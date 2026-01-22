«Политеховский маньяк» Манишин не стал обжаловать свой приговор

Tекст: Алексей Дегтярёв

Уголовное дело в отношении Виталия Манишина, осужденного на 25 лет за убийство 11 женщин, направлено Калманским райсудом в Алтайский краевой суд для апелляционного рассмотрения, передает РИА «Новости».

Апелляционные жалобы на приговор подали только адвокат Манишина и одна из потерпевших. Последняя считает, что наказание слишком мягкое.

Пресс-служба судов Алтайского края уточнила, что сам Манишин отказался от подачи апелляционной жалобы. Адвокат осужденного утверждает, что его подзащитный оговорил себя.

Манишина признали виновным в убийстве 11 женщин и приговорили к 25 годам лишения свободы.

Напомним, гособвинение требовало максимального наказание для Манишина по обвинению в убийствах 11 девушек в Алтайском крае. Преступления совершались в течение нескольких лет.