый колер», остаться навечно в истории и «одновременно стать как президент России».

    Медведев также сравнил ситуацию с возвращением Россией своих территорий и заявил, что случай с Гренландией не имеет аналогий, поскольку этот остров никогда не принадлежал США.

    «В ходе СВО и в результате референдумов Россия вернула себе именно свои земли, которые веками входили в ее состав, вместе со своими людьми. Гренландия – совсем не то. Она никогда не была напрямую связана со Штатами, хотя те и пытались ее несколько раз купить», – заметил Медведев.

    Он обратил внимание, что Трамп может стремиться укрепить позиции Америки, ликвидировав НАТО, однако неясно, позволит ли ему это сделать нынешняя политическая ситуация.

    «Вопрос прежде всего в том, какую цену готов заплатить нынешний хозяин Белого дома для достижения этой цели», – пишет Медведев.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    25 комментариев

    СМИ писали, что европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    Комментарии (15)
    21 января 2026, 14:53 • Новости дня
    Отменена встреча Трампа и Мерца в Давосе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Планируемая встреча президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Фридриха Мерца в Давосе отменена из-за задержки с перелетом американского лидера, передает Reuters со ссылкой на источник.

    Планируемая встреча президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Фридриха Мерца на Всемирном экономическом форуме в Давосе была отменена из-за задержки рейса американского лидера, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Решение стало неожиданным для обеих сторон, поскольку ранее правительство Германии направило запрос на проведение переговоров, а Вашингтон также выразил заинтересованность в диалоге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп запланировал выступить в Давосе с обращением к странам Евросоюза.

    Германия пригрозила применить против США так называемую торговую базуку.

    Трамп сменил самолет из-за поломки при вылете на форум в Давос.

    Комментарии (2)
    21 января 2026, 17:32 • Новости дня
    Трамп: Европа движется в неправильном направлении
    Трамп: Европа движется в неправильном направлении
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа за последние десятилетия движется в неверном направлении.

    По его словам, некоторые регионы континента стали неузнаваемыми, передает ТАСС.

    «Некоторые места в Европе, откровенно говоря, более неузнаваемы. Можно об этом спорить, но здесь нет предмета спора», – подчеркнул Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Американский лидер оценил происходящие в Европе изменения как «крайне негативные». Он отметил, что по-прежнему любит Европу и желает ей благополучия, но обеспокоен текущими тенденциями.

    Трамп считает, что на европейские страны серьезно влияют бесконтрольная миграция, рост импорта и переход на зеленую энергетику.

    Ранее сообщалось, что Трамп выступит в Давосе с особым обращением к ЕС.

    Комментарии (2)
    21 января 2026, 09:05 • Новости дня
    Большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира»

    FT: Большинство стран ЕС отказались вступать в «Совет мира» из-за ООН и Путина

    Большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира»
    @ Kira Hofmann/picture alliance/BMF/photothek/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство стран Евросоюза отказались поддержать инициативу создания «Совета мира» из-за опасений по поводу усиления влияния США и возможного участия в нем президента России Владимира Путина, сообщает The Financial Times.

    По данным Financial Times, большинство государств Евросоюза отказались принимать участие в создании «Совета мира», инициированного США, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что приглашения от США получили представители многих стран, однако «большинство стран ЕС отклонили эти приглашения».

    Financial Times отмечает, что среди европейских политиков закрепились опасения по поводу подлинных целей формирования «Совета мира». В частности, в Европе считают, что новая структура может отодвинуть ООН на второй план как ключевую международную площадку для разрешения глобальных конфликтов.

    По информации источников газеты, дополнительные сомнения у представителей ЕС вызвало приглашение в «Совет мира» президента России Владимира Путина. Отмечается, что участие Москвы может восприняться как легитимизация подхода Вашингтона к международным вопросам.

    Идею создания «Совета мира» ранее озвучил президент США Дональд Трамп, который заявил о намерении пригласить в новую структуру лидеров разных государств – в том числе России и Белоруссии – для обсуждения выхода из кризиса вокруг сектора Газа.

    Ранее СМИ писали, что якобы Дональд Трамп решил провести в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение войти в этот совет.

    Песков заявил, что Москва пока не знает всех деталей инициативы и рассчитывает получить разъяснения от США.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ложью заявления о необходимости внести для участия в совете миллиард долларов.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 18:15 • Новости дня
    Трамп напомнил о спасении Гренландии Америкой во Второй мировой войне
    Трамп напомнил о спасении Гренландии Америкой во Второй мировой войне
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне.

    Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Соединенные Штаты спасли Гренландию во время Второй мировой войны, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Дания капитулировала перед Германией всего за шесть часов боев и не могла защитить ни себя, ни Гренландию.

    «Мы видели это во время Второй мировой войны, когда Дания пала перед Германией всего после шести часов боев и оказалась полностью неспособной защитить ни себя, ни Гренландию... Мы сочли своим долгом направить собственные силы, чтобы удержать территорию Гренландии и обеспечить ее безопасность», – заявил Трамп.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    25 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Гренландии объявили о создании специальной группы для подготовки граждан к военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США захватить остров.

    Руководство ЕС заявило, что не будет вступать в противостояние с США по вопросу Гренландии, но готово защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что спор вокруг Гренландии связан с последствиями колониальной эпохи.

    Комментарии (5)
    21 января 2026, 17:42 • Новости дня
    Трамп заявил, что США не должны помогать Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп подчеркнул, что урегулирование кризиса на Украине, по его мнению, должно стать заботой Европы.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не должен заниматься вопросом урегулирования кризиса на Украине, так как это ответственность Европы, передает ТАСС. Такое заявление он сделал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    «Они не ценят то, что мы делаем. Я говорю о НАТО, я говорю о Европе. Они должны заниматься Украиной, а мы не должны. США очень далеко, нас разделяет большой прекрасный океан, мы не имеем к этому никакого отношения», – заявил Трамп, рассуждая о возможности урегулирования украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп планирует выступить с особым обращением к европейским лидерам на Всемирном экономическом форуме.

    Комментарии (3)
    21 января 2026, 10:50 • Новости дня
    AP указало на ложь Трампа в отчете о работе президента США
    AP указало на ложь Трампа в отчете о работе президента США
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе почти двухчасовой пресс-конференции американский лидер Дональд Трамп подвел итоги первого года нового президентского срока, вновь озвучив опровергнутые заявления о победе на выборах 2020 года, сообщили СМИ.

    Как пишет Associated Press (AP), Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам первого года нового президентского срока вновь озвучил ряд недостоверных заявлений. Журналисты подробно разобрали высказывания президента США, указав на многочисленные фактические ошибки в его оценке выборов, внешней политики, экономики, энергетики и природных катастроф.

    Комментируя итоги выборов 2020 года, Трамп заявил: «...человек, который не выиграл выборы, кстати, это были подтасованные выборы. Теперь все это знают». Как отмечает AP, это заявление неоднократно опровергалось судами, госчиновниками и даже членами администрации самого Трампа – в 2020 году тогдашний генпрокурор Уильям Барр сообщил, что доказательств масштабных фальсификаций найдено не было. Победу на тех выборах одержал Джо Байден, набрав 306 голосов выборщиков против 232 у Трампа, а также опередив его более чем на 7 млн голосов избирателей.

    Говоря о международных конфликтах, Трамп заявлял, что «я урегулировал восемь войн». По данным AP, это преувеличение – хотя президент США действительно участвовал в переговорах между разными странами, большинство конфликтов по-прежнему далеки от окончательного разрешения. Например, в Газе боевые действия не прекращены, а соглашение между Арменией и Азербайджаном еще не ратифицировано. Кроме того, ни между Сербией и Косово, ни между Египтом и Эфиопией не было войны в течение второго срока Трампа, и его влияние на улучшение отношений ограничено.

    В экономическом блоке выступления Трамп отмечал, что унаследовал рекордную инфляцию. На самом деле, по информации AP, максимум инфляции в период Байдена пришелся на июнь 2022 года и составил 9,1%, но в истории США уже бывали более тяжелые периоды – например, в 1980 году инфляция превышала 13%, а во времена Первой мировой войны могла достигать 20%. К концу 2025 года инфляция в стране снизилась до 2,7%.

    Что касается энергетики, Трамп заявил: «Я говорю – чистый, красивый уголь. Я никогда не говорю слово «уголь», только с прилагательными «чистый, красивый»». В действительности, по данным Управления энергетической информации США, выбросы углекислого газа в отрасли снизились за последние 30 лет, но уголь все равно остается главным источником вредных выбросов, включая диоксид серы и оксиды азота, способствующие кислотным дождям и заболеваниям дыхательных путей. Сейчас доля угля в производстве электроэнергии США составляет около 15%.

    Обсуждая пожары в Калифорнии, Трамп заявил, что причиной масштабных разрушений стали ограничения на водоснабжение ради защиты редких видов рыб. Как отмечает AP, перебои с подачей воды были связаны с тем, что городская система Лос-Анджелеса оказалась не готова к столь крупному бедствию, а не только с экологическими мерами. Вода, которую президент распорядился сбросить из дамб, в итоге не попала в Лос-Анджелес. Также не соответствуют действительности утверждения Трампа о притоке воды из Тихоокеанского Северо-Запада: большая часть водоснабжения Калифорнии основана на таянии снега в горах на севере штата.

    В декабре данные первого международного опроса, проведенного лондонской компанией Public First для Politico, показали, что возвращение Дональда Трампа на пост президента США оказалось для избирателей Германии, Франции и Британии важнее, чем победа их собственных лидеров.

    Напомним, опрос Insider Advantage показал рост поддержки Трампа до 54% после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 11:12 • Новости дня
    NYT: Трамп выступит в Давосе с особым обращением к ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп планирует выступить с особым обращением к европейским лидерам на Всемирном экономическом форуме, которые обеспокоены его требованиями о Гренландии, сообщает The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп отправился на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне обострения отношений с европейскими странами, сообщает The New York Times.

    Главной темой для обсуждения на форуме станет вопрос о попытках Трампа приобрести Гренландию, что вызвало недоумение и тревогу среди европейских лидеров. Они опасаются дальнейшего ослабления трансатлантического альянса и пересматривают отношения с США.

    Во вторник, отвечая на вопрос о том, насколько он готов зайти в попытках приобрести Гренландию, Трамп заявил журналистам в Белом доме: «Узнаете». Его риторика, включающая угрозы ввести новые торговые пошлины против европейских стран, еще более обострила обстановку накануне форума. Кроме того, Трамп в социальных сетях высмеял европейских лидеров и опубликовал личную переписку, где президент Франции Эммануэль Макрон пишет: «Я не понимаю, что вы делаете по поводу Гренландии».

    По мнению некоторых участников Давоса, нынешний форум стал площадкой не столько для экономического диалога, сколько для попыток снизить градус напряженности между Трампом и его европейскими коллегами. Макрон заявил, что «имперские амбиции возвращаются» и США открыто стремятся «ослабить и подчинить Европу», а премьер-министр Канады Марк Карни назвал происходящее «началом новой реальности, где геополитика великих держав не подчиняется никаким ограничениям». В ответ на угрозы Трампа, некоторые страны задумались о введении ответных пошлин против США, однако министр финансов Скотт Бессент назвал такой шаг «неблагоразумным».

    Особое внимание на форуме уделяется предстоящему выступлению Трампа, заявленному Белым домом как «специальное обращение».

    Ожидается, что он затронет вопросы повышения доступности жилья в США, а также проведет встречи с лидерами других стран и представителями финансового и криптовалютного сектора.

    В четверг Трамп собирается объявить о запуске своего «Совета мира» по восстановлению Газы, куда пригласил президента России Владимира Путина, несмотря на попытки европейских лидеров изолировать его из-за спецоперации на Украине.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    25 комментариев

    Ранее европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Трамп решил провести в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.

    Axios пишет, что Дональд Трамп планирует приехать на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне усиления своего влияния после угроз введения тарифов странам НАТО из-за Гренландии и расширения полномочий «Совета мира» за пределы Газы.

    Глава МИД Рсосии Сергей Лавров заявил, что европейские политики будут пытаться склонить Трампа к использованию дискредитированных подходов по ситуации на Украине на встречах в Давосе.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 01:18 • Новости дня
    Трамп объяснил приглашение Путина в «Совет мира»

    Трамп связал приглашение Путина в «Совет мира» с «контролем и властью» России

    Tекст: Антон Антонов

    В «Совет мира» приглашаются страны с «контролем и властью», заявил глава американского государства Дональд Трамп, объясняя приглашение президента России Владимира Путина.

    «Мы ждем все страны, где у людей есть контроль и власть», – сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос. Он также добавил, что ему неизвестно о случаях отказа стран от приглашения Вашингтона войти в «Совет мира», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

    Трамп также заявил, что не может представить ситуацию, при которой США воевали бы с Данией из-за Гренландии: «Я не могу себе представить, чтобы мы воевали с НАТО. Я горжусь НАТО». Говоря о переговорах по Гренландии, Трамп сообщил, что детали «бесконечной сделки» прорабатываются. По его словам, «люди сейчас находятся там, они работают над деталями сделки». Президент добавил, что обсуждение сделки еще продолжается, но процесс уже продвинулся довольно далеко. Он сообщил, что сделка будет длиться «бесконечно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг «Совета мира» и Гренландии.

    Путин заявил, что Москва рассматривает инициативу Трампа по созданию «Совета мира» по Газе. По его словам, Россия могла бы направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов. Путин также подчеркнул, что вопрос Гренландии России не касается.

    На ваш взгляд
    США аннексируют Гренландию?





    Результаты
    13 комментариев


    Комментарии (3)
    21 января 2026, 18:52 • Новости дня
    Трамп анонсировал встречу с Зеленским

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским в среду.

    Об этом глава Белого дома заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме, проходящем в Давосе, передает ТАСС.

    «Я взаимодействую с президентом (России Владимиром) Путиным, и он, я считаю, хочет заключить сделку», – отметил Трамп. По его словам, Зеленский «также заинтересован в достижении соглашения» по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее Politico писало, что Трамп не желает встречаться с Зеленским в Давосе.

    Подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 16:44 • Новости дня
    В администрации США заявили о готовности около 35 лидеров войти в «Совет мира»

    Администрация США: Около 35 мировых лидеров выразили готовность войти в «Совет мира»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Порядка 35 мировых лидеров подтвердили участие в создаваемом Соединенными Штатами «Совете мира».

    Американский представитель высокого ранга, находящийся вместе с Дональдом Трампом в Давосе, сообщил, что было разослано около 50 приглашений для вступления в этот новый международный орган, передает ТАСС.

    «Пока приблизительно 35 мировых лидеров обязались (войти в состав «Совета мира»)», – говорится в отчете пресс-пула президента США.

    Издание Financial Times писало, что большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение войти в этот совет.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о подписании документа о присоединении страны к «Совету мира».

    Комментарии (2)
    21 января 2026, 10:55 • Новости дня
    Politico: Германия пригрозила применить торговую базуку против США

    Tекст: Вера Басилая

    На экстренном саммите лидеров ЕС в Брюсселе Германия призвала Еврокомиссию применить «торговую базуку», так называемый инструмент против принуждения ( anti-coercion instrument) против США из-за ситуации вокруг Гренландии, сообщает Politico.

    По данным Politico, Германия потребовала от Еврокомиссии применить так называемый инструмент против принуждения (anti-coercion instrument, ACI) против США в случае, если президент Дональд Трамп не откажется от угроз в отношении Гренландии, пишет «Коммерсантъ».

    Об этом заявил представитель ФРГ на экстренном саммите лидеров ЕС, который прошел в Брюсселе накануне вечером. По данным издания, на встрече обсуждалась возможность введения ответных пошлин на американский экспорт на сумму 93 млрд евро, в рамках ранее подготовленного пакета ответных мер.

    К инициативе Германии уже присоединилась Франция, призвав использовать жесткие экономические инструменты. Однако большинство стран ЕС проявляют осторожность, опасаясь возможных ответных шагов со стороны США и негативного влияния на свои экономики, отмечает Politico.

    «Инструмент против принуждения», также известный среди европейских чиновников как «торговая базука», дает возможность вводить тарифы, ограничивать экспорт стратегических товаров и запрещать американским компаниям участвовать в европейских тендерах. Ранее этот механизм не применялся.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    25 комментариев

    Президент США Дональд Трамп предупредил, что «торговая базука» Евросоюза срикошетит обратно по Европе.

    Глава Белого дома объявил о введении в феврале пошлин в 10% против ряда европейских стран, которые в июне увеличатся до 25% и будут действовать до заключения сделки по покупке Гренландии.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз обладает «очень мощными» торговыми инструментами для ответа на новые пошлины США, включая так называемую торговую базуку.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 09:53 • Новости дня
    Захарова удивилась идее Стубба обсудить Гренландию с Трампом в сауне

    Захарова сравнила идею Стубба обсудить Гренландию с Трампом в сауне с клоунадой

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала клоунадой и буффонадой заявления президента Финлнядии Александра Стубба, предложившего обсудить вопрос Гренландии с президентом США Дональдом Трампом в сауне.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление по поводу заявления президента Финляндии Александра Стубба о возможности обсудить вопрос Гренландии в сауне с президентом США Дональдом Трампом, передает радио Sputnik.

    В эфире радиостанции Захарова отметила: «Я не могла поверить своим глазам. <…> Я отказывалась верить», – заявила Захарова.

    По ее словам, ее удивило, что один президент суверенной страны предлагает президенту другой суверенной страны сходить релакснуть и в «расслабленной обстановке» поискать выходы из ситуации.

    «А какая ситуация-то относительно третьей суверенной страны? Как лучше, как удобнее всем оттяпать, перепрошить, переформатировать ее регион», – отметила Захарова.

    Захарова обратила внимание, что слова Стубба прозвучали почти одновременно с комментариями министра иностранных дел России Сергея Лаврова по теме Гренландии на пресс-конференции, посвященной итогам работы российской дипломатии за 2025 год. По словам дипломата, Лавров освещал этот вопрос «глубоко, не без юмора, где это уместно, но фундаментально, со ссылками на документы, исторические факты».

    Она уточнила, что речь не о сравнении России и Запада, а о разных подходах к международным вопросам. Захарова подчеркнула, что приводила лишь цитаты, чтобы показать разницу в том, как представители разных стран обсуждают одну и ту же проблематику.

    Официальный представитель МИД РФ сравнила слова Стубба с «клоунадой» и «буффонадой», подчеркнув, что такой подход абсолютно неуместен, когда речь идет о судьбах большого количества людей – жителей Гренландии, Дании и США. Она добавила, что обсуждение серьезных международных вопросов в подобном стиле превращается в «театр абсурда на выезде».

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    25 комментариев


    Ранее Захарова назвала форум в Давосе «международным театральным фестивалем абсурдистики» после заявления президента Финляндии.

    Напомним, президент Финляндии Александр Стубб предложил совместный поход в сауну с Дональдом Трампом для обсуждения вопроса по Гренландии.

    Комментарии (2)
    Главное
    Путин сообщил о намерении провести переговоры с Уиткоффом и Кушнером
    В России произвели рекордный за 30 лет объем молока
    На Украине начались протесты из-за отключения электроэнергии
    Главу Минторга США освистали на ужине в Давосе
    400 миллионеров и миллиардеров призвали к повышению налогов для сверхбогатых
    Ударом тока убит бывший глава «Укрэнерго»
    «Билайн» объяснил случайное появление доступа к YouTube у абонентов